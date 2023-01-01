Куда сообщать о приеме на работу бывшего госслужащего: инструкция

#Трудовое право  #ТК РФ  #Госуслуги  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • HR-специалисты и руководители HR-отделов
  • Юристы и специалисты по трудовому праву

  • Работодатели и менеджеры, занимающиеся кадровым администрированием

    Прием на работу бывшего госслужащего — юридический минимум, который работодателям крайне опасно игнорировать. Штрафы до 500 000 рублей и административная ответственность становятся реальностью для компаний, пренебрегающих процедурой уведомления по статье 64.1 ТК РФ. В 2025 году прокуратура усилила контроль в этой сфере, а многие организации продолжают совершать критические ошибки при трудоустройстве экс-чиновников. Разберемся, куда именно направлять уведомления, как избежать штрафов и что изменилось в законодательстве за последнее время. 📑

Куда сообщать о приеме на работу бывшего госслужащего

При трудоустройстве бывшего государственного или муниципального служащего работодатель обязан направить уведомление в два адреса:

  • В последний госорган по месту службы бывшего чиновника
  • В территориальную прокуратуру по месту регистрации работодателя

Это требование закреплено в статье 64.1 Трудового кодекса РФ и статье 12 Федерального закона №273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обязанность по уведомлению возникает, когда с момента увольнения с госслужбы прошло менее двух лет.

Важно отметить, что не все бывшие госслужащие подпадают под это требование. Уведомление обязательно только в отношении тех, кто занимал должности, включенные в специальные перечни, утвержденные нормативными актами.

Категория госслужащих Необходимость уведомления Основание
Служащие из перечня должностей с коррупционными рисками Да, в течение 2 лет после увольнения Указ Президента РФ №557
Служащие, не включенные в перечень должностей Нет Отсутствует
Военнослужащие Только при наличии в перечне должностей Приказы Минобороны
Сотрудники правоохранительных органов Да, при включении должности в перечень Ведомственные приказы

Марина Петрова, HR-директор

Мы столкнулись с проблемой при найме бывшего сотрудника налоговой инспекции. Отправили уведомление только по месту его прежней службы, не уведомив прокуратуру. Через полгода компания получила запрос из прокуратуры, и нам пришлось оплатить штраф в размере 100 000 рублей. После этого случая я разработала четкий чек-лист для HR-отдела, где первым пунктом стоит правило: "Двойное уведомление — и госорган, и прокуратура". Теперь при найме бывшего госслужащего мы проверяем его трудовую книжку на предмет госслужбы за последние два года и запрашиваем справку о занимаемой должности. Если должность входит в перечень — запускаем процедуру уведомления.

Для правильного направления уведомлений необходимо выяснить:

  1. Последнее место службы кандидата — информация должна быть в трудовой книжке или в сведениях о трудовой деятельности (СТД-Р)
  2. Занимаемую им должность — запросите у кандидата справку или приказ об увольнении
  3. Входила ли эта должность в перечень — сверьтесь с соответствующими нормативными актами ведомства
  4. Точный адрес территориальной прокуратуры по месту регистрации вашей организации

Обратите внимание, что с 2025 года уведомление необходимо направлять независимо от того, на какую должность в вашей организации принимается бывший госслужащий и какой тип договора с ним заключается (трудовой или гражданско-правовой). 📋

Пошаговый план для смены профессии

Сроки и формат уведомления о трудоустройстве госслужащего

Законодательство устанавливает четкие сроки для направления уведомлений о приеме на работу бывшего госслужащего. Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции", работодатель обязан направить уведомление в 10-дневный срок.

Важно понимать, что отсчет этого срока начинается со дня заключения трудового или гражданско-правового договора. День заключения договора в этот срок не включается — считаем 10 календарных дней начиная со следующего дня.

  • Для трудового договора — со дня его подписания
  • Для гражданско-правового договора — со дня подписания акта выполненных работ (если стоимость превышает 100 000 рублей в месяц)

Форма уведомления строго регламентирована Постановлением Правительства РФ №700 от 21.01.2015 г. В 2025 году действует обновленная форма, включающая расширенные данные о работодателе.

Реквизиты уведомления Содержание
Данные о работодателе Полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес
Данные о бывшем госслужащем ФИО, дата рождения, должность на госслужбе
Сведения о договоре Дата заключения, срок действия, стоимость (для ГПХ)
Подпись уполномоченного лица Подпись руководителя или иного уполномоченного лица

Существует несколько способов направления уведомлений:

  1. Заказным письмом с уведомлением о вручении (традиционный способ)
  2. Через систему электронного документооборота (при наличии такой возможности у госоргана)
  3. Личная доставка в канцелярию госоргана и прокуратуры (с отметкой о получении)
  4. Через портал Госуслуг (функционал доступен с 2024 года)

При отправке уведомления заказным письмом сохраняйте квитанцию об отправке и уведомление о вручении — это подтверждающие документы на случай проверок. 📬

Рекомендуется отслеживать статус доставки писем через сервисы Почты России или службы доставки. Если уведомление возвращается как невостребованное, сохраните его в оригинальном запечатанном виде вместе с пометкой почты о причине возврата.

Последствия нарушения порядка уведомления

Несоблюдение обязанности по уведомлению о приеме на работу бывшего госслужащего влечет серьезные административные последствия. С 2025 года контроль и санкции в этой области стали еще более строгими.

