Кто зарабатывает больше – программисты или дизайнеры: анализ

Для кого эта статья:

Абитуриенты и студенты, рассматривающие карьеру в IT-области

Профессионалы, планирующие смену профессии между дизайном и программированием

Работодатели и карьерные консультанты, заинтересованные в понимании рынка труда в сфере IT Битва за цифры в зарплатных ведомостях между программистами и дизайнерами — один из самых горячих вопросов для абитуриентов и тех, кто планирует сменить профессию. В 2025 году данные показывают, что разрыв между этими специальностями становится всё более нюансированным. Средний программист зарабатывает на 20-30% больше среднего дизайнера, но топовые UX/UI специалисты могут получать столько же, сколько и разработчики на высокотехнологичных стеках. Давайте разберемся в цифрах и факторах, определяющих, кто действительно выигрывает в этой финансовой гонке. ?????????

Средние зарплаты программистов и дизайнеров: кто впереди

Анализ рыночных данных за первый квартал 2025 года показывает, что программисты в среднем опережают дизайнеров по уровню заработной платы. Среднестатистический разработчик получает около 180 000 рублей в месяц, тогда как средний дизайнер — 140 000 рублей. Однако эти цифры требуют более глубокого рассмотрения. ??

Если говорить о начальных позициях, то разница не так заметна: junior-программист может рассчитывать на 80 000-100 000 рублей, а начинающий дизайнер — на 70 000-90 000 рублей. Но с ростом опыта разрыв увеличивается. Middle-разработчики получают 150 000-220 000 рублей, тогда как дизайнеры аналогичного уровня — 120 000-180 000 рублей.

Уровень Программист (руб.) Дизайнер (руб.) Разница (%) Junior 80 000-100 000 70 000-90 000 ?15% Middle 150 000-220 000 120 000-180 000 ?22% Senior 250 000-400 000 200 000-320 000 ?25% Lead/Director 400 000-600 000+ 300 000-500 000+ ?20%

Важно отметить, что эти данные отражают российский рынок труда. На международном уровне разница может быть еще более существенной. Например, в США средняя годовая зарплата программиста составляет около $110 000, а дизайнера — $85 000.

Однако статистика не учитывает индивидуальные случаи. Топовые специалисты в обеих областях могут получать существенно больше средних показателей. Кроме того, для дизайнеров характерны более частые проектные заработки и фриланс, что может существенно увеличивать их доход, но делает его менее стабильным. ??

Антон Веретенников, руководитель отдела аналитики в IT-рекрутинге В 2023 году я консультировал крупную финтех-компанию по вопросам оптимизации зарплатной сетки. Мы проанализировали более 500 резюме и провели интервью с действующими сотрудниками. Результаты были показательными: senior-разработчики бэкенда с опытом 5+ лет получали в среднем на 30% больше, чем дизайнеры того же уровня. Однако когда мы выделили узкую группу UX/UI дизайнеров с сильным техническим бэкграундом, разница практически нивелировалась. Более того, дизайнеры-фрилансеры с портфолио премиум-класса и международными клиентами отчитывались о доходах, сопоставимых с зарплатами тимлидов в разработке. Это подтверждает моё убеждение: дело не столько в выборе профессии, сколько в развитии высококонкурентных навыков и правильном позиционировании на рынке.

Специализации и их влияние на доход в обеих профессиях

И программирование, и дизайн — это зонтичные термины, скрывающие множество специализаций с разным уровнем оплаты. Понимание этих нюансов может кардинально изменить картину при выборе профессии. ??

В программировании наиболее высокооплачиваемыми направлениями в 2025 году являются:

Разработчики искусственного интеллекта и машинного обучения (ИИ/МО) — средняя зарплата 300 000-450 000 руб.

Blockchain-разработчики — 280 000-400 000 руб.

DevOps-инженеры — 250 000-380 000 руб.

Backend-разработчики (особенно Java, Golang, Rust) — 220 000-350 000 руб.

Mobile-разработчики (iOS, Android) — 200 000-320 000 руб.

