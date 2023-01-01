Какие документы выдавать при увольнении работника с электронной ТК#Трудовое право #ТК РФ #Компенсации
Для кого эта статья:
- Специалисты по управлению персоналом (HR) и кадровики
- Руководители и менеджеры организаций
Юридические консультанты в области трудового законодательства
Увольнение работника с электронной трудовой книжкой — процедура, требующая безупречной документальной точности. Малейшая ошибка грозит работодателю судебными исками и штрафами до 50 000 рублей. По данным Роструда, 62% нарушений трудового законодательства в 2024 году связаны именно с некорректным оформлением документов при увольнении. С переходом на электронные трудовые книжки ситуация услложнилась — теперь вместо привычной записи в бумажной трудовой многие работодатели теряются в digital-документообороте. Разберем алгоритм действий, исключающий риски для бизнеса. 📋
Документы при увольнении работника с электронной ТК
При увольнении сотрудника, выбравшего электронный формат трудовой книжки, работодатель обязан выдать комплект документов, определенный трудовым законодательством. Замена бумажной трудовой книжки электронной не отменяет, а лишь модифицирует процесс расторжения трудовых отношений. 🔄
Комплект документов, обязательных к выдаче при увольнении:
- Трудовая книжка (если она осталась у работодателя) или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р
- Приказ об увольнении (копию) или выписку из него
- Справку о сумме заработка за два календарных года (форма по приказу Минтруда №182н)
- Справку о периоде работы у данного работодателя (ст. 62 ТК РФ)
- Справку о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах (форма ДСВ-3)
- Форму 2-НДФЛ за текущий год
- Расчетный листок с указанием составных частей заработной платы
Ключевым отличием при увольнении сотрудников с электронной трудовой книжкой является замена записи в бумажной трудовой книжке предоставлением сведений о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
|Документ
|Срок выдачи
|Правовое основание
|Последствия невыдачи
|Форма СТД-Р
|В день увольнения
|Статья 66.1 ТК РФ
|Штраф до 50 000 рублей
|Справка о заработке (форма 182н)
|В день увольнения
|Приказ Минтруда №182н
|Компенсация работнику за задержку
|Справка 2-НДФЛ
|В день увольнения
|П. 3 ст. 230 НК РФ
|Штраф до 300 рублей
|Копия приказа об увольнении
|В день увольнения
|Статья 84.1 ТК РФ
|Административная ответственность
Елена Ковалева, руководитель HR-отдела
В прошлом году мы столкнулись с увольнением IT-специалиста, выбравшего электронную трудовую книжку. Процесс казался стандартным: оформили приказ, подготовили расчет. Но в день увольнения возник вопрос: что выдавать вместо трудовой книжки? Специалист настаивал на получении документа, подтверждающего его стаж у нас. Оказалось, мы должны были оформить форму СТД-Р с указанием всего периода работы и причины увольнения. Дополнительно пришлось срочно заполнять форму 182н и справку 2-НДФЛ. Один недочет едва не обернулся судебным разбирательством, когда бывший сотрудник не смог подтвердить свой опыт работы при трудоустройстве в новую компанию. Теперь у нас разработан четкий чек-лист документов для каждого типа увольнения.
Важно условие: все документы должны быть выданы сотруднику в день увольнения. Если работник отсутствует на рабочем месте, необходимо направить уведомление о необходимости явиться за документами либо дать согласие на отправку их почтой.
Обязательные формы для оформления увольнения
Процесс увольнения работника с электронной трудовой книжкой требует заполнения нескольких обязательных форм документов. Их корректное оформление гарантирует юридическую чистоту процедуры и минимизирует риски трудовых споров. 📑
Главные формы, обязательные для оформления увольнения:
- Приказ об увольнении (форма Т-8 или Т-8а) — основной документ, фиксирующий прекращение трудовых отношений. Указывается дата, причина увольнения и ссылка на статью ТК РФ.
- Форма СТД-Р — выдается работнику с электронной трудовой книжкой вместо традиционной записи в бумажной трудовой.
- Форма СЗВ-ТД — направляется в Пенсионный фонд РФ не позднее следующего рабочего дня после издания приказа об увольнении.
- Записка-расчет (форма Т-61) — документ для расчета окончательных выплат работнику.
- Личная карточка работника (форма Т-2) — вносится запись об увольнении.
