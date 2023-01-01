Какие вопросы можно задать на собеседовании работнику: гид для HR

Для кого эта статья:

HR-специалисты и рекрутеры

Люди, заинтересованные в улучшении навыков интервьюирования

Начинающие и опытные менеджеры по найму Правильные вопросы на собеседовании — ключ к выявлению идеального кандидата среди десятков похожих резюме. 68% HR-специалистов признают, что именно структурированное интервью с грамотно подобранными вопросами позволяет им избежать дорогостоящих ошибок найма. Каждый нерелевантный вопрос — это упущенная возможность оценить реальный потенциал соискателя. Вместо того чтобы полагаться на интуицию, опытные рекрутеры используют проверенные техники интервьюирования, позволяющие прогнозировать успешность кандидата на позиции с точностью до 85%. Именно об этих техниках и пойдет речь в нашем HR-гиде. 🎯

Эффективность собеседования определяется не количеством заданных вопросов, а их качеством и релевантностью позиции. Грамотно составленные вопросы позволяют получить максимум информации за ограниченное время интервью и отсеять неподходящих кандидатов на ранних этапах отбора. 🕒

Структура эффективного интервью включает несколько ключевых блоков вопросов:

Проверка профессиональных компетенций (hard skills)

Оценка мотивации и карьерных ожиданий

Анализ личностного потенциала и soft skills

Проверка культурного соответствия компании

Ситуационные вопросы (кейсы)

Важно помнить, что вопросы должны быть адаптированы под конкретную позицию. Универсальный подход работает редко, поэтому стоит заранее подготовить вопросник, учитывающий специфику вакансии и ценности компании.

Елена Соколова, Head of HR в IT-компании Когда я только начинала карьеру в рекрутинге, я допустила серьезную ошибку на собеседовании с кандидатом на позицию ведущего разработчика. Вместо глубоких технических вопросов я задавала стандартные вопросы из гугла вроде "Каковы ваши сильные и слабые стороны?". В итоге мы наняли человека с отличным резюме и навыками самопрезентации, но без реальных технических компетенций. После трех месяцев работы стало очевидно, что он не справляется с задачами. Это стоило компании не только потерянного времени, но и репутационных издержек в глазах команды. С тех пор я всегда разрабатываю структурированные интервью с участием технических специалистов и фокусируюсь на проверке реальных навыков через практические кейсы, а не на общих вопросах.

Тип вопроса Цель Пример Фактологический Проверка конкретных знаний "Опишите принцип работы алгоритма X" Поведенческий (STAR) Анализ прошлого опыта "Расскажите о ситуации, когда вам пришлось решать конфликт в команде" situational Оценка реакции на гипотетическую ситуацию "Как бы вы поступили, если бы проект оказался под угрозой срыва?" Стрессовый Оценка поведения под давлением "Почему мы должны выбрать вас, а не других кандидатов?"

Вопросы для оценки профессиональных компетенций

Оценка профессиональных компетенций — ключевая часть любого собеседования. Именно здесь определяется, сможет ли кандидат справляться с конкретными задачами на позиции. Важно избегать вопросов, на которые можно дать заготовленный ответ, и фокусироваться на реальном опыте. 💼

Эффективные вопросы для оценки hard skills:

"Расскажите о самом сложном проекте, над которым вы работали. Какие технологии/методики вы применяли?"

"С какими проблемами вы столкнулись в последнем проекте и как их решали?"

"Приведите пример, когда вам пришлось быстро освоить новую технологию/навык для решения рабочей задачи"

"Как вы оцениваете результативность своей работы? Какие метрики используете?"

"Опишите свой подход к решению [конкретная техническая/профессиональная задача]"

Для более объективной оценки рекомендуется использовать метод STAR (Situation, Task, Action, Result), который позволяет структурировать ответы кандидата и получить полную картину его опыта.

Техника "глубокого погружения" также эффективна: после первого ответа кандидата задавайте уточняющие вопросы, чтобы проверить глубину знаний или выявить преувеличения в резюме.

Какие вопросы о мотивации правильно задавать кандидатам

Мотивация кандидата — один из ключевых предикторов его будущей эффективности и лояльности. Согласно исследованию Gallup, сотрудники с высокой внутренней мотивацией демонстрируют на 21% большую продуктивность и на 37% реже меняют место работы. Правильные вопросы помогают выявить истинные мотивы соискателя и спрогнозировать, насколько долгосрочным будет его интерес к позиции. 🔍

Вопросы для оценки мотивации кандидата:

"Что привлекло вас в нашей компании и конкретно в этой позиции?"

"Какие задачи в предыдущей работе вызывали у вас наибольший интерес и почему?"

"Что для вас важнее: интересные задачи, финансовое вознаграждение или комфортная атмосфера?"

"Расскажите о проекте, в который вы вложили больше усилий, чем требовалось. Что вас мотивировало?"

"Какие профессиональные цели вы ставите перед собой на ближайшие 2-3 года?"

Обратите внимание на невербальные сигналы при ответах на вопросы о мотивации. Эмоциональный отклик часто говорит больше, чем слова. Искреннее воодушевление при обсуждении профессиональных задач — хороший знак.

Тип мотивации Индикаторы в ответах Уточняющие вопросы Финансовая Акцент на зарплате, бонусах, материальных бенефитах "Кроме финансового аспекта, что для вас важно в работе?" Карьерная Фокус на перспективах роста, новых ответственностях "Как вы представляете свое развитие в нашей компании?" Профессиональная Интерес к задачам, технологиям, обучению "Какие профессиональные вызовы вас мотивируют?" Социальная Важность коллектива, атмосферы, взаимоотношений "Опишите идеальную команду для вас"

Алексей Громов, Директор по персоналу производственной компании Пять лет назад мы наняли руководителя отдела продаж с впечатляющими достижениями и отличными рекомендациями. На собеседовании он уверенно говорил о своем желании развивать наш бизнес и выстраивать эффективную систему продаж. Я был так впечатлен его профессиональными качествами, что не обратил внимания на отсутствие глубинной мотивации. Через четыре месяца он уволился, получив предложение с зарплатой на 15% выше. Лишь после его ухода я понял, что ни разу не задал ему вопросов о долгосрочных планах и ценностях, не выяснил, что его действительно мотивирует помимо денег. Теперь на каждом интервью я уделяю особое внимание блоку вопросов о мотивации, используя технику "пяти почему", чтобы добраться до истинных мотивов кандидата.

Личностный потенциал: что можно спрашивать на интервью

Оценка личностного потенциала и социальных навыков (soft skills) становится все более важной при отборе кандидатов. Согласно исследованию LinkedIn, 92% HR-специалистов считают soft skills не менее важными, чем профессиональные компетенции. Правильно сформулированные вопросы помогают выявить критически важные качества: адаптивность, эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки. 🤝

Эффективные вопросы для оценки личностного потенциала:

"Расскажите о ситуации, когда вам пришлось адаптироваться к неожиданным изменениям. Как вы справились?"

"Приведите пример конфликта на рабочем месте. Какова была ваша роль и каким был результат?"

"Как вы обычно справляетесь с неудачами или критикой?"

"Опишите ситуацию, когда вы проявили лидерские качества."

"Как вы расставляете приоритеты при работе над несколькими задачами одновременно?"

"Что для вас означает быть частью команды?"

При оценке ответов важно обращать внимание на конкретику и детали. Абстрактные ответы без привязки к реальным ситуациям могут свидетельствовать о недостатке опыта или попытке скрыть проблемные моменты.

Метод PARLA (Problem, Action, Result, Learning, Application) может быть особенно полезен при оценке личностных качеств: он позволяет увидеть не только действия кандидата в конкретной ситуации, но и извлеченные уроки, а также способность применять полученный опыт.

Учитывайте специфику позиции при оценке личностных качеств. Для руководящих должностей критически важны лидерские навыки и эмоциональный интеллект, для исследовательских — аналитическое мышление и внимание к деталям, для клиентских — коммуникабельность и стрессоустойчивость. 📊

Юридически безопасные вопросы для собеседования

Соблюдение правовых норм при проведении собеседований — не просто формальность, а необходимость, защищающая компанию от репутационных и финансовых рисков. Трудовое законодательство РФ и международные нормы запрещают дискриминацию при найме по целому ряду признаков: полу, возрасту, национальности, религиозным убеждениям, семейному положению и т.д. ⚖️

Запрещенные темы и их альтернативы:

Вместо: "Сколько вам лет?" Спросите: "Имеете ли вы необходимый опыт для выполнения этой работы?"

"Сколько вам лет?" "Имеете ли вы необходимый опыт для выполнения этой работы?" Вместо: "Планируете ли вы заводить детей?" Спросите: "Готовы ли вы к переработкам/командировкам, если это потребуется?"

"Планируете ли вы заводить детей?" "Готовы ли вы к переработкам/командировкам, если это потребуется?" Вместо: "Какое у вас гражданство/национальность?" Спросите: "Имеете ли вы законное право работать в РФ?"

"Какое у вас гражданство/национальность?" "Имеете ли вы законное право работать в РФ?" Вместо: "Есть ли у вас хронические заболевания?" Спросите: "Сможете ли вы выполнять все необходимые для данной позиции функции?"

"Есть ли у вас хронические заболевания?" "Сможете ли вы выполнять все необходимые для данной позиции функции?" Вместо: "Состоите ли вы в браке?" Спросите: "Готовы ли вы к работе в указанном графике?"

Важно помнить, что даже косвенные вопросы, позволяющие выяснить защищенные характеристики, могут быть истолкованы как дискриминационные.

Чтобы минимизировать риски при проведении собеседований:

Разработайте стандартизированный вопросник, прошедший юридическую экспертизу

Задавайте одинаковые вопросы всем кандидатам на одну позицию

Документируйте процесс собеседования и причины принятия решений

Проводите регулярные тренинги для интервьюеров по правовым аспектам найма

Фокусируйтесь на вопросах, напрямую связанных с профессиональными требованиями

Помните, что в случае судебного разбирательства бремя доказывания отсутствия дискриминации лежит на работодателе. Грамотно составленные вопросы и документирование процесса найма — ваша лучшая защита. 🛡️