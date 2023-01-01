Кто имеет право заключать трудовой договор: все категории работодателей

Для кого эта статья:

HR-менеджеры и специалисты по подбору персонала

Индивидуальные предприниматели и владельцы малого бизнеса

Юридические лица и организации, нанимающие сотрудников Подписание трудового договора — ключевой момент в оформлении рабочих отношений. Но вопрос о том, кто законно может выступать в роли работодателя, часто вызывает замешательство. В российском законодательстве предусмотрено несколько категорий лиц, правомочных заключать трудовые договоры с работниками. Неправильная идентификация работодателя может привести к признанию трудового договора недействительным и даже административной ответственности. Рассмотрим, кто имеет законное право нанимать сотрудников и какие требования должны соблюдаться в каждом случае. 📝

Кто имеет право заключать трудовой договор по закону

Согласно статье 20 Трудового кодекса РФ, работодателями могут выступать несколько категорий лиц. Каждая из них имеет свои особенности и требования при оформлении трудовых отношений:

Юридические лица (организации) независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности

Индивидуальные предприниматели (ИП) без образования юридического лица

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями

Иные субъекты, наделенные правом заключать трудовые договоры (например, религиозные организации)

При этом важно понимать, что наличие статуса работодателя автоматически влечет за собой целый комплекс обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством. 📊

Категория работодателя Правовое основание Ключевые особенности Юридическое лицо ст. 20, 56 ТК РФ Действует через уполномоченных представителей (директор, иное должностное лицо) Индивидуальный предприниматель ст. 20, 303 ТК РФ Выступает работодателем лично, имеет статус субъекта предпринимательской деятельности Физическое лицо (не ИП) ст. 20, 303 ТК РФ Может нанимать работников для личных нужд или помощи в домашнем хозяйстве Иные субъекты Специальные нормы ТК РФ Имеют особый порядок оформления и регулирования трудовых отношений

Алексей Петров, руководитель HR-департамента В прошлом году к нам обратился клиент, который столкнулся с серьезной проблемой. Он работал в компании более двух лет, но трудовой договор с ним был подписан заместителем генерального директора, не имевшим на это доверенности. Когда возник трудовой спор, работодатель попытался использовать этот факт, утверждая, что трудовые отношения не были оформлены надлежащим образом. К счастью, мы смогли доказать фактическое допущение к работе, и суд признал трудовые отношения существующими независимо от формальных недостатков при заключении договора. Этот случай наглядно показывает, насколько важно точно знать, кто именно имеет право подписывать трудовые договоры от имени работодателя.

Особо следует отметить, что сам факт допущения человека к работе с ведома или по поручению работодателя (его представителя) считается заключением трудового договора, даже если он не был оформлен письменно (ст. 67 ТК РФ). Это положение защищает права работника в случаях, когда работодатель уклоняется от формального оформления трудовых отношений. 📑

Юридические лица как работодатели: права и условия

Юридические лица представляют собой наиболее распространенную категорию работодателей. К ним относятся организации различных организационно-правовых форм: ООО, АО, ПАО, государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации и другие.

Основные характеристики юридических лиц как работодателей:

Действуют через уполномоченных лиц (руководитель организации, должностные лица с соответствующими полномочиями)

Должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке

Имеют обособленное имущество, которым отвечают по своим обязательствам

Могут нанимать неограниченное количество работников (при соблюдении требований трудового законодательства)

Важно понимать, кто конкретно имеет право подписывать трудовые договоры от имени юридического лица. Это может быть:

Руководитель организации (генеральный директор, директор, президент компании и т.д.) — на основании устава

Другие должностные лица — на основании доверенности или внутренних нормативных актов компании (приказов, положений)

Руководители обособленных подразделений (филиалов, представительств) — в пределах полномочий, установленных доверенностью

При этом превышение полномочий лицом, подписавшим трудовой договор от имени юридического лица, может привести к признанию договора недействительным или оспоримым. 🔍

Мария Сорокина, HR-директор Однажды мы столкнулись с ситуацией, когда руководитель нашего филиала в другом регионе самостоятельно нанял трех сотрудников, хотя его доверенность не предусматривала таких полномочий. Он подписал трудовые договоры, поставил печать филиала и выплачивал заработную плату из средств, выделенных на хозяйственные нужды. Ситуация вскрылась через три месяца при плановой проверке документации. Нам пришлось в срочном порядке легализовать трудовые отношения, переоформить договоры, внести записи в трудовые книжки и произвести все необходимые отчисления в бюджет. Компании это обошлось в значительную сумму штрафов от трудовой инспекции. С тех пор мы ввели строгую процедуру согласования найма персонала даже в удаленных подразделениях.

Для юридических лиц особенно важно правильно оформлять полномочия лиц, ответственных за подписание трудовых договоров. Отсутствие надлежащего оформления может привести не только к трудовым спорам, но и к административным штрафам со стороны контролирующих органов. 💼

Индивидуальные предприниматели в роли работодателей

Индивидуальные предприниматели (ИП) — это физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Они обладают полным правом выступать в качестве работодателей и заключать трудовые договоры с наемными работниками.

