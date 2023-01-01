Кладовщик в детском саду: должностные обязанности и специфика

Специалисты по подбору кадров и карьерному консультированию Должность кладовщика в детском саду — незаметная, но критически важная шестерёнка в механизме работы дошкольного учреждения. От правильного хранения продуктов до своевременного пополнения запасов – на плечах этого специалиста лежит ответственность за питание десятков детей. ?? Именно кладовщик становится тем невидимым героем, который обеспечивает бесперебойную работу пищеблока и здоровье воспитанников. Давайте разберемся, какие обязанности возложены на эту должность и какая специфика отличает работу именно в детском саду.

Кладовщик в детском саду: основные обязанности

Кладовщик в детском саду — специалист, отвечающий за прием, хранение и выдачу продуктов питания, а также за поддержание оптимальных условий их хранения в соответствии с санитарными нормами. Эта должность требует внимательности, организованности и знания основ товароведения. ??

Основные обязанности кладовщика в детском саду включают:

Прием продуктов питания от поставщиков, проверка их качества, количества и соответствия сопроводительным документам

Контроль сроков годности продуктов и условий их хранения

Выдача продуктов на пищеблок согласно меню-требованию

Ведение учета движения продуктов и материальных ценностей

Составление заявок на приобретение необходимых продуктов

Участие в инвентаризации

Поддержание чистоты и порядка в складских помещениях

Контроль соблюдения товарного соседства при хранении продуктов

Специфика работы кладовщика в детском саду определяется прежде всего особыми требованиями к качеству продуктов для детского питания. В отличие от обычного склада, здесь действуют более строгие нормы по срокам хранения, условиям содержания продуктов и их сертификации.

Функциональная область Обязанности кладовщика Периодичность выполнения Прием продуктов Проверка качества, количества, сроков годности, сертификатов Ежедневно/по графику поставок Выдача продуктов Выдача согласно меню-требованию Ежедневно Учет Ведение журналов, составление отчетов Ежедневно/еженедельно/ежемесячно Хранение Контроль условий хранения, товарного соседства Постоянно Планирование Составление заявок на продукты Еженедельно

Елена Петрова, старший кладовщик дошкольного учреждения Когда я только начинала работать кладовщиком в детском саду, я не представляла насколько важна организация пространства на складе. Однажды из-за неправильного размещения продуктов мы чуть не допустили порчу целой партии творога. Он был размещен рядом с сильно пахнущими продуктами, что могло привести к впитыванию посторонних запахов. После этого случая я разработала собственную систему маркировки полок и зонирования холодильного оборудования. Теперь каждый продукт имеет свое строго определенное место, а срочные к использованию товары размещаются на специально обозначенных полках. Благодаря этой системе за последние три года у нас не было ни одного случая списания продуктов из-за истекшего срока годности или неправильного хранения.

Учет и хранение продуктов питания: специфика работы

Учет и хранение продуктов питания — ключевые аспекты работы кладовщика в детском саду. Каждое дошкольное учреждение руководствуется СанПиН, который регламентирует правила хранения различных категорий продуктов. ??

Специфика хранения продуктов в детском саду:

Строгое соблюдение температурного режима для разных групп продуктов

Обязательное разделение сырых и готовых к употреблению продуктов

Контроль влажности в складских помещениях

Недопущение совместного хранения продуктов с резким запахом

Специальные требования к хранению скоропортящихся продуктов

Регулярная проверка сроков годности всех хранящихся продуктов

Учет продуктов питания требует знания специальных форм документации и умения вести как бумажный, так и электронный документооборот. Кладовщик должен оперативно фиксировать все движения продуктов, от поступления до выдачи на пищеблок.

Современный кладовщик использует специализированное программное обеспечение для учета продуктов. Это позволяет не только отслеживать остатки на складе, но и автоматически формировать заявки на приобретение новых партий, контролировать сроки годности и формировать различные отчеты.

Группа продуктов Температура хранения Максимальный срок хранения в ДОУ Особые условия Молочные продукты +2°C до +6°C Согласно маркировке (не более 72 часов после вскрытия) Отдельное холодильное оборудование Мясо охлажденное 0°C до +2°C 24-48 часов Отдельный холодильник, нижние полки Овощи, фрукты +10°C до +12°C До 10 дней Вентилируемое помещение, раздельные контейнеры Крупы, макароны +15°C до +20°C До 6-12 месяцев Сухое проветриваемое помещение, на стеллажах Хлеб, хлебобулочные изделия +16°C до +20°C 24 часа Хлебный шкаф, раздельное хранение ржаного и пшеничного

Документооборот и отчетность в работе кладовщика

Документооборот составляет значительную часть рабочего времени кладовщика в детском саду. Грамотное ведение документации не просто бюрократическая формальность, а необходимость, обеспечивающая прозрачность всех процессов и соответствие требованиям контролирующих органов. ??

Основные документы, с которыми работает кладовщик:

Товарные накладные и счета-фактуры от поставщиков

Сертификаты качества и декларации соответствия на продукты

Журнал бракеража скоропортящихся продуктов

Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании

Меню-требования на выдачу продуктов

Накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов

Карточки складского учета

Акты списания продуктов

Документы для инвентаризации

Отчетность кладовщика включает ежедневные, еженедельные, ежемесячные и квартальные отчеты. Наиболее значимыми являются ежемесячные отчеты о движении продуктов и материальных ценностей, которые сдаются в бухгалтерию детского сада.

Ирина Соколова, заведующая хозяйством детского сада В нашем саду был случай, который наглядно показал важность правильного документооборота. При проверке Роспотребнадзора инспектор запросил информацию о происхождении партии сметаны, которая использовалась для приготовления завтрака. Наш кладовщик Марина смогла за несколько минут предоставить полный пакет документов: накладную, сертификат соответствия, результаты лабораторных исследований и журнал температурного режима, где фиксировались условия хранения. Инспектор была настолько впечатлена организацией документации, что отметила это как пример для других учреждений. После этого случая мы внедрили электронный архив документов, где сканы всех бумаг хранятся в структурированном виде, с возможностью быстрого поиска по дате, наименованию продукта или поставщику. Это значительно упростило работу с документами и ускорило процесс подготовки отчетности.

Требования к кандидатам на должность кладовщика

Требования к кандидатам на должность кладовщика в детском саду включают как формальные квалификационные критерии, так и личностные качества, необходимые для эффективной работы. ??

Квалификационные требования:

Среднее профессиональное образование (желательно по направлениям "Товароведение", "Логистика" или "Технология продукции общественного питания")

Опыт работы на аналогичной должности от 1 года (в идеале — в образовательных учреждениях)

Знание санитарных норм и правил хранения продуктов питания

Навыки работы с компьютером и специализированными программами учета

Понимание принципов товароведения и складской логистики

Знание основ бухгалтерского учета

Наличие медицинской книжки с пройденным медосмотром

Личностные качества, необходимые кладовщику:

Ответственность и внимательность к деталям

Организованность и аккуратность

Умение работать с большим объемом информации

Честность и порядочность

Стрессоустойчивость

Коммуникабельность для взаимодействия с поставщиками и персоналом

Физическая выносливость (работа часто связана с подъемом тяжестей)

В 2025 году дополнительным преимуществом для кандидатов становится владение цифровыми навыками для работы с электронными системами учета и отчетности. Многие детские сады переходят на автоматизированные системы управления запасами, что требует от кладовщика умения работать со специализированным программным обеспечением.

Зарплата кладовщика в детском саду варьируется в зависимости от региона, размера учреждения и опыта работы. В среднем по России она составляет от 25 000 до 40 000 рублей.

Особенности взаимодействия кладовщика с персоналом сада

Эффективное взаимодействие кладовщика с другими сотрудниками детского сада — залог бесперебойной работы учреждения и качественного питания детей. ?? Кладовщик находится на пересечении многих процессов и должен уметь выстраивать конструктивные отношения с различными категориями персонала.

Основные линии взаимодействия кладовщика:

С заведующим детским садом — по вопросам планирования закупок и бюджетирования

С медицинским работником — согласование качества продуктов, соответствия нормам детского питания

С шеф-поваром и поварами — выдача продуктов по меню-требованию, обсуждение замен продуктов

С бухгалтерией — сверка остатков, подготовка документов к инвентаризации

С поставщиками — прием продукции, решение вопросов по качеству и документам

С контролирующими органами — предоставление документации при проверках

Особенно важно взаимодействие кладовщика с пищеблоком. Именно от слаженной работы этих подразделений зависит своевременность и качество приготовления пищи для детей. Кладовщик должен четко понимать технологические процессы и учитывать потребности кухни при планировании закупок и выдаче продуктов.

При взаимодействии с поставщиками кладовщик выступает как представитель детского сада и должен отстаивать его интересы, контролируя качество поставляемой продукции. Это требует навыков ведения переговоров и знания договорных обязательств.

Эффективные коммуникации с персоналом помогают кладовщику оперативно реагировать на изменения в меню, заранее планировать замены продуктов в случае их отсутствия и предотвращать возможные проблемы с питанием детей.