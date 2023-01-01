Какой размер выплат больничного по болезни: правила и расчет
Какой размер выплат больничного по болезни: правила и расчет

#Трудовое право  #ТК РФ  #Больничный  
Для кого эта статья:

  • Работники и трудящиеся, интересующиеся расчетом больничного
  • Люди, которые хотят улучшить свои финансовые знания и навыки

  • Специалисты и бухгалтеры, работающие с трудовыми и финансовыми вопросами

    Заболели и беспокоитесь о финансовой стороне вопроса? Вполне обоснованно — ведь больничный не всегда компенсирует полную зарплату. В 2023 году правила расчета выплат по больничному листу претерпели изменения, которые напрямую влияют на размер вашего пособия. Рассмотрим детально, как рассчитывается больничный, какие максимальные суммы можно получить и какие факторы влияют на итоговую выплату 💼

Законодательная база расчета больничных выплат в 2023 году

Система расчета больничных в России регулируется несколькими ключевыми нормативными актами. Основной документ — Федеральный закон №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Именно он определяет базовые принципы начисления пособий 📝

В 2023 году произошли следующие важные изменения:

  • Увеличение предельной базы для начисления страховых взносов до 1,032 млн рублей (влияет на максимальный размер пособия)
  • Переход на проактивную выплату больничных (без заявлений) через Социальный фонд России (СФР)
  • Внедрение электронных больничных листов как единственного формата документооборота
  • Изменение порядка расчета для работников с трудовым стажем менее полугода

Важно понимать, что больничный лист оплачивается не работодателем, а государством через СФР. Однако первые три дня нетрудоспособности по-прежнему оплачивает работодатель за счет собственных средств.

Нормативный акт Что регулирует
ФЗ №255-ФЗ Основные положения о страховании и выплатах
Постановление Правительства №2464 от 2021 г. Базы для начисления взносов и предельные суммы
Приказ Минздрава №925н Порядок выдачи и оформления больничных листов
Постановление Правительства №2393 от 2022 г. Особенности исчисления пособий с 2023 года

Елена Кравцова, юрист по трудовому праву В моей практике был случай с клиентом Михаилом, программистом из Новосибирска. Он болел 14 дней в феврале 2023 года и был крайне удивлен, когда получил больничный в размере всего 60% от среднего заработка, хотя раньше в аналогичной ситуации получал 80%. Причина оказалась в его трудовом стаже — компания, где он проработал 7 лет, была ликвидирована, а на новом месте он трудился всего 3 месяца. Общий трудовой стаж не сохранился из-за ошибки в документах. После обращения в СФР и предоставления дополнительных справок о прежнем стаже справедливость была восстановлена, и Михаилу доплатили недостающую сумму. Это показывает, как важно следить за корректностью учета вашего страхового стажа.

Сколько выплачивается больничный в зависимости от стажа

Один из ключевых факторов, влияющих на размер больничного — ваш страховой стаж. Чем дольше вы работаете и отчисляете взносы в систему социального страхования, тем выше процент от среднего заработка вы получите при болезни 📊

Действующая система предусматривает следующие соотношения:

  • 100% среднего заработка — при страховом стаже от 8 лет и более
  • 80% среднего заработка — при страховом стаже от 5 до 8 лет
  • 60% среднего заработка — при страховом стаже до 5 лет

Особые случаи: если ваш страховой стаж менее 6 месяцев, больничный рассчитывается исходя из МРОТ (с 1 января 2023 года — 16 242 рубля). Это же правило применяется к тем, кто нарушил больничный режим или получил травму в состоянии алкогольного опьянения.

Что учитывается в страховой стаж для расчета больничного:

  • Периоды работы по трудовому договору
  • Государственная или муниципальная служба
  • Деятельность в качестве ИП (при условии уплаты взносов)
  • Военная служба и приравненная к ней
  • Некоторые виды деятельности за пределами РФ (при определенных условиях)

Интересная особенность: если вы ухаживаете за больным ребенком, процент выплаты может отличаться от стандартного. Например, при уходе за ребенком до 8 лет первые 10 дней больничного оплачиваются в соответствии со стажем, а начиная с 11-го дня — только 50% от среднего заработка, независимо от стажа.

Случай нетрудоспособности Стаж 8+ лет Стаж 5-8 лет Стаж до 5 лет
Заболевание или травма работника 100% 80% 60%
Уход за больным ребенком до 8 лет (первые 10 дней) 100% 80% 60%
Уход за больным ребенком до 8 лет (с 11-го дня) 50% 50% 50%
Профессиональное заболевание или травма на производстве 100% 100% 100%

Формула и порядок расчета суммы больничного по болезни

Расчет больничного листа производится по четкой формуле, установленной законодательством. Ключевыми параметрами являются средний дневной заработок и количество дней нетрудоспособности 🧮

Алгоритм расчета следующий:

  1. Определяем расчетный период — это 24 календарных месяца, предшествующих месяцу наступления нетрудоспособности
  2. Суммируем все выплаты, на которые начислялись страховые взносы за расчетный период
  3. Рассчитываем средний дневной заработок: делим сумму заработка за расчетный период на 730 дней (фиксированное число)
  4. Сравниваем полученный средний дневной заработок с максимальным и минимальным значениями
  5. Применяем коэффициент в зависимости от страхового стажа (100%, 80% или 60%)
  6. Умножаем скорректированный средний дневной заработок на количество дней болезни

Формула расчета выглядит так:

Пособие = Средний дневной заработок × Коэффициент стажа × Количество дней нетрудоспособности

Важные нюансы при расчете:

  • Из расчетного периода исключаются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
  • Если в расчетном периоде не было заработка или он был ниже МРОТ, средний заработок принимается равным МРОТ
  • Для работающих на неполной ставке МРОТ корректируется пропорционально занятости
  • При стаже менее 6 месяцев пособие за месяц не может превышать МРОТ

Марина Соловьева, бухгалтер-расчетчик Недавно столкнулась с интересной ситуацией при расчете больничного для сотрудницы Анны. Она устроилась в нашу компанию после декретного отпуска, который длился 3 года. За расчетный период у нее фактически не было дохода. По стандартной формуле выходило, что ей положен минимальный больничный, исходя из МРОТ. Однако Анна принесла справку о заработке с предыдущего места работы за период перед декретом. С учетом этих данных и ее стажа более 10 лет мы пересчитали больничный, который увеличился почти в три раза! Это показывает, насколько важно знать все нюансы расчета и предоставлять полную информацию о предыдущих доходах при смене места работы.

Максимальные и минимальные размеры выплат по больничному

Размер пособия по больничному листу законодательно ограничен как сверху, так и снизу. Это необходимо учитывать при планировании личного бюджета на период болезни 💰

Максимальный размер больничного зависит от предельной базы для начисления страховых взносов за два предшествующих года. В 2023 году при расчете учитываются следующие показатели:

  • За 2021 год — 966 000 рублей
  • За 2022 год — 1 032 000 рублей

Исходя из этого, максимальный средний дневной заработок в 2023 году составляет:

(966 000 + 1 032 000) ÷ 730 = 2 736,99 рубля

Таким образом, максимальный дневной размер пособия (при стаже от 8 лет) составит 2 736,99 рубля, а максимальный месячный размер (за 31 день) — 84 847,69 рубля.

Минимальный размер больничного привязан к федеральному МРОТ, который с 1 января 2023 года составляет 16 242 рубля. Минимальный средний дневной заработок рассчитывается по формуле:

16 242 × 24 ÷ 730 = 534,36 рубля

Однако фактический минимальный размер пособия может быть еще ниже, если применять коэффициент стажа (60% при стаже до 5 лет).

Особые случаи ограничения суммы больничного:

  • При нарушении режима, предписанного врачом, размер пособия с даты нарушения снижается до МРОТ в расчете на месяц
  • При наступлении нетрудоспособности вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ
  • Для работающих на условиях неполного рабочего времени минимальный размер пособия определяется пропорционально продолжительности рабочего времени

Важно: сумма пособия облагается НДФЛ по ставке 13%, но не облагается страховыми взносами. То есть из начисленного больничного будет удержан подоходный налог ✂️

Сроки и особенности получения выплат по листу нетрудоспособности

С 2022 года в России окончательно внедрены электронные больничные листы и проактивный механизм их оплаты. Это значительно упростило и ускорило процесс получения выплат 🔄

Сроки назначения и выплаты пособия регламентированы следующим образом:

  • Назначение пособия — в течение 10 календарных дней со дня получения документов (электронного больничного) СФР
  • Выплата пособия — в течение 10 календарных дней после назначения

В среднем, сотрудник получит выплату по больничному листу в течение 7-15 дней с момента закрытия электронного листа нетрудоспособности. При этом:

  • Первые 3 дня болезни оплачивает работодатель (кроме особых случаев, например, при уходе за больным членом семьи)
  • Начиная с 4-го дня оплату производит Социальный фонд России
  • За первые 3 дня выплата производится в сроки, установленные для выплаты заработной платы

Особенности получения выплат в различных ситуациях:

  1. При длительном больничном (более 15 дней) возможна промежуточная выплата пособия, если врач продлил больничный лист
  2. При увольнении больничный оплачивается, если нетрудоспособность наступила в течение 30 календарных дней после расторжения трудового договора
  3. При уходе за больным членом семьи больничный оплачивается в зависимости от возраста больного и характера заболевания:
    • За ребенком до 7 лет — за весь период болезни, но не более 60 календарных дней в году
    • За ребенком от 7 до 15 лет — не более 15 календарных дней по каждому случаю
    • За членом семьи старше 15 лет — не более 7 календарных дней по каждому случаю

Что делать, если возникли проблемы с выплатой больничного:

  • Проверить статус электронного больничного листа в личном кабинете на сайте СФР или на Госуслугах
  • Обратиться к работодателю для уточнения, передал ли он необходимые сведения в СФР
  • Подать заявление в СФР, если сроки выплаты нарушены
  • В случае отказа в выплате или неверного расчета обратиться в территориальное отделение СФР с жалобой или в суд

Если выявлена ошибка в расчете, перерасчет производится за весь период, но не более чем за три года, предшествующие обращению за перерасчетом.

Правильное понимание механизма расчета больничного — это не только финансовая грамотность, но и защита собственных интересов. Зная свои права и владея точной информацией о том, как должны рассчитываться выплаты при болезни, вы сможете планировать семейный бюджет даже в непредвиденных ситуациях. Помните, что ключевые факторы, влияющие на размер пособия — это ваш страховой стаж, средний заработок за предыдущие два года и длительность нетрудоспособности. Несмотря на автоматизацию процесса, всегда контролируйте правильность расчетов — это ваше право и зона ответственности.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

