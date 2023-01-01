Кто проводит собеседование при приеме на работу: роли и функции
Входите в кабинет для собеседования и видите перед собой трех незнакомцев вместо ожидаемого одного HR-а? Не паникуйте! Это стандартная практика, когда в оценке кандидата участвуют разные специалисты компании. Понимание того, кто эти люди и какие функции они выполняют, поможет вам не только справиться с волнением, но и правильно выстроить коммуникацию с каждым из них. Зная роли всех участников собеседования, вы сможете предугадать их вопросы и подготовить убедительные ответы. ??????????
Кто проводит собеседование при приеме на работу
Процесс отбора кандидатов — это многоступенчатая система, в которой каждый участник выполняет свою роль. В зависимости от размера компании, уровня вакансии и корпоративной культуры, состав интервьюеров может существенно различаться. ??
Типичный набор специалистов, которые могут участвовать в проведении собеседования:
- Рекрутер или HR-менеджер — первое контактное лицо, проводящее предварительный отбор и оценивающее общее соответствие кандидата
- Линейный руководитель — непосредственный начальник будущего сотрудника, оценивающий профессиональные компетенции
- Технический специалист — эксперт в профильной области, проверяющий глубину знаний и навыков
- HR-директор — участвует при найме на ключевые позиции, оценивает соответствие корпоративной культуре
- Топ-менеджер или CEO — может проводить финальное интервью для руководящих должностей
- Представитель смежного отдела — оценивает навыки кросс-функционального взаимодействия
Михаил Соколов, HR-директор
Однажды мы искали руководителя отдела разработки. Кандидат прошел пять этапов собеседований, включая встречи с рекрутером, техническим лидом, будущими подчиненными и даже финансовым директором. На последнем этапе его ждала беседа с CEO. Мы были уверены в техническом соответствии кандидата, но CEO за 20 минут разговора выявил критическое несоответствие в подходах к управлению. Кандидат не был готов к гибкой методологии работы, хотя утверждал обратное. Без этого последнего этапа мы бы совершили дорогостоящую ошибку найма. Каждый участник процесса оценивал свой аспект, и только комплексный подход позволил принять правильное решение.
В современных компаниях также практикуются различные форматы собеседований, определяющие состав участников:
|Формат собеседования
|Типичные участники
|Особенности
|Один-на-один
|HR или линейный руководитель
|Более комфортный для кандидата, подходит для первичного скрининга
|Панельное интервью
|2-5 представителей компании разных направлений
|Позволяет оценить кандидата с разных сторон за одну встречу
|Последовательное интервью
|Серия встреч с разными специалистами
|Более глубокая оценка, но требует больше времени
|Групповое собеседование
|Несколько кандидатов и 1-3 интервьюера
|Оценка коммуникативных навыков и поведения в команде
Основные участники процесса собеседования
Разберемся детальнее, что оценивает каждый участник собеседования и какие вопросы от него стоит ожидать.
Роль HR-специалистов при проведении интервью
HR-специалисты выполняют ключевую функцию в процессе найма, выступая своеобразными "привратниками" компании. Их задача — не только отсеять неподходящих кандидатов, но и создать у перспективных соискателей положительное впечатление о работодателе. ??
В зависимости от специализации в рамках HR-функции, в процессе собеседования могут участвовать:
- Рекрутер — специалист, занимающийся поиском и первичным отбором кандидатов
- HR-менеджер — сотрудник, отвечающий за комплексную оценку и соответствие корпоративной культуре
- HR-бизнес-партнер — профессионал, глубоко понимающий бизнес-потребности конкретного подразделения
- HR-директор — участвует в финальных этапах отбора на ключевые позиции
|Специалист
|Что оценивает
|Типичные вопросы
|Рекрутер
|Общее соответствие требованиям, мотивацию, ожидания по зарплате
|"Расскажите о вашем опыте работы", "Почему вы ищете новую работу?"
|HR-менеджер
|Soft skills, соответствие корпоративной культуре, потенциал развития
|"Как вы справляетесь с конфликтами?", "Что мотивирует вас в работе?"
|HR-бизнес-партнер
|Бизнес-компетенции, понимание специфики работы подразделения
|"Как ваш опыт поможет решить задачи нашего отдела?", "Какие KPI вы считаете ключевыми?"
|HR-директор
|Стратегическое мышление, лидерские качества, совместимость с топ-командой
|"Как вы видите развитие нашей компании?", "Какие инновации вы бы внедрили?"
Современные HR-специалисты используют различные методики оценки: от структурированных интервью по компетенциям до кейс-интервью и элементов ассессмент-центра. Их задача — собрать максимально объективную информацию о кандидате, исключив личные предубеждения и предвзятость. ??
