Куда сообщать о приеме на работу бывшего госслужащего: инструкция#Трудовое право #ТК РФ #Госуслуги
Для кого эта статья:
- HR-специалисты и руководители HR-отделов
- Юристы и специалисты по трудовому праву
Работодатели и менеджеры, занимающиеся кадровым администрированием
Прием на работу бывшего госслужащего — юридический минимум, который работодателям крайне опасно игнорировать. Штрафы до 500 000 рублей и административная ответственность становятся реальностью для компаний, пренебрегающих процедурой уведомления по статье 64.1 ТК РФ. В 2025 году прокуратура усилила контроль в этой сфере, а многие организации продолжают совершать критические ошибки при трудоустройстве экс-чиновников. Разберемся, куда именно направлять уведомления, как избежать штрафов и что изменилось в законодательстве за последнее время. 📑
При трудоустройстве бывшего государственного или муниципального служащего работодатель обязан направить уведомление в два адреса:
- В последний госорган по месту службы бывшего чиновника
- В территориальную прокуратуру по месту регистрации работодателя
Это требование закреплено в статье 64.1 Трудового кодекса РФ и статье 12 Федерального закона №273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обязанность по уведомлению возникает, когда с момента увольнения с госслужбы прошло менее двух лет.
Важно отметить, что не все бывшие госслужащие подпадают под это требование. Уведомление обязательно только в отношении тех, кто занимал должности, включенные в специальные перечни, утвержденные нормативными актами.
|Категория госслужащих
|Необходимость уведомления
|Основание
|Служащие из перечня должностей с коррупционными рисками
|Да, в течение 2 лет после увольнения
|Указ Президента РФ №557
|Служащие, не включенные в перечень должностей
|Нет
|Отсутствует
|Военнослужащие
|Только при наличии в перечне должностей
|Приказы Минобороны
|Сотрудники правоохранительных органов
|Да, при включении должности в перечень
|Ведомственные приказы
Марина Петрова, HR-директор
Мы столкнулись с проблемой при найме бывшего сотрудника налоговой инспекции. Отправили уведомление только по месту его прежней службы, не уведомив прокуратуру. Через полгода компания получила запрос из прокуратуры, и нам пришлось оплатить штраф в размере 100 000 рублей. После этого случая я разработала четкий чек-лист для HR-отдела, где первым пунктом стоит правило: "Двойное уведомление — и госорган, и прокуратура". Теперь при найме бывшего госслужащего мы проверяем его трудовую книжку на предмет госслужбы за последние два года и запрашиваем справку о занимаемой должности. Если должность входит в перечень — запускаем процедуру уведомления.
Для правильного направления уведомлений необходимо выяснить:
- Последнее место службы кандидата — информация должна быть в трудовой книжке или в сведениях о трудовой деятельности (СТД-Р)
- Занимаемую им должность — запросите у кандидата справку или приказ об увольнении
- Входила ли эта должность в перечень — сверьтесь с соответствующими нормативными актами ведомства
- Точный адрес территориальной прокуратуры по месту регистрации вашей организации
Обратите внимание, что с 2025 года уведомление необходимо направлять независимо от того, на какую должность в вашей организации принимается бывший госслужащий и какой тип договора с ним заключается (трудовой или гражданско-правовой). 📋
Сроки и формат уведомления о трудоустройстве госслужащего
Законодательство устанавливает четкие сроки для направления уведомлений о приеме на работу бывшего госслужащего. Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции", работодатель обязан направить уведомление в 10-дневный срок.
Важно понимать, что отсчет этого срока начинается со дня заключения трудового или гражданско-правового договора. День заключения договора в этот срок не включается — считаем 10 календарных дней начиная со следующего дня.
- Для трудового договора — со дня его подписания
- Для гражданско-правового договора — со дня подписания акта выполненных работ (если стоимость превышает 100 000 рублей в месяц)
Форма уведомления строго регламентирована Постановлением Правительства РФ №700 от 21.01.2015 г. В 2025 году действует обновленная форма, включающая расширенные данные о работодателе.
|Реквизиты уведомления
|Содержание
|Данные о работодателе
|Полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес
|Данные о бывшем госслужащем
|ФИО, дата рождения, должность на госслужбе
|Сведения о договоре
|Дата заключения, срок действия, стоимость (для ГПХ)
|Подпись уполномоченного лица
|Подпись руководителя или иного уполномоченного лица
Существует несколько способов направления уведомлений:
- Заказным письмом с уведомлением о вручении (традиционный способ)
- Через систему электронного документооборота (при наличии такой возможности у госоргана)
- Личная доставка в канцелярию госоргана и прокуратуры (с отметкой о получении)
- Через портал Госуслуг (функционал доступен с 2024 года)
При отправке уведомления заказным письмом сохраняйте квитанцию об отправке и уведомление о вручении — это подтверждающие документы на случай проверок. 📬
Рекомендуется отслеживать статус доставки писем через сервисы Почты России или службы доставки. Если уведомление возвращается как невостребованное, сохраните его в оригинальном запечатанном виде вместе с пометкой почты о причине возврата.
Последствия нарушения порядка уведомления
Несоблюдение обязанности по уведомлению о приеме на работу бывшего госслужащего влечет серьезные административные последствия. С 2025 года контроль и санкции в этой области стали еще более строгими.
