Кому отдать заявление на увольнение: правила и рекомендации

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Сотрудники, планирующие увольнение и желающие правильно оформить процесс.

Специалисты по управлению персоналом и HR-менеджеры, ищущие рекомендации по процедуре увольнения.

Юристы, работающие в сфере трудового права и нуждающиеся в понимании актуальных норм и практик увольнения. Решение об увольнении принято, но как правильно оформить этот процесс? Один из ключевых вопросов — кому именно вручить заявление об увольнении, чтобы избежать юридических проблем и сохранить профессиональные отношения. Неправильная процедура может привести к задержке расчета, негативным записям в трудовой книжке и даже судебным разбирательствам. Разберемся в правилах подачи заявления на увольнение и рассмотрим рекомендации, которые помогут корректно завершить трудовые отношения с работодателем. 🔍

Кому отдать заявление на увольнение: основные правила

Первое, что нужно знать — заявление об увольнении следует передать лицу, уполномоченному принимать кадровые решения в организации. Это не обязательно должен быть непосредственный руководитель — важно соблюсти формальный порядок, установленный в компании. 📝

Определить правильного получателя заявления помогут следующие источники:

Трудовой договор — может содержать условие о порядке расторжения;

Локальные нормативные акты компании (правила внутреннего трудового распорядка, положение о кадровой политике);

Устав организации — определяет полномочия руководителей;

Должностные инструкции — указывают, кто имеет право принимать кадровые документы.

Важно помнить: какова бы ни была внутренняя процедура компании, законодательство предусматривает, что юридически значимым является заявление, адресованное работодателю — то есть лицу, подписавшему с вами трудовой договор.

Получатель заявления Преимущества Возможные риски Руководитель организации Соответствие ТК РФ, минимальный риск отказа в принятии Может быть недоступен для прямого обращения Начальник отдела кадров/HR-директор Знание процедуры, оперативность Иногда не имеет формальных полномочий Непосредственный руководитель Сохранение личных отношений Возможно затягивание процесса Канцелярия/секретариат Гарантированная регистрация документа Отсутствие возможности обсуждения условий

Ирина Соколова, HR-директор: «Я столкнулась с ситуацией, когда сотрудник отправил заявление об увольнении по корпоративной почте, считая это достаточным. Но без оригинала документа с подписью процесс не мог быть запущен официально. Сотрудник находился в другом городе и был удивлен, что его двухнедельная отработка не началась с момента отправки письма. Пришлось организовать курьерскую доставку документа, что отсрочило фактическую дату увольнения. Этот случай показателен: даже в век цифровых технологий бумажный документооборот в кадровых вопросах остается обязательным, если иной порядок прямо не предусмотрен в компании».

Руководитель или HR-отдел: выбор получателя заявления

При выборе между руководителем и HR-отделом важно учитывать не только юридические аспекты, но и внутреннюю организационную структуру компании. Формально заявление должно быть адресовано работодателю (генеральному директору или иному должностному лицу, указанному в трудовом договоре), но фактическая передача может происходить через HR-службу. 🧐

Рассмотрим, как выбрать оптимальный вариант:

Крупные компании: обычно документы принимает отдел кадров/HR-департамент с последующей передачей руководителю на рассмотрение

обычно документы принимает отдел кадров/HR-департамент с последующей передачей руководителю на рассмотрение Средний бизнес: заявление может принимать как HR-специалист, так и руководитель напрямую

заявление может принимать как HR-специалист, так и руководитель напрямую Малые предприятия: чаще всего заявление передается непосредственно директору

В некоторых организациях начальник отдела кадров или HR-директор имеет доверенность на прием заявлений об увольнении и проведение связанных с этим процедур. В таком случае передача заявления этому лицу полностью легитимна.

Простое практическое правило: если сомневаетесь, сначала обратитесь в HR-отдел за консультацией о принятом в компании порядке. HR-специалисты заинтересованы в соблюдении корректных процедур и обычно дают точные инструкции. 📋

Порядок подачи заявления об увольнении по закону

Трудовой кодекс устанавливает чёткие правила для процедуры увольнения по собственному желанию. Соблюдение этих правил защищает как работника, так и работодателя от возможных претензий и споров в будущем.