Анна Петрова, ведущий рекрутер
На одном из собеседований кандидат на позицию маркетолога ответил на все мои вопросы идеально — словно прочитал учебник по интервью. Когда я передала его техническому руководителю, произошло неожиданное: кандидат не смог ответить на базовые вопросы о маркетинговых метриках и инструментах. Оказалось, он отлично подготовился к HR-части, но не имел реального опыта. Это был важный урок: HR-скрининг — лишь первый фильтр, и только комбинация оценок от разных специалистов дает полную картину. Теперь я всегда включаю в первичное интервью несколько технических вопросов, согласованных с руководителями направлений, чтобы избежать таких ситуаций.
Функции руководителей и технических экспертов
Если HR-специалисты оценивают общее соответствие кандидата и его потенциал встроиться в компанию, то руководители и технические эксперты фокусируются на профессиональных компетенциях и способности решать конкретные рабочие задачи. ??
Основные функции линейных руководителей на собеседовании:
- Оценка профессиональных знаний и опыта кандидата
- Проверка соответствия уровня навыков требованиям позиции
- Определение потенциала кандидата расти и развиваться в команде
- Оценка личностной совместимости с существующей командой
- Презентация задач, проектов и ожиданий от будущего сотрудника
Технические эксперты, в свою очередь, глубже погружаются в специфические аспекты профессиональных знаний:
- Проверка глубины теоретических знаний в профильной области
- Оценка практических навыков через решение кейсов или тестовых заданий
- Выявление способности кандидата к обучению и адаптации к новым технологиям
- Анализ подхода к решению нестандартных задач
- Определение уровня экспертизы по сравнению с текущей командой
Встреча с будущим руководителем — часто решающий этап собеседования. Именно он принимает окончательное решение о найме, поэтому важно произвести правильное впечатление и продемонстрировать релевантный опыт. ??
Руководители высшего звена (CEO, директора) могут подключаться к процессу собеседования при найме на ключевые позиции. Они оценивают стратегическое мышление кандидата, лидерские качества, а также соответствие корпоративным ценностям и миссии компании.
Как подготовиться к встрече с разными интервьюерами
Подготовка к собеседованию должна учитывать роли всех потенциальных участников процесса. Универсальный подход здесь не работает — к каждому типу интервьюера нужен свой "ключ". ???
Как подготовиться к беседе с HR-специалистом:
- Изучите ценности и корпоративную культуру компании
- Подготовьте структурированный рассказ о своем опыте и достижениях
- Сформулируйте четкую мотивацию для смены работы или интереса к конкретной компании
- Продумайте примеры из опыта, демонстрирующие ваши soft skills
- Будьте готовы к поведенческим вопросам ("Расскажите о ситуации, когда...")
Подготовка к встрече с линейным руководителем:
- Изучите текущие проекты и задачи отдела, в который вы претендуете
- Подготовьте конкретные примеры успешных проектов по вашему профилю
- Сформулируйте свой подход к управлению задачами и приоритетами
- Продумайте ответы на вопросы о принятии решений в сложных ситуациях
- Подготовьте вопросы о стиле управления, ожиданиях и первых задачах на новой позиции
Подготовка к техническому интервью:
- Повторите базовые теоретические знания в вашей области
- Потренируйтесь в решении типичных профессиональных задач
- Будьте готовы продемонстрировать свой подход к решению проблем
- Подготовьте портфолио или примеры предыдущих работ
- Обновите знания о современных трендах и технологиях в вашей сфере
Если предстоит встреча с топ-менеджером или CEO:
- Изучите стратегию компании, последние новости и достижения
- Подготовьтесь обсуждать отраслевые тренды и их влияние на бизнес
- Сформулируйте свое видение развития компании или направления
- Продумайте ответы на вопросы о долгосрочных карьерных целях
- Подготовьте вопросы о видении и планах развития компании
Универсальные рекомендации для любого типа собеседования:
- Проведите тщательное исследование компании перед собеседованием
- Подготовьте "elevator pitch" — краткий рассказ о себе на 1-2 минуты
- Проанализируйте требования вакансии и соотнесите их со своими навыками
- Подготовьте примеры, иллюстрирующие ваши достижения, используя методику STAR (Ситуация, Задача, Действие, Результат)
- Продумайте умные вопросы для каждого участника собеседования
Помните, что разные типы интервьюеров могут использовать различные методики оценки: HR часто применяет поведенческие вопросы, технические специалисты — практические задания, а руководители могут предложить решить бизнес-кейс. Адаптация под формат каждого собеседования значительно повышает шансы на успех. ??
Понимание ролей участников собеседования — это мощный инструмент, который помогает кандидатам чувствовать себя увереннее и демонстрировать именно те качества, которые ищут работодатели. А для HR-специалистов и руководителей четкое разграничение функций в процессе найма обеспечивает комплексную оценку кандидатов и минимизирует риски неудачных назначений. Правильно организованное собеседование — это не просто фильтр, а возможность для обеих сторон найти идеальное соответствие, которое приведет к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству.
Степан Гаврилов
консультант по трудоустройству