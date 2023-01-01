Когда должны прийти отпускные деньги по закону: сроки и правила

Для кого эта статья:

Работники, планирующие отпуск и интересующиеся своими правами по выплате отпускных

Специалисты в области HR и кадрового учета, желающие улучшить свои знания о трудовом законодательстве

Юристы и адвокаты, работающие в области трудового права, которые могут использовать информацию для консультаций клиентов Отпуск — долгожданное время отдыха, которое часто требует дополнительных финансовых затрат. Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются работники, — несвоевременная выплата отпускных. Что говорит закон о сроках выплаты отпускных? Каковы правила начисления отпускных и что делать, если работодатель нарушает ваши права? Разбираемся в юридических нюансах и практических аспектах получения отпускных выплат. 💼💰

Законодательные сроки выплаты отпускных: общие правила

Трудовой кодекс РФ четко регламентирует сроки выплаты отпускных. Согласно статье 136 ТК РФ, оплата отпуска должна производиться не позднее, чем за три календарных дня до его начала. Это положение является императивным, то есть обязательным для исполнения всеми работодателями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы предприятия. 📅

Важно понимать, что в рассчитываемый трехдневный срок включаются все календарные дни, включая выходные и праздники. Поэтому при планировании отпуска необходимо учитывать эту особенность и заблаговременно оформлять соответствующие документы.

Например, если ваш отпуск начинается в понедельник, 15 июля, отпускные должны быть выплачены не позднее четверга, 11 июля. При этом день выплаты отпускных не включается в трехдневный срок, установленный законом.

День начала отпуска Последний день для выплаты отпускных Понедельник Четверг предыдущей недели Вторник Пятница предыдущей недели Среда Суббота предыдущей недели Четверг Воскресенье предыдущей недели Пятница Понедельник текущей недели Суббота Вторник текущей недели Воскресенье Среда текущей недели

Законодательство также предусматривает особый порядок для ежегодного оплачиваемого отпуска. Такой отпуск предоставляется работникам с сохранением места работы и среднего заработка, который и составляет отпускные выплаты. Средний заработок исчисляется исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску.

Для контроля соблюдения сроков выплаты отпускных рекомендуется:

Подавать заявление на отпуск заблаговременно (минимум за 2 недели до его начала)

Уточнить в бухгалтерии график выплаты отпускных

Проверить расчетный лист при получении отпускных для контроля правильности начисления

Сохранять документы, подтверждающие факт и дату выплаты отпускных

Елена Петрова, главный специалист отдела кадров Часто сталкиваюсь с ситуациями, когда сотрудники подают заявление на отпуск в последний момент и ожидают моментального получения отпускных. В одном случае работник передал заявление на отпуск за 5 дней до его начала и был крайне недоволен, когда узнал, что отпускные будут выплачены только через 2 дня после начала отпуска. Пришлось разъяснять положения ТК РФ и вносить коррективы в график отпусков. После этого случая мы разработали памятку для сотрудников с разъяснением процедуры оформления отпуска и сроков выплаты отпускных, что значительно упростило работу отдела кадров.

Когда отпускные должны прийти: исключения из правил

Несмотря на четкий срок выплаты отпускных, установленный Трудовым кодексом, существует ряд исключений, когда эти сроки могут быть изменены. Рассмотрим ситуации, когда стандартное правило «за три дня до начала отпуска» может не действовать. 🔄

Первое и наиболее распространенное исключение — предоставление отпуска по соглашению сторон с коротким предупреждением. Если работник и работодатель договорились о предоставлении отпуска менее чем за три дня до его начала, отпускные выплачиваются в срок, о котором договорились стороны трудовых отношений.

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части (по соглашению между работником и работодателем) отпускные выплачиваются в соответствии с общими правилами перед началом каждой части отпуска.

При внезапном предоставлении отпуска (например, по семейным обстоятельствам) отпускные могут быть выплачены в день начала отпуска

В случае отзыва работника из отпуска неиспользованные дни отпуска предоставляются по выбору работника, и отпускные за эти дни выплачиваются по общим правилам

При переносе отпуска на другой срок по инициативе работодателя отпускные за перенесенные дни выплачиваются снова за три дня до начала перенесенного отпуска

Важно отметить, что локальные нормативные акты организации, коллективный договор или трудовой договор могут устанавливать более ранние сроки выплаты отпускных, но ни в коем случае не могут увеличивать трехдневный срок, определенный ТК РФ.

Ситуация Срок выплаты отпускных Правовое обоснование Стандартный ежегодный отпуск Не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отпуска Статья 136 ТК РФ Отпуск по соглашению сторон (с коротким предупреждением) По соглашению сторон Разъяснения Роструда, судебная практика Отпуск без сохранения заработной платы Не выплачиваются Статья 128 ТК РФ Учебный отпуск Не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отпуска Статьи 173-176 ТК РФ Отпуск по беременности и родам В ближайший день выплаты заработной платы после назначения пособия ФЗ «Об обязательном социальном страховании»

Обратите внимание на особенности выплаты отпускных при использовании зарплатных банковских карт. Если отпускные перечисляются на банковскую карту, работодатель должен учитывать время, необходимое для прохождения банковского платежа. В этом случае денежные средства должны быть перечислены работодателем заранее, чтобы они поступили на счет работника не позднее, чем за три дня до начала отпуска. ⏱️

Михаил Кузнецов, юрист по трудовому праву Однажды ко мне обратился клиент, руководитель среднего бизнеса, с вопросом о законности сокращения сроков выплаты отпускных. В его компании возникла ситуация, когда ключевому сотруднику потребовался экстренный отпуск по семейным обстоятельствам. Я разъяснил, что в данном случае можно оформить отпуск по соглашению сторон и выплатить отпускные в день выхода сотрудника в отпуск, зафиксировав этот факт письменно. Дополнительно мы разработали для компании положение о порядке предоставления отпусков в экстренных случаях, что помогло структурировать процесс и избежать нарушений в будущем. Позже руководитель сообщил, что это решение помогло не только соблюсти законодательство, но и повысить лояльность персонала.

Ответственность работодателя за нарушение сроков

Несоблюдение сроков выплаты отпускных влечет для работодателя серьезные правовые последствия. Трудовое законодательство устанавливает многоуровневую систему ответственности за подобные нарушения. 🚫

Прежде всего, работодатель обязан компенсировать задержку отпускных в соответствии со статьей 236 ТК РФ. За каждый день просрочки начисляется денежная компенсация в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм. Эта компенсация выплачивается независимо от наличия вины работодателя.

Помимо материальной ответственности перед работником, работодатель может быть привлечен к административной ответственности. Согласно части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, нарушение сроков выплаты отпускных влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей

На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 1 000 до 5 000 рублей

На юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении санкции становятся более жесткими:

Для должностных лиц — штраф от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет

Для предпринимателей — штраф от 10 000 до 30 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 50 000 до 100 000 рублей

В особо серьезных случаях, когда задержка выплаты отпускных происходит из корыстных или иных личных побуждений руководителя организации, может наступить уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ. Это особенно актуально, если задержка превышает два месяца.

Кроме того, работник имеет право на приостановление работы в случае задержки выплаты отпускных более чем на 15 дней, письменно уведомив об этом работодателя. На время приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.

Обратите внимание, что ответственность наступает именно за несвоевременную выплату отпускных, а не за сам факт непредоставления отпуска. Поэтому даже если отпуск переносится по инициативе работодателя, отпускные должны быть выплачены в срок или работодатель должен компенсировать задержку. 📝

Как правильно рассчитать период выплаты отпускных

Правильный расчет периода выплаты отпускных требует внимательности и знания нормативных актов. Рассмотрим алгоритм определения крайнего срока для выплаты отпускных с учетом всех нюансов. 🗓️

Для начала необходимо определить точную дату начала отпуска. Затем отсчитываем три календарных дня назад — это и будет последний день, когда работодатель обязан произвести выплату отпускных. Важно учитывать, что в трехдневный срок включаются все календарные дни, включая выходные и праздники.

Например, если отпуск начинается 20 июля, то крайний срок выплаты отпускных — 16 июля. Расчет производится следующим образом:

20 июля — первый день отпуска

19 июля — первый день трехдневного срока

18 июля — второй день трехдневного срока

17 июля — третий день трехдневного срока

16 июля — последний день, когда должны быть выплачены отпускные

При расчете периода выплаты отпускных необходимо учитывать следующие особенности:

Если последний день трехдневного срока приходится на выходной или праздничный день, выплата должна быть произведена накануне этого выходного или праздничного дня Если отпуск предоставляется по частям, отпускные рассчитываются и выплачиваются за каждую часть отпуска отдельно При переносе даты отпуска срок выплаты отпускных также пересчитывается исходя из новой даты начала отпуска

Для безналичных расчетов необходимо учитывать время, которое требуется для прохождения банковского платежа. При выплате отпускных на банковскую карту работодатель должен перечислить деньги заранее, с учетом следующих факторов:

Перевод между счетами одного банка обычно происходит в течение одного рабочего дня

Межбанковские переводы могут занимать до трех рабочих дней

В выходные и праздничные дни банковские переводы, как правило, не осуществляются

Для упрощения расчета периода выплаты отпускных можно воспользоваться следующей таблицей:

Начало отпуска Расчет трехдневного срока Крайний срок выплаты отпускных 10.08.2025 (понедельник) 7, 8, 9 августа 6.08.2025 (четверг) 15.08.2025 (суббота) 12, 13, 14 августа 11.08.2025 (вторник) 03.11.2025 (понедельник, после праздника) 31 октября, 1, 2 ноября 30.10.2025 (четверг, перед праздником) 12.01.2025 (понедельник, после новогодних каникул) 9, 10, 11 января 30.12.2024 (последний рабочий день года)

Помните, что нарушение сроков выплаты отпускных может привести к серьезным последствиям для работодателя, включая финансовые санкции и административную ответственность. Поэтому рекомендуется заблаговременно планировать отпуска сотрудников и рассчитывать сроки выплаты отпускных с учетом всех нюансов. 📊

Что делать работнику, если отпускные не пришли вовремя

Несвоевременная выплата отпускных — ситуация неприятная, но разрешимая. Если вы столкнулись с тем, что ваши отпускные не поступили в установленный законом срок, существует четкий алгоритм действий для защиты своих прав. ⚖️

В первую очередь, необходимо обратиться к работодателю с письменным запросом о причинах задержки выплаты отпускных. Запрос следует составить в двух экземплярах, второй из которых с отметкой о принятии остается у вас. В запросе укажите дату начала отпуска, дату, когда должны были быть выплачены отпускные, и требование о немедленной выплате причитающихся сумм с компенсацией за задержку.

Если обращение к непосредственному руководителю не принесло результатов, следующие шаги могут включать:

Обращение в бухгалтерию предприятия для уточнения причин задержки Подача официальной жалобы руководителю организации Уведомление о приостановлении работы, если задержка превысила 15 дней (ст. 142 ТК РФ) Обращение с жалобой в трудовую инспекцию Обращение в прокуратуру Подача иска в суд

При обращении в контролирующие органы или суд необходимо подготовить следующие документы:

Копия трудового договора

Копия приказа о предоставлении отпуска

Копия заявления на отпуск

Документы, подтверждающие обращение к работодателю

Расчетные листки за предшествующий период

Справка о размере среднего заработка (если имеется)

Обратите внимание, что срок исковой давности по делам о невыплате заработной платы и приравненных к ней выплат (включая отпускные) составляет один год со дня установленного срока выплаты.

Если вы решите обратиться в суд, то можете рассчитывать на полное взыскание невыплаченных отпускных, компенсацию за задержку выплаты, возмещение морального вреда и судебных издержек.

При этом не стоит забывать о возможности досудебного урегулирования спора. Часто достаточно грамотно составленной претензии с указанием на возможные правовые последствия для работодателя, чтобы ситуация разрешилась в вашу пользу. 👨‍⚖️

Анна Соколова, трудовой адвокат В прошлом году ко мне обратился клиент, столкнувшийся с систематическими задержками выплаты отпускных. Анализ документов показал, что компания регулярно нарушала трехдневный срок, ссылаясь на "технические сложности" и "особенности бухгалтерской программы". Мы начали с составления официальной претензии работодателю с расчетом компенсации за все периоды задержек. Работодатель отреагировал не сразу, что послужило основанием для обращения в трудовую инспекцию. После проверки инспекции работодателю выписали штраф, а моему клиенту выплатили все задолженности с компенсацией. Важно, что поступление отпускных было обеспечено вовремя и для следующего отпуска. Этот случай показывает, что знание своих прав и готовность их отстаивать часто приводят к положительному результату даже без обращения в суд.