Кому отдать заявление на увольнение: правила и рекомендации#Карьера и развитие #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Сотрудники, планирующие увольнение и желающие правильно оформить процесс.
- Специалисты по управлению персоналом и HR-менеджеры, ищущие рекомендации по процедуре увольнения.
Юристы, работающие в сфере трудового права и нуждающиеся в понимании актуальных норм и практик увольнения.
Решение об увольнении принято, но как правильно оформить этот процесс? Один из ключевых вопросов — кому именно вручить заявление об увольнении, чтобы избежать юридических проблем и сохранить профессиональные отношения. Неправильная процедура может привести к задержке расчета, негативным записям в трудовой книжке и даже судебным разбирательствам. Разберемся в правилах подачи заявления на увольнение и рассмотрим рекомендации, которые помогут корректно завершить трудовые отношения с работодателем. 🔍
Кому отдать заявление на увольнение: основные правила
Первое, что нужно знать — заявление об увольнении следует передать лицу, уполномоченному принимать кадровые решения в организации. Это не обязательно должен быть непосредственный руководитель — важно соблюсти формальный порядок, установленный в компании. 📝
Определить правильного получателя заявления помогут следующие источники:
- Трудовой договор — может содержать условие о порядке расторжения;
- Локальные нормативные акты компании (правила внутреннего трудового распорядка, положение о кадровой политике);
- Устав организации — определяет полномочия руководителей;
- Должностные инструкции — указывают, кто имеет право принимать кадровые документы.
Важно помнить: какова бы ни была внутренняя процедура компании, законодательство предусматривает, что юридически значимым является заявление, адресованное работодателю — то есть лицу, подписавшему с вами трудовой договор.
|Получатель заявления
|Преимущества
|Возможные риски
|Руководитель организации
|Соответствие ТК РФ, минимальный риск отказа в принятии
|Может быть недоступен для прямого обращения
|Начальник отдела кадров/HR-директор
|Знание процедуры, оперативность
|Иногда не имеет формальных полномочий
|Непосредственный руководитель
|Сохранение личных отношений
|Возможно затягивание процесса
|Канцелярия/секретариат
|Гарантированная регистрация документа
|Отсутствие возможности обсуждения условий
Ирина Соколова, HR-директор: «Я столкнулась с ситуацией, когда сотрудник отправил заявление об увольнении по корпоративной почте, считая это достаточным. Но без оригинала документа с подписью процесс не мог быть запущен официально. Сотрудник находился в другом городе и был удивлен, что его двухнедельная отработка не началась с момента отправки письма. Пришлось организовать курьерскую доставку документа, что отсрочило фактическую дату увольнения. Этот случай показателен: даже в век цифровых технологий бумажный документооборот в кадровых вопросах остается обязательным, если иной порядок прямо не предусмотрен в компании».
Руководитель или HR-отдел: выбор получателя заявления
При выборе между руководителем и HR-отделом важно учитывать не только юридические аспекты, но и внутреннюю организационную структуру компании. Формально заявление должно быть адресовано работодателю (генеральному директору или иному должностному лицу, указанному в трудовом договоре), но фактическая передача может происходить через HR-службу. 🧐
Рассмотрим, как выбрать оптимальный вариант:
- Крупные компании: обычно документы принимает отдел кадров/HR-департамент с последующей передачей руководителю на рассмотрение
- Средний бизнес: заявление может принимать как HR-специалист, так и руководитель напрямую
- Малые предприятия: чаще всего заявление передается непосредственно директору
В некоторых организациях начальник отдела кадров или HR-директор имеет доверенность на прием заявлений об увольнении и проведение связанных с этим процедур. В таком случае передача заявления этому лицу полностью легитимна.
Простое практическое правило: если сомневаетесь, сначала обратитесь в HR-отдел за консультацией о принятом в компании порядке. HR-специалисты заинтересованы в соблюдении корректных процедур и обычно дают точные инструкции. 📋
Порядок подачи заявления об увольнении по закону
Трудовой кодекс устанавливает чёткие правила для процедуры увольнения по собственному желанию. Соблюдение этих правил защищает как работника, так и работодателя от возможных претензий и споров в будущем.
Законодательный процесс подачи заявления выглядит следующим образом:
- Составить заявление в письменной форме на имя руководителя организации
- Указать дату предполагаемого увольнения (с учетом двухнедельного срока предупреждения)
- Передать заявление работодателю или уполномоченному лицу
- Получить подтверждение приема заявления (отметка на копии, входящий номер)
- Отработать установленный срок (если не достигнута договоренность об ином)
Важно знать, что по закону работник обязан предупредить работодателя о своем увольнении не позднее чем за две недели. Этот срок начинает исчисляться со следующего дня после получения работодателем заявления. ⏱️
|Способ подачи
|Юридическая сила
|Рекомендации
|Лично в руки
|Максимальная
|Получить отметку о принятии на копии
|Через канцелярию
|Высокая
|Запросить входящий номер регистрации
|Почтовым отправлением
|Средняя
|Отправлять заказным письмом с уведомлением
|По электронной почте
|Низкая (если нет ЭЦП)
|Использовать только при наличии соответствующего регламента
|Через мессенджеры
|Отсутствует
|Не рекомендуется в качестве официального уведомления
Если работодатель отказывается принять заявление, можно воспользоваться альтернативными способами фиксации факта уведомления:
- Отправка заказным письмом с уведомлением о вручении
- Привлечение свидетелей при передаче заявления
- Видеофиксация процесса передачи (если это не противоречит внутренним правилам компании)
Михаил Долгов, юрист по трудовому праву: «Ко мне обратился клиент, чье заявление об увольнении руководитель "потерял", а потом обвинил сотрудника в прогуле. У работника не было подтверждения факта передачи заявления. Мы смогли доказать факт подачи заявления только благодаря случайной видеозаписи с камер наблюдения в офисе. С тех пор я всем советую: всегда делайте копию заявления и получайте на ней отметку о принятии! Это самый надежный способ избежать подобных манипуляций. Если отметку поставить отказываются – отправляйте заказное письмо с уведомлением, даже находясь в офисе. Стоимость письма несоизмеримо меньше, чем потенциальные проблемы с некорректным увольнением».
Документальное оформление увольнения: важные нюансы
После того как заявление принято, начинается процесс документального оформления увольнения. Этот этап требует внимания к деталям, поскольку ошибки могут привести к затруднениям при трудоустройстве в будущем или проблемам с получением полного расчета. 📚
Ключевые документы, оформляемые при увольнении:
- Приказ об увольнении по форме Т-8 или в свободной форме с указанием основания (ст. 77 ч.1 п.3 ТК РФ)
- Запись в трудовой книжке (или предоставление сведений о трудовой деятельности по форме СТД-Р)
- Личная карточка работника с отметкой об увольнении
- Расчетный лист с указанием всех выплат
- Справки о доходах (2-НДФЛ) и о среднем заработке
Обратите внимание, что с 2020 г. работодатель обязан предоставить сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) при увольнении, независимо от того, ведется ли трудовая книжка в бумажном виде. 🗂️
Следует проконтролировать правильность формулировки причины увольнения в приказе и трудовой книжке. При увольнении по собственному желанию запись должна быть следующей: «Уволен по инициативе работника, пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Важно знать свои права относительно сроков выдачи документов и окончательного расчета:
- Все документы и выплаты должны быть предоставлены в последний рабочий день
- При невозможности получить документы в последний день работы — работодатель обязан направить уведомление о необходимости явиться за документами
- По письменному заявлению работника документы могут быть направлены почтой
Проверьте все полученные документы на месте. Особое внимание уделите корректности записи в трудовой книжке и правильности расчета компенсаций, включая неиспользованный отпуск. ✓
Этикет увольнения: как сохранить профессиональные связи
Помимо юридических аспектов, не менее важна этическая сторона увольнения. Грамотное "расставание" с работодателем помогает сохранить репутацию, профессиональные контакты и возможность получить положительные рекомендации в будущем. 🤝
Придерживайтесь следующих принципов этикета при увольнении:
- Своевременность — предупредите руководителя заранее, не дожидаясь критического момента
- Личное общение — сначала обсудите решение с непосредственным руководителем, затем оформляйте документы
- Конструктивность — даже если уходите из-за недовольства, сохраняйте профессионализм в объяснениях
- Благодарность — отметьте ценный опыт и навыки, которые приобрели в компании
- Передача дел — подготовьте документацию и введите в курс дел заменяющего вас сотрудника
При разговоре о причинах увольнения рекомендуется делать акцент на собственном профессиональном росте, новых возможностях и карьерных перспективах, а не на недостатках текущего работодателя. 💼
Стоит сформулировать несколько позитивных фраз о работе в компании — они пригодятся при прощании с коллективом, в возможном выходном интервью с HR и при упоминании этого опыта работы на будущих собеседованиях.
Не пренебрегайте прощальными ритуалами, принятыми в коллективе. Это может быть прощальный кофе-брейк, небольшое угощение для коллег или просто электронное письмо с благодарностью за совместную работу — такие жесты способствуют сохранению положительного впечатления.
Если возможно, предложите помощь и после увольнения — например, консультацию по проектам, которые вели. Это демонстрирует вашу лояльность и профессионализм, что особенно ценно для сохранения деловых связей.
Правильная подача заявления об увольнении и соблюдение всех формальностей — залог беспроблемного расставания с работодателем. Независимо от того, передаете ли вы заявление руководителю, в HR-отдел или через канцелярию, ключевыми принципами остаются документальное подтверждение, соблюдение сроков и профессиональное поведение. Помните, что ваша репутация формируется не только во время работы, но и в процессе увольнения. Грамотное завершение трудовых отношений сегодня может открыть новые карьерные возможности завтра. 🚪🔑
Наталия Романова
юрист по трудовому праву