Основные особенности ИП как работодателей:

Действуют от собственного имени, без создания юридического лица

Несут полную материальную ответственность по обязательствам перед работниками своим имуществом

Обязаны зарегистрироваться в качестве работодателя в ПФР, ФСС и других фондах при найме первого сотрудника

Подписывают трудовые договоры лично, без возможности делегирования этих полномочий (исключение — наличие нотариальной доверенности)

В отличие от юридических лиц, индивидуальные предприниматели не могут поручить подписание трудовых договоров другим лицам на основании внутренних распоряжений или приказов. Любая передача полномочий требует нотариального оформления доверенности. 🧾

Обязанность ИП-работодателя Сроки выполнения Последствия невыполнения Регистрация в ПФР в качестве работодателя В течение 30 дней с момента заключения первого трудового договора Штраф до 5000 руб. Регистрация в ФСС В течение 10 дней после заключения первого трудового договора Штраф до 5000 руб. Оформление трудового договора в письменной форме Не позднее 3 рабочих дней с фактического начала работы Штраф до 5000 руб. для ИП Уведомление налоговой службы о найме сотрудника Не позднее 1 месяца с даты найма Штраф до 5000 руб.

При заключении трудовых договоров ИП должны соблюдать все требования трудового законодательства, касающиеся содержания и формы договора. Но есть и некоторые особенности:

В трудовом договоре в качестве работодателя указывается ФИО предпринимателя и его ОГРНИП

Трудовая книжка работника ведется самим ИП или уполномоченным лицом (при наличии соответствующего приказа)

ИП вправе заключать как срочные, так и бессрочные трудовые договоры

Трудовые споры между работником и ИП рассматриваются судом в общем порядке

Важно понимать, что даже если ИП фактически не ведет предпринимательскую деятельность, но имеет действующий статус предпринимателя и нанимает работников, он все равно выступает как ИП-работодатель, а не как физическое лицо. Соответственно, на него распространяются все требования к ИП-работодателям. 👨‍💼

Физические лица и их возможности найма сотрудников

Физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, также могут выступать в роли работодателей. Однако их возможности и обязанности имеют ряд специфических особенностей, регулируемых главой 48 Трудового кодекса РФ.

В соответствии с законодательством, физические лица могут нанимать работников для:

Ведения домашнего хозяйства (повара, садовники, водители, няни)

Оказания помощи в быту или ухода (сиделки, помощники по хозяйству)

Личного обслуживания (секретари, личные помощники)

Иных подобных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью

Существенным ограничением является то, что физическое лицо не может нанимать сотрудников для осуществления предпринимательской деятельности — в этом случае оно обязано зарегистрироваться как ИП. 🏠

При заключении трудового договора с работником физическое лицо должно придерживаться следующих правил:

Трудовой договор заключается в письменной форме

Физическое лицо-работодатель самостоятельно определяет условия труда работника

Договор подлежит обязательной регистрации в территориальном органе Роструда

В трудовом договоре указываются паспортные данные работодателя, его ИНН и место жительства

Физическое лицо обязано уплачивать страховые взносы за работника

Особенностью работы у физического лица является то, что работодатель не ведет трудовые книжки своих работников. Вместо этого факт работы подтверждается трудовым договором, который зарегистрирован в соответствующем органе. 📋

Физические лица как работодатели разделяются на две категории:

Физические лица, нанимающие работников в целях личного обслуживания или ведения домашнего хозяйства

Частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации или лицензированию

Вторая категория имеет право нанимать сотрудников для обеспечения своей профессиональной деятельности, но, несмотря на это, они не считаются индивидуальными предпринимателями. 🧑‍⚖️

Особые случаи и ограничения при найме работников

Помимо стандартных ситуаций, существуют и особые случаи найма работников, а также определенные ограничения, которые необходимо учитывать всем категориям работодателей. Рассмотрим наиболее значимые из них.

1. Религиозные организации

Религиозные организации имеют право заключать трудовые договоры с работниками. Специфика регулирования их трудовых отношений установлена главой 54 ТК РФ и предусматривает ряд особенностей:

Трудовой договор может включать условия о соблюдении работником внутренних установлений религиозной организации

Режим рабочего времени может устанавливаться с учетом режима богослужений

Дополнительные основания для прекращения трудового договора могут быть предусмотрены договором

2. Крестьянские (фермерские) хозяйства

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) может выступать работодателем. При этом важно различать:

Членов КФХ, которые не являются наемными работниками и трудятся на основании членства

Наемных работников, с которыми заключаются трудовые договоры согласно трудовому законодательству

3. Микропредприятия

С 2017 года работодатели, относящиеся к категории микропредприятий, могут:

Не принимать локальные нормативные акты (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда и т.д.)

Включать соответствующие положения непосредственно в текст трудового договора

Использовать типовую форму трудового договора, утвержденную Правительством РФ

4. Ограничения для определенных категорий работодателей

Некоторые категории лиц ограничены в праве выступать в качестве работодателей:

Лица, лишенные права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по приговору суда

Лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными

Несовершеннолетние (за исключением случаев, когда они признаны полностью дееспособными)

Иностранные граждане могут нанимать работников только при соблюдении миграционного законодательства

5. Особенности найма иностранной рабочей силы

Для всех категорий работодателей существуют особые требования при найме иностранных граждан:

Необходимость получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (для определенных категорий)

Обязанность уведомлять миграционные органы о заключении и расторжении трудовых договоров

Соблюдение квот на привлечение иностранной рабочей силы

Дополнительные требования к содержанию трудового договора с иностранным гражданином

6. Дистанционная работа

Все категории работодателей имеют право заключать трудовые договоры о дистанционной работе. Особенности таких договоров регулируются главой 49.1 ТК РФ и включают:

Возможность заключения договора путем обмена электронными документами

Особый порядок ознакомления работника с документами работодателя

Специфические условия охраны труда и режима рабочего времени

Дополнительные основания для расторжения трудового договора

Важно помнить, что независимо от статуса и категории работодателя, все они обязаны соблюдать основные принципы трудового законодательства и обеспечивать трудовые права работников. 🛡️