Административная ответственность за нарушение установлена статьей 19.29 КоАП РФ и предусматривает следующие штрафы:
- Для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей
- Для индивидуальных предпринимателей — от 20 000 до 50 000 рублей
- Для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей
Важно понимать, что к нарушениям относятся не только полное отсутствие уведомления, но и следующие ситуации:
- Нарушение 10-дневного срока направления уведомления
- Направление уведомления только в один адрес (например, только в госорган, без уведомления прокуратуры)
- Неправильное заполнение формы уведомления (отсутствие обязательных сведений)
- Направление уведомления в ненадлежащий орган
Алексей Соколов, юрист по трудовому праву
В моей практике был показательный случай. Крупная региональная компания приняла на должность заместителя директора бывшего сотрудника Росреестра. HR-отдел направил уведомление в Росреестр, но забыл уведомить прокуратуру. Через три месяца в ходе плановой проверки прокуратура выявила нарушение. Компания получила штраф в размере 150 000 рублей, а руководитель HR-отдела был привлечен к дисциплинарной ответственности. После этого мы разработали для клиента автоматизированную систему контроля с напоминаниями о необходимости двойного уведомления. За последний год благодаря этой системе компания успешно и безопасно трудоустроила еще шесть бывших госслужащих без единого нарушения.
Срок давности привлечения к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ составляет 6 месяцев. Однако на практике нарушения могут быть выявлены и позже, в ходе плановых проверок, которые прокуратура может проводить в течение нескольких лет после трудоустройства бывшего госслужащего.
Особенно важно учитывать, что с 2024 года органы прокуратуры активно используют цифровые инструменты для отслеживания трудоустройства бывших госслужащих через данные ПФР и ФНС, что значительно повышает вероятность обнаружения нарушений. 🔍
Особенности оформления документов для бывших госслужащих
Помимо направления уведомлений, работодателю необходимо правильно оформить и другие документы при приеме на работу бывшего госслужащего. Эта процедура имеет свои нюансы и требует повышенного внимания.
При оформлении трудового договора с бывшим госслужащим рекомендуется:
- Запросить справку с последнего места службы с указанием должности
- Проверить, относилась ли должность к перечню должностей с коррупционными рисками
- Зафиксировать в личном деле факт проверки и направления уведомлений
- Внести информацию о бывшем месте службы в трудовой договор
Для системной работы с бывшими госслужащими HR-отделу полезно разработать внутренний регламент, включающий:
- Чек-лист проверки кандидата на предмет госслужбы в прошлом
- Алгоритм действий при установлении факта госслужбы
- Шаблоны документов и уведомлений
- Ответственных лиц за каждый этап процесса
- Систему контроля сроков направления уведомлений
При оформлении гражданско-правовых договоров также возникает обязанность по уведомлению, если:
- Стоимость работ/услуг по договору превышает 100 000 рублей в месяц
- Договор заключен с физическим лицом, ранее занимавшим должность на госслужбе из соответствующего перечня
- С момента увольнения с госслужбы прошло менее двух лет
В 2025 году особое внимание следует уделить документированию процесса проверки кандидата и сохранению доказательств направления уведомлений. Это поможет защитить компанию в случае проверок или споров. 📑
Правовые основы и проверки соблюдения антикоррупционных мер
Система уведомлений о приеме на работу бывших госслужащих — часть комплексных антикоррупционных мер, предусмотренных российским законодательством. Правовую основу этих требований составляют:
- Федеральный закон №273-ФЗ "О противодействии коррупции" (статья 12)
- Трудовой кодекс РФ (статья 64.1)
- Кодекс РФ об административных правонарушениях (статья 19.29)
- Постановление Правительства РФ №700 от 21.01.2015 (о форме уведомления)
- Указ Президента РФ №557 и ведомственные перечни должностей
В 2025 году сформировалась устойчивая практика проверок соблюдения данных требований со стороны контролирующих органов. Прокуратура проводит как плановые, так и внеплановые проверки, используя:
|Тип проверки
|Методы выявления нарушений
|Частота проведения
|Документарная проверка
|Запрос документов о принятых сотрудниках
|1-2 раза в год
|Аналитическая проверка
|Анализ данных из ЕГРЮЛ, ПФР, ФНС
|Постоянно
|Проверка по обращениям
|Расследование по заявлениям граждан
|По мере поступления
|Комплексная проверка
|Аудит всех кадровых процедур
|Не реже 1 раза в 3 года
С 2024 года прокуратура и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих получили доступ к расширенным базам данных, что позволяет эффективнее выявлять нарушения даже без выездных проверок. 🔎
Для защиты интересов компании рекомендуется:
- Регулярно проводить внутренний аудит кадровых процедур
- Обучать HR-специалистов актуальным требованиям законодательства
- Внедрить двойной контроль за направлением уведомлений
- Создать базу данных бывших госслужащих в компании
- Сохранять подтверждения отправки уведомлений не менее 3 лет
Важно понимать, что ответственность за нарушение порядка уведомления наступает независимо от наличия умысла работодателя. Даже непреднамеренное нарушение или незнание закона не освобождает от административной ответственности.
Соблюдение процедуры уведомления о приеме на работу бывших госслужащих — это не просто формальность, а важный элемент правовой безопасности бизнеса. Четкое следование алгоритму действий — проверка статуса кандидата, своевременное направление уведомлений в два адреса и документирование этого процесса — защитит компанию от существенных штрафов и репутационных потерь. Инвестиции в качественное обучение HR-специалистов и создание внутренних регламентов окупятся многократно, особенно учитывая тенденцию к усилению контроля со стороны прокуратуры и повышению эффективности систем выявления нарушений.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву