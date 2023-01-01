Категории работ: полная классификация видов трудовой деятельности#Карьера и развитие #Трудовое право
Для кого эта статья:
- Студенты и выпускники, ищущие подходящую карьеру и образовательные пути
- HR-специалисты и работодатели, интересующиеся эффективным управлением карьерными треками
Исследователи и аналитики рынка труда, требующие понимания классификаций профессий и рабочих категорий
Мир профессий разнообразен и динамичен, словно многогранный калейдоскоп возможностей для каждого из нас. Ежедневно миллионы людей занимаются различными видами деятельности — от высокоинтеллектуального творчества до тяжелого физического труда. Четкое понимание существующих категорий работ критически важно для построения карьеры, выбора образовательной траектории и профессионального развития. Правильная классификация трудовой деятельности позволяет глубже понять структуру рынка труда, прогнозировать его развитие и эффективно управлять человеческими ресурсами. ??
Основные категории работ: системы классификации
Структурированное понимание видов трудовой деятельности начинается с изучения базовых систем классификации. Эти системы формируют каркас, на который нанизываются все многообразие профессий и специальностей современного мира труда.
Базовая классификация работ включает несколько фундаментальных подходов:
- По характеру взаимодействия с объектами труда
- По уровню сложности и требуемой квалификации
- По отраслевому принципу
- По условиям выполнения работ
- По социально-экономическим характеристикам
Каждая из этих систем отражает определенный аспект трудовой деятельности и имеет свое практическое применение. Выбор конкретной системы зависит от целей классификации: для образовательных учреждений важна группировка по компетенциям, для статистических исследований — отраслевое деление, а для HR-специалистов — функциональное разделение внутри организации.
Популярная классификация, предложенная психологом Е.А. Климовым, основана на предмете труда и выделяет пять типов профессий:
|Тип профессии
|Предмет труда
|Примеры профессий
|Человек-человек
|Люди, группы, коллективы
|Учитель, психолог, продавец
|Человек-техника
|Технические системы, машины
|Инженер, механик, электрик
|Человек-природа
|Животные, растения, биологические процессы
|Ветеринар, агроном, эколог
|Человек-знаковая система
|Цифры, формулы, коды, языки
|Программист, бухгалтер, переводчик
|Человек-художественный образ
|Художественные образы, их элементы
|Дизайнер, актер, музыкант
В 2025 году наблюдается тенденция к усложнению данной классификации в связи с появлением гибридных профессий, сочетающих элементы разных типов. Например, UX-дизайнер работает одновременно с художественными образами, техническими системами и людьми.
Еще одной распространенной системой является классификация по уровню автоматизации труда:
- Ручной труд — выполняется без применения механизмов (садовник, ремесленник)
- Механизированный труд — с использованием механизмов, но под управлением человека (водитель, оператор станка)
- Автоматизированный труд — с частичной автоматизацией процессов (оператор автоматической линии)
- Автоматический труд — человек только контролирует автоматические системы (диспетчер автоматизированного производства)
- AI-интегрированный труд — с применением искусственного интеллекта (аналитик данных с ИИ, оператор роботизированных систем)
Елена Соколова, руководитель отдела аналитики рынка труда В моей практике был показательный случай с IT-компанией, которая столкнулась с проблемой классификации новых должностей. Когда в 2023 году они начали внедрять технологии машинного обучения, возникла необходимость в специалистах, объединяющих компетенции программистов, аналитиков данных и отраслевых экспертов. Такие гибридные профессии не вписывались в традиционные системы классификации.
Мы разработали матричную модель, где каждая должность оценивалась по нескольким параметрам: тип взаимодействия с данными, уровень алгоритмического мышления, степень взаимодействия с людьми и глубина отраслевой экспертизы. Это позволило компании создать внутреннюю систему градаций должностей, отражающую реальное содержание работы и необходимые компетенции.
Результат превзошел ожидания: текучесть кадров снизилась на 23%, а эффективность команд выросла на 17%. Этот опыт доказал, что современная классификация работ должна быть гибкой и многомерной, учитывающей не только формальные признаки, но и содержательные аспекты деятельности.
Классификация работ по характеру труда и квалификации
Классификация работ по характеру труда и требуемой квалификации позволяет систематизировать профессиональную деятельность по уровню сложности, необходимым навыкам и образованию. Этот подход имеет особое значение для образовательных учреждений, кадровых служб и систем оплаты труда. ??
По характеру выполняемой работы выделяют следующие категории:
- Физический труд — деятельность, связанная с затратой мышечной энергии (строитель, грузчик, сельскохозяйственный рабочий)
- Интеллектуальный труд — работа, требующая преимущественно умственных усилий (аналитик, ученый, инженер)
- Социальный труд — взаимодействие с людьми (учитель, врач, менеджер)
- Творческий труд — создание нового интеллектуального или художественного продукта (художник, писатель, композитор)
- Организационно-управленческий труд — координация деятельности людей и процессов (руководитель, администратор)
По уровню квалификации и необходимой подготовки профессии подразделяются на:
|Уровень квалификации
|Требования к образованию
|Примеры профессий
|Неквалифицированный труд
|Не требует специальной подготовки
|Уборщик, разнорабочий, курьер
|Малоквалифицированный труд
|Краткосрочное обучение (до 3 месяцев)
|Продавец-консультант, охранник
|Квалифицированный труд
|Профессиональное образование
|Электрик, повар, медсестра
|Высококвалифицированный труд
|Высшее образование
|Инженер, юрист, экономист
|Экспертный труд
|Высшее образование + опыт/ученая степень
|Ведущий исследователь, главный конструктор
Интересной тенденцией 2025 года становится увеличение спроса на T-образных специалистов — профессионалов, сочетающих глубокие знания в одной области (вертикальная черта T) с широким кругозором и междисциплинарными компетенциями (горизонтальная черта T). Такие специалисты особенно ценны в инновационных отраслях и на стыке технологий.
Также выделяют четыре основные модели квалификации:
- Ремесленная модель — знания и навыки передаются от мастера к ученику через практический опыт
- Техническая модель — формализованные знания и навыки, получаемые через стандартизированное обучение
- Профессиональная модель — сочетание теоретической подготовки и практики под руководством опытных наставников
- Адаптивная модель — гибкая комбинация различных форм обучения, включая самообразование и микрообучение
По степени автономности в работе профессии классифицируются на:
- Исполнительские — строгое следование инструкциям и регламентам
- Регламентированные — работа в рамках заданных процедур с возможностью некоторой свободы действий
- Методические — самостоятельный выбор методов для достижения поставленных целей
- Инновационные — разработка новых подходов и решений
- Концептуальные — формирование принципиально новых направлений деятельности
Отраслевое деление категорий профессиональной деятельности
Отраслевая классификация разделяет все виды трудовой деятельности по сферам экономики, в которых они реализуются. Этот подход имеет особое значение для анализа структуры занятости, планирования образовательных программ и прогнозирования потребности в кадрах. ??
Традиционно выделяют три основных сектора экономики:
- Первичный сектор — добыча и производство сырья (сельское хозяйство, рыболовство, лесоводство, горнодобывающая промышленность)
- Вторичный сектор — переработка сырья в готовую продукцию (обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика)
- Третичный сектор — сфера услуг (торговля, транспорт, финансы, образование, здравоохранение)
С развитием постиндустриального общества структура экономики усложнилась, и многие исследователи добавляют еще два сектора:
- Четвертичный сектор — информационные технологии, наука, образование, консалтинг
- Пятеричный сектор — высшие управленческие услуги, здравоохранение, культура, исследования
В России для статистического учета и анализа используется Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), который выделяет следующие основные разделы:
- Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство
- Добыча полезных ископаемых
- Обрабатывающая промышленность
- Электроэнергетика и газоснабжение
- Водоснабжение и утилизация отходов
- Строительство
- Оптовая и розничная торговля
- Транспорт и логистика
- Гостиничный бизнес и общественное питание
- Информация и связь
- Финансы и страхование
- Операции с недвижимостью
- Профессиональная и научная деятельность
- Административная деятельность
- Государственное управление и оборона
- Образование
- Здравоохранение и социальные услуги
- Культура, спорт и развлечения
- Другие виды услуг
По данным исследований 2025 года, наблюдается существенное перераспределение рабочей силы между отраслями: доля занятых в первичном секторе сократилась до 4.8%, во вторичном — до 22.3%, в то время как в третичном секторе работает 51.2%, а в четвертичном и пятеричном — 21.7% занятого населения.
Каждая отрасль имеет свою специфику в требованиях к работникам, условиях труда и карьерных перспективах:
|Отрасль
|Ключевые требования
|Специфика развития 2025
|IT и цифровые технологии
|Техническая грамотность, быстрая адаптация к новым технологиям
|Рост спроса на специалистов по кибербезопасности и этике ИИ
|Здравоохранение
|Высокая квалификация, эмпатия, устойчивость к стрессу
|Интеграция цифровых технологий в медицинские практики
|Образование
|Педагогические навыки, гибкость мышления
|Переход к гибридным форматам обучения
|Производство
|Технические навыки, внимание к деталям
|Автоматизация и роботизация процессов
|Финансы
|Аналитическое мышление, точность
|Развитие децентрализованных финансовых систем
Артем Ковалев, отраслевой аналитик Однажды я консультировал региональный центр занятости, который столкнулся с парадоксальной ситуацией: при высоком уровне безработицы многие вакансии оставались незаполненными месяцами. Детальный анализ показал, что проблема крылась в устаревшей отраслевой классификации профессий, которая не учитывала современные реалии рынка труда.
Мы провели ревизию отраслевой структуры региона и обнаружили, что за последние пять лет появились целые сегменты новых профессий, особенно на стыке традиционных отраслей. Например, в сельском хозяйстве возник спрос на агроинформатиков и операторов дронов для мониторинга полей, а в машиностроении — на специалистов по цифровым двойникам производства.
После внедрения новой отраслевой классификации и соответствующего обновления программ переподготовки, за три месяца удалось трудоустроить 68% длительно безработных. Этот случай наглядно показал, как важно своевременно адаптировать системы классификации профессий к изменениям в экономике.
Разделение работ по социально-экономическим признакам
Социально-экономическая классификация работ рассматривает трудовую деятельность через призму социального статуса, условий занятости и экономических отношений. Этот подход позволяет лучше понять социальную структуру общества и экономические аспекты различных видов занятости. ??
По формам собственности и организационно-правовому статусу работников выделяют:
- Наемный труд — работа по трудовому договору с работодателем
- Предпринимательская деятельность — самостоятельная, рисковая деятельность с целью получения прибыли
- Самозанятость — независимая профессиональная деятельность без найма работников
- Фриланс — выполнение разовых проектов для различных заказчиков
- Государственная служба — работа в органах государственной власти
По условиям и формам занятости различают:
- Полная занятость — работа на условиях полного рабочего времени
- Частичная занятость — работа с неполным рабочим днем или неделей
- Временная занятость — работа на определенный срок
- Сезонная работа — деятельность, связанная с определенным сезоном
- Удаленная работа — выполнение трудовых функций вне места нахождения работодателя
- Гибридная работа — сочетание офисной и удаленной работы
Одной из важных социально-экономических классификаций является разделение по социальным классам и статусам:
- Высококвалифицированные профессионалы — врачи, юристы, архитекторы
- Квалифицированные специалисты — инженеры, учителя, менеджеры среднего звена
- Квалифицированные рабочие — электрики, сантехники, механики
- Работники сферы услуг — продавцы, официанты, парикмахеры
- Неквалифицированные рабочие — грузчики, уборщики, подсобные рабочие
Статистика 2025 года показывает значительные изменения в социально-экономической структуре занятости:
- Доля самозанятых и фрилансеров выросла до 18.5% от всех занятых
- Удаленная и гибридная работа составляет 34.2% всех форм занятости
- Частичная занятость увеличилась до 22.7%
- Проектная работа (с четкими сроками и результатами) стала основной для 27.3% работников
Особое внимание заслуживает развитие новых форм занятости, таких как:
- Гиг-экономика — система, в которой компании нанимают независимых работников для краткосрочных проектов
- Платформенная занятость — работа через цифровые платформы, соединяющие спрос и предложение услуг
- Портфельная карьера — одновременная работа в нескольких местах или проектах
- Коллаборативная занятость — совместная работа независимых специалистов над проектами
Социально-экономическая классификация также учитывает уровень дохода и социальных гарантий:
- Стабильная занятость — с долгосрочным контрактом и полным социальным пакетом
- Прекариат — работники с нестабильной занятостью и ограниченными социальными гарантиями
- Элитная занятость — высокооплачиваемые специалисты с расширенным социальным пакетом
- Социальная занятость — трудоустройство социально уязвимых групп населения с государственной поддержкой
Исследования показывают, что социально-экономическая структура работ значительно влияет на социальную мобильность, доступ к ресурсам и качество жизни работников. Понимание этих аспектов помогает более точно анализировать рынок труда и разрабатывать эффективные социальные политики.
Международные стандарты классификации категорий труда
Для обеспечения сопоставимости данных о труде и занятости в глобальном масштабе разработаны международные стандарты классификации профессий и видов экономической деятельности. Эти системы служат основой для статистического учета, исследований рынка труда и международных сравнений. ??
Основными международными классификаторами являются:
- Международная стандартная классификация занятий (ISCO) — систематизирует профессии по содержанию и характеру выполняемой работы
- Международная стандартная отраслевая классификация (ISIC) — группирует виды экономической деятельности
- Международная стандартная классификация образования (ISCED) — обеспечивает сопоставимость образовательных программ и квалификаций
- Международная классификация статуса занятости (ICSE) — определяет типы трудовых отношений и занятости
Международная стандартная классификация занятий (ISCO-08) выделяет следующие основные группы профессий:
- Руководители — определяют политику организации, планируют и координируют деятельность
- Специалисты высшего уровня квалификации — требуют высокого уровня профессиональных знаний и опыта
- Специалисты среднего уровня квалификации — требуют знаний и навыков технического характера
- Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием
- Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности
- Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства
- Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и родственных занятий
- Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители
- Неквалифицированные работники — выполняют простые и стандартные задачи, требующие физических усилий
- Военнослужащие
В 2025 году ISCO активно обновляется для включения новых профессий, особенно в области цифровых технологий, искусственного интеллекта и устойчивого развития. Дополнительно разрабатываются подкатегории для более точной классификации специалистов на стыке разных профессий.
Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (ISIC Rev.4) выделяет 21 секцию, обозначаемые буквами от A до U:
- A. Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство
- B. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
- C. Обрабатывающая промышленность
- D. Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом
- E. Водоснабжение; канализация, удаление отходов и восстановление окружающей среды
- F. Строительство
- G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
- H. Транспорт и складское хозяйство
- I. Размещение и общественное питание
- J. Информация и связь
- K. Финансовая деятельность и страхование
- L. Операции с недвижимым имуществом
- M. Профессиональная, научная и техническая деятельность
- N. Административная деятельность и вспомогательные услуги
- O. Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
- P. Образование
- Q. Здравоохранение и социальные услуги
- R. Искусство, развлечения и отдых
- S. Прочие виды деятельности в сфере услуг
- T. Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей
- U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов
Особый интерес представляет Международная классификация статуса занятости (ICSE-18), которая рассматривает работников с двух основных перспектив:
- По типу полномочий (ICSE-18-A):
- Работодатели (нанимают других лиц)
- Самозанятые без наемных работников
- Зависимые подрядчики
- Наемные работники
Помогающие члены семьи
- По экономическому риску (ICSE-18-R):
- Работники, занятые для получения прибыли
- Наемные работники
Применение международных стандартов классификации дает множество преимуществ:
- Обеспечивает сопоставимость статистических данных между странами
- Облегчает международную трудовую миграцию и признание квалификаций
- Позволяет проводить глобальные исследования рынка труда
- Помогает в разработке международных политик в области занятости и образования
- Способствует гармонизации национальных систем классификации
Мир трудовой деятельности — динамичная, постоянно эволюционирующая система, требующая гибких и адаптивных подходов к классификации. Понимание всего многообразия категорий работ дает нам не просто теоретическую базу, но и практический инструмент для навигации в современном рынке труда. Различные системы классификации, от характера труда до международных стандартов, взаимно дополняют друг друга, создавая объемную картину профессиональной деятельности. Осознанное использование этих классификаций помогает индивидуумам строить карьеру, организациям — оптимизировать структуру персонала, а государствам — разрабатывать эффективную политику занятости. В условиях технологической революции и изменения характера труда важно не просто следовать существующим классификациям, но и активно участвовать в их обновлении, отражая новые реалии трудовой жизни.
Виктор Семёнов
карьерный консультант