Кто проводит собеседование при приеме на работу: роли и функции

#Собеседование  #HR-менеджмент  #Трудовое право  
Для кого эта статья:

  • Кандидаты, готовящиеся к собеседованию
  • Специалисты и руководители в области HR

  • Люди, интересующиеся карьерой и развитием в HR-сфере

    Входите в кабинет для собеседования и видите перед собой трех незнакомцев вместо ожидаемого одного HR-а? Не паникуйте! Это стандартная практика, когда в оценке кандидата участвуют разные специалисты компании. Понимание того, кто эти люди и какие функции они выполняют, поможет вам не только справиться с волнением, но и правильно выстроить коммуникацию с каждым из них. Зная роли всех участников собеседования, вы сможете предугадать их вопросы и подготовить убедительные ответы. ??????????

Кто проводит собеседование при приеме на работу

Процесс отбора кандидатов — это многоступенчатая система, в которой каждый участник выполняет свою роль. В зависимости от размера компании, уровня вакансии и корпоративной культуры, состав интервьюеров может существенно различаться. ??

Типичный набор специалистов, которые могут участвовать в проведении собеседования:

  • Рекрутер или HR-менеджер — первое контактное лицо, проводящее предварительный отбор и оценивающее общее соответствие кандидата
  • Линейный руководитель — непосредственный начальник будущего сотрудника, оценивающий профессиональные компетенции
  • Технический специалист — эксперт в профильной области, проверяющий глубину знаний и навыков
  • HR-директор — участвует при найме на ключевые позиции, оценивает соответствие корпоративной культуре
  • Топ-менеджер или CEO — может проводить финальное интервью для руководящих должностей
  • Представитель смежного отдела — оценивает навыки кросс-функционального взаимодействия

Михаил Соколов, HR-директор

Однажды мы искали руководителя отдела разработки. Кандидат прошел пять этапов собеседований, включая встречи с рекрутером, техническим лидом, будущими подчиненными и даже финансовым директором. На последнем этапе его ждала беседа с CEO. Мы были уверены в техническом соответствии кандидата, но CEO за 20 минут разговора выявил критическое несоответствие в подходах к управлению. Кандидат не был готов к гибкой методологии работы, хотя утверждал обратное. Без этого последнего этапа мы бы совершили дорогостоящую ошибку найма. Каждый участник процесса оценивал свой аспект, и только комплексный подход позволил принять правильное решение.

В современных компаниях также практикуются различные форматы собеседований, определяющие состав участников:

Формат собеседования Типичные участники Особенности
Один-на-один HR или линейный руководитель Более комфортный для кандидата, подходит для первичного скрининга
Панельное интервью 2-5 представителей компании разных направлений Позволяет оценить кандидата с разных сторон за одну встречу
Последовательное интервью Серия встреч с разными специалистами Более глубокая оценка, но требует больше времени
Групповое собеседование Несколько кандидатов и 1-3 интервьюера Оценка коммуникативных навыков и поведения в команде
Основные участники процесса собеседования

Разберемся детальнее, что оценивает каждый участник собеседования и какие вопросы от него стоит ожидать.

Роль HR-специалистов при проведении интервью

HR-специалисты выполняют ключевую функцию в процессе найма, выступая своеобразными "привратниками" компании. Их задача — не только отсеять неподходящих кандидатов, но и создать у перспективных соискателей положительное впечатление о работодателе. ??

В зависимости от специализации в рамках HR-функции, в процессе собеседования могут участвовать:

  • Рекрутер — специалист, занимающийся поиском и первичным отбором кандидатов
  • HR-менеджер — сотрудник, отвечающий за комплексную оценку и соответствие корпоративной культуре
  • HR-бизнес-партнер — профессионал, глубоко понимающий бизнес-потребности конкретного подразделения
  • HR-директор — участвует в финальных этапах отбора на ключевые позиции
Специалист Что оценивает Типичные вопросы
Рекрутер Общее соответствие требованиям, мотивацию, ожидания по зарплате "Расскажите о вашем опыте работы", "Почему вы ищете новую работу?"
HR-менеджер Soft skills, соответствие корпоративной культуре, потенциал развития "Как вы справляетесь с конфликтами?", "Что мотивирует вас в работе?"
HR-бизнес-партнер Бизнес-компетенции, понимание специфики работы подразделения "Как ваш опыт поможет решить задачи нашего отдела?", "Какие KPI вы считаете ключевыми?"
HR-директор Стратегическое мышление, лидерские качества, совместимость с топ-командой "Как вы видите развитие нашей компании?", "Какие инновации вы бы внедрили?"

Современные HR-специалисты используют различные методики оценки: от структурированных интервью по компетенциям до кейс-интервью и элементов ассессмент-центра. Их задача — собрать максимально объективную информацию о кандидате, исключив личные предубеждения и предвзятость. ??

Анна Петрова, ведущий рекрутер

На одном из собеседований кандидат на позицию маркетолога ответил на все мои вопросы идеально — словно прочитал учебник по интервью. Когда я передала его техническому руководителю, произошло неожиданное: кандидат не смог ответить на базовые вопросы о маркетинговых метриках и инструментах. Оказалось, он отлично подготовился к HR-части, но не имел реального опыта. Это был важный урок: HR-скрининг — лишь первый фильтр, и только комбинация оценок от разных специалистов дает полную картину. Теперь я всегда включаю в первичное интервью несколько технических вопросов, согласованных с руководителями направлений, чтобы избежать таких ситуаций.

Функции руководителей и технических экспертов

Если HR-специалисты оценивают общее соответствие кандидата и его потенциал встроиться в компанию, то руководители и технические эксперты фокусируются на профессиональных компетенциях и способности решать конкретные рабочие задачи. ??

Основные функции линейных руководителей на собеседовании:

  • Оценка профессиональных знаний и опыта кандидата
  • Проверка соответствия уровня навыков требованиям позиции
  • Определение потенциала кандидата расти и развиваться в команде
  • Оценка личностной совместимости с существующей командой
  • Презентация задач, проектов и ожиданий от будущего сотрудника

Технические эксперты, в свою очередь, глубже погружаются в специфические аспекты профессиональных знаний:

  • Проверка глубины теоретических знаний в профильной области
  • Оценка практических навыков через решение кейсов или тестовых заданий
  • Выявление способности кандидата к обучению и адаптации к новым технологиям
  • Анализ подхода к решению нестандартных задач
  • Определение уровня экспертизы по сравнению с текущей командой

Встреча с будущим руководителем — часто решающий этап собеседования. Именно он принимает окончательное решение о найме, поэтому важно произвести правильное впечатление и продемонстрировать релевантный опыт. ??

Руководители высшего звена (CEO, директора) могут подключаться к процессу собеседования при найме на ключевые позиции. Они оценивают стратегическое мышление кандидата, лидерские качества, а также соответствие корпоративным ценностям и миссии компании.

Как подготовиться к встрече с разными интервьюерами

Подготовка к собеседованию должна учитывать роли всех потенциальных участников процесса. Универсальный подход здесь не работает — к каждому типу интервьюера нужен свой "ключ". ???

Как подготовиться к беседе с HR-специалистом:

  • Изучите ценности и корпоративную культуру компании
  • Подготовьте структурированный рассказ о своем опыте и достижениях
  • Сформулируйте четкую мотивацию для смены работы или интереса к конкретной компании
  • Продумайте примеры из опыта, демонстрирующие ваши soft skills
  • Будьте готовы к поведенческим вопросам ("Расскажите о ситуации, когда...")

Подготовка к встрече с линейным руководителем:

  • Изучите текущие проекты и задачи отдела, в который вы претендуете
  • Подготовьте конкретные примеры успешных проектов по вашему профилю
  • Сформулируйте свой подход к управлению задачами и приоритетами
  • Продумайте ответы на вопросы о принятии решений в сложных ситуациях
  • Подготовьте вопросы о стиле управления, ожиданиях и первых задачах на новой позиции

Подготовка к техническому интервью:

  • Повторите базовые теоретические знания в вашей области
  • Потренируйтесь в решении типичных профессиональных задач
  • Будьте готовы продемонстрировать свой подход к решению проблем
  • Подготовьте портфолио или примеры предыдущих работ
  • Обновите знания о современных трендах и технологиях в вашей сфере

Если предстоит встреча с топ-менеджером или CEO:

  • Изучите стратегию компании, последние новости и достижения
  • Подготовьтесь обсуждать отраслевые тренды и их влияние на бизнес
  • Сформулируйте свое видение развития компании или направления
  • Продумайте ответы на вопросы о долгосрочных карьерных целях
  • Подготовьте вопросы о видении и планах развития компании

Универсальные рекомендации для любого типа собеседования:

  • Проведите тщательное исследование компании перед собеседованием
  • Подготовьте "elevator pitch" — краткий рассказ о себе на 1-2 минуты
  • Проанализируйте требования вакансии и соотнесите их со своими навыками
  • Подготовьте примеры, иллюстрирующие ваши достижения, используя методику STAR (Ситуация, Задача, Действие, Результат)
  • Продумайте умные вопросы для каждого участника собеседования

Помните, что разные типы интервьюеров могут использовать различные методики оценки: HR часто применяет поведенческие вопросы, технические специалисты — практические задания, а руководители могут предложить решить бизнес-кейс. Адаптация под формат каждого собеседования значительно повышает шансы на успех. ??

Понимание ролей участников собеседования — это мощный инструмент, который помогает кандидатам чувствовать себя увереннее и демонстрировать именно те качества, которые ищут работодатели. А для HR-специалистов и руководителей четкое разграничение функций в процессе найма обеспечивает комплексную оценку кандидатов и минимизирует риски неудачных назначений. Правильно организованное собеседование — это не просто фильтр, а возможность для обеих сторон найти идеальное соответствие, которое приведет к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству.

Степан Гаврилов

консультант по трудоустройству

