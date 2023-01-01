Короткий день в пятницу по ТК РФ – правила и нормы для работников

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники и служащие, интересующиеся своими правами по трудовому законодательству

HR-менеджеры и руководители, отвечающие за соблюдение трудового законодательства в организациях

Пятница — день, когда большинство из нас мысленно уже на выходных, но часы на работе тянутся особенно медленно. Каждый второй россиянин хотя бы раз задавался вопросом: "А можно ли официально уйти пораньше в последний день рабочей недели?" ?? Вопрос о сокращенном рабочем дне в пятницу вызывает множество споров между работниками и работодателями. Давайте разберемся, что на самом деле говорит Трудовой кодекс о "коротких пятницах", кому положен сокращенный рабочий день и как правильно оформить это право согласно букве закона.

Короткий день в пятницу по ТК РФ: основные правила

Вопреки распространенному мнению, Трудовой кодекс РФ не предусматривает автоматическое сокращение рабочего дня именно в пятницу. Ключевой момент здесь — не день недели, а статус дня как предпраздничного или предвыходного. ?????

Согласно статье 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это значит, что если суббота и воскресенье — обычные выходные дни, то пятница не считается предпраздничным днем и не подлежит обязательному сокращению.

Однако пятница становится "короткой" в следующих случаях:

Пятница предшествует нерабочему праздничному дню (например, перед 23 февраля, если оно выпадает на субботу)

В организации принято локальное положение о сокращенном рабочем дне в пятницу

Сокращенная пятница установлена коллективным договором

Сокращенное время в пятницу оговорено в трудовом договоре с конкретным сотрудником

Важно понимать разницу между правовыми понятиями:

Понятие Определение Применение к пятнице Предпраздничный день День, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню Сокращается на 1 час по закону Предвыходной день День перед выходным (обычно пятница) Не сокращается автоматически по ТК РФ Сокращенный рабочий день Уменьшенная продолжительность рабочего времени Может быть установлен локальными актами Неполный рабочий день Рабочее время меньше нормальной продолжительности Устанавливается по соглашению сторон

Анна Петрова, руководитель HR-департамента В нашей компании возник спор, когда новый директор решил отменить традицию "короткой пятницы", существовавшую годами. Сотрудники были возмущены, считая это нарушением своих прав. Пришлось провести серьезную разъяснительную работу. Мы изучили ТК РФ и выяснили, что сокращение рабочего дня в пятницу не является обязательным по закону, если это не предпраздничный день. Тем не менее, поскольку практика "короткой пятницы" была зафиксирована в коллективном договоре, директор не имел права в одностороннем порядке ее отменить. Для изменения условий требовалось либо согласие работников, либо соблюдение процедуры изменения коллективного договора. В итоге мы сохранили сокращенный день, но оформили его как элемент корпоративной культуры и дополнительную мотивацию персонала.

Кто имеет право на сокращенный рабочий день

Право на сокращенный рабочий день в пятницу или любой другой день недели определяется несколькими факторами. Рассмотрим категории работников, которым положено сокращенное рабочее время по закону. ?????

Существует две принципиально разные ситуации:

Сокращение рабочего времени в предпраздничный день — распространяется на всех работников (кроме особых случаев) Постоянное сокращенное рабочее время — установлено для определенных категорий сотрудников

Категории работников, имеющих право на постоянное сокращенное рабочее время согласно ТК РФ:

Работники в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю

Работники в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю

Работники, являющиеся инвалидами I или II группы — не более 35 часов в неделю

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда — не более 36 часов в неделю

Педагогические работники — не более 36 часов в неделю

Медицинские работники — не более 39 часов в неделю

Также право на сокращенное рабочее время в любой день, включая пятницу, имеют:

Беременные женщины (по их заявлению)

Один из родителей, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет

Родитель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет

Лица, осуществляющие уход за больным членом семьи (при наличии медицинского заключения)

Если говорить конкретно о пятнице как о последнем рабочем дне недели, то сокращенный день может быть установлен:

Документ Кто устанавливает Для кого действует Правила внутреннего трудового распорядка Работодатель с учетом мнения представительного органа работников Для всех сотрудников организации Коллективный договор Работодатель и профсоюз/представители работников Для всех сотрудников, на которых распространяется действие коллективного договора Трудовой договор По соглашению между работником и работодателем Для конкретного работника Локальные нормативные акты Работодатель Для отдельных категорий сотрудников или подразделений

Сколько часов составляет рабочая пятница по ТК РФ

Продолжительность рабочего времени в пятницу зависит от нескольких факторов: общего режима работы организации, статуса дня (предпраздничный или обычный) и наличия локальных нормативных актов, устанавливающих сокращенный день. ???

При стандартной 5-дневной рабочей неделе с 8-часовым рабочим днем продолжительность работы в пятницу составляет те же 8 часов, что и в другие дни недели. Единственное исключение — если пятница является предпраздничным днем, тогда она сокращается на 1 час до 7 часов.

