Кто работает в кофейне: полный список должностей и обязанности
Для кого эта статья:
- Владельцы и управляющие кофейнями
- Соискатели и начинающие специалисты в кофейной индустрии
Исследователи и любители кофе, интересующиеся карьерными возможностями в этой сфере
За ароматным латте и безупречной работой кофейни стоит слаженный коллектив профессионалов. Многим кажется, что в таких заведениях трудятся только бариста, но это распространенное заблуждение. Штат современной кофейни — это структурированная команда специалистов с чётко распределёнными обязанностями. Понимание функций каждой должности критически важно для владельцев бизнеса, соискателей и всех, кто интересуется кофейной индустрией. Давайте разберёмся, кто именно создаёт то особенное пространство, куда мы приходим за чашечкой кофе и приятной атмосферой. ☕
Должности в кофейне: от бариста до управляющего
Структура персонала кофейни напрямую зависит от размера заведения, его концепции и оборота. В 2025 году на рынке можно встретить как мини-кофейни с двумя сотрудниками в штате, так и крупные сетевые заведения с развернутой иерархией и десятками позиций. Правильное распределение ролей обеспечивает бесперебойную работу заведения и положительный опыт для гостей.
Рассмотрим типовую организационную структуру современной кофейни:
|Уровень
|Должности
|Функции
|Руководство
|Владелец, управляющий, директор
|Стратегическое планирование, контроль операционной деятельности
|Средний менеджмент
|Шеф-бариста, администратор, менеджер смены
|Координация работы персонала, обеспечение стандартов
|Линейный персонал
|Бариста, кассир, официант
|Обслуживание гостей, приготовление кофе и блюд
|Вспомогательный персонал
|Повар, уборщик, технический специалист
|Поддержка основных процессов, обеспечение работы заведения
Оптимальная численность персонала зависит от формата и загруженности кофейни. Для небольшого заведения с потоком до 100 гостей в день достаточно 5-7 сотрудников, работающих посменно. Крупные кофейни с кухней могут иметь штат из 15-25 человек.
Максим Сергеев, управляющий сетью кофеен
Когда я только начинал свой путь в кофейном бизнесе, совершил классическую ошибку — попытался сэкономить на персонале. В первой кофейне у меня работали всего три человека, включая меня. Мы буквально разрывались между гостями в час пик. Однажды праздничным утром образовалась очередь из 15 человек, и многие ушли, не дождавшись заказа. В тот день мы потеряли около 30% выручки.
После этого кризиса я пересмотрел подход к планированию персонала. Разработал чёткую структуру должностей и нанял дополнительных сотрудников. Внедрил систему, где каждый отвечает за свой участок: бариста не отвлекается на кассу, кассир — на вынос заказов. Результат не заставил себя ждать: скорость обслуживания выросла на 40%, а количество положительных отзывов увеличилось вдвое. Правильная структура персонала — это не расход, а инвестиция в качество сервиса.
При формировании штата важно учитывать сезонность, дни недели и время суток. Во многих кофейнях предусмотрена возможность вызова дополнительных сотрудников в периоды повышенной нагрузки. Грамотное планирование смен позволяет оптимизировать расходы на персонал без ущерба для качества обслуживания.
Бариста, официант, кассир – ключевые позиции кофейни
Линейный персонал формирует первое впечатление гостя о заведении. Именно эти сотрудники ежедневно взаимодействуют с посетителями и создают атмосферу кофейни. Рассмотрим подробнее основные должности и их функции.
Бариста — сердце любой кофейни. Это специалист, отвечающий за приготовление кофейных напитков. Современный бариста не просто наливает кофе — он создаёт напитки по строгим стандартам, контролирует множество параметров и знает особенности разных сортов кофе.
- Приготовление эспрессо-напитков и альтернативных способов заваривания
- Контроль качества кофейных зёрен и помола
- Настройка кофемолки и кофемашины
- Создание латте-арта (рисунков на кофе)
- Поддержание чистоты рабочего места
- Консультирование гостей о кофейных напитках
Официант в кофейне имеет свою специфику работы. В отличие от ресторана, здесь чаще используется система самообслуживания или частичного обслуживания. Тем не менее, роль официанта остаётся значимой:
- Встреча и рассадка гостей
- Приём заказов и их передача на кухню/бар
- Подача готовых блюд и напитков
- Расчёт гостей (в некоторых заведениях)
- Поддержание порядка в зале
- Рекомендации по меню
Кассир — важное связующее звено между гостями и производственным персоналом. В небольших кофейнях функции кассира часто совмещаются с обязанностями бариста или официанта. Основные задачи кассира:
- Приём заказов и их оформление в системе
- Работа с кассовым аппаратом и терминалом оплаты
- Расчёт гостей и выдача сдачи
- Ведение кассовой документации
- Информирование гостей об акциях и специальных предложениях
- Контроль очереди (особенно в загруженные часы)
Анна Петрова, шеф-бариста
Я начинала карьеру с позиции рядового бариста в маленькой кофейне. Помню первый месяц работы — руки тряслись каждый раз, когда нужно было готовить капучино для гостя. Однажды ко мне подошла девушка и попросила кофе без кофеина. Растерявшись (у нас его не было), я подала ей обычный капучино. Через 15 минут она вернулась, возмущённо объяснив, что у неё непереносимость кофеина и теперь придётся отменить важную встречу.
Этот случай стал для меня переломным. Я поняла, насколько важно знать не только технику приготовления, но и все нюансы продукта. Начала углубленно изучать кофе, посещать чемпионаты, общаться с коллегами. Через год я уже консультировала новичков, а через три — стала шеф-бариста.
Главное, что я поняла: бариста — это не просто человек за кофемашиной, это эксперт, от которого зависит впечатление гостя и порой даже его здоровье. Теперь при обучении команды я всегда начинаю с ответственности: мы не просто делаем кофе, мы создаём опыт.
В современных кофейнях часто встречается позиция бариста-кассира, что позволяет оптимизировать штат. Такой специалист должен обладать навыками обеих должностей и уметь эффективно переключаться между задачами. Подобное совмещение — отличный старт для тех, кто хочет всесторонне изучить работу кофейни.
Руководящие должности и их функционал в кофейне
Административный персонал кофейни обеспечивает стабильную работу заведения и реализацию бизнес-стратегии. Эти специалисты отвечают за координацию всех процессов, управление персоналом и финансовые показатели. Управленческая структура кофейни обычно включает несколько ключевых позиций.
Управляющий кофейней — главное административное лицо заведения. В его обязанности входит:
- Стратегическое планирование работы кофейни
- Контроль финансовых показателей
- Подбор и управление персоналом
- Разработка меню совместно с шеф-бариста
- Контроль закупок и инвентаризации
- Решение административных вопросов (аренда, лицензии)
- Обеспечение соответствия требованиям контролирующих органов
- Работа с партнерами и поставщиками
Шеф-бариста — профессионал высокого уровня, отвечающий за кофейное направление. Это специалист, который:
- Разрабатывает кофейное меню и сезонные предложения
- Устанавливает стандарты приготовления напитков
- Обучает и координирует команду бариста
- Отбирает и тестирует кофейные зерна
- Настраивает оборудование и контролирует его работу
- Проводит кофейные дегустации и мастер-классы
- Участвует в разработке маркетинговых активностей
Администратор или менеджер смены — сотрудник, координирующий работу заведения в течение рабочего дня. Он решает операционные задачи:
- Контроль работы персонала в течение смены
- Распределение задач между сотрудниками
- Решение конфликтных ситуаций с гостями
- Контроль кассовой дисциплины
- Проведение инвентаризации в конце смены
- Заполнение отчетности
- Обеспечение соблюдения стандартов обслуживания
|Должность
|Ключевые компетенции
|Средняя зарплата (2025)
|Требуемый опыт
|Управляющий
|Стратегическое мышление, лидерские качества, финансовая грамотность
|80 000 — 150 000 ₽
|От 3 лет в сфере общепита
|Шеф-бариста
|Экспертиза в кофе, навыки обучения, организаторские способности
|60 000 — 100 000 ₽
|От 2 лет работы бариста
|Администратор
|Коммуникабельность, стрессоустойчивость, внимание к деталям
|45 000 — 70 000 ₽
|От 1 года в сфере обслуживания
Для небольших кофеен характерно совмещение некоторых руководящих должностей. Например, владелец может выполнять функции управляющего, а опытный бариста — частично брать на себя обязанности администратора. В крупных сетевых заведениях, напротив, существуют дополнительные управленческие позиции, например, территориальный управляющий, координирующий работу нескольких точек.
Эффективное взаимодействие между представителями руководящего звена — ключ к стабильной работе кофейни. Четкое распределение ответственности и регулярные планерки помогают быстро решать возникающие вопросы и поддерживать высокие стандарты обслуживания. 📊
Технический персонал: кто обеспечивает работу заведения
За безупречной работой кофейни стоит не только персонал, непосредственно обслуживающий гостей, но и сотрудники, обеспечивающие техническую сторону процесса. Без этих специалистов невозможно представить полноценное функционирование современного заведения.
Повар — незаменимый специалист в кофейнях с собственной кухней. Его основные обязанности:
- Приготовление завтраков, десертов и закусок по меню
- Контроль качества и свежести продуктов
- Соблюдение технологических карт и стандартов
- Поддержание порядка и чистоты на кухне
- Ведение учета продуктов и составление заявок
- Соблюдение санитарно-гигиенических норм
В крупных кофейнях может быть несколько кухонных должностей: шеф-повар, повар-кондитер, кухонный работник. В небольших заведениях часто ограничиваются одним универсальным поваром или даже заказывают десерты у внешних поставщиков.
Технический специалист или техник-ремонтник обеспечивает бесперебойную работу оборудования. В его задачи входит:
- Обслуживание и настройка кофемашин
- Профилактический ремонт оборудования
- Оперативное устранение неисправностей
- Обучение персонала правилам эксплуатации техники
- Контроль качества воды и системы фильтрации
- Организация планового технического обслуживания
Многие кофейни не держат техника в штате, а пользуются услугами сервисных компаний или специалистов на аутсорсе. Это особенно актуально для небольших заведений, где потребность в техническом обслуживании возникает периодически.
Уборщик или клининговый специалист поддерживает чистоту в зале и подсобных помещениях:
- Ежедневная уборка помещений кофейни
- Мытье посуды (если нет посудомоечной машины)
- Чистка оборудования по регламенту
- Поддержание порядка в санитарных зонах
- Вынос мусора и сортировка отходов
- Контроль наличия чистящих средств
Кладовщик отвечает за хранение продукции и ведение складского учета. В небольших кофейнях эти функции часто выполняет администратор или управляющий. Основные обязанности кладовщика:
- Прием и хранение товаров
- Проведение регулярных инвентаризаций
- Контроль сроков годности продукции
- Выдача продуктов на производство
- Ведение складского учета
- Составление заявок на пополнение запасов
Хотя сотрудники технического персонала редко взаимодействуют напрямую с гостями, их работа критически важна для впечатления, которое производит кофейня. Чистота помещений, исправность оборудования и свежесть продуктов — все это формирует общее качество сервиса и влияет на лояльность посетителей.
С развитием технологий появляются новые технические должности в кофейнях. Например, ИТ-специалист, отвечающий за работу программного обеспечения, систем учета и онлайн-заказов. В крупных сетях эта должность становится все более востребованной, особенно с ростом цифровизации бизнес-процессов. 🔧
Карьерный путь в кофейной индустрии: перспективы роста
Работа в кофейне — это не просто временная подработка, а потенциальный старт долгосрочной карьеры в индустрии гостеприимства. Современный рынок предлагает множество путей профессионального развития даже для тех, кто начинает с начальных позиций.
Типичная карьерная лестница в кофейне выглядит следующим образом:
- Стартовые позиции: помощник бариста, кассир, официант
- Профессиональный рост: старший бариста, бариста-тренер
- Управленческий уровень: шеф-бариста, администратор, менеджер смены
- Высший менеджмент: управляющий кофейней, территориальный менеджер
- Экспертный уровень: судья кофейных чемпионатов, кофейный консультант, Q-грейдер
Скорость продвижения по карьерной лестнице зависит от личных качеств сотрудника, его профессиональных навыков и потребностей компании. В среднем, путь от помощника бариста до шеф-бариста занимает 2-3 года при активном профессиональном развитии.
Помимо вертикального роста, индустрия предлагает множество вариантов горизонтального развития. Опыт работы в кофейне открывает двери в смежные направления:
- Обжарка кофе и работа на обжарочном производстве
- Импорт кофе и сотрудничество с фермерами
- Открытие собственной кофейни или мобильной кофейни
- Проведение кофейных мастер-классов и дегустаций
- Разработка кофейных продуктов и рецептур
- Food-фотография и создание контента для кофейных брендов
Профессиональному развитию в кофейной индустрии способствуют специализированные курсы и сертификации. Наиболее признанные из них:
- SCA (Specialty Coffee Association) — международная система обучения и сертификации
- Q-грейдер — сертификация по оценке качества кофе
- Barista Hustle — онлайн-платформа для профессионального образования бариста
- Coffee Skills Program — программа повышения квалификации для кофейных специалистов
Кофейные чемпионаты также играют важную роль в карьерном развитии. Участие в соревнованиях не только повышает профессиональный уровень, но и способствует продвижению в индустрии. Среди наиболее престижных: World Barista Championship, World Brewers Cup, World Coffee in Good Spirits.
Дополнительные навыки значительно повышают ценность специалиста на рынке труда. Для успешного карьерного роста в кофейной индустрии полезно развивать:
- Знание иностранных языков (особенно английского)
- Навыки публичных выступлений и проведения презентаций
- Базовые знания экономики и управления
- Понимание принципов работы в социальных сетях и digital-маркетинга
- Основы фотографии и видеосъемки
Современный тренд — диджитализация кофейной индустрии. Появляются новые профессии на стыке IT и кофе: разработчики приложений для кофеен, специалисты по автоматизации бизнес-процессов, аналитики данных по потребительским предпочтениям. Эти направления особенно перспективны для тех, кто сочетает опыт работы в кофейне с техническими навыками. 🌱
Построение успешной карьеры в кофейном бизнесе требует упорства, профессионализма и стратегического мышления. Каждая должность в кофейне — не просто рабочее место, а важное звено в создании уникального клиентского опыта. Понимание структуры персонала и функциональных обязанностей каждой позиции помогает как владельцам бизнеса выстраивать эффективные команды, так и соискателям — планировать свой профессиональный путь. Независимо от выбранной траектории, кофейная индустрия предлагает богатые возможности для тех, кто готов расти и развиваться вместе с ней.
Инга Козина
редактор про рынок труда