Кто проводит собеседование при приеме на работу: роли и функции

Люди, интересующиеся карьерой и развитием в HR-сфере Входите в кабинет для собеседования и видите перед собой трех незнакомцев вместо ожидаемого одного HR-а? Не паникуйте! Это стандартная практика, когда в оценке кандидата участвуют разные специалисты компании. Понимание того, кто эти люди и какие функции они выполняют, поможет вам не только справиться с волнением, но и правильно выстроить коммуникацию с каждым из них. Зная роли всех участников собеседования, вы сможете предугадать их вопросы и подготовить убедительные ответы.

Кто проводит собеседование при приеме на работу

Процесс отбора кандидатов — это многоступенчатая система, в которой каждый участник выполняет свою роль. В зависимости от размера компании, уровня вакансии и корпоративной культуры, состав интервьюеров может существенно различаться. ??

Типичный набор специалистов, которые могут участвовать в проведении собеседования:

Рекрутер или HR-менеджер — первое контактное лицо, проводящее предварительный отбор и оценивающее общее соответствие кандидата

— первое контактное лицо, проводящее предварительный отбор и оценивающее общее соответствие кандидата Линейный руководитель — непосредственный начальник будущего сотрудника, оценивающий профессиональные компетенции

— непосредственный начальник будущего сотрудника, оценивающий профессиональные компетенции Технический специалист — эксперт в профильной области, проверяющий глубину знаний и навыков

— эксперт в профильной области, проверяющий глубину знаний и навыков HR-директор — участвует при найме на ключевые позиции, оценивает соответствие корпоративной культуре

— участвует при найме на ключевые позиции, оценивает соответствие корпоративной культуре Топ-менеджер или CEO — может проводить финальное интервью для руководящих должностей

— может проводить финальное интервью для руководящих должностей Представитель смежного отдела — оценивает навыки кросс-функционального взаимодействия

Михаил Соколов, HR-директор

Однажды мы искали руководителя отдела разработки. Кандидат прошел пять этапов собеседований, включая встречи с рекрутером, техническим лидом, будущими подчиненными и даже финансовым директором. На последнем этапе его ждала беседа с CEO. Мы были уверены в техническом соответствии кандидата, но CEO за 20 минут разговора выявил критическое несоответствие в подходах к управлению. Кандидат не был готов к гибкой методологии работы, хотя утверждал обратное. Без этого последнего этапа мы бы совершили дорогостоящую ошибку найма. Каждый участник процесса оценивал свой аспект, и только комплексный подход позволил принять правильное решение.

В современных компаниях также практикуются различные форматы собеседований, определяющие состав участников:

Формат собеседования Типичные участники Особенности Один-на-один HR или линейный руководитель Более комфортный для кандидата, подходит для первичного скрининга Панельное интервью 2-5 представителей компании разных направлений Позволяет оценить кандидата с разных сторон за одну встречу Последовательное интервью Серия встреч с разными специалистами Более глубокая оценка, но требует больше времени Групповое собеседование Несколько кандидатов и 1-3 интервьюера Оценка коммуникативных навыков и поведения в команде

Основные участники процесса собеседования

Разберемся детальнее, что оценивает каждый участник собеседования и какие вопросы от него стоит ожидать.

Роль HR-специалистов при проведении интервью

HR-специалисты выполняют ключевую функцию в процессе найма, выступая своеобразными "привратниками" компании. Их задача — не только отсеять неподходящих кандидатов, но и создать у перспективных соискателей положительное впечатление о работодателе. ??

В зависимости от специализации в рамках HR-функции, в процессе собеседования могут участвовать:

Рекрутер — специалист, занимающийся поиском и первичным отбором кандидатов

— специалист, занимающийся поиском и первичным отбором кандидатов HR-менеджер — сотрудник, отвечающий за комплексную оценку и соответствие корпоративной культуре

— сотрудник, отвечающий за комплексную оценку и соответствие корпоративной культуре HR-бизнес-партнер — профессионал, глубоко понимающий бизнес-потребности конкретного подразделения

— профессионал, глубоко понимающий бизнес-потребности конкретного подразделения HR-директор — участвует в финальных этапах отбора на ключевые позиции

Специалист Что оценивает Типичные вопросы Рекрутер Общее соответствие требованиям, мотивацию, ожидания по зарплате "Расскажите о вашем опыте работы", "Почему вы ищете новую работу?" HR-менеджер Soft skills, соответствие корпоративной культуре, потенциал развития "Как вы справляетесь с конфликтами?", "Что мотивирует вас в работе?" HR-бизнес-партнер Бизнес-компетенции, понимание специфики работы подразделения "Как ваш опыт поможет решить задачи нашего отдела?", "Какие KPI вы считаете ключевыми?" HR-директор Стратегическое мышление, лидерские качества, совместимость с топ-командой "Как вы видите развитие нашей компании?", "Какие инновации вы бы внедрили?"

Современные HR-специалисты используют различные методики оценки: от структурированных интервью по компетенциям до кейс-интервью и элементов ассессмент-центра. Их задача — собрать максимально объективную информацию о кандидате, исключив личные предубеждения и предвзятость. ??

Анна Петрова, ведущий рекрутер

На одном из собеседований кандидат на позицию маркетолога ответил на все мои вопросы идеально — словно прочитал учебник по интервью. Когда я передала его техническому руководителю, произошло неожиданное: кандидат не смог ответить на базовые вопросы о маркетинговых метриках и инструментах. Оказалось, он отлично подготовился к HR-части, но не имел реального опыта. Это был важный урок: HR-скрининг — лишь первый фильтр, и только комбинация оценок от разных специалистов дает полную картину. Теперь я всегда включаю в первичное интервью несколько технических вопросов, согласованных с руководителями направлений, чтобы избежать таких ситуаций.

Функции руководителей и технических экспертов

Если HR-специалисты оценивают общее соответствие кандидата и его потенциал встроиться в компанию, то руководители и технические эксперты фокусируются на профессиональных компетенциях и способности решать конкретные рабочие задачи. ??

Основные функции линейных руководителей на собеседовании:

Оценка профессиональных знаний и опыта кандидата

Проверка соответствия уровня навыков требованиям позиции

Определение потенциала кандидата расти и развиваться в команде

Оценка личностной совместимости с существующей командой

Презентация задач, проектов и ожиданий от будущего сотрудника

Технические эксперты, в свою очередь, глубже погружаются в специфические аспекты профессиональных знаний:

Проверка глубины теоретических знаний в профильной области

Оценка практических навыков через решение кейсов или тестовых заданий

Выявление способности кандидата к обучению и адаптации к новым технологиям

Анализ подхода к решению нестандартных задач

Определение уровня экспертизы по сравнению с текущей командой

Встреча с будущим руководителем — часто решающий этап собеседования. Именно он принимает окончательное решение о найме, поэтому важно произвести правильное впечатление и продемонстрировать релевантный опыт. ??

Руководители высшего звена (CEO, директора) могут подключаться к процессу собеседования при найме на ключевые позиции. Они оценивают стратегическое мышление кандидата, лидерские качества, а также соответствие корпоративным ценностям и миссии компании.

Как подготовиться к встрече с разными интервьюерами

Подготовка к собеседованию должна учитывать роли всех потенциальных участников процесса. Универсальный подход здесь не работает — к каждому типу интервьюера нужен свой "ключ". ???

Как подготовиться к беседе с HR-специалистом:

Изучите ценности и корпоративную культуру компании

Подготовьте структурированный рассказ о своем опыте и достижениях

Сформулируйте четкую мотивацию для смены работы или интереса к конкретной компании

Продумайте примеры из опыта, демонстрирующие ваши soft skills

Будьте готовы к поведенческим вопросам ("Расскажите о ситуации, когда...")

Подготовка к встрече с линейным руководителем:

Изучите текущие проекты и задачи отдела, в который вы претендуете

Подготовьте конкретные примеры успешных проектов по вашему профилю

Сформулируйте свой подход к управлению задачами и приоритетами

Продумайте ответы на вопросы о принятии решений в сложных ситуациях

Подготовьте вопросы о стиле управления, ожиданиях и первых задачах на новой позиции

Подготовка к техническому интервью:

Повторите базовые теоретические знания в вашей области

Потренируйтесь в решении типичных профессиональных задач

Будьте готовы продемонстрировать свой подход к решению проблем

Подготовьте портфолио или примеры предыдущих работ

Обновите знания о современных трендах и технологиях в вашей сфере

Если предстоит встреча с топ-менеджером или CEO:

Изучите стратегию компании, последние новости и достижения

Подготовьтесь обсуждать отраслевые тренды и их влияние на бизнес

Сформулируйте свое видение развития компании или направления

Продумайте ответы на вопросы о долгосрочных карьерных целях

Подготовьте вопросы о видении и планах развития компании

Универсальные рекомендации для любого типа собеседования:

Проведите тщательное исследование компании перед собеседованием

Подготовьте "elevator pitch" — краткий рассказ о себе на 1-2 минуты

Проанализируйте требования вакансии и соотнесите их со своими навыками

Подготовьте примеры, иллюстрирующие ваши достижения, используя методику STAR (Ситуация, Задача, Действие, Результат)

Продумайте умные вопросы для каждого участника собеседования

Помните, что разные типы интервьюеров могут использовать различные методики оценки: HR часто применяет поведенческие вопросы, технические специалисты — практические задания, а руководители могут предложить решить бизнес-кейс. Адаптация под формат каждого собеседования значительно повышает шансы на успех. ??