Варианты продолжительности рабочего времени в пятницу:

Обычная пятница: 8 часов (при 40-часовой рабочей неделе)

8 часов (при 40-часовой рабочей неделе) Предпраздничная пятница: 7 часов (на 1 час меньше обычного)

7 часов (на 1 час меньше обычного) "Короткая пятница" по локальным актам: устанавливается работодателем (например, 6-7 часов)

устанавливается работодателем (например, 6-7 часов) При неполной рабочей неделе: может быть любой продолжительности по соглашению сторон

При суммированном учете рабочего времени продолжительность работы в пятницу определяется графиком сменности, но также с учетом сокращения на 1 час, если это предпраздничный день.

Важно понимать, что если работодатель установил сокращенный день в пятницу локальным актом, это не означает, что общая продолжительность рабочей недели уменьшается. Как правило, "недостающие" часы распределяются на другие рабочие дни недели.

Максим Соколов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, работающий в крупной торговой сети. В компании была практика сокращения рабочего дня в пятницу на 1 час, закрепленная в Правилах внутреннего трудового распорядка. Однако новое руководство без уведомления отменило эту практику и потребовало работать полный день. Мы изучили документы и выяснили, что сокращенная пятница была зафиксирована не только в ПВТР, но и в трудовых договорах сотрудников как особое условие. Согласно ст. 72 ТК РФ, изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Работодатель должен был либо получить письменное согласие работников на изменение условий трудового договора, либо провести процедуру по ст. 74 ТК РФ — уведомить за два месяца о предстоящих изменениях. Ни того, ни другого сделано не было. В результате судебного разбирательства права работников были восстановлены, а работодатель был привлечен к административной ответственности.

Как оформляется сокращение рабочего времени

Правильное оформление сокращенного рабочего дня в пятницу имеет решающее значение для соблюдения трудового законодательства и избежания споров между работниками и работодателем. ??

Существует несколько способов законного оформления "короткой пятницы":

Включение положения в Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) — основной документ, регламентирующий трудовой распорядок организации Закрепление в коллективном договоре — соглашение между работодателем и представителями работников Указание в трудовом договоре — индивидуальное соглашение с конкретным работником Издание приказа о режиме работы — для временного или постоянного изменения графика

Алгоритм оформления сокращенного рабочего дня в пятницу:

Шаг 1: Определить правовое основание для сокращения (инициатива работодателя, просьба работника, требование закона)

Шаг 2: Выбрать подходящий документ для фиксации сокращенного дня

Шаг 3: Составить и утвердить документ с соблюдением всех формальностей

Шаг 4: Ознакомить работников с новым режимом работы под подпись

Шаг 5: Организовать табелирование и учет рабочего времени в соответствии с новым графиком

Пример формулировки для включения в ПВТР:

"В целях повышения производительности труда и мотивации персонала устанавливается сокращенный рабочий день в пятницу. Продолжительность рабочего времени в пятницу составляет 7 часов (с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00). В остальные рабочие дни недели (понедельник-четверг) продолжительность рабочего времени составляет 8 часов 15 минут (с 9:00 до 18:15 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00)."

Ответственность работодателя за нарушение норм ТК РФ

Нарушение трудового законодательства, связанное с режимом рабочего времени, может повлечь серьезные последствия для работодателя. Рассмотрим, какая ответственность предусмотрена за несоблюдение норм о сокращенном рабочем дне. ??

Основные виды ответственности за нарушение трудового законодательства в части режима рабочего времени:

Вид ответственности Нормативное основание Санкции Административная Ст. 5.27 КоАП РФ Предупреждение или штраф:<br>- на должностных лиц: 1 000-5 000 руб.<br>- на ИП: 1 000-5 000 руб.<br>- на юридических лиц: 30 000-50 000 руб. Административная (повторное нарушение) Ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ – штраф на должностных лиц: 10 000-20 000 руб. или дисквалификация до 3 лет<br>- на ИП: 10 000-20 000 руб.<br>- на юридических лиц: 50 000-70 000 руб. Материальная Ст. 234-236 ТК РФ Возмещение работнику не полученного заработка, компенсация морального вреда Дисциплинарная Ст. 192 ТК РФ Замечание, выговор, увольнение виновных должностных лиц

Типичные нарушения работодателей в отношении сокращенного рабочего дня:

Несокращение рабочего дня в предпраздничный день

Отмена установленного локальными актами сокращенного дня без соблюдения процедуры

Привлечение к работе сверх сокращенного времени без оформления сверхурочных

Нарушение режима рабочего времени для отдельных категорий работников, имеющих право на сокращенный день

Неоплата или неправильная оплата труда при сокращенном рабочем дне

Как работнику защитить свои права:

Обратиться к работодателю с письменным заявлением о нарушении трудовых прав Подать жалобу в трудовую инспекцию (лично или через портал "Онлайнинспекция.рф") Обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении трудового законодательства Инициировать коллективный трудовой спор через профсоюз или представительный орган работников Подать исковое заявление в суд о защите трудовых прав и взыскании компенсации

Важно помнить, что бремя доказывания нарушений лежит на работнике, поэтому необходимо собирать и сохранять документальные подтверждения нарушений (приказы, графики работы, свидетельские показания коллег, переписку и т.д.).

Срок давности для обращения в суд по спорам о нарушении трудовых прав составляет три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки.