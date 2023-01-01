Категории работ: полная классификация видов трудовой деятельности

#Карьера и развитие  #Трудовое право  
Для кого эта статья:

  • Студенты и выпускники, ищущие подходящую карьеру и образовательные пути
  • HR-специалисты и работодатели, интересующиеся эффективным управлением карьерными треками

  • Исследователи и аналитики рынка труда, требующие понимания классификаций профессий и рабочих категорий

    Мир профессий разнообразен и динамичен, словно многогранный калейдоскоп возможностей для каждого из нас. Ежедневно миллионы людей занимаются различными видами деятельности — от высокоинтеллектуального творчества до тяжелого физического труда. Четкое понимание существующих категорий работ критически важно для построения карьеры, выбора образовательной траектории и профессионального развития. Правильная классификация трудовой деятельности позволяет глубже понять структуру рынка труда, прогнозировать его развитие и эффективно управлять человеческими ресурсами. ??

Основные категории работ: системы классификации

Структурированное понимание видов трудовой деятельности начинается с изучения базовых систем классификации. Эти системы формируют каркас, на который нанизываются все многообразие профессий и специальностей современного мира труда.

Базовая классификация работ включает несколько фундаментальных подходов:

  • По характеру взаимодействия с объектами труда
  • По уровню сложности и требуемой квалификации
  • По отраслевому принципу
  • По условиям выполнения работ
  • По социально-экономическим характеристикам

Каждая из этих систем отражает определенный аспект трудовой деятельности и имеет свое практическое применение. Выбор конкретной системы зависит от целей классификации: для образовательных учреждений важна группировка по компетенциям, для статистических исследований — отраслевое деление, а для HR-специалистов — функциональное разделение внутри организации.

Популярная классификация, предложенная психологом Е.А. Климовым, основана на предмете труда и выделяет пять типов профессий:

Тип профессии Предмет труда Примеры профессий
Человек-человек Люди, группы, коллективы Учитель, психолог, продавец
Человек-техника Технические системы, машины Инженер, механик, электрик
Человек-природа Животные, растения, биологические процессы Ветеринар, агроном, эколог
Человек-знаковая система Цифры, формулы, коды, языки Программист, бухгалтер, переводчик
Человек-художественный образ Художественные образы, их элементы Дизайнер, актер, музыкант

В 2025 году наблюдается тенденция к усложнению данной классификации в связи с появлением гибридных профессий, сочетающих элементы разных типов. Например, UX-дизайнер работает одновременно с художественными образами, техническими системами и людьми.

Еще одной распространенной системой является классификация по уровню автоматизации труда:

  • Ручной труд — выполняется без применения механизмов (садовник, ремесленник)
  • Механизированный труд — с использованием механизмов, но под управлением человека (водитель, оператор станка)
  • Автоматизированный труд — с частичной автоматизацией процессов (оператор автоматической линии)
  • Автоматический труд — человек только контролирует автоматические системы (диспетчер автоматизированного производства)
  • AI-интегрированный труд — с применением искусственного интеллекта (аналитик данных с ИИ, оператор роботизированных систем)

Елена Соколова, руководитель отдела аналитики рынка труда В моей практике был показательный случай с IT-компанией, которая столкнулась с проблемой классификации новых должностей. Когда в 2023 году они начали внедрять технологии машинного обучения, возникла необходимость в специалистах, объединяющих компетенции программистов, аналитиков данных и отраслевых экспертов. Такие гибридные профессии не вписывались в традиционные системы классификации.

Мы разработали матричную модель, где каждая должность оценивалась по нескольким параметрам: тип взаимодействия с данными, уровень алгоритмического мышления, степень взаимодействия с людьми и глубина отраслевой экспертизы. Это позволило компании создать внутреннюю систему градаций должностей, отражающую реальное содержание работы и необходимые компетенции.

Результат превзошел ожидания: текучесть кадров снизилась на 23%, а эффективность команд выросла на 17%. Этот опыт доказал, что современная классификация работ должна быть гибкой и многомерной, учитывающей не только формальные признаки, но и содержательные аспекты деятельности.

Классификация работ по характеру труда и квалификации

Классификация работ по характеру труда и требуемой квалификации позволяет систематизировать профессиональную деятельность по уровню сложности, необходимым навыкам и образованию. Этот подход имеет особое значение для образовательных учреждений, кадровых служб и систем оплаты труда. ??

По характеру выполняемой работы выделяют следующие категории:

  • Физический труд — деятельность, связанная с затратой мышечной энергии (строитель, грузчик, сельскохозяйственный рабочий)
  • Интеллектуальный труд — работа, требующая преимущественно умственных усилий (аналитик, ученый, инженер)
  • Социальный труд — взаимодействие с людьми (учитель, врач, менеджер)
  • Творческий труд — создание нового интеллектуального или художественного продукта (художник, писатель, композитор)
  • Организационно-управленческий труд — координация деятельности людей и процессов (руководитель, администратор)

По уровню квалификации и необходимой подготовки профессии подразделяются на:

Уровень квалификации Требования к образованию Примеры профессий
Неквалифицированный труд Не требует специальной подготовки Уборщик, разнорабочий, курьер
Малоквалифицированный труд Краткосрочное обучение (до 3 месяцев) Продавец-консультант, охранник
Квалифицированный труд Профессиональное образование Электрик, повар, медсестра
Высококвалифицированный труд Высшее образование Инженер, юрист, экономист
Экспертный труд Высшее образование + опыт/ученая степень Ведущий исследователь, главный конструктор

Интересной тенденцией 2025 года становится увеличение спроса на T-образных специалистов — профессионалов, сочетающих глубокие знания в одной области (вертикальная черта T) с широким кругозором и междисциплинарными компетенциями (горизонтальная черта T). Такие специалисты особенно ценны в инновационных отраслях и на стыке технологий.

Также выделяют четыре основные модели квалификации:

  • Ремесленная модель — знания и навыки передаются от мастера к ученику через практический опыт
  • Техническая модель — формализованные знания и навыки, получаемые через стандартизированное обучение
  • Профессиональная модель — сочетание теоретической подготовки и практики под руководством опытных наставников
  • Адаптивная модель — гибкая комбинация различных форм обучения, включая самообразование и микрообучение

По степени автономности в работе профессии классифицируются на:

  • Исполнительские — строгое следование инструкциям и регламентам
  • Регламентированные — работа в рамках заданных процедур с возможностью некоторой свободы действий
  • Методические — самостоятельный выбор методов для достижения поставленных целей
  • Инновационные — разработка новых подходов и решений
  • Концептуальные — формирование принципиально новых направлений деятельности

Отраслевое деление категорий профессиональной деятельности

Отраслевая классификация разделяет все виды трудовой деятельности по сферам экономики, в которых они реализуются. Этот подход имеет особое значение для анализа структуры занятости, планирования образовательных программ и прогнозирования потребности в кадрах. ??

Традиционно выделяют три основных сектора экономики:

  • Первичный сектор — добыча и производство сырья (сельское хозяйство, рыболовство, лесоводство, горнодобывающая промышленность)
  • Вторичный сектор — переработка сырья в готовую продукцию (обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика)
  • Третичный сектор — сфера услуг (торговля, транспорт, финансы, образование, здравоохранение)

С развитием постиндустриального общества структура экономики усложнилась, и многие исследователи добавляют еще два сектора:

  • Четвертичный сектор — информационные технологии, наука, образование, консалтинг
  • Пятеричный сектор — высшие управленческие услуги, здравоохранение, культура, исследования

В России для статистического учета и анализа используется Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), который выделяет следующие основные разделы:

  • Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство
  • Добыча полезных ископаемых
  • Обрабатывающая промышленность
  • Электроэнергетика и газоснабжение
  • Водоснабжение и утилизация отходов
  • Строительство
  • Оптовая и розничная торговля
  • Транспорт и логистика
  • Гостиничный бизнес и общественное питание
  • Информация и связь
  • Финансы и страхование
  • Операции с недвижимостью
  • Профессиональная и научная деятельность
  • Административная деятельность
  • Государственное управление и оборона
  • Образование
  • Здравоохранение и социальные услуги
  • Культура, спорт и развлечения
  • Другие виды услуг

По данным исследований 2025 года, наблюдается существенное перераспределение рабочей силы между отраслями: доля занятых в первичном секторе сократилась до 4.8%, во вторичном — до 22.3%, в то время как в третичном секторе работает 51.2%, а в четвертичном и пятеричном — 21.7% занятого населения.

Каждая отрасль имеет свою специфику в требованиях к работникам, условиях труда и карьерных перспективах:

Отрасль Ключевые требования Специфика развития 2025
IT и цифровые технологии Техническая грамотность, быстрая адаптация к новым технологиям Рост спроса на специалистов по кибербезопасности и этике ИИ
Здравоохранение Высокая квалификация, эмпатия, устойчивость к стрессу Интеграция цифровых технологий в медицинские практики
Образование Педагогические навыки, гибкость мышления Переход к гибридным форматам обучения
Производство Технические навыки, внимание к деталям Автоматизация и роботизация процессов
Финансы Аналитическое мышление, точность Развитие децентрализованных финансовых систем

Артем Ковалев, отраслевой аналитик Однажды я консультировал региональный центр занятости, который столкнулся с парадоксальной ситуацией: при высоком уровне безработицы многие вакансии оставались незаполненными месяцами. Детальный анализ показал, что проблема крылась в устаревшей отраслевой классификации профессий, которая не учитывала современные реалии рынка труда.

Мы провели ревизию отраслевой структуры региона и обнаружили, что за последние пять лет появились целые сегменты новых профессий, особенно на стыке традиционных отраслей. Например, в сельском хозяйстве возник спрос на агроинформатиков и операторов дронов для мониторинга полей, а в машиностроении — на специалистов по цифровым двойникам производства.

После внедрения новой отраслевой классификации и соответствующего обновления программ переподготовки, за три месяца удалось трудоустроить 68% длительно безработных. Этот случай наглядно показал, как важно своевременно адаптировать системы классификации профессий к изменениям в экономике.

Разделение работ по социально-экономическим признакам

Социально-экономическая классификация работ рассматривает трудовую деятельность через призму социального статуса, условий занятости и экономических отношений. Этот подход позволяет лучше понять социальную структуру общества и экономические аспекты различных видов занятости. ??

По формам собственности и организационно-правовому статусу работников выделяют:

  • Наемный труд — работа по трудовому договору с работодателем
  • Предпринимательская деятельность — самостоятельная, рисковая деятельность с целью получения прибыли
  • Самозанятость — независимая профессиональная деятельность без найма работников
  • Фриланс — выполнение разовых проектов для различных заказчиков
  • Государственная служба — работа в органах государственной власти

По условиям и формам занятости различают:

  • Полная занятость — работа на условиях полного рабочего времени
  • Частичная занятость — работа с неполным рабочим днем или неделей
  • Временная занятость — работа на определенный срок
  • Сезонная работа — деятельность, связанная с определенным сезоном
  • Удаленная работа — выполнение трудовых функций вне места нахождения работодателя
  • Гибридная работа — сочетание офисной и удаленной работы

Одной из важных социально-экономических классификаций является разделение по социальным классам и статусам:

  • Высококвалифицированные профессионалы — врачи, юристы, архитекторы
  • Квалифицированные специалисты — инженеры, учителя, менеджеры среднего звена
  • Квалифицированные рабочие — электрики, сантехники, механики
  • Работники сферы услуг — продавцы, официанты, парикмахеры
  • Неквалифицированные рабочие — грузчики, уборщики, подсобные рабочие

Статистика 2025 года показывает значительные изменения в социально-экономической структуре занятости:

  • Доля самозанятых и фрилансеров выросла до 18.5% от всех занятых
  • Удаленная и гибридная работа составляет 34.2% всех форм занятости
  • Частичная занятость увеличилась до 22.7%
  • Проектная работа (с четкими сроками и результатами) стала основной для 27.3% работников

Особое внимание заслуживает развитие новых форм занятости, таких как:

  • Гиг-экономика — система, в которой компании нанимают независимых работников для краткосрочных проектов
  • Платформенная занятость — работа через цифровые платформы, соединяющие спрос и предложение услуг
  • Портфельная карьера — одновременная работа в нескольких местах или проектах
  • Коллаборативная занятость — совместная работа независимых специалистов над проектами

Социально-экономическая классификация также учитывает уровень дохода и социальных гарантий:

  • Стабильная занятость — с долгосрочным контрактом и полным социальным пакетом
  • Прекариат — работники с нестабильной занятостью и ограниченными социальными гарантиями
  • Элитная занятость — высокооплачиваемые специалисты с расширенным социальным пакетом
  • Социальная занятость — трудоустройство социально уязвимых групп населения с государственной поддержкой

Исследования показывают, что социально-экономическая структура работ значительно влияет на социальную мобильность, доступ к ресурсам и качество жизни работников. Понимание этих аспектов помогает более точно анализировать рынок труда и разрабатывать эффективные социальные политики.

Международные стандарты классификации категорий труда

Для обеспечения сопоставимости данных о труде и занятости в глобальном масштабе разработаны международные стандарты классификации профессий и видов экономической деятельности. Эти системы служат основой для статистического учета, исследований рынка труда и международных сравнений. ??

Основными международными классификаторами являются:

  • Международная стандартная классификация занятий (ISCO) — систематизирует профессии по содержанию и характеру выполняемой работы
  • Международная стандартная отраслевая классификация (ISIC) — группирует виды экономической деятельности
  • Международная стандартная классификация образования (ISCED) — обеспечивает сопоставимость образовательных программ и квалификаций
  • Международная классификация статуса занятости (ICSE) — определяет типы трудовых отношений и занятости

Международная стандартная классификация занятий (ISCO-08) выделяет следующие основные группы профессий:

  1. Руководители — определяют политику организации, планируют и координируют деятельность
  2. Специалисты высшего уровня квалификации — требуют высокого уровня профессиональных знаний и опыта
  3. Специалисты среднего уровня квалификации — требуют знаний и навыков технического характера
  4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием
  5. Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности
  6. Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства
  7. Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и родственных занятий
  8. Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители
  9. Неквалифицированные работники — выполняют простые и стандартные задачи, требующие физических усилий
  10. Военнослужащие

В 2025 году ISCO активно обновляется для включения новых профессий, особенно в области цифровых технологий, искусственного интеллекта и устойчивого развития. Дополнительно разрабатываются подкатегории для более точной классификации специалистов на стыке разных профессий.

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (ISIC Rev.4) выделяет 21 секцию, обозначаемые буквами от A до U:

  • A. Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство
  • B. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
  • C. Обрабатывающая промышленность
  • D. Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом
  • E. Водоснабжение; канализация, удаление отходов и восстановление окружающей среды
  • F. Строительство
  • G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
  • H. Транспорт и складское хозяйство
  • I. Размещение и общественное питание
  • J. Информация и связь
  • K. Финансовая деятельность и страхование
  • L. Операции с недвижимым имуществом
  • M. Профессиональная, научная и техническая деятельность
  • N. Административная деятельность и вспомогательные услуги
  • O. Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
  • P. Образование
  • Q. Здравоохранение и социальные услуги
  • R. Искусство, развлечения и отдых
  • S. Прочие виды деятельности в сфере услуг
  • T. Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей
  • U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов

Особый интерес представляет Международная классификация статуса занятости (ICSE-18), которая рассматривает работников с двух основных перспектив:

  • По типу полномочий (ICSE-18-A):
  • Работодатели (нанимают других лиц)
  • Самозанятые без наемных работников
  • Зависимые подрядчики
  • Наемные работники

  • Помогающие члены семьи

  • По экономическому риску (ICSE-18-R):
  • Работники, занятые для получения прибыли
  • Наемные работники

Применение международных стандартов классификации дает множество преимуществ:

  • Обеспечивает сопоставимость статистических данных между странами
  • Облегчает международную трудовую миграцию и признание квалификаций
  • Позволяет проводить глобальные исследования рынка труда
  • Помогает в разработке международных политик в области занятости и образования
  • Способствует гармонизации национальных систем классификации

Мир трудовой деятельности — динамичная, постоянно эволюционирующая система, требующая гибких и адаптивных подходов к классификации. Понимание всего многообразия категорий работ дает нам не просто теоретическую базу, но и практический инструмент для навигации в современном рынке труда. Различные системы классификации, от характера труда до международных стандартов, взаимно дополняют друг друга, создавая объемную картину профессиональной деятельности. Осознанное использование этих классификаций помогает индивидуумам строить карьеру, организациям — оптимизировать структуру персонала, а государствам — разрабатывать эффективную политику занятости. В условиях технологической революции и изменения характера труда важно не просто следовать существующим классификациям, но и активно участвовать в их обновлении, отражая новые реалии трудовой жизни.

Виктор Семёнов

карьерный консультант