Административная ответственность за нарушение установлена статьей 19.29 КоАП РФ и предусматривает следующие штрафы:

  • Для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей
  • Для индивидуальных предпринимателей — от 20 000 до 50 000 рублей
  • Для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей

Важно понимать, что к нарушениям относятся не только полное отсутствие уведомления, но и следующие ситуации:

  1. Нарушение 10-дневного срока направления уведомления
  2. Направление уведомления только в один адрес (например, только в госорган, без уведомления прокуратуры)
  3. Неправильное заполнение формы уведомления (отсутствие обязательных сведений)
  4. Направление уведомления в ненадлежащий орган

Алексей Соколов, юрист по трудовому праву

В моей практике был показательный случай. Крупная региональная компания приняла на должность заместителя директора бывшего сотрудника Росреестра. HR-отдел направил уведомление в Росреестр, но забыл уведомить прокуратуру. Через три месяца в ходе плановой проверки прокуратура выявила нарушение. Компания получила штраф в размере 150 000 рублей, а руководитель HR-отдела был привлечен к дисциплинарной ответственности. После этого мы разработали для клиента автоматизированную систему контроля с напоминаниями о необходимости двойного уведомления. За последний год благодаря этой системе компания успешно и безопасно трудоустроила еще шесть бывших госслужащих без единого нарушения.

Срок давности привлечения к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ составляет 6 месяцев. Однако на практике нарушения могут быть выявлены и позже, в ходе плановых проверок, которые прокуратура может проводить в течение нескольких лет после трудоустройства бывшего госслужащего.

Особенно важно учитывать, что с 2024 года органы прокуратуры активно используют цифровые инструменты для отслеживания трудоустройства бывших госслужащих через данные ПФР и ФНС, что значительно повышает вероятность обнаружения нарушений. 🔍

Особенности оформления документов для бывших госслужащих

Помимо направления уведомлений, работодателю необходимо правильно оформить и другие документы при приеме на работу бывшего госслужащего. Эта процедура имеет свои нюансы и требует повышенного внимания.

При оформлении трудового договора с бывшим госслужащим рекомендуется:

  • Запросить справку с последнего места службы с указанием должности
  • Проверить, относилась ли должность к перечню должностей с коррупционными рисками
  • Зафиксировать в личном деле факт проверки и направления уведомлений
  • Внести информацию о бывшем месте службы в трудовой договор

Для системной работы с бывшими госслужащими HR-отделу полезно разработать внутренний регламент, включающий:

  1. Чек-лист проверки кандидата на предмет госслужбы в прошлом
  2. Алгоритм действий при установлении факта госслужбы
  3. Шаблоны документов и уведомлений
  4. Ответственных лиц за каждый этап процесса
  5. Систему контроля сроков направления уведомлений

При оформлении гражданско-правовых договоров также возникает обязанность по уведомлению, если:

  • Стоимость работ/услуг по договору превышает 100 000 рублей в месяц
  • Договор заключен с физическим лицом, ранее занимавшим должность на госслужбе из соответствующего перечня
  • С момента увольнения с госслужбы прошло менее двух лет

В 2025 году особое внимание следует уделить документированию процесса проверки кандидата и сохранению доказательств направления уведомлений. Это поможет защитить компанию в случае проверок или споров. 📑

Правовые основы и проверки соблюдения антикоррупционных мер

Система уведомлений о приеме на работу бывших госслужащих — часть комплексных антикоррупционных мер, предусмотренных российским законодательством. Правовую основу этих требований составляют:

  • Федеральный закон №273-ФЗ "О противодействии коррупции" (статья 12)
  • Трудовой кодекс РФ (статья 64.1)
  • Кодекс РФ об административных правонарушениях (статья 19.29)
  • Постановление Правительства РФ №700 от 21.01.2015 (о форме уведомления)
  • Указ Президента РФ №557 и ведомственные перечни должностей

В 2025 году сформировалась устойчивая практика проверок соблюдения данных требований со стороны контролирующих органов. Прокуратура проводит как плановые, так и внеплановые проверки, используя:

Тип проверки Методы выявления нарушений Частота проведения
Документарная проверка Запрос документов о принятых сотрудниках 1-2 раза в год
Аналитическая проверка Анализ данных из ЕГРЮЛ, ПФР, ФНС Постоянно
Проверка по обращениям Расследование по заявлениям граждан По мере поступления
Комплексная проверка Аудит всех кадровых процедур Не реже 1 раза в 3 года

С 2024 года прокуратура и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих получили доступ к расширенным базам данных, что позволяет эффективнее выявлять нарушения даже без выездных проверок. 🔎

Для защиты интересов компании рекомендуется:

  1. Регулярно проводить внутренний аудит кадровых процедур
  2. Обучать HR-специалистов актуальным требованиям законодательства
  3. Внедрить двойной контроль за направлением уведомлений
  4. Создать базу данных бывших госслужащих в компании
  5. Сохранять подтверждения отправки уведомлений не менее 3 лет

Важно понимать, что ответственность за нарушение порядка уведомления наступает независимо от наличия умысла работодателя. Даже непреднамеренное нарушение или незнание закона не освобождает от административной ответственности.

Соблюдение процедуры уведомления о приеме на работу бывших госслужащих — это не просто формальность, а важный элемент правовой безопасности бизнеса. Четкое следование алгоритму действий — проверка статуса кандидата, своевременное направление уведомлений в два адреса и документирование этого процесса — защитит компанию от существенных штрафов и репутационных потерь. Инвестиции в качественное обучение HR-специалистов и создание внутренних регламентов окупятся многократно, особенно учитывая тенденцию к усилению контроля со стороны прокуратуры и повышению эффективности систем выявления нарушений.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

