Кем можно работать в Пятерочке в 16 лет: 5 вакансий для подростков
Для кого эта статья:
- Подростки, желающие найти свою первую работу
- Родители несовершеннолетних, интересующиеся возможностями трудоустройства для своих детей
Молодые люди, стремящиеся получить опыт работы в ритейле и освоить полезные навыки
Первая работа — это всегда волнительный шаг в жизни подростка. «Пятерочка» предлагает отличные возможности для 16-летних соискателей, желающих получить официальный трудовой опыт и заработать свои первые деньги. В то время как многие компании ограничивают прием несовершеннолетних, эта торговая сеть активно привлекает молодых сотрудников, предлагая пять ключевых позиций, доступных даже без опыта работы. Рассмотрим детально, какие двери открыты для подростков в "Пятерочке" в 2025 году ?? и как построить свой первый профессиональный опыт в одной из крупнейших розничных сетей России.
Кем можно работать в "Пятерочке" в 16 лет: 5 вакансий
В "Пятерочке" подростки от 16 лет могут официально трудоустроиться на несколько позиций, соответствующих их возрасту и имеющим специальные условия труда. Рассмотрим пять основных вакансий, доступных для несовершеннолетних в этой торговой сети в 2025 году.
1. Помощник продавца-кассира — идеальная стартовая позиция для подростка. В обязанности входит помощь основным кассирам в часы пиковой нагрузки, выкладка товара на кассовой зоне и помощь покупателям с упаковкой покупок. Работа не предполагает непосредственной работы с кассовым аппаратом и наличными средствами, что делает её доступной для 16-летних.
2. Фасовщик — вакансия, связанная с подготовкой товаров к продаже. Подросток занимается фасовкой круп, орехов, кондитерских изделий, сортировкой и упаковкой овощей и фруктов. Эта работа развивает внимательность и аккуратность — качества, полезные для любой будущей профессии.
3. Работник торгового зала — позиция включает выкладку товаров на полки согласно планограмме, проверку сроков годности, поддержание порядка в торговом зале. Подростки могут выполнять эту работу с некоторыми ограничениями по весу переносимых товаров.
4. Помощник кладовщика — вакансия подразумевает помощь в приемке товара, сортировке, размещении на складе. Несовершеннолетние не допускаются к работе с тяжелыми грузами и на высоте, но могут выполнять вспомогательные функции.
5. Уборщик помещений — работа включает поддержание чистоты в торговом зале и подсобных помещениях. Преимущество данной позиции — возможность гибкого графика, что удобно для совмещения с учебой.
|Вакансия
|Примерная оплата (2025)
|Основные требования
|Перспективы роста
|Помощник продавца-кассира
|от 20 000 ? (неполный день)
|Коммуникабельность, внимательность
|Продавец-кассир ? Старший кассир
|Фасовщик
|от 18 000 ? (неполный день)
|Аккуратность, ответственность
|Работник торгового зала ? Товаровед
|Работник торгового зала
|от 22 000 ? (неполный день)
|Физическая выносливость, внимательность
|Мерчендайзер ? Администратор
|Помощник кладовщика
|от 21 000 ? (неполный день)
|Организованность, внимание к деталям
|Кладовщик ? Заведующий складом
|Уборщик помещений
|от 17 000 ? (неполный день)
|Ответственность, пунктуальность
|Различные позиции в торговом зале
Игорь Савельев, карьерный консультант по работе с подростками
Мой клиент Дима, 16 лет, искал свою первую работу летом 2024 года. Он хотел не просто заработать на новый смартфон, но и приобрести реальный опыт в крупной компании. Мы рассмотрели несколько торговых сетей, но выбор пал на "Пятерочку", так как там предлагали официальное трудоустройство и гибкий график.
Дима начал с позиции фасовщика на 4-часовой рабочий день. Первое время было нелегко привыкнуть к дисциплине и монотонным задачам, но через месяц его заметили и предложили попробовать себя помощником продавца-кассира. К концу лета он уже знал всю специфику работы магазина и имел запись в трудовой книжке. Главное, что вынес Дима из этого опыта — понимание ценности денег и уверенность в своих силах.
Правовые особенности трудоустройства подростков
Трудоустройство несовершеннолетних в России, включая работу в "Пятерочке", регулируется специальными положениями Трудового кодекса, обеспечивающими защиту прав и интересов подростков. Знание этих правовых аспектов необходимо как самим соискателям, так и их родителям.
Для официального трудоустройства в "Пятерочку" подросток 16 лет должен предоставить следующие документы:
- Паспорт гражданина РФ
- СНИЛС
- ИНН (при наличии)
- Медицинскую справку формы 086/у
- Письменное согласие одного из родителей (опекунов)
- Справку об обучении (для школьников)
- Реквизиты банковской карты для зачисления заработной платы
Согласно ТК РФ, для работников 16-18 лет установлены следующие особые условия труда:
- Сокращенная продолжительность рабочего времени: не более 35 часов в неделю для 16-18-летних
- Запрет на работу в ночное время (с 22:00 до 6:00)
- Запрет на сверхурочные работы
- Запрет на подъем и перемещение тяжестей сверх установленных норм (до 4,1 кг для девушек и до 12 кг для юношей при разовом подъеме)
- Обязательный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день
- Запрет на работу с вредными и опасными условиями труда
"Pятерочка" как ответственный работодатель строго соблюдает эти требования, предлагая подросткам безопасные условия труда с учетом всех законодательных ограничений. При этом компания заключает с несовершеннолетними стандартные трудовые договоры, обеспечивающие все социальные гарантии, включая оплату больничных и начисление трудового стажа.
Важно отметить, что при трудоустройстве несовершеннолетних не устанавливается испытательный срок, что является дополнительной гарантией для молодых сотрудников. Кроме того, увольнение подростков возможно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
Должностные обязанности и условия работы для 16-летних
Работа в "Пятерочке" для 16-летнего подростка имеет свою специфику, поскольку компания адаптирует должностные обязанности с учетом возрастных ограничений и требований законодательства. Рассмотрим подробнее, что входит в обязанности несовершеннолетних сотрудников на разных позициях.
Помощник продавца-кассира:
- Помощь покупателям с упаковкой и сбором покупок
- Консультирование по расположению товаров в магазине
- Контроль наличия ценников на товарах в прикассовой зоне
- Помощь в проверке сроков годности товаров в прикассовой зоне
- Поддержание чистоты и порядка на кассовом узле
Фасовщик:
- Фасовка и упаковка продуктов (крупы, сладости, орехи)
- Взвешивание и маркировка упакованной продукции
- Сортировка овощей и фруктов
- Контроль качества и свежести фасуемых продуктов
- Соблюдение санитарных норм в зоне фасовки
Работник торгового зала:
- Выкладка товаров на полки согласно планограмме
- Ротация товаров по срокам годности
- Контроль наличия и корректности ценников
- Поддержание порядка и чистоты в торговом зале
- Помощь покупателям в поиске товаров
Помощник кладовщика:
- Помощь в приемке товаров (без поднятия тяжестей)
- Сортировка товаров по категориям
- Участие в инвентаризации (подсчет товаров)
- Маркировка товаров
- Поддержание порядка на складе
Уборщик помещений:
- Уборка торгового зала и служебных помещений
- Протирка полок, витрин, стеллажей
- Очистка корзин и тележек для покупателей
- Уборка входной группы магазина
- Поддержание чистоты в санитарных зонах
Условия работы в "Пятерочке" для 16-летних имеют следующие особенности:
|Аспект работы
|Стандартные условия
|Адаптация для 16-летних
|Рабочая смена
|8-12 часов
|Не более 7 часов
|Перерывы
|30 минут за смену
|30-60 минут за смену
|Подъем тяжестей
|Без особых ограничений
|Строгие лимиты: до 4,1 кг для девушек, до 12 кг для юношей
|Ночные смены
|Возможны
|Запрещены
|Работа с кассой
|Стандартная практика
|Ограничена (только наблюдение и помощь)
|Обучение
|Стандартное
|Расширенное вводное обучение с наставником
Важно отметить, что "Пятерочка" обеспечивает всех сотрудников, включая несовершеннолетних, специальной форменной одеждой, бесплатными обедами в некоторых магазинах и полным социальным пакетом. Заработная плата выплачивается строго два раза в месяц с соблюдением всех налоговых отчислений.
Елена Крылова, HR-специалист
Работая с подростками в "Пятерочке", я всегда подчеркиваю: ваша первая работа — это не просто источник дохода, это возможность получить ценные навыки. Помню 16-летнюю Алису, которая устроилась к нам фасовщицей на лето. Она была застенчивой и боялась совершить ошибку.
В первую неделю девочка работала очень медленно и постоянно перепроверяла каждое действие. Мы назначили ей наставника — опытную сотрудницу Марину, которая терпеливо обучала её и поддерживала. Через месяц Алиса не только освоила все процессы, но и предложила улучшения в организации рабочего места, которые мы внедрили! К концу лета она свободно общалась с покупателями и коллегами, а ещё смогла самостоятельно обучить двух новичков. Сейчас Алиса учится в колледже и работает у нас по выходным, а на следующий год планирует попробовать себя уже в качестве помощника продавца-кассира.
График работы и совмещение с учебой в "Пятерочке"
Одно из главных преимуществ работы в "Пятерочке" для подростков — гибкость графика, позволяющая эффективно совмещать трудовую деятельность с учебой. Сеть предлагает несколько форматов занятости, специально адаптированных для школьников и студентов колледжей.
Для 16-летних сотрудников доступны следующие варианты расписания:
- Утренние смены (7:00-14:00) — подходят для тех, кто учится во вторую смену или на вечернем отделении
- Дневные смены (14:00-21:00) — оптимальны для учащихся в первую смену
- Смены выходного дня — работа только в субботу и воскресенье по 7 часов
- Гибкий график 2/2 или 3/3 — чередование рабочих и выходных дней
- Сезонная занятость — полная занятость во время школьных каникул и сокращенная в период учебы
Важно отметить, что "Пятерочка" заботится о соблюдении норм рабочего времени для несовершеннолетних: не более 35 часов в неделю при возрасте 16-18 лет. При этом работодатель всегда идет навстречу во время экзаменов, предоставляя дополнительные выходные для подготовки.
Как эффективно совмещать работу в "Пятерочке" с учебой? Вот несколько практических рекомендаций:
- Заранее планируйте график смен на месяц вперед, учитывая даты контрольных и экзаменов
- Информируйте руководителя о важных учебных мероприятиях минимум за неделю
- Используйте обеденные перерывы для повторения учебного материала
- Договоритесь с одноклассниками о конспектировании пропущенных занятий
- Практикуйте тайм-менеджмент, разделяя время на учебу, работу и отдых
- Рассмотрите возможность дистанционного обучения для некоторых предметов
- В период интенсивной учебы выбирайте более короткие смены или сокращайте количество рабочих дней
Для сезонных работников "Пятерочка" предлагает специальные условия в периоды каникул: возможность работать больше часов (в рамках законодательства) и участвовать в дополнительных проектах, таких как инвентаризация или сезонное оформление магазина.
Компания разработала систему поддержки учащихся сотрудников, включающую:
- Корпоративные стипендии для отличников учебы (при работе от 6 месяцев)
- Программу наставничества с индивидуальным подходом к каждому несовершеннолетнему сотруднику
- Возможность перевода в магазин ближе к месту учебы при необходимости
- Корпоративные тренинги по тайм-менеджменту и управлению стрессом
По статистике компании, более 70% несовершеннолетних сотрудников успешно совмещают работу с учебой и показывают хорошие результаты в обоих направлениях. Для многих это становится первым шагом к финансовой независимости и развитию полезных профессиональных навыков. ??
Как устроиться и что взять с собой на собеседование
Процесс трудоустройства в "Пятерочку" для 16-летних соискателей имеет свои особенности, но при правильной подготовке становится вполне доступным. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для успешного получения работы в 2025 году.
Шаг 1: Подготовка документов
Перед обращением в "Пятерочку" необходимо собрать полный пакет документов:
- Паспорт (оригинал + копия)
- СНИЛС (оригинал + копия)
- ИНН (при наличии)
- Медицинская справка формы 086/у (получается в поликлинике, срок действия — 6 месяцев)
- Письменное согласие одного из родителей или опекунов на трудоустройство (с нотариальным заверением)
- Справка из образовательного учреждения (для школьников)
- Реквизиты банковской карты для начисления заработной платы
- Трудовая книжка (если это не первое место работы)
Шаг 2: Поиск вакансии
Найти актуальные вакансии для несовершеннолетних можно несколькими способами:
- Официальный сайт "Пятерочки" в разделе карьеры (удобный фильтр по возрасту)
- Непосредственное обращение в ближайший магазин сети (спросить у директора или администратора)
- Через сервисы поиска работы с фильтром "для студентов/подростков"
- По телефону горячей линии компании (уточнить наличие вакансий для несовершеннолетних)
- Через центры занятости молодежи или школьные ярмарки вакансий
Шаг 3: Подготовка к собеседованию
Собеседование в "Пятерочке" для подростков обычно проходит в неформальной обстановке, но все же требует подготовки:
- Изучите информацию о компании (история, ценности, формат работы)
- Подготовьте рассказ о себе (30-60 секунд): учеба, интересы, почему хотите работать
- Продумайте ответы на стандартные вопросы: "Почему именно наша компания?", "Какой график работы вам удобен?", "Как планируете совмещать работу и учебу?"
- Выберите деловой стиль одежды (чистая, опрятная одежда без вызывающих элементов)
- Подготовьте вопросы работодателю (о коллективе, обучении, перспективах)
Шаг 4: Прохождение собеседования
На собеседовании в "Пятерочке" для 16-летних обычно присутствуют директор магазина и иногда HR-специалист. Типичная структура интервью включает:
- Знакомство и вводная информация о компании (5-10 минут)
- Вопросы о вашем опыте, образовании и интересах (10-15 минут)
- Рассказ о должности, обязанностях и условиях работы (10 минут)
- Обсуждение графика и оплаты труда (5-10 минут)
- Ваши вопросы к работодателю (5 минут)
Шаг 5: Оформление и стажировка
При положительном решении процесс трудоустройства включает:
- Подписание трудового договора (обязательно в присутствии родителя или опекуна)
- Прохождение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности
- Получение форменной одежды и бейджа
- Стажировка под руководством наставника (2-5 дней)
- Самостоятельная работа с периодическим контролем
Важные советы для успешного трудоустройства в "Пятерочку" в 16 лет:
- Приходите на собеседование за 10-15 минут до назначенного времени
- Будьте честны относительно своих навыков и возможностей
- Подчеркивайте готовность учиться и развиваться
- Демонстрируйте энтузиазм и положительный настрой
- Уточните все детали работы до подписания договора
- Попросите контакты непосредственного руководителя для связи
Помните, что "Пятерочка" регулярно набирает подростков на работу и создает для них комфортные условия труда с соблюдением всех законодательных норм. Компания ценит молодых сотрудников за их энергию, свежий взгляд и стремление к развитию, предлагая реальные карьерные перспективы даже для несовершеннолетних работников. ??
Ваша первая работа в "Пятерочке" — это не просто способ заработать деньги, но и уникальная возможность получить практические навыки, которые будут полезны в любой профессии. Коммуникация, работа в команде, ответственность за результат, клиентоориентированность — всё это становится частью вашего профессионального багажа. Даже если вы не планируете связывать своё будущее с розничной торговлей, опыт работы в крупной федеральной сети станет весомым преимуществом в вашем резюме и первым шагом к финансовой независимости. Не упускайте возможность начать свой карьерный путь уже сейчас!
Виктор Семёнов
карьерный консультант