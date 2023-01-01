Когда должен быть подписан трудовой договор: сроки и требования ТК РФ

Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по персоналу

Работники, интересующиеся своими трудовыми правами

Юристы, работающие в области трудового права Промедление с оформлением трудового договора — это не просто административное упущение, а серьезное нарушение, которое может обернуться штрафами до 100 000 рублей для работодателя. По статистике Роструда, каждый пятый работник в России сталкивается с нарушением сроков документального оформления трудовых отношений, что часто приводит к трудовым спорам и судебным разбирательствам. Знание чётких временных рамок и юридических требований к оформлению трудового договора — ключевой навык для HR-специалистов и критически важная информация для работников, защищающих свои трудовые права. 🧐

Законодательные сроки подписания трудового договора

Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает строгие временные рамки для оформления трудовых отношений между работодателем и сотрудником. Согласно статье 67 ТК РФ, трудовой договор должен быть заключен в письменной форме не позднее трех рабочих дней с момента фактического допуска работника к выполнению своих обязанностей.

Это правило распространяется на все категории работников и все формы трудовых отношений:

Постоянные сотрудники

Временные работники

Сезонные работники

Совместители

Дистанционные сотрудники

Законодатель предусмотрел особые случаи, когда трудовой договор должен быть заключен до начала работы:

При трудоустройстве несовершеннолетних лиц С иностранными гражданами С лицами, направляемыми на работу в районы Крайнего Севера При заключении ученического договора

Елена Карпова, HR-директор Я столкнулась с серьезной проблемой, когда в нашей компании провели внеплановую проверку Государственной инспекции труда. Оказалось, что 5 сотрудников, принятых в период сезонного наплыва заказов, работали без оформленных трудовых договоров уже более недели. Руководитель отдела объяснял это "временной мерой" и "нехваткой времени на бумажную работу". В результате компания получила штраф в размере 65 000 рублей, а я — выговор от генерального директора. После этого случая мы внедрили строгий регламент: никто не допускается к работе без подписанного трудового договора, кроме экстренных случаев, предусмотренных ТК РФ. Если такие случаи возникают, я лично контролирую, чтобы договор был оформлен в течение трех дней. За два года с момента внедрения этой системы у нас не было ни одного нарушения, а проверки проходят без замечаний.

С 1 января 2023 года вступили в силу поправки, которые дополнительно регламентируют сроки оформления трудовых отношений при электронном документообороте. Важно помнить, что электронная форма трудового договора не меняет сроков его заключения — те же три рабочих дня с момента начала работы.

Категория работников Срок подписания договора Законодательное основание Стандартный случай Не позднее 3-х рабочих дней с начала работы Статья 67 ТК РФ Дистанционный работник Не позднее 3-х рабочих дней с начала работы Статья 312.2 ТК РФ При направлении по договору о предоставлении персонала До начала работы Статья 341.2 ТК РФ При заключении ученического договора До начала профессионального обучения Статья 198 ТК РФ

При определении сроков заключения договора важно помнить о праздничных и выходных днях: трехдневный срок включает только рабочие дни, установленные производственным календарем. 📅

Момент заключения трудового договора по ТК РФ

Законодательно момент заключения трудового договора определен как день подписания документа обеими сторонами. Согласно части 1 статьи 61 ТК РФ, трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя (уполномоченного представителя).

Существует два варианта начала трудовых отношений:

Стандартный порядок — сначала подписание договора, затем приступление к работе Фактический допуск к работе — сотрудник начинает работу с разрешения работодателя, договор оформляется позже

Во втором случае трудовые отношения фактически возникают с момента начала работы, даже если трудовой договор ещё не оформлен письменно. Однако работодатель обязан зафиксировать отношения документально в трёхдневный срок.

Важные моменты при определении даты заключения трудового договора:

Если в договоре указана дата начала работы, отличная от даты подписания — договор вступает в силу с даты, указанной в тексте

Если договор подписан, но работник не приступил к работе в установленный день без уважительных причин — работодатель вправе аннулировать договор

Если работник приступил к работе с согласия работодателя раньше даты, указанной в договоре — фактическая дата начала работы считается датой возникновения трудовых отношений

Особенно внимательно следует относиться к оформлению трудового договора при переводе сотрудника. В этом случае момент заключения трудового договора на новой должности должен совпадать с моментом прекращения действия предыдущего, чтобы избежать разрыва в трудовых отношениях.

Максим Титов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, конфликт которого с работодателем дошел до суда. Мой клиент — инженер Алексей — был допущен к работе техническим директором компании, выдавшим ему пропуск на территорию и определившим рабочее место. Алексей проработал две недели, выполняя свои обязанности, участвуя в совещаниях, отправляя рабочие письма с корпоративной почты. Однако трудовой договор так и не был оформлен, а через две недели генеральный директор заявил, что Алексей им "не подходит" и отказался признавать факт трудовых отношений и выплачивать заработную плату. В суде мы представили доказательства фактического допуска к работе: свидетельские показания коллег, электронную переписку, записи камер видеонаблюдения на проходной предприятия. Суд признал наличие трудовых отношений и обязал работодателя не только выплатить заработную плату за отработанное время, но и компенсацию за задержку выплат, а также моральный ущерб. Работодатель также получил административное предписание оформить трудовой договор задним числом — с первого дня фактического допуска к работе.

Особенно важно помнить, что даже без письменного трудового договора сотрудник имеет все права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, включая своевременную выплату заработной платы, отпуск и больничный. 🛡️

Права работника при нарушении сроков оформления

Если работодатель нарушает установленный трехдневный срок подписания трудового договора, работник имеет ряд законодательно закрепленных прав и механизмов защиты своих интересов. Знание этих инструментов позволяет эффективно отстаивать свои трудовые права.

Основные права работника при нарушении сроков оформления документов:

Право требовать письменного оформления трудового договора

Право на получение всех предусмотренных трудовым законодательством гарантий и компенсаций

Право на обращение в контролирующие органы

Право на судебную защиту

Работник может использовать следующий алгоритм действий при нарушении работодателем сроков оформления трудового договора:

Направить работодателю письменное требование о заключении трудового договора (желательно зарегистрировать его в канцелярии или у секретаря с отметкой о принятии) При отказе или игнорировании требования обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда Подать заявление в прокуратуру Подать исковое заявление в суд об установлении факта трудовых отношений

Инстанция для обращения Срок рассмотрения обращения Результат рассмотрения Государственная инспекция труда 30 дней Предписание работодателю, административный штраф Прокуратура 30 дней Представление об устранении нарушений, привлечение к ответственности Суд 2-3 месяца Установление факта трудовых отношений, обязание заключить трудовой договор, компенсация морального вреда Комиссия по трудовым спорам 10 дней Решение, обязательное для исполнения работодателем

При обращении в контролирующие органы или суд необходимо собрать доказательства наличия трудовых отношений:

Свидетельские показания коллег

Переписка с работодателем или коллегами по рабочим вопросам

Пропуска на территорию организации

Документы, подготовленные в рамках трудовой деятельности

Фотографии на рабочем месте

Факт получения денежного вознаграждения

Важно помнить, что согласно ст. 392 ТК РФ, срок обращения в суд по спорам о заключении трудового договора составляет 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

При доказательстве факта трудовых отношений работник вправе требовать не только заключения письменного трудового договора, но и оплаты всего фактически отработанного времени, предоставления всех гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством. 💪

Ответственность работодателя за задержку подписания

В случае нарушения сроков оформления трудового договора работодатель может быть привлечен к административной ответственности. Конкретный размер санкций зависит от формы собственности компании и статуса нарушителя.

Основные виды ответственности для работодателя за нарушение сроков оформления трудового договора согласно статье 5.27 КоАП РФ:

Для должностных лиц — штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для индивидуальных предпринимателей — штраф от 5 000 до 10 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 50 000 до 100 000 рублей

При повторном нарушении санкции ужесточаются:

Для должностных лиц — штраф от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет

Для индивидуальных предпринимателей — штраф от 10 000 до 30 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 100 000 до 200 000 рублей

Помимо административных штрафов, работодателю грозят и другие негативные последствия:

Обязанность выплатить сотруднику все суммы, причитающиеся за фактически отработанное время Компенсация за задержку выплаты заработной платы (не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки) Компенсация морального вреда (размер определяется судом) Оплата судебных расходов работника в случае судебного разбирательства Внеплановые проверки со стороны Государственной инспекции труда

Следует отметить, что с 2023 года проверки соблюдения трудового законодательства со стороны инспекций труда стали проводиться с применением риск-ориентированного подхода. Организации, у которых выявлены нарушения в оформлении трудовых договоров, переводятся в категорию высокого риска, что влечет более частые проверки.

Для предприятий, использующих труд иностранных граждан, несвоевременное оформление трудовых договоров может повлечь дополнительную ответственность за нарушение миграционного законодательства, вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, работа без оформленного трудового договора может рассматриваться налоговыми органами как попытка уклонения от уплаты налогов и страховых взносов, что влечет доначисление соответствующих сумм с пенями и штрафами.

С 2022 года контролирующие органы также получили право проводить проверки по факту ненадлежащего оформления трудовых отношений на основании данных из информационных систем без предварительного уведомления работодателя, что повышает вероятность выявления нарушений. ⚠️

Процедура оформления трудовых отношений: пошаговый план

Для корректного и своевременного оформления трудовых отношений необходимо следовать четкому алгоритму действий. Предлагаем пошаговый план, соблюдение которого минимизирует риски нарушения трудового законодательства.

Шаг 1. Подготовительные действия (до фактического начала работы)

Запросить у кандидата необходимые документы (паспорт, СНИЛС, документы об образовании, трудовую книжку и т.д.)

Проверить подлинность и корректность предоставленных документов

Подготовить проект трудового договора согласно требованиям ст. 57 ТК РФ

Разработать должностную инструкцию (если применимо)

Согласовать с работником существенные условия будущего трудового договора

Шаг 2. Стандартный порядок оформления (в день начала работы)

Ознакомить работника с локальными нормативными актами (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда и т.д.) под подпись Подписать трудовой договор в двух экземплярах (один для работодателя, один для работника) Издать приказ о приеме на работу по форме Т-1 или в свободной форме Ознакомить сотрудника с приказом под подпись Внести запись в трудовую книжку и/или направить сведения в ПФР (по форме СЗВ-ТД)

Шаг 3. Порядок действий при фактическом допуске к работе без оформления документов

Зафиксировать факт допуска к работе (докладная записка руководителя подразделения, приказ и т.д.) В течение трех рабочих дней оформить трудовой договор по стандартной процедуре Издать приказ о приеме на работу с указанием фактической даты начала работы Обеспечить выполнение всех обязательств по оплате труда с первого дня фактической работы

Шаг 4. Завершение оформления и отчетность

Зарегистрировать трудовой договор в журнале регистрации (если такой ведется в организации)

Оформить личную карточку работника по форме Т-2

Включить работника в табель учета рабочего времени

Направить сведения о трудоустройстве в ПФР (форма СЗВ-ТД) не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа

При необходимости направить уведомление в органы МВД (для иностранных работников)

Чтобы избежать типичных ошибок при оформлении трудовых отношений, рекомендуем использовать предварительный чек-лист:

Все существенные условия трудового договора согласованы с работником ✓ Трудовой договор содержит все обязательные условия согласно ст. 57 ТК РФ ✓ Работник ознакомлен со всеми локальными нормативными актами ✓ Имеется согласие работника на обработку персональных данных ✓ Сроки оформления документов соблюдены ✓

При оформлении дистанционных работников или использовании электронного документооборота важно соблюдать дополнительные требования, установленные главой 49.1 ТК РФ и Федеральным законом "Об электронной подписи".

Правильное следование этой процедуре не только обеспечит соблюдение требований законодательства, но и создаст основу для стабильных трудовых отношений, минимизирующих риски конфликтов и претензий в будущем. 📝