Каждый документ имеет регламентированную форму и требования к заполнению. Например, в форме СТД-Р необходимо указать не только текущее место работы, но и все предыдущие периоды трудовой деятельности, которые были внесены в его трудовую книжку.
|Форма документа
|Кто подписывает
|Количество экземпляров
|Срок хранения
|Приказ (Т-8/Т-8а)
|Руководитель, работник
|1 (копия выдается работнику)
|75 лет
|СТД-Р
|Уполномоченное лицо, работник при получении
|2 (один остается у работодателя)
|50 лет
|СЗВ-ТД
|Руководитель или уполномоченное лицо
|1 (в ПФР)
|Бессрочно (в ПФР)
|Записка-расчет (Т-61)
|Бухгалтер, работник кадровой службы
|1
|5 лет
Обратите внимание на распространенные ошибки при оформлении документов увольнения:
- Несоответствие формулировки основания увольнения в приказе и форме СТД-Р
- Отсутствие точной ссылки на статью, пункт и часть ТК РФ
- Неверное указание даты прекращения трудового договора
- Отсутствие подписи работника об ознакомлении с приказом
- Несвоевременное направление формы СЗВ-ТД в ПФР
Правильное оформление обязательных форм документов — это не просто формальность, а юридическая гарантия защиты интересов как работодателя, так и сотрудника при возникновении споров о правомерности увольнения. 🛡️
Специфика СЗВ-ТД при расторжении трудового договора
Форма СЗВ-ТД при увольнении сотрудника с электронной трудовой книжкой приобретает особую значимость, поскольку именно она становится основным документом, фиксирующим факт прекращения трудовых отношений в государственной информационной системе. 🔍
Ключевые особенности заполнения СЗВ-ТД при увольнении:
- Срок подачи сведений — не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа об увольнении
- В графе «Дата увольнения» указывается последний день работы сотрудника
- В графе «Сведения о приеме, переводе, увольнении» выбирается код «3-Увольнение»
- Основание увольнения должно точно соответствовать формулировке ТК РФ с указанием статьи, части, пункта
- Реквизиты приказа об увольнении (дата и номер) указываются обязательно
При заполнении формы СЗВ-ТД для увольняемого сотрудника необходимо учитывать ряд технических нюансов. Например, если работник ранее был трудоустроен, переведен на другую должность и в текущем периоде увольняется, в отчете необходимо отразить именно текущее кадровое событие — увольнение, а не всю историю кадровых изменений.
Особое внимание стоит уделить точности формулировок при заполнении основания увольнения. Например, при уходе работника по собственному желанию в форме СЗВ-ТД следует указать: «Расторжение трудового договора по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Распространенные ошибки при заполнении СЗВ-ТД при увольнении:
- Нарушение сроков подачи сведений в ПФР
- Некорректное указание основания увольнения
- Ошибки в персональных данных сотрудника (СНИЛС, ФИО)
- Отсутствие или неверное указание реквизитов приказа об увольнении
- Неправильный выбор кода кадрового мероприятия
При обнаружении ошибки в поданной форме СЗВ-ТД необходимо незамедлительно предоставить уточненные сведения. Это позволит избежать проблем с подтверждением трудового стажа работника в будущем.
Максим Соколов, HR-директор
Весной 2024 года у нас произошел показательный случай с подачей СЗВ-ТД при увольнении руководителя отдела. Кадровик оформил все документы, но в спешке допустил ошибку в форме СЗВ-ТД — указал неверную дату увольнения (на один день раньше фактической). Отчет был отправлен в ПФР, и мы думали, что процедура завершена. Через месяц бывший сотрудник связался с нами: при трудоустройстве в новую компанию выяснилось, что в его электронной трудовой книжке образовался «разрыв» в один день, что вызвало вопросы у нового работодателя. Пришлось срочно готовить корректирующую форму СЗВ-ТД, письменные объяснения в ПФР и ждать обновления данных. Этот случай показал, насколько критична точность при заполнении этого документа — даже однодневная ошибка может создать проблемы для бывшего сотрудника и дополнительную работу для компании.
Альтернатива трудовой книжке: что выдать сотруднику
При увольнении сотрудника с электронной трудовой книжкой работодатель обязан предоставить альтернативный документ, подтверждающий трудовой стаж и основание прекращения трудовых отношений. Главной заменой традиционной записи в бумажной трудовой книжке становится форма СТД-Р. 📄
Форма СТД-Р («Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем») содержит следующую информацию:
- Данные о работнике (ФИО, дата рождения, СНИЛС)
- Сведения о работодателе (наименование, ИНН, КПП, регистрационный номер в ПФР)
- Информация о трудовой деятельности работника у данного работодателя:
- дата приема на работу
- трудовая функция (должность, профессия, специальность)
- переводы на другую работу (при наличии)
- дата и основание прекращения трудового договора
- Дата выдачи документа, подпись уполномоченного лица
Существенное преимущество формы СТД-Р перед бумажной трудовой книжкой заключается в том, что она не просто фиксирует последнюю запись об увольнении, а содержит полную информацию о трудовой деятельности сотрудника у данного работодателя.
Процедура выдачи формы СТД-Р при увольнении:
- Заполнить форму СТД-Р на основании приказа об увольнении
- Распечатать документ в двух экземплярах
- Заверить подписью уполномоченного лица
- Проставить печать организации (при наличии)
- Выдать один экземпляр работнику под подпись во втором экземпляре
- Второй экземпляр хранить в организации в течение 50 лет
Важно понимать, что работнику с электронной трудовой книжкой может потребоваться документ, подтверждающий его общий трудовой стаж, включая работу у предыдущих работодателей. Для этих целей сотрудник может:
- Запросить форму СТД-ПФР в Пенсионном фонде России
- Получить форму СТД-ПФР через портал Госуслуг
- Обратиться в МФЦ для получения формы СТД-ПФР
Форма СТД-ПФР содержит информацию о всей трудовой деятельности гражданина, которая отражена в системе персонифицированного учета ПФР с 2020 года, а также сведения, перенесенные из бумажной трудовой книжки за более ранние периоды.
Законодательные требования к документообороту
Документооборот при увольнении сотрудника с электронной трудовой книжкой регламентируется комплексом нормативных актов, определяющих обязанности работодателя и защищающих права увольняемого работника. Несоблюдение этих требований влечет серьезную административную ответственность. ⚖️
Ключевые нормативные акты, регламентирующие процесс увольнения:
- Трудовой кодекс РФ (статьи 66.1, 84.1, 140, 234)
- Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»
- Приказ Минтруда России от 20.01.2020 № 23н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем»
- Постановление Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п «Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица»
Законодательные сроки, которые необходимо соблюдать при увольнении работника:
|Процедура
|Законодательно установленный срок
|Правовое основание
|Выдача формы СТД-Р
|В день увольнения
|ч. 4 ст. 66.1 ТК РФ
|Предоставление формы СЗВ-ТД в ПФР
|Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа об увольнении
|п. 2.5 ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ
|Окончательный расчет с работником
|В день увольнения
|ст. 140 ТК РФ
|Выдача других запрошенных работником документов, связанных с работой
|Не позднее трех рабочих дней со дня подачи письменного заявления
|ст. 62 ТК РФ
Административная ответственность за нарушение законодательства при увольнении:
- За нарушение трудового законодательства — штраф до 5 000 руб. для должностных лиц, до 50 000 руб. для юридических лиц (ст. 5.27 КоАП РФ)
- За необоснованный отказ в выдаче документов, связанных с работой — штраф до 5 000 руб. для должностных лиц (ст. 5.27 КоАП РФ)
- За нарушение сроков предоставления СЗВ-ТД в ПФР — штраф 500 руб. в отношении каждого работника (ст. 15.33.2 КоАП РФ)
- За задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности — компенсация работнику в размере среднего заработка за все время задержки (ст. 234 ТК РФ)
Существенным моментом является правильное документирование процесса выдачи документов увольняемому сотруднику. Практическая рекомендация — создать журнал учета выдачи документов при увольнении, где работник будет расписываться за получение каждого документа. Это позволит избежать споров о том, были ли фактически выданы те или иные документы.
При отсутствии работника на рабочем месте в день увольнения необходимо:
- Направить работнику уведомление о необходимости явиться за документами или дать согласие на отправку их почтой
- Зафиксировать факт направления уведомления в журнале исходящей корреспонденции
- Сохранить доказательства направления уведомления (почтовую квитанцию, опись вложения)
- В случае согласия работника, направить документы заказным письмом с уведомлением о вручении
При соблюдении всех законодательных требований к документообороту работодатель минимизирует риски трудовых споров и административных санкций, а работник получает полный комплект документов, необходимых для дальнейшего трудоустройства и подтверждения трудового стажа.
Процесс оформления увольнения сотрудника с электронной трудовой книжкой требует безупречного знания регламентирующих документов и внимания к деталям. Своевременная выдача правильно оформленной формы СТД-Р, передача сведений в ПФР через СЗВ-ТД и соблюдение всех процедурных сроков — это не просто юридическая обязанность работодателя, но и показатель профессионализма HR-службы. Помните: качественное документальное сопровождение увольнения не только защищает компанию от рисков, но и сохраняет её репутацию как ответственного работодателя.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву