Когда на работу в январе: график выхода после новогодних праздников

Для кого эта статья:

Работники, планирующие свой график на январь и возвращение после новогодних праздников

Руководители и HR-специалисты, занимающиеся планированием рабочего времени

Родители, организующие досуг для детей во время школьных каникул Первые дни января — время, когда граница между праздником и буднями становится особенно размытой. "Какого числа выходить на работу?" — этот вопрос звучит в миллионах чатов по всей стране в конце декабря. Сложность планирования усугубляется ежегодными изменениями в календаре праздничных дней, переносами выходных и отраслевой спецификой. Давайте разберемся, как выглядит официальный график возвращения к рабочим обязанностям в 2025 году, чтобы вы могли спланировать свой январь максимально эффективно. ??

Когда на работу в январе: официальный график выхода

В январе 2025 года россиян ожидают традиционные новогодние каникулы, установленные на федеральном уровне. Согласно производственному календарю, утвержденному Правительством РФ, официальные выходные продлятся с 1 по 8 января включительно. Это восемь дней непрерывного отдыха, позволяющих полноценно восстановиться и провести время с близкими. ??

Первым рабочим днем в новом году станет четверг, 9 января. Именно в этот день большинству работающих россиян предстоит вернуться к своим профессиональным обязанностям после длительных праздников.

Дата День недели Статус 1 января Среда Новогодний праздник (выходной) 2-6 января Четверг-Понедельник Новогодние каникулы (выходные) 7 января Вторник Рождество Христово (выходной) 8 января Среда Новогодние каникулы (выходной) 9 января Четверг Первый рабочий день

Важно отметить, что официальный производственный календарь является основой для планирования рабочего времени в большинстве организаций, однако отдельные компании могут устанавливать собственные графики с учетом специфики деятельности.

Анна Соколова, HR-директор В прошлом году я столкнулась с ситуацией, когда половина сотрудников была уверена, что выходит на работу 9 января, а другая половина — что 10-го. Причина — ошибка в корпоративной рассылке. Пришлось экстренно созваниваться с руководителями отделов и рассылать уточнения. С тех пор мы взяли за правило: в последний рабочий день перед новогодними праздниками каждый сотрудник получает персональное уведомление с датой первого рабочего дня и графиком на январь. Это полностью решило проблему путаницы и позволило всем спокойно планировать отдых.

Продолжительность новогодних каникул в России

Продолжительность новогодних каникул в России имеет интересную историю. Если раньше россияне отдыхали лишь 1 и 2 января, то с 2005 года в стране были введены длинные новогодние выходные, которые постепенно видоизменялись.

В 2025 году продолжительность официальных новогодних каникул составит 8 дней. Такая длительность позволяет гражданам не только отметить праздники, но и посвятить время семье, путешествиям или личным делам. ??

Интересно, что при составлении производственного календаря Правительство РФ ежегодно рассматривает возможные переносы выходных дней для оптимизации графика работы и отдыха. В 2025 году новогодние праздники оказались в середине недели, что повлияло на окончательную конфигурацию дней отдыха.

Официальные праздничные дни: 1 января (Новый год) и 7 января (Рождество Христово)

1 января (Новый год) и 7 января (Рождество Христово) Новогодние каникулы: 2-6 и 8 января

2-6 и 8 января Общая продолжительность отдыха: 8 дней

8 дней Дополнительные выходные: нормальные выходные 4-5 января (суббота-воскресенье) совпадают с каникулами

Для тех, кто планирует продлить свой отдых, существует возможность взять отпуск на несколько дней после окончания новогодних каникул. Таким образом, при минимальных затратах отпускных дней можно получить значительно больше времени на отдых.

Год Продолжительность каникул Первый рабочий день 2023 9 дней 9 января 2024 8 дней 9 января 2025 8 дней 9 января 2026 (прогноз) 8 дней 9 января

Как отдыхаем в первой половине января

Первая половина января 2025 года будет особенно щедра на выходные дни. Рассмотрим подробнее, как будут распределены праздники и рабочие дни в этот период, чтобы вы могли заранее спланировать свой отдых и возвращение к трудовым будням. ??

1 января (среда) — Новый год, официальный нерабочий праздничный день

— Новый год, официальный нерабочий праздничный день 2-6 января (четверг-понедельник) — новогодние каникулы

— новогодние каникулы 7 января (вторник) — Рождество Христово, официальный нерабочий праздничный день

— Рождество Христово, официальный нерабочий праздничный день 8 января (среда) — последний день новогодних каникул

— последний день новогодних каникул 9 января (четверг) — первый рабочий день

— первый рабочий день 10 января (пятница) — рабочий день

— рабочий день 11-12 января (суббота-воскресенье) — обычные выходные

— обычные выходные 13-17 января (понедельник-пятница) — рабочая неделя

— рабочая неделя 18-19 января (суббота-воскресенье) — обычные выходные

Некоторым повезет еще больше — многие компании практикуют сокращенный рабочий день 31 декабря, что фактически увеличивает продолжительность отдыха. Также стоит учесть, что 9 и 10 января — это всего два рабочих дня перед обычными выходными, поэтому некоторые организации могут принять решение о продлении каникул до 12 января включительно.

Для тех, кто планирует зимние путешествия, первая половина января — идеальное время. Туристические направления в России и за рубежом предлагают специальные новогодние программы, а длительные выходные позволяют посетить даже отдаленные места без ущерба для рабочего графика. ??

Родителям стоит учесть, что школьные каникулы обычно длятся до середины января, поэтому возникает потребность в организации досуга детей после своего выхода на работу. Многие развлекательные центры и детские лагеря предлагают специальные программы на это время.

Первый рабочий день после праздников

Первый рабочий день после затяжных новогодних каникул — 9 января 2025 года — станет настоящим испытанием для многих россиян. Возвращение к рабочему ритму после длительного отдыха требует определенной адаптации и подготовки. ??

Психологи отмечают, что резкий переход от праздничного настроения к рабочим будням может вызвать так называемый "постпраздничный синдром" — состояние апатии, сниженной мотивации и работоспособности. Чтобы смягчить этот переход, рекомендуется начинать подготовку к рабочим дням заранее.

За 2-3 дня до выхода — постепенно возвращайтесь к привычному режиму сна

— постепенно возвращайтесь к привычному режиму сна 8 января (последний выходной) — просмотрите рабочую почту, составьте план на следующий день

— просмотрите рабочую почту, составьте план на следующий день 9 января (первый рабочий день) — начните с простых задач, постепенно увеличивая нагрузку

— начните с простых задач, постепенно увеличивая нагрузку В течение первой рабочей недели — не планируйте сложных встреч и критически важных дедлайнов

Многие компании учитывают сложность адаптационного периода и делают первый рабочий день более комфортным для сотрудников — проводят неформальные встречи, подводят итоги прошедшего года, обсуждают планы на новый год.

Руководителям рекомендуется с пониманием отнестись к возможному снижению производительности в первые дни после праздников и помочь сотрудникам плавно включиться в рабочий процесс.

Михаил Ветров, руководитель отдела продаж После нескольких лет "боевых" выходов 9 января, когда команда была буквально в "спящем режиме", я изменил подход. Теперь первый рабочий день после каникул начинается с общего завтрака, где мы обмениваемся впечатлениями о праздниках. Затем проводим мотивационную встречу с разбором целей на квартал и только после обеда переходим к операционным задачам. Эффект удивительный — люди входят в рабочий ритм гораздо быстрее и с лучшим настроением. Производительность первой рабочей недели выросла примерно на 30% по сравнению с прошлыми годами, когда мы сразу "бросались в бой".

Особенности рабочего графика для разных сфер в январе

Официальный календарь выходных и рабочих дней — это базовый ориентир, но в реальности график работы в январе может существенно различаться в зависимости от сферы деятельности. Рассмотрим специфику работы различных отраслей в первый месяц года. ??

Некоторые сферы экономики не могут позволить себе длительные каникулы из-за своей специфики. Другие, напротив, продлевают период отдыха в связи с сезонным спадом активности. Рассмотрим основные варианты:

Сфера деятельности Особенности графика в январе Первый рабочий день Государственные учреждения Строго следуют официальному календарю 9 января Крупные корпорации Обычно следуют официальному календарю 9 января Банковский сектор Дежурные отделения работают по особому графику 9 января (полноценная работа) Розничная торговля Часто работают в праздники с сокращенным графиком Многие работают с 2-3 января Медицинские учреждения Дежурные бригады работают весь период Непрерывный график Образовательные учреждения Каникулы обычно длиннее официальных 10-15 января (зависит от учреждения) IT-компании Часто практикуют удаленную работу или дежурства 9 января или индивидуально

Сотрудникам экстренных служб, медицинских учреждений, транспортных компаний, предприятий общественного питания и других организаций с непрерывным циклом работы приходится трудиться по сменному графику даже в праздничные дни. Согласно Трудовому кодексу РФ, работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере или компенсируется дополнительным днем отдыха.

Отдельного внимания заслуживает сфера образования. Школьные каникулы обычно продолжаются до середины января, однако учителя и административный персонал могут выходить на работу раньше для подготовки к учебному процессу. Высшие учебные заведения часто устанавливают собственный график с учетом сессионного периода.

Непрерывное производство: работает по сменам без остановки

работает по сменам без остановки Сфера услуг: часто функционирует с сокращенным графиком

часто функционирует с сокращенным графиком Туристический бизнес: максимальная загрузка в праздничные дни

максимальная загрузка в праздничные дни Административный персонал: обычно отдыхает все официальные выходные

обычно отдыхает все официальные выходные Фрилансеры и самозанятые: устанавливают график самостоятельно

Важно отметить, что работодатель имеет право привлечь сотрудника к работе в праздничные дни только с его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При этом должна быть обеспечена соответствующая компенсация согласно Трудовому кодексу. ??