Frontend-разработчики — 180 000-300 000 руб.

В дизайне зарплатная вилка зависит от конкретной специализации:

UX/UI дизайнеры продуктов — 180 000-320 000 руб.

Продуктовые дизайнеры — 170 000-300 000 руб.

Motion-дизайнеры — 150 000-250 000 руб.

3D-дизайнеры — 140 000-240 000 руб.

Графические дизайнеры — 120 000-200 000 руб.

Веб-дизайнеры — 110 000-180 000 руб.

Примечательно, что высококвалифицированный UX/UI дизайнер может зарабатывать на уровне или даже выше, чем средний frontend-разработчик. Это связано с растущим осознанием важности пользовательского опыта для успеха цифровых продуктов. ??

Специализация Средняя зарплата (руб.) Востребованность (1-10) Прогноз роста зарплат до 2027 AI/ML разработчик 350 000 9 Высокий (+30%) Blockchain-разработчик 330 000 7 Средний (+15%) DevOps-инженер 310 000 8 Средний (+20%) UX/UI дизайнер 250 000 8 Высокий (+25%) Продуктовый дизайнер 230 000 7 Высокий (+25%) Motion-дизайнер 200 000 6 Средний (+15%)

Интересно отметить, что программисты узкой специализации (например, разработчики embedded-систем или специалисты по информационной безопасности) часто получают значительную надбавку за редкие навыки. Аналогичная ситуация наблюдается среди дизайнеров, специализирующихся на интерфейсах VR/AR или медицинских интерфейсах. ??

Стоит учитывать и региональные различия. В Москве зарплаты в среднем на 20-30% выше, чем в других крупных городах России. При этом удаленная работа на международные компании может увеличить доход специалиста в 1,5-2 раза по сравнению с локальным рынком.

Факторы, определяющие кто больше зарабатывает

Чтобы понять, почему некоторые программисты и дизайнеры зарабатывают значительно больше коллег, необходимо рассмотреть ключевые факторы, влияющие на доход в этих профессиях. ??

Для программистов решающими факторами являются:

Стек технологий — специалисты, владеющие востребованными языками и фреймворками (Python для ИИ, Rust, Go), получают премию к зарплате до 30%

— специалисты, владеющие востребованными языками и фреймворками (Python для ИИ, Rust, Go), получают премию к зарплате до 30% Опыт в конкретной отрасли — разработчики в финтехе, медтехе или игровой индустрии зарабатывают на 15-25% больше

— разработчики в финтехе, медтехе или игровой индустрии зарабатывают на 15-25% больше Масштаб проектов — опыт работы с высоконагруженными системами или большими данными повышает стоимость специалиста на 20-35%

— опыт работы с высоконагруженными системами или большими данными повышает стоимость специалиста на 20-35% Soft skills — коммуникабельность, умение работать в команде и лидерские качества могут добавить 10-20% к зарплате

— коммуникабельность, умение работать в команде и лидерские качества могут добавить 10-20% к зарплате Знание английского языка — открывает доступ к международным проектам с зарплатой в 1,5-2 раза выше

Для дизайнеров ключевыми факторами выступают:

Портфолио и кейсы — качественные проекты для известных брендов могут увеличить ставку на 30-50%

— качественные проекты для известных брендов могут увеличить ставку на 30-50% Технические навыки — знание frontend-разработки или прототипирования в коде добавляет 15-25% к зарплате

— знание frontend-разработки или прототипирования в коде добавляет 15-25% к зарплате Аналитические способности — умение работать с метриками и A/B-тестами повышает стоимость UX-дизайнера на 20-30%

— умение работать с метриками и A/B-тестами повышает стоимость UX-дизайнера на 20-30% Специализация — фокус на определенной нише (финтех, медицина, геймдизайн) даёт прибавку в 15-25%

— фокус на определенной нише (финтех, медицина, геймдизайн) даёт прибавку в 15-25% Личный бренд — узнаваемость в профессиональном сообществе может увеличить доход на 20-40%

Интересно, что в обеих профессиях наблюдается корреляция между уровнем дохода и самообразованием. Специалисты, постоянно осваивающие новые инструменты и методологии, зарабатывают в среднем на 25% больше тех, кто не инвестирует в своё развитие. ??

