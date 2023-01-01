Какой размер выплат больничного по болезни: правила и расчет

Для кого эта статья:

Работники и трудящиеся, интересующиеся расчетом больничного

Люди, которые хотят улучшить свои финансовые знания и навыки

Заболели и беспокоитесь о финансовой стороне вопроса? Вполне обоснованно — ведь больничный не всегда компенсирует полную зарплату. В 2023 году правила расчета выплат по больничному листу претерпели изменения, которые напрямую влияют на размер вашего пособия. Рассмотрим детально, как рассчитывается больничный, какие максимальные суммы можно получить и какие факторы влияют на итоговую выплату 💼

Законодательная база расчета больничных выплат в 2023 году

Система расчета больничных в России регулируется несколькими ключевыми нормативными актами. Основной документ — Федеральный закон №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Именно он определяет базовые принципы начисления пособий 📝

В 2023 году произошли следующие важные изменения:

Увеличение предельной базы для начисления страховых взносов до 1,032 млн рублей (влияет на максимальный размер пособия)

Переход на проактивную выплату больничных (без заявлений) через Социальный фонд России (СФР)

Внедрение электронных больничных листов как единственного формата документооборота

Изменение порядка расчета для работников с трудовым стажем менее полугода

Важно понимать, что больничный лист оплачивается не работодателем, а государством через СФР. Однако первые три дня нетрудоспособности по-прежнему оплачивает работодатель за счет собственных средств.

Нормативный акт Что регулирует ФЗ №255-ФЗ Основные положения о страховании и выплатах Постановление Правительства №2464 от 2021 г. Базы для начисления взносов и предельные суммы Приказ Минздрава №925н Порядок выдачи и оформления больничных листов Постановление Правительства №2393 от 2022 г. Особенности исчисления пособий с 2023 года

Елена Кравцова, юрист по трудовому праву В моей практике был случай с клиентом Михаилом, программистом из Новосибирска. Он болел 14 дней в феврале 2023 года и был крайне удивлен, когда получил больничный в размере всего 60% от среднего заработка, хотя раньше в аналогичной ситуации получал 80%. Причина оказалась в его трудовом стаже — компания, где он проработал 7 лет, была ликвидирована, а на новом месте он трудился всего 3 месяца. Общий трудовой стаж не сохранился из-за ошибки в документах. После обращения в СФР и предоставления дополнительных справок о прежнем стаже справедливость была восстановлена, и Михаилу доплатили недостающую сумму. Это показывает, как важно следить за корректностью учета вашего страхового стажа.

Сколько выплачивается больничный в зависимости от стажа

Один из ключевых факторов, влияющих на размер больничного — ваш страховой стаж. Чем дольше вы работаете и отчисляете взносы в систему социального страхования, тем выше процент от среднего заработка вы получите при болезни 📊

Действующая система предусматривает следующие соотношения:

100% среднего заработка — при страховом стаже от 8 лет и более

— при страховом стаже от 8 лет и более 80% среднего заработка — при страховом стаже от 5 до 8 лет

— при страховом стаже от 5 до 8 лет 60% среднего заработка — при страховом стаже до 5 лет

Особые случаи: если ваш страховой стаж менее 6 месяцев, больничный рассчитывается исходя из МРОТ (с 1 января 2023 года — 16 242 рубля). Это же правило применяется к тем, кто нарушил больничный режим или получил травму в состоянии алкогольного опьянения.

Что учитывается в страховой стаж для расчета больничного:

Периоды работы по трудовому договору

Государственная или муниципальная служба

Деятельность в качестве ИП (при условии уплаты взносов)

Военная служба и приравненная к ней

Некоторые виды деятельности за пределами РФ (при определенных условиях)

Интересная особенность: если вы ухаживаете за больным ребенком, процент выплаты может отличаться от стандартного. Например, при уходе за ребенком до 8 лет первые 10 дней больничного оплачиваются в соответствии со стажем, а начиная с 11-го дня — только 50% от среднего заработка, независимо от стажа.

Случай нетрудоспособности Стаж 8+ лет Стаж 5-8 лет Стаж до 5 лет Заболевание или травма работника 100% 80% 60% Уход за больным ребенком до 8 лет (первые 10 дней) 100% 80% 60% Уход за больным ребенком до 8 лет (с 11-го дня) 50% 50% 50% Профессиональное заболевание или травма на производстве 100% 100% 100%

Формула и порядок расчета суммы больничного по болезни

Расчет больничного листа производится по четкой формуле, установленной законодательством. Ключевыми параметрами являются средний дневной заработок и количество дней нетрудоспособности 🧮

Алгоритм расчета следующий:

Определяем расчетный период — это 24 календарных месяца, предшествующих месяцу наступления нетрудоспособности Суммируем все выплаты, на которые начислялись страховые взносы за расчетный период Рассчитываем средний дневной заработок: делим сумму заработка за расчетный период на 730 дней (фиксированное число) Сравниваем полученный средний дневной заработок с максимальным и минимальным значениями Применяем коэффициент в зависимости от страхового стажа (100%, 80% или 60%) Умножаем скорректированный средний дневной заработок на количество дней болезни

Формула расчета выглядит так:

Пособие = Средний дневной заработок × Коэффициент стажа × Количество дней нетрудоспособности

Важные нюансы при расчете:

Из расчетного периода исключаются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком

Если в расчетном периоде не было заработка или он был ниже МРОТ, средний заработок принимается равным МРОТ

Для работающих на неполной ставке МРОТ корректируется пропорционально занятости

При стаже менее 6 месяцев пособие за месяц не может превышать МРОТ

Марина Соловьева, бухгалтер-расчетчик Недавно столкнулась с интересной ситуацией при расчете больничного для сотрудницы Анны. Она устроилась в нашу компанию после декретного отпуска, который длился 3 года. За расчетный период у нее фактически не было дохода. По стандартной формуле выходило, что ей положен минимальный больничный, исходя из МРОТ. Однако Анна принесла справку о заработке с предыдущего места работы за период перед декретом. С учетом этих данных и ее стажа более 10 лет мы пересчитали больничный, который увеличился почти в три раза! Это показывает, насколько важно знать все нюансы расчета и предоставлять полную информацию о предыдущих доходах при смене места работы.

Максимальные и минимальные размеры выплат по больничному

Размер пособия по больничному листу законодательно ограничен как сверху, так и снизу. Это необходимо учитывать при планировании личного бюджета на период болезни 💰

Максимальный размер больничного зависит от предельной базы для начисления страховых взносов за два предшествующих года. В 2023 году при расчете учитываются следующие показатели:

За 2021 год — 966 000 рублей

За 2022 год — 1 032 000 рублей

Исходя из этого, максимальный средний дневной заработок в 2023 году составляет:

(966 000 + 1 032 000) ÷ 730 = 2 736,99 рубля

Таким образом, максимальный дневной размер пособия (при стаже от 8 лет) составит 2 736,99 рубля, а максимальный месячный размер (за 31 день) — 84 847,69 рубля.

Минимальный размер больничного привязан к федеральному МРОТ, который с 1 января 2023 года составляет 16 242 рубля. Минимальный средний дневной заработок рассчитывается по формуле:

16 242 × 24 ÷ 730 = 534,36 рубля

Однако фактический минимальный размер пособия может быть еще ниже, если применять коэффициент стажа (60% при стаже до 5 лет).

Особые случаи ограничения суммы больничного:

При нарушении режима, предписанного врачом, размер пособия с даты нарушения снижается до МРОТ в расчете на месяц

При наступлении нетрудоспособности вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ

Для работающих на условиях неполного рабочего времени минимальный размер пособия определяется пропорционально продолжительности рабочего времени

Важно: сумма пособия облагается НДФЛ по ставке 13%, но не облагается страховыми взносами. То есть из начисленного больничного будет удержан подоходный налог ✂️

Сроки и особенности получения выплат по листу нетрудоспособности

С 2022 года в России окончательно внедрены электронные больничные листы и проактивный механизм их оплаты. Это значительно упростило и ускорило процесс получения выплат 🔄

Сроки назначения и выплаты пособия регламентированы следующим образом:

Назначение пособия — в течение 10 календарных дней со дня получения документов (электронного больничного) СФР

— в течение 10 календарных дней со дня получения документов (электронного больничного) СФР Выплата пособия — в течение 10 календарных дней после назначения

В среднем, сотрудник получит выплату по больничному листу в течение 7-15 дней с момента закрытия электронного листа нетрудоспособности. При этом:

Первые 3 дня болезни оплачивает работодатель (кроме особых случаев, например, при уходе за больным членом семьи)

Начиная с 4-го дня оплату производит Социальный фонд России

За первые 3 дня выплата производится в сроки, установленные для выплаты заработной платы

Особенности получения выплат в различных ситуациях:

При длительном больничном (более 15 дней) возможна промежуточная выплата пособия, если врач продлил больничный лист При увольнении больничный оплачивается, если нетрудоспособность наступила в течение 30 календарных дней после расторжения трудового договора При уходе за больным членом семьи больничный оплачивается в зависимости от возраста больного и характера заболевания: За ребенком до 7 лет — за весь период болезни, но не более 60 календарных дней в году

За ребенком от 7 до 15 лет — не более 15 календарных дней по каждому случаю

За членом семьи старше 15 лет — не более 7 календарных дней по каждому случаю

Что делать, если возникли проблемы с выплатой больничного:

Проверить статус электронного больничного листа в личном кабинете на сайте СФР или на Госуслугах

Обратиться к работодателю для уточнения, передал ли он необходимые сведения в СФР

Подать заявление в СФР, если сроки выплаты нарушены

В случае отказа в выплате или неверного расчета обратиться в территориальное отделение СФР с жалобой или в суд

Если выявлена ошибка в расчете, перерасчет производится за весь период, но не более чем за три года, предшествующие обращению за перерасчетом.

