Какой инструктаж проводится при приеме на работу в первую очередь

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работодатели и HR-менеджеры, ответственные за безопасность труда на предприятии

Специалисты по охране труда

Новички и стажеры, приступающие к работе на производстве Первый день на новом рабочем месте всегда волнителен — и для работодателя, и для сотрудника. Но прежде чем приступить к должностным обязанностям, каждый новичок должен пройти ряд обязательных процедур. Главная из них — вводный инструктаж по охране труда. Это не просто формальность или бюрократическая процедура. Это важнейший элемент обеспечения безопасности работника и компании, законодательно закрепленная обязанность работодателя, игнорирование которой может повлечь серьезные штрафы. В 2025 году требования к проведению вводного инструктажа стали еще строже — давайте разберемся, как грамотно организовать этот процесс и избежать типичных ошибок. ??

Вводный инструктаж: первый шаг при трудоустройстве

Вводный инструктаж по охране труда — это самый первый инструктаж, который в обязательном порядке проходит каждый сотрудник при трудоустройстве, независимо от его должности, образования или опыта работы. Это своеобразные "правила игры", с которыми компания знакомит нового члена команды до того, как он приступит к своим обязанностям. ???

Основная цель вводного инструктажа — ознакомить сотрудника с общими правилами безопасности на предприятии, правилами внутреннего трудового распорядка, а также с возможными опасными и вредными производственными факторами. Это фундамент, на котором строится дальнейшая система обучения работника безопасным методам труда.

Анна Петрова, руководитель отдела охраны труда В моей практике был случай, когда крупная производственная компания пренебрегла проведением вводного инструктажа для группы новых сотрудников, мотивируя это тем, что "у людей высокая квалификация, они всё знают". Спустя неделю произошёл несчастный случай — один из этих сотрудников получил травму, потому что не знал специфических правил безопасности, действующих на предприятии. Компания не только понесла репутационные потери, но и выплатила крупный штраф после проверки Роструда. С тех пор руководство относится к вводному инструктажу как к обязательной процедуре, без которой ни один сотрудник не допускается к работе. Вводный инструктаж спасает жизни — это не преувеличение.

Важно понимать: вводный инструктаж — это не просто формальность, а реальный инструмент предотвращения несчастных случаев. Согласно статистике Роструда за 2024 год, около 30% несчастных случаев на производстве происходит из-за незнания работниками элементарных требований охраны труда, которые как раз и освещаются во время вводного инструктажа.

Вводный инструктаж должен проводиться:

При приеме на постоянную работу

При оформлении временного трудового договора

При переводе из другого подразделения

Для командированных работников

Для практикантов и стажеров

Для подрядчиков, выполняющих работы на территории организации

Что особенно важно — вводный инструктаж проводится до начала трудовой деятельности. Ни один сотрудник не может быть допущен к работе без прохождения этой процедуры.

Этап оформления Действие Обязательность До подписания трудового договора Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка Обязательно После подписания трудового договора Вводный инструктаж по охране труда Обязательно До допуска к работе Первичный инструктаж на рабочем месте Обязательно (с исключениями) В процессе работы Стажировка на рабочем месте По необходимости

Правовые основы проведения вводного инструктажа

Обязательность проведения вводного инструктажа не является прихотью работодателя — это требование закреплено на законодательном уровне. В 2025 году правовое регулирование этого вопроса стало еще более детализированным. ??

Основными нормативными документами, регламентирующими проведение вводного инструктажа, являются:

Трудовой кодекс РФ (статьи 212, 214, 225)

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"

ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения"

Отраслевые нормативные акты, действующие в конкретной сфере деятельности

Согласно этим документам, вводный инструктаж является обязательным для всех принимаемых на работу лиц, а также для командированных работников и работников сторонних организаций, выполняющих работы на территории данного предприятия.

Отказ от проведения вводного инструктажа или его формальное проведение может повлечь серьезные санкции для работодателя:

Нарушение Штраф для должностных лиц Штраф для юридических лиц Непроведение вводного инструктажа От 15 000 до 25 000 руб. От 110 000 до 130 000 руб. Нарушение порядка проведения От 10 000 до 20 000 руб. От 80 000 до 100 000 руб. Повторное нарушение От 30 000 до 40 000 руб. или дисквалификация От 140 000 до 200 000 руб. или приостановление деятельности

Важно отметить, что в случае несчастного случая на производстве, произошедшего с работником, не прошедшим вводный инструктаж, работодатель несет повышенную ответственность, включая уголовную, если несчастный случай повлек тяжкие последствия.

В 2025 году усилен контроль за документальным оформлением вводного инструктажа. Теперь инспекторы Роструда особенно тщательно проверяют не только факт проведения инструктажа, но и качество программы, по которой он проводится, а также компетентность лиц, ответственных за его проведение.

Содержание и этапы первичного инструктажа по охране труда

Вводный инструктаж по охране труда имеет четкую структуру и содержание, определенные нормативными документами. Программа вводного инструктажа разрабатывается с учетом специфики деятельности организации и утверждается работодателем. ??

Стандартная программа вводного инструктажа включает следующие разделы:

Общие сведения об организации, характерные особенности производства

Основные положения законодательства о труде и об охране труда

Трудовой договор, рабочее время и время отдыха

Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за нарушение правил

Организация работы по охране труда на предприятии

Общие правила поведения работников на территории организации

Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства

Средства индивидуальной защиты, порядок и нормы выдачи СИЗ

Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров

Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний

Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров

Первая помощь пострадавшим и действия работников при возникновении несчастного случая

Процесс проведения вводного инструктажа можно разделить на несколько этапов:

Подготовительный этап: включает подготовку помещения, материалов, проверку оборудования для демонстрации учебных материалов Вводная часть: представление инструктора, объяснение целей и задач инструктажа Основная часть: изложение материала согласно утвержденной программе Практическая часть: демонстрация средств защиты, показ безопасных приемов работы, ознакомление с планами эвакуации и т.д. Заключительная часть: ответы на вопросы, проверка усвоения материала Документальное оформление: регистрация проведенного инструктажа в соответствующем журнале

Важно отметить, что для эффективного проведения вводного инструктажа необходимо использовать наглядные пособия, учебные фильмы, презентации, макеты, образцы средств защиты. Это значительно повышает усвояемость материала. ???

Сергей Иванов, специалист по охране труда Однажды я проводил вводный инструктаж для группы новых сотрудников производственного цеха. Среди них был молодой человек, который откровенно скучал и демонстративно проверял телефон. Я решил немного изменить подход и включил в презентацию видео реальных несчастных случаев, произошедших из-за несоблюдения инструкций по охране труда. После просмотра этот парень превратился в самого внимательного слушателя, задавал вопросы и даже остался после инструктажа, чтобы уточнить некоторые моменты. Через месяц именно онprevented a potentially dangerous situation in the shop, noticing a violation of safety rules. Этот случай еще раз подтвердил: вводный инструктаж должен быть не формальным зачитыванием правил, а реальным инструментом формирования культуры безопасности.

Продолжительность вводного инструктажа определяется программой, утвержденной работодателем. Как правило, она составляет от 45 минут до 2 часов, в зависимости от специфики деятельности организации и объема материала. Для опасных производственных объектов инструктаж может занимать больше времени.

Ответственные лица и документальное оформление

Правильное определение ответственных лиц и корректное документальное оформление вводного инструктажа — ключевые моменты, гарантирующие как юридическую защиту организации, так и фактическое обеспечение безопасности сотрудников. ??

Согласно нормативным требованиям, вводный инструктаж проводит:

Специалист по охране труда

Работник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности

Непосредственно работодатель (если он лично проводит инструктаж)

В крупных организациях — сотрудник службы охраны труда

Важное требование: лицо, проводящее вводный инструктаж, должно иметь соответствующую подготовку и уровень знаний в области охраны труда. С 2025 года стали действовать более строгие требования к квалификации таких специалистов — теперь они обязаны проходить обучение по охране труда не реже одного раза в три года.

Документальное оформление вводного инструктажа включает:

Программу вводного инструктажа, утвержденную работодателем. Программа разрабатывается на основе примерного перечня вопросов с учетом специфики деятельности организации. Журнал регистрации вводного инструктажа. Это основной документ, подтверждающий факт проведения инструктажа. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью организации. Личную карточку прохождения обучения (при необходимости). Приказ о назначении лица, ответственного за проведение вводного инструктажа (если это не специалист по охране труда).

В журнале регистрации вводного инструктажа обязательно должны быть указаны:

Дата проведения инструктажа

Ф.И.О. инструктируемого работника

Профессия, должность инструктируемого

Наименование подразделения, в которое направляется работник

Ф.И.О., должность лица, проводившего инструктаж

Подписи инструктирующего и инструктируемого

Особое внимание следует уделить правильности заполнения журнала — любые исправления, подчистки, отсутствие подписей могут стать основанием для признания инструктажа непроведенным при проверке контролирующими органами. ??

Документ Назначение Срок хранения Программа вводного инструктажа Регламентирует содержание инструктажа Постоянно (до замены новой программой) Журнал регистрации вводного инструктажа Документальное подтверждение проведения инструктажа 45 лет Приказ о назначении ответственного Определяет полномочия по проведению инструктажа 5 лет после замены новым Личная карточка инструктажа Индивидуальный учет прохождения инструктажей 75 лет

С 2025 года многие организации переходят на электронный документооборот в сфере охраны труда. Это допускается законодательством при условии использования электронной подписи и обеспечения надежного хранения электронных документов. Однако при переходе на электронный формат необходимо учитывать требования к защите персональных данных и обеспечению информационной безопасности.

Типичные ошибки при проведении первого инструктажа

Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, при проведении вводного инструктажа часто допускаются ошибки, которые могут повлечь как административную ответственность для работодателя, так и реальные риски для безопасности работников. ??

Наиболее распространенные ошибки при проведении вводного инструктажа:

Формальный подход к проведению инструктажа. Когда инструктаж проводится "для галочки", без реального объяснения материала, а сотрудников просто просят расписаться в журнале. Проведение инструктажа после того, как работник уже приступил к работе. Это грубое нарушение требований охраны труда, которое может быть выявлено при проверке. Использование устаревших программ инструктажа, не учитывающих изменения в законодательстве или производственных процессах. Отсутствие наглядных материалов. Инструктаж, проводимый только в форме лекции, без демонстрации средств защиты, планов эвакуации и других наглядных пособий, менее эффективен. Проведение инструктажа неуполномоченным лицом. Если инструктаж проводит сотрудник, не назначенный соответствующим приказом, это нарушение. Некорректное заполнение журнала регистрации. Отсутствие даты, подписей, исправления в журнале могут стать основанием для признания инструктажа непроведенным. Отсутствие проверки усвоения материала. Формальная проверка или ее отсутствие не позволяет убедиться, что работник действительно понял правила безопасности. Игнорирование специфики деятельности организации при проведении инструктажа. Универсальный инструктаж без учета конкретных опасных факторов данного производства малоэффективен.

Как избежать этих ошибок? Вот несколько практических рекомендаций:

Разработайте и регулярно обновляйте программу вводного инструктажа с учетом специфики вашей организации

Создайте специальное помещение для проведения инструктажа, оснащенное наглядными пособиями, манекенами, образцами СИЗ

Используйте современные методы обучения: видеоматериалы, интерактивные презентации, VR-технологии

Разработайте систему проверки знаний после инструктажа (тесты, опросы, практические задания)

Обеспечьте регулярное повышение квалификации лиц, проводящих инструктаж

Контролируйте правильность и своевременность заполнения журнала регистрации вводного инструктажа

Учитывайте индивидуальные особенности инструктируемых (уровень образования, опыт работы, языковой барьер)

Помните, что качественно проведенный вводный инструктаж — это не просто выполнение требований законодательства, но и реальная забота о безопасности сотрудников, формирование культуры безопасного труда в организации.