Ещё один значимый фактор — формат работы. Удалённая занятость сегодня даёт программистам больше преимуществ в плане заработка, позволяя сотрудничать с зарубежными компаниями без релокации. Дизайнеры также могут работать удалённо, но часто сталкиваются с более жёсткой конкуренцией на глобальном рынке, особенно со специалистами из стран с низкой стоимостью жизни. ??

Примечательно, что программисты чаще получают дополнительные бенефиты — опционы компании, бонусы за производительность, оплачиваемые конференции и курсы. Дизайнеры же чаще компенсируют разницу в базовом окладе через фриланс-проекты или создание собственных продуктов (шаблоны, курсы, дизайн-системы). ??

Марина Соколова, карьерный консультант в сфере IT В прошлом году ко мне обратился Артём, опытный графический дизайнер с десятилетним стажем. Его доход застыл на отметке 150 000 рублей, что его категорически не устраивало. После анализа его компетенций мы разработали стратегию перепрофилирования в UX/UI дизайнера с фокусом на финтех-продукты. Артём прошёл специализированные курсы, освоил прототипирование в Figma и основы аналитики пользовательского опыта. Через 8 месяцев он получил оффер на позицию Senior UX/UI Designer с зарплатой 320 000 рублей. Ключевым фактором успеха стала не просто смена специализации, а целенаправленное развитие навыков на стыке дизайна и бизнес-метрик. Этот случай отлично демонстрирует, что в современных реалиях важнее не общее направление "программист" или "дизайнер", а конкретная экспертиза и способность решать бизнес-задачи.

Карьерный рост и потолок дохода: сравнение перспектив

Различия в карьерных треках и потенциальном максимуме заработка между программистами и дизайнерами могут быть решающим фактором при выборе профессии. Давайте рассмотрим, как развивается карьера и какие финансовые потолки существуют в каждой из областей. ??

Карьерный трек программиста обычно выглядит так:

Junior Developer (1-2 года) — 80 000-100 000 руб. Middle Developer (2-4 года) — 150 000-220 000 руб. Senior Developer (4-7 лет) — 250 000-400 000 руб. Team Lead (6+ лет) — 350 000-500 000 руб. System Architect / Tech Lead (8+ лет) — 450 000-650 000 руб. CTO / Technical Director (10+ лет) — 600 000-1 000 000+ руб.

Карьерный трек дизайнера имеет свои особенности:

Junior Designer (1-2 года) — 70 000-90 000 руб. Middle Designer (2-4 года) — 120 000-180 000 руб. Senior Designer (4-7 лет) — 200 000-320 000 руб. Lead Designer (6+ лет) — 300 000-450 000 руб. Design Director (8+ лет) — 400 000-600 000 руб. Chief Design Officer (10+ лет) — 500 000-900 000+ руб.

На первый взгляд, траектории похожи, но есть ключевые различия. Программисты обычно достигают уровня middle быстрее (в среднем за 2 года против 3 лет у дизайнеров). Однако переход на уровень senior и выше требует от программиста более глубоких технических знаний и опыта работы с комплексными системами. ??

Что касается потолка доходов, программисты имеют более высокий "стандартный" потолок в корпоративной среде — топовые технические директора и архитекторы в крупных компаниях могут получать до 1,5-2 млн рублей в месяц. Для дизайнеров корпоративный потолок обычно ниже — около 1-1,2 млн рублей для дизайн-директоров крупнейших компаний.

Однако есть нюансы:

Дизайнеры имеют больше возможностей для развития собственного бизнеса — дизайн-студии, образовательные проекты, создание и продажа шаблонов и UI-китов

Программисты чаще получают долю в стартапах или опционы компании, что может многократно увеличить доход в случае успеха проекта

Дизайнеры легче масштабируют личный бренд, что позволяет привлекать премиальных клиентов и устанавливать высокие ставки за проектную работу

Программисты имеют более прозрачную систему роста дохода, напрямую связанную с уровнем технической экспертизы

Интересный факт: программисты чаще достигают высоких доходов, оставаясь "индивидуальными контрибьюторами" (то есть не занимая менеджерские позиции), тогда как дизайнеры для существенного роста дохода обычно переходят на руководящие позиции или развивают собственные проекты. ?????

Стоит отметить и возрастной аспект карьеры. Программисты часто сталкиваются с "эйджизмом" после 40-45 лет, если не переходят на менеджерские или архитектурные позиции. Дизайнеры, особенно в продуктовом и UX-дизайне, менее подвержены возрастной дискриминации, так как их экспертиза с годами только растет за счет накопленного опыта пользовательских исследований и понимания бизнес-процессов. ??

Как выбрать между программистом и дизайнером с точки зрения дохода

Принимая решение между карьерой программиста или дизайнера, важно учитывать не только текущие показатели доходности, но и долгосрочные перспективы, а также личные предрасположенности и интересы. Вот практические рекомендации, которые помогут сделать выбор с финансовой точки зрения. ??

Выбирайте программирование, если:

Вы предпочитаете стабильный рост дохода с четкими карьерными ступенями

Готовы постоянно обучаться новым технологиям и языкам программирования

Имеете аналитический склад ума и способность к абстрактному мышлению

Планируете работать в финансовом, технологическом или промышленном секторе

Хотите иметь больше возможностей для удаленной работы на международные компании

Цените объективные метрики эффективности вашей работы

Выбирайте дизайн, если:

Вам нравится сочетание творческой и аналитической работы

Вы ориентированы на развитие собственных проектов или студии в будущем

Обладаете развитой эмпатией и способностью понимать потребности пользователей

Готовы инвестировать время в создание впечатляющего портфолио

Предпочитаете разнообразие проектов и возможность переключаться между задачами

Хотите работать на стыке бизнеса, технологий и пользовательского опыта

Для максимизации дохода в долгосрочной перспективе рассмотрите гибридные варианты карьеры. Например:

Программист с навыками дизайна — frontend-разработчик, владеющий UX/UI, может рассчитывать на премию к зарплате до 20%

— frontend-разработчик, владеющий UX/UI, может рассчитывать на премию к зарплате до 20% Дизайнер с техническими навыками — UX/UI дизайнер, умеющий прототипировать в коде, обычно получает на 15-25% больше

— UX/UI дизайнер, умеющий прототипировать в коде, обычно получает на 15-25% больше Специалист по взаимодействию человека и компьютера (HCI) — растущая ниша на стыке дизайна и программирования с доходом выше среднего по обоим направлениям

— растущая ниша на стыке дизайна и программирования с доходом выше среднего по обоим направлениям Product Owner с дизайн-бэкграундом — карьерный трек с высоким потолком дохода, требующий как визуального мышления, так и понимания технологий

Учитывайте также, что финансовая отдача от обучения может различаться. Освоение программирования обычно требует больше времени для достижения уровня junior, но затем обеспечивает более быстрый рост дохода. Дизайн позволяет быстрее войти в профессию, но требует больше времени для достижения высоких заработков. ??

Практические шаги для принятия решения:

Пройдите бесплатные вводные курсы по обоим направлениям, чтобы понять, что вам ближе Поговорите с практикующими специалистами обеих профессий о их карьерном пути и доходах Проанализируйте вакансии в вашем регионе или в компаниях, где хотели бы работать Оцените свои сильные стороны и предрасположенности с помощью профориентационных тестов Рассмотрите возможность получения базовых навыков в обеих областях, чтобы стать более универсальным специалистом

Помните, что высокий доход в любой из этих профессий достигается прежде всего через экспертизу и постоянное развитие. Выбирая направление, которое вам действительно интересно, вы с большей вероятностью достигнете в нём финансового успеха. ??