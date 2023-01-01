Когда подписывается трудовой договор при приеме на работу по ТК РФ

Получив заветное предложение о работе, многие из нас сталкиваются с вопросом: "Когда же должен быть подписан трудовой договор?" Если вы пришли на работу, а договор до сих пор "готовится" или вам предлагают "поработать недельку на испытательном сроке" без оформления — перед вами серьезные красные флаги 🚩. Трудовое законодательство России четко регламентирует эту процедуру, и любые отклонения от стандарта могут привести к неприятным последствиям как для работника, так и для работодателя. Давайте разберемся, когда и как должен подписываться трудовой договор согласно актуальным требованиям ТК РФ.

Сроки подписания трудового договора по ТК РФ

Согласно статье 67 Трудового кодекса РФ (актуальной на 2025 год), трудовой договор должен быть заключен в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допуска работника к работе. Однако в интересах обеих сторон рекомендуется подписывать трудовой договор до начала выполнения работником своих обязанностей. Это базовое правило, которое защищает интересы и работника, и работодателя.

Помимо основного трехдневного срока, существуют и другие важные временные рамки:

При заключении срочного трудового договора на период до 2 месяцев — договор подписывается в день начала работы

При дистанционной работе — договор может быть заключен путем обмена электронными документами, но не позднее трех рабочих дней

При приеме на работу иностранных граждан — договор оформляется до начала работы, после получения разрешения на работу или патента

При сезонных работах — не позднее дня начала сезонных работ

Давайте рассмотрим эти сроки в виде таблицы для лучшего понимания:

Ситуация Срок подписания договора Правовое основание Стандартный прием на работу Не позднее 3-х рабочих дней с начала работы ст. 67 ТК РФ Срочный договор до 2 месяцев В день начала работы ст. 289 ТК РФ Дистанционная работа Не позднее 3-х рабочих дней (электронно) ст. 312.2 ТК РФ Работа иностранных граждан До начала работы ст. 327.3 ТК РФ Сезонная работа Не позднее дня начала работы ст. 294 ТК РФ

Елена Краснова, HR-директор

В моей практике был случай, когда крупная компания приняла специалиста "на словах" и допустила его к работе без подписания трудового договора. Сотрудник проработал уже две недели, когда произошел несчастный случай — он получил травму во время выполнения рабочих задач. Отсутствие оформленного трудового договора создало настоящий юридический кошмар. Компания столкнулась с серьезными штрафами от трудовой инспекции, а сотрудник испытывал трудности с получением страховых выплат. Суд в итоге встал на сторону работника, признав факт трудовых отношений, но компания помимо компенсации сотруднику выплатила штрафы в размере 150 000 рублей. После этого случая руководство ввело жесткое правило: ни один сотрудник не допускается к работе без подписанного трудового договора — даже на пять минут. С тех пор мы всегда готовим документы заранее и оформляем все в первый же рабочий день.

Важно знать, что согласно последним обновлениям трудового законодательства, электронное подписание трудовых договоров приобретает все большее распространение. С 2022 года для организаций с численностью более 25 человек стала обязательной возможность электронного кадрового документооборота. Это относится и к трудовым договорам, которые могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. ✅

Алгоритм оформления трудовых отношений при приеме

Правильное оформление трудовых отношений — это последовательный процесс, который имеет определенные этапы. Рассмотрим подробный алгоритм, который поможет как работодателям, так и соискателям понять порядок действий.

Предварительный этап: собеседование, проверка документов и принятие решения о найме. Предоставление документов соискателем: паспорт, СНИЛС, документ об образовании, трудовая книжка (при наличии) или сведения о трудовой деятельности, документы воинского учета (для военнообязанных). Подготовка трудового договора: работодатель составляет документ с учетом всех обязательных условий. Ознакомление работника с локальными нормативными актами: правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, положением об оплате труда и т.д. Подписание трудового договора: не позднее трех рабочих дней с момента фактического начала работы. Издание приказа о приеме на работу: на основании заключенного трудового договора в течение трех рабочих дней. Ознакомление работника с приказом о приеме: под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Внесение записи в трудовую книжку (при ее ведении) или передача сведений о трудовой деятельности в ПФР. Оформление личной карточки работника (форма Т-2). Проведение вводного инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности.

