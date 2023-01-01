Какие документы нужны для работы по совместительству: полный список

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, интересующиеся работой по совместительству

Работодатели, нанимающие совместителей и занимающиеся HR-документооборотом

Профессионалы в области HR и юриспруденции, ищущие актуальную информацию о трудовом законодательстве Работа по совместительству открывает дополнительные карьерные возможности и источники дохода, но требует корректного документального оформления. Многие соискатели и даже работодатели сталкиваются с вопросами: какие бумаги необходимы для легального трудоустройства совместителя, чем отличается пакет документов для внутреннего и внешнего совместительства, и какие подводные камни могут ожидать при оформлении? В 2025 году требования к документации стали ещё строже, поэтому важно разобраться, как правильно оформить совместительство без юридических проблем. 📝

Что такое работа по совместительству: ключевые понятия

Совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Важно понимать, что совместительство регулируется главой 44 Трудового кодекса РФ и имеет чёткое юридическое определение.

Различают два основных вида совместительства:

Внутреннее совместительство — когда сотрудник работает у того же работодателя, но на другой должности или в другом подразделении

Внешнее совместительство — когда работник трудится у другого работодателя

При этом необходимо разграничивать совместительство и совмещение должностей. Совмещение предполагает выполнение дополнительных обязанностей в рамках одного трудового договора и рабочего времени. Совместительство же — это отдельный трудовой договор и дополнительное рабочее время.

Характеристика Совместительство Совмещение должностей Правовое оформление Отдельный трудовой договор Дополнительное соглашение к существующему договору Рабочее время В свободное от основной работы время В рамках основного рабочего времени Максимальная продолжительность Не более 4 часов в день (половина нормы) Ограничений нет Оплата труда Отдельная заработная плата Доплата к основной зарплате

Законодательство накладывает ограничения на продолжительность работы по совместительству — не более 4 часов в день или половины месячной нормы рабочего времени. Существуют также категории сотрудников, которым запрещено работать по совместительству: лица до 18 лет, работники вредных и опасных производств, государственные и муниципальные служащие (с рядом исключений).

Елена Сергеева, HR-директор Недавно в моей практике был показательный случай. Талантливый IT-специалист Андрей решил устроиться к нам совместителем,continuing работать в крупной компании. Он пришёл с неполным пакетом документов — не предоставил справку о характере условий труда на основной работе. Мы не могли оформить его без этой бумаги, так как обязаны убедиться, что основная работа не связана с вредными условиями труда. Из-за этой формальности процесс трудоустройства затянулся на две недели. С тех пор я всегда даю потенциальным совместителям полный список необходимых документов ещё до собеседования, что экономит время всем сторонам.

Документы для оформления внешнего совместительства

Внешнее совместительство требует особенно тщательного документального оформления, поскольку работник будет трудиться у нового работодателя. В 2025 году обязательный пакет документов для оформления внешнего совместительства включает в себя: 📋

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность — оригинал предъявляется для проверки личности, копия остаётся в личном деле

— оригинал предъявляется для проверки личности, копия остаётся в личном деле Заявление о приёме на работу по совместительству — с указанием должности, режима работы и даты начала работы

— с указанием должности, режима работы и даты начала работы Документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний — если работа требует определённой квалификации

— если работа требует определённой квалификации Справка с основного места работы — подтверждающая факт трудоустройства и статус основного места работы

— подтверждающая факт трудоустройства и статус основного места работы СНИЛС — для персонифицированного учёта

— для персонифицированного учёта ИНН — для налогового учёта

Важно отметить, что в отличие от стандартного трудоустройства, при оформлении внешнего совместительства не нужно предоставлять трудовую книжку. Работодатель по совместительству не делает в неё записей, если только сотрудник сам не попросит об этом. В последнем случае работник должен предоставить справку с основного места работы с указанием должности и условий труда.

Для некоторых категорий сотрудников могут потребоваться дополнительные документы:

Справка о характере и условиях труда на основном месте работы — если работа связана с вредными или опасными условиями

— если работа связана с вредными или опасными условиями Справка о среднем заработке за последний год — может потребоваться для некоторых категорий специалистов с ограничениями по совместительству

— может потребоваться для некоторых категорий специалистов с ограничениями по совместительству Разрешение от работодателя на основном месте работы — для отдельных категорий работников (например, руководящих должностей в государственных учреждениях)

Обратите внимание, что работодатель не имеет права требовать от соискателя документы, не предусмотренные Трудовым кодексом. Например, требование предоставить сведения о наличии/отсутствии судимости незаконно, если такое требование не установлено для данной должности законодательством.

Документы для внутреннего совместительства

Внутреннее совместительство предполагает оформление уже работающего в организации сотрудника на дополнительную должность в свободное от основной работы время. Документальное оформление в этом случае проще, но также имеет свои особенности. 🔄

Базовый пакет документов для внутреннего совместительства включает:

Заявление сотрудника о приёме на работу по внутреннему совместительству — с указанием должности и желаемого режима работы

— с указанием должности и желаемого режима работы Документ о квалификации или образовании — если новая должность требует других компетенций, чем основная работа

Поскольку работник уже трудоустроен в организации, большинство личных документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка) уже имеются в его личном деле. Дополнительно запрашивать их не требуется.

Михаил Коршунов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент — руководитель среднего бизнеса, который решил оптимизировать расходы и предложил нескольким своим сотрудникам внутреннее совместительство вместо найма новых людей. Он допустил серьезную ошибку, ограничившись устными договоренностями и не заключив дополнительные трудовые договоры. Когда один из сотрудников обратился в трудовую инспекцию по поводу неоплаты сверхурочных, компанию ожидали крупные штрафы. Самое интересное, что документальное оформление заняло бы всего пару часов, а компания потеряла из-за этого упущения почти 300 000 рублей. Оформляйте все правильно с самого начала — это