Законодательный процесс подачи заявления выглядит следующим образом:

Составить заявление в письменной форме на имя руководителя организации Указать дату предполагаемого увольнения (с учетом двухнедельного срока предупреждения) Передать заявление работодателю или уполномоченному лицу Получить подтверждение приема заявления (отметка на копии, входящий номер) Отработать установленный срок (если не достигнута договоренность об ином)

Важно знать, что по закону работник обязан предупредить работодателя о своем увольнении не позднее чем за две недели. Этот срок начинает исчисляться со следующего дня после получения работодателем заявления. ⏱️

Способ подачи Юридическая сила Рекомендации Лично в руки Максимальная Получить отметку о принятии на копии Через канцелярию Высокая Запросить входящий номер регистрации Почтовым отправлением Средняя Отправлять заказным письмом с уведомлением По электронной почте Низкая (если нет ЭЦП) Использовать только при наличии соответствующего регламента Через мессенджеры Отсутствует Не рекомендуется в качестве официального уведомления

Если работодатель отказывается принять заявление, можно воспользоваться альтернативными способами фиксации факта уведомления:

Отправка заказным письмом с уведомлением о вручении

Привлечение свидетелей при передаче заявления

Видеофиксация процесса передачи (если это не противоречит внутренним правилам компании)

Михаил Долгов, юрист по трудовому праву: «Ко мне обратился клиент, чье заявление об увольнении руководитель "потерял", а потом обвинил сотрудника в прогуле. У работника не было подтверждения факта передачи заявления. Мы смогли доказать факт подачи заявления только благодаря случайной видеозаписи с камер наблюдения в офисе. С тех пор я всем советую: всегда делайте копию заявления и получайте на ней отметку о принятии! Это самый надежный способ избежать подобных манипуляций. Если отметку поставить отказываются – отправляйте заказное письмо с уведомлением, даже находясь в офисе. Стоимость письма несоизмеримо меньше, чем потенциальные проблемы с некорректным увольнением».

Документальное оформление увольнения: важные нюансы

После того как заявление принято, начинается процесс документального оформления увольнения. Этот этап требует внимания к деталям, поскольку ошибки могут привести к затруднениям при трудоустройстве в будущем или проблемам с получением полного расчета. 📚

Ключевые документы, оформляемые при увольнении:

Приказ об увольнении по форме Т-8 или в свободной форме с указанием основания (ст. 77 ч.1 п.3 ТК РФ) Запись в трудовой книжке (или предоставление сведений о трудовой деятельности по форме СТД-Р) Личная карточка работника с отметкой об увольнении Расчетный лист с указанием всех выплат Справки о доходах (2-НДФЛ) и о среднем заработке

Обратите внимание, что с 2020 г. работодатель обязан предоставить сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) при увольнении, независимо от того, ведется ли трудовая книжка в бумажном виде. 🗂️

Следует проконтролировать правильность формулировки причины увольнения в приказе и трудовой книжке. При увольнении по собственному желанию запись должна быть следующей: «Уволен по инициативе работника, пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

Важно знать свои права относительно сроков выдачи документов и окончательного расчета:

Все документы и выплаты должны быть предоставлены в последний рабочий день

При невозможности получить документы в последний день работы — работодатель обязан направить уведомление о необходимости явиться за документами

По письменному заявлению работника документы могут быть направлены почтой

Проверьте все полученные документы на месте. Особое внимание уделите корректности записи в трудовой книжке и правильности расчета компенсаций, включая неиспользованный отпуск. ✓

Этикет увольнения: как сохранить профессиональные связи

Помимо юридических аспектов, не менее важна этическая сторона увольнения. Грамотное "расставание" с работодателем помогает сохранить репутацию, профессиональные контакты и возможность получить положительные рекомендации в будущем. 🤝

Придерживайтесь следующих принципов этикета при увольнении:

Своевременность — предупредите руководителя заранее, не дожидаясь критического момента

— предупредите руководителя заранее, не дожидаясь критического момента Личное общение — сначала обсудите решение с непосредственным руководителем, затем оформляйте документы

— сначала обсудите решение с непосредственным руководителем, затем оформляйте документы Конструктивность — даже если уходите из-за недовольства, сохраняйте профессионализм в объяснениях

— даже если уходите из-за недовольства, сохраняйте профессионализм в объяснениях Благодарность — отметьте ценный опыт и навыки, которые приобрели в компании

— отметьте ценный опыт и навыки, которые приобрели в компании Передача дел — подготовьте документацию и введите в курс дел заменяющего вас сотрудника

При разговоре о причинах увольнения рекомендуется делать акцент на собственном профессиональном росте, новых возможностях и карьерных перспективах, а не на недостатках текущего работодателя. 💼

Стоит сформулировать несколько позитивных фраз о работе в компании — они пригодятся при прощании с коллективом, в возможном выходном интервью с HR и при упоминании этого опыта работы на будущих собеседованиях.

Не пренебрегайте прощальными ритуалами, принятыми в коллективе. Это может быть прощальный кофе-брейк, небольшое угощение для коллег или просто электронное письмо с благодарностью за совместную работу — такие жесты способствуют сохранению положительного впечатления.

Если возможно, предложите помощь и после увольнения — например, консультацию по проектам, которые вели. Это демонстрирует вашу лояльность и профессионализм, что особенно ценно для сохранения деловых связей.