Существуют нюансы, которые нужно учитывать при оформлении трудовых отношений в 2025 году:

Этап оформления Особенности и сроки Возможные риски при несоблюдении Подписание трудового договора До начала работы или в течение 3 рабочих дней Штрафы для работодателя, признание трудовых отношений в судебном порядке Издание приказа о приеме На основании трудового договора в течение 3 рабочих дней Административная ответственность работодателя Внесение сведений в ПФР Не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа Штрафы от ПФР для работодателя Оформление медосмотра (если требуется) До начала работы Запрет на допуск к работе, штрафы от трудовой инспекции Ознакомление с локальными актами До подписания трудового договора Возможность работника оспорить условия труда

Отдельно стоит отметить, что в 2025 году продолжается тренд на цифровизацию кадровых процессов. Многие компании переходят на электронный документооборот, что ускоряет процесс оформления и делает его более удобным как для работодателя, так и для сотрудника. Однако это не отменяет необходимости соблюдения всех перечисленных выше этапов и сроков. 📱

Ответственность за нарушение сроков заключения договора

Несоблюдение законодательных норм о сроках заключения трудового договора влечет за собой различные виды ответственности для работодателя. Рассмотрим подробно, какие санкции предусмотрены в 2025 году за нарушение сроков оформления трудовых отношений.

Согласно статье 5.27 КоАП РФ, за нарушение трудового законодательства предусматривается административная ответственность:

Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для индивидуальных предпринимателей — штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 50 000 до 100 000 рублей

При повторном нарушении размеры штрафов увеличиваются:

Для должностных лиц — штраф от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет

Для индивидуальных предпринимателей — штраф от 30 000 до 40 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 100 000 до 200 000 рублей

Важно отметить, что неоформленный вовремя трудовой договор создает дополнительные риски для работодателя:

Признание факта трудовых отношений в судебном порядке. Согласно ст. 19.1 ТК РФ, суд может признать отношения трудовыми независимо от их оформления. Обязанность выплатить работнику все причитающиеся суммы (зарплата, компенсации, отпускные и т.д.). Доначисление налогов и страховых взносов с начислением пеней и штрафов. Обязанность возместить работнику моральный вред. Риски при несчастных случаях — при их возникновении у неоформленного работника работодатель все равно будет нести ответственность.

Максим Соколов, адвокат по трудовым спорам Один из моих клиентов работал в строительной компании без оформления более шести месяцев. Ему обещали подписать трудовой договор "со дня на день", но этого не происходило. Когда возникли разногласия по оплате труда, руководство просто сказало, что он "не их сотрудник". Мы обратились в суд, предоставив доказательства фактических трудовых отношений: переписку с руководством в мессенджерах, свидетельские показания коллег, пропуск на объект. Суд признал наличие трудовых отношений и обязал работодателя не только заключить договор задним числом, но и выплатить всю задолженность по зарплате с компенсацией за задержку. Работодатель дополнительно получил штраф от трудовой инспекции в размере 60 000 рублей и был вынужден выплатить все налоги и взносы за период неоформленной работы с пенями. В итоге экономия на оформлении обошлась компании почти в 500 000 рублей.

Для работника отсутствие трудового договора также несет серьезные риски:

Сложности с подтверждением опыта работы для будущих работодателей

Отсутствие социальных гарантий (больничные, декретные, пенсионные накопления)

Невозможность получения кредитов из-за отсутствия официального дохода

Трудности при возникновении споров о размере оплаты труда

Проблемы с получением компенсации при производственной травме

С 2025 года Роструд усилил контроль над соблюдением трудового законодательства, внедрив цифровые системы мониторинга и аналитики. Это позволяет инспекторам труда более эффективно выявлять факты неоформленных трудовых отношений и применять к нарушителям соответствующие санкции. 🕵️‍♂️

Права работника при задержке оформления документов

Если работодатель нарушает сроки оформления трудового договора или вовсе уклоняется от его подписания, работник имеет ряд законных прав и механизмов защиты своих интересов. Рассмотрим, какие действия можно предпринять в такой ситуации.

Согласно ст. 64 и 67 ТК РФ, работник имеет право:

Требовать заключения трудового договора в письменной форме. Это можно сделать путем подачи письменного заявления работодателю с просьбой оформить трудовые отношения. Обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда. ГИТ обязана провести проверку и при выявлении нарушений обязать работодателя заключить трудовой договор. Обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении трудовых прав. Подать исковое заявление в суд о признании отношений трудовыми и обязании работодателя заключить трудовой договор. Расторгнуть фактические трудовые отношения и потребовать выплаты всех причитающихся сумм.

Доказательствами существования трудовых отношений могут служить:

Свидетельские показания коллег о том, что вы работали в организации

Электронная переписка с руководством по рабочим вопросам

Пропуск на территорию организации или бейдж

Поручения и задания, полученные от руководства (в том числе в мессенджерах)

Документы, подписанные вами от имени организации

Факты получения оплаты за работу (даже наличными)

Рабочие материалы, подготовленные вами в ходе работы

Фото- и видеоматериалы, подтверждающие ваше присутствие на рабочем месте

Алгоритм действий при задержке оформления трудового договора:

Шаг Действие Ожидаемый результат 1 Направить письменное заявление работодателю с просьбой оформить трудовые отношения Заключение трудового договора в добровольном порядке 2 Подать жалобу в ГИТ через портал "Онлайнинспекция.рф" Проверка и предписание работодателю об устранении нарушений 3 Обратиться в прокуратуру по месту нахождения организации Прокурорская проверка и представление об устранении нарушений 4 Подать исковое заявление в суд Судебное решение о признании отношений трудовыми 5 Требовать компенсации морального вреда и взыскания неполученных выплат Взыскание компенсаций и выплат через суд

Важно помнить, что с 2023 года появилась возможность подачи жалобы в ГИТ через Госуслуги, что значительно упрощает процесс защиты своих прав. Также расширились полномочия трудовых инспекторов по проведению внеплановых проверок по факту неоформления трудовых отношений.

При обращении в контролирующие органы рекомендуется максимально собрать доказательства своей работы — сделать копии всех документов, фотографии рабочего места, сохранить переписку и информацию о выполняемых задачах. Чем больше будет доказательств, тем выше вероятность положительного решения вашего вопроса. 📋

Особые случаи подписания трудовых договоров

В трудовом законодательстве предусмотрены особые ситуации, в которых процедура подписания трудового договора имеет свои нюансы. Рассмотрим основные случаи, требующие особого внимания при оформлении трудовых отношений.

1. Дистанционная работа

С 2021 года (с изменениями, актуальными в 2025 году) ТК РФ содержит расширенное регулирование дистанционной работы:

Трудовой договор может быть заключен путем обмена электронными документами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи

Оригиналы документов на бумажном носителе должны быть направлены работнику заказным письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней

Работодатель обязан ознакомить дистанционного работника с локальными нормативными актами также в электронной форме

В трудовом договоре должны быть прописаны особенности учета рабочего времени, способы коммуникации и предоставления отчетов

2. Иностранные работники

При приеме на работу иностранных граждан существуют дополнительные требования:

Трудовой договор должен быть заключен только после получения иностранцем разрешения на работу или патента (для безвизовых стран)

В трудовом договоре указываются реквизиты разрешительных документов

Договор оформляется до фактического начала работы

Работодатель должен уведомить МВД о заключении трудового договора в течение трех рабочих дней

С 2025 года действуют новые формы уведомлений и порядок их подачи через цифровые сервисы

3. Несовершеннолетние работники

При оформлении трудовых отношений с лицами моложе 18 лет:

Трудовой договор подписывается только после предварительного медицинского осмотра (независимо от вида работы)

Для лиц 14-15 лет необходимо письменное согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства

В договоре прописываются особые условия: сокращенное рабочее время, запрет на командировки и работу в ночное время

Испытательный срок не устанавливается

4. Срочные трудовые договоры

Особенности подписания срочных договоров:

Должна быть четко указана причина срочности (из перечня в ст. 59 ТК РФ)

Обязательно указание конкретного срока действия или события, при наступлении которого договор прекращается

При краткосрочных договорах (до 2 месяцев) подписание происходит в день начала работы

Обязательно указание на срочный характер в тексте приказа о приеме на работу

5. Совместительство

При оформлении внешнего совместительства:

В трудовом договоре обязательно указывается, что работа является совместительством

Устанавливается продолжительность рабочего времени (не более половины нормы)

Отсутствует требование о предъявлении трудовой книжки

Для некоторых категорий работников требуется получение согласия от основного работодателя

6. Особенности электронного оформления

С 2022 года (с обновлениями в 2025 году) развивается система электронного кадрового документооборота:

Компании с численностью более 25 человек должны обеспечить возможность электронного подписания документов

Трудовой договор может быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью

Работник имеет право отказаться от электронного взаимодействия

Даже при электронном оформлении все сроки подписания остаются неизменными

Независимо от особенностей трудоустройства, базовое правило остается неизменным: трудовой договор должен быть заключен не позднее трех рабочих дней с момента фактического начала работы. Игнорирование этого требования приводит к административной ответственности работодателя. 🔒