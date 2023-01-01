Кто работает в кофейне: полный список должностей и обязанности

Для кого эта статья:

Владельцы и управляющие кофейнями

Соискатели и начинающие специалисты в кофейной индустрии

Исследователи и любители кофе, интересующиеся карьерными возможностями в этой сфере За ароматным латте и безупречной работой кофейни стоит слаженный коллектив профессионалов. Многим кажется, что в таких заведениях трудятся только бариста, но это распространенное заблуждение. Штат современной кофейни — это структурированная команда специалистов с чётко распределёнными обязанностями. Понимание функций каждой должности критически важно для владельцев бизнеса, соискателей и всех, кто интересуется кофейной индустрией. Давайте разберёмся, кто именно создаёт то особенное пространство, куда мы приходим за чашечкой кофе и приятной атмосферой. ☕

Должности в кофейне: от бариста до управляющего

Структура персонала кофейни напрямую зависит от размера заведения, его концепции и оборота. В 2025 году на рынке можно встретить как мини-кофейни с двумя сотрудниками в штате, так и крупные сетевые заведения с развернутой иерархией и десятками позиций. Правильное распределение ролей обеспечивает бесперебойную работу заведения и положительный опыт для гостей.

Рассмотрим типовую организационную структуру современной кофейни:

Уровень Должности Функции Руководство Владелец, управляющий, директор Стратегическое планирование, контроль операционной деятельности Средний менеджмент Шеф-бариста, администратор, менеджер смены Координация работы персонала, обеспечение стандартов Линейный персонал Бариста, кассир, официант Обслуживание гостей, приготовление кофе и блюд Вспомогательный персонал Повар, уборщик, технический специалист Поддержка основных процессов, обеспечение работы заведения

Оптимальная численность персонала зависит от формата и загруженности кофейни. Для небольшого заведения с потоком до 100 гостей в день достаточно 5-7 сотрудников, работающих посменно. Крупные кофейни с кухней могут иметь штат из 15-25 человек.

Максим Сергеев, управляющий сетью кофеен Когда я только начинал свой путь в кофейном бизнесе, совершил классическую ошибку — попытался сэкономить на персонале. В первой кофейне у меня работали всего три человека, включая меня. Мы буквально разрывались между гостями в час пик. Однажды праздничным утром образовалась очередь из 15 человек, и многие ушли, не дождавшись заказа. В тот день мы потеряли около 30% выручки. После этого кризиса я пересмотрел подход к планированию персонала. Разработал чёткую структуру должностей и нанял дополнительных сотрудников. Внедрил систему, где каждый отвечает за свой участок: бариста не отвлекается на кассу, кассир — на вынос заказов. Результат не заставил себя ждать: скорость обслуживания выросла на 40%, а количество положительных отзывов увеличилось вдвое. Правильная структура персонала — это не расход, а инвестиция в качество сервиса.

При формировании штата важно учитывать сезонность, дни недели и время суток. Во многих кофейнях предусмотрена возможность вызова дополнительных сотрудников в периоды повышенной нагрузки. Грамотное планирование смен позволяет оптимизировать расходы на персонал без ущерба для качества обслуживания.

Бариста, официант, кассир – ключевые позиции кофейни

Линейный персонал формирует первое впечатление гостя о заведении. Именно эти сотрудники ежедневно взаимодействуют с посетителями и создают атмосферу кофейни. Рассмотрим подробнее основные должности и их функции.

Бариста — сердце любой кофейни. Это специалист, отвечающий за приготовление кофейных напитков. Современный бариста не просто наливает кофе — он создаёт напитки по строгим стандартам, контролирует множество параметров и знает особенности разных сортов кофе.

Приготовление эспрессо-напитков и альтернативных способов заваривания

Контроль качества кофейных зёрен и помола

Настройка кофемолки и кофемашины

Создание латте-арта (рисунков на кофе)

Поддержание чистоты рабочего места

Консультирование гостей о кофейных напитках

Официант в кофейне имеет свою специфику работы. В отличие от ресторана, здесь чаще используется система самообслуживания или частичного обслуживания. Тем не менее, роль официанта остаётся значимой:

Встреча и рассадка гостей

Приём заказов и их передача на кухню/бар

Подача готовых блюд и напитков

Расчёт гостей (в некоторых заведениях)

Поддержание порядка в зале

Рекомендации по меню

Кассир — важное связующее звено между гостями и производственным персоналом. В небольших кофейнях функции кассира часто совмещаются с обязанностями бариста или официанта. Основные задачи кассира:

Приём заказов и их оформление в системе

Работа с кассовым аппаратом и терминалом оплаты

Расчёт гостей и выдача сдачи

Ведение кассовой документации

Информирование гостей об акциях и специальных предложениях

Контроль очереди (особенно в загруженные часы)

Анна Петрова, шеф-бариста Я начинала карьеру с позиции рядового бариста в маленькой кофейне. Помню первый месяц работы — руки тряслись каждый раз, когда нужно было готовить капучино для гостя. Однажды ко мне подошла девушка и попросила кофе без кофеина. Растерявшись (у нас его не было), я подала ей обычный капучино. Через 15 минут она вернулась, возмущённо объяснив, что у неё непереносимость кофеина и теперь придётся отменить важную встречу. Этот случай стал для меня переломным. Я поняла, насколько важно знать не только технику приготовления, но и все нюансы продукта. Начала углубленно изучать кофе, посещать чемпионаты, общаться с коллегами. Через год я уже консультировала новичков, а через три — стала шеф-бариста. Главное, что я поняла: бариста — это не просто человек за кофемашиной, это эксперт, от которого зависит впечатление гостя и порой даже его здоровье. Теперь при обучении команды я всегда начинаю с ответственности: мы не просто делаем кофе, мы создаём опыт.

В современных кофейнях часто встречается позиция бариста-кассира, что позволяет оптимизировать штат. Такой специалист должен обладать навыками обеих должностей и уметь эффективно переключаться между задачами. Подобное совмещение — отличный старт для тех, кто хочет всесторонне изучить работу кофейни.

Руководящие должности и их функционал в кофейне

Административный персонал кофейни обеспечивает стабильную работу заведения и реализацию бизнес-стратегии. Эти специалисты отвечают за координацию всех процессов, управление персоналом и финансовые показатели. Управленческая структура кофейни обычно включает несколько ключевых позиций.

Управляющий кофейней — главное административное лицо заведения. В его обязанности входит:

Стратегическое планирование работы кофейни

Контроль финансовых показателей

Подбор и управление персоналом

Разработка меню совместно с шеф-бариста

Контроль закупок и инвентаризации

Решение административных вопросов (аренда, лицензии)

Обеспечение соответствия требованиям контролирующих органов

Работа с партнерами и поставщиками

Шеф-бариста — профессионал высокого уровня, отвечающий за кофейное направление. Это специалист, который:

Разрабатывает кофейное меню и сезонные предложения

Устанавливает стандарты приготовления напитков

Обучает и координирует команду бариста

Отбирает и тестирует кофейные зерна

Настраивает оборудование и контролирует его работу

Проводит кофейные дегустации и мастер-классы

Участвует в разработке маркетинговых активностей

Администратор или менеджер смены — сотрудник, координирующий работу заведения в течение рабочего дня. Он решает операционные задачи:

Контроль работы персонала в течение смены

Распределение задач между сотрудниками

Решение конфликтных ситуаций с гостями

Контроль кассовой дисциплины

Проведение инвентаризации в конце смены

Заполнение отчетности

Обеспечение соблюдения стандартов обслуживания

Должность Ключевые компетенции Средняя зарплата (2025) Требуемый опыт Управляющий Стратегическое мышление, лидерские качества, финансовая грамотность 80 000 — 150 000 ₽ От 3 лет в сфере общепита Шеф-бариста Экспертиза в кофе, навыки обучения, организаторские способности 60 000 — 100 000 ₽ От 2 лет работы бариста Администратор Коммуникабельность, стрессоустойчивость, внимание к деталям 45 000 — 70 000 ₽ От 1 года в сфере обслуживания

Для небольших кофеен характерно совмещение некоторых руководящих должностей. Например, владелец может выполнять функции управляющего, а опытный бариста — частично брать на себя обязанности администратора. В крупных сетевых заведениях, напротив, существуют дополнительные управленческие позиции, например, территориальный управляющий, координирующий работу нескольких точек.

Эффективное взаимодействие между представителями руководящего звена — ключ к стабильной работе кофейни. Четкое распределение ответственности и регулярные планерки помогают быстро решать возникающие вопросы и поддерживать высокие стандарты обслуживания. 📊

Технический персонал: кто обеспечивает работу заведения

За безупречной работой кофейни стоит не только персонал, непосредственно обслуживающий гостей, но и сотрудники, обеспечивающие техническую сторону процесса. Без этих специалистов невозможно представить полноценное функционирование современного заведения.

Повар — незаменимый специалист в кофейнях с собственной кухней. Его основные обязанности:

Приготовление завтраков, десертов и закусок по меню

Контроль качества и свежести продуктов

Соблюдение технологических карт и стандартов

Поддержание порядка и чистоты на кухне

Ведение учета продуктов и составление заявок

Соблюдение санитарно-гигиенических норм

В крупных кофейнях может быть несколько кухонных должностей: шеф-повар, повар-кондитер, кухонный работник. В небольших заведениях часто ограничиваются одним универсальным поваром или даже заказывают десерты у внешних поставщиков.

Технический специалист или техник-ремонтник обеспечивает бесперебойную работу оборудования. В его задачи входит:

Обслуживание и настройка кофемашин

Профилактический ремонт оборудования

Оперативное устранение неисправностей

Обучение персонала правилам эксплуатации техники

Контроль качества воды и системы фильтрации

Организация планового технического обслуживания

Многие кофейни не держат техника в штате, а пользуются услугами сервисных компаний или специалистов на аутсорсе. Это особенно актуально для небольших заведений, где потребность в техническом обслуживании возникает периодически.

Уборщик или клининговый специалист поддерживает чистоту в зале и подсобных помещениях:

Ежедневная уборка помещений кофейни

Мытье посуды (если нет посудомоечной машины)

Чистка оборудования по регламенту

Поддержание порядка в санитарных зонах

Вынос мусора и сортировка отходов

Контроль наличия чистящих средств

Кладовщик отвечает за хранение продукции и ведение складского учета. В небольших кофейнях эти функции часто выполняет администратор или управляющий. Основные обязанности кладовщика:

Прием и хранение товаров

Проведение регулярных инвентаризаций

Контроль сроков годности продукции

Выдача продуктов на производство

Ведение складского учета

Составление заявок на пополнение запасов

Хотя сотрудники технического персонала редко взаимодействуют напрямую с гостями, их работа критически важна для впечатления, которое производит кофейня. Чистота помещений, исправность оборудования и свежесть продуктов — все это формирует общее качество сервиса и влияет на лояльность посетителей.

С развитием технологий появляются новые технические должности в кофейнях. Например, ИТ-специалист, отвечающий за работу программного обеспечения, систем учета и онлайн-заказов. В крупных сетях эта должность становится все более востребованной, особенно с ростом цифровизации бизнес-процессов. 🔧

Карьерный путь в кофейной индустрии: перспективы роста

Работа в кофейне — это не просто временная подработка, а потенциальный старт долгосрочной карьеры в индустрии гостеприимства. Современный рынок предлагает множество путей профессионального развития даже для тех, кто начинает с начальных позиций.

Типичная карьерная лестница в кофейне выглядит следующим образом:

Стартовые позиции : помощник бариста, кассир, официант

: помощник бариста, кассир, официант Профессиональный рост : старший бариста, бариста-тренер

: старший бариста, бариста-тренер Управленческий уровень : шеф-бариста, администратор, менеджер смены

: шеф-бариста, администратор, менеджер смены Высший менеджмент : управляющий кофейней, территориальный менеджер

: управляющий кофейней, территориальный менеджер Экспертный уровень: судья кофейных чемпионатов, кофейный консультант, Q-грейдер

Скорость продвижения по карьерной лестнице зависит от личных качеств сотрудника, его профессиональных навыков и потребностей компании. В среднем, путь от помощника бариста до шеф-бариста занимает 2-3 года при активном профессиональном развитии.

Помимо вертикального роста, индустрия предлагает множество вариантов горизонтального развития. Опыт работы в кофейне открывает двери в смежные направления:

Обжарка кофе и работа на обжарочном производстве

Импорт кофе и сотрудничество с фермерами

Открытие собственной кофейни или мобильной кофейни

Проведение кофейных мастер-классов и дегустаций

Разработка кофейных продуктов и рецептур

Food-фотография и создание контента для кофейных брендов

Профессиональному развитию в кофейной индустрии способствуют специализированные курсы и сертификации. Наиболее признанные из них:

SCA (Specialty Coffee Association) — международная система обучения и сертификации

Q-грейдер — сертификация по оценке качества кофе

Barista Hustle — онлайн-платформа для профессионального образования бариста

Coffee Skills Program — программа повышения квалификации для кофейных специалистов

Кофейные чемпионаты также играют важную роль в карьерном развитии. Участие в соревнованиях не только повышает профессиональный уровень, но и способствует продвижению в индустрии. Среди наиболее престижных: World Barista Championship, World Brewers Cup, World Coffee in Good Spirits.

Дополнительные навыки значительно повышают ценность специалиста на рынке труда. Для успешного карьерного роста в кофейной индустрии полезно развивать:

Знание иностранных языков (особенно английского)

Навыки публичных выступлений и проведения презентаций

Базовые знания экономики и управления

Понимание принципов работы в социальных сетях и digital-маркетинга

Основы фотографии и видеосъемки

Современный тренд — диджитализация кофейной индустрии. Появляются новые профессии на стыке IT и кофе: разработчики приложений для кофеен, специалисты по автоматизации бизнес-процессов, аналитики данных по потребительским предпочтениям. Эти направления особенно перспективны для тех, кто сочетает опыт работы в кофейне с техническими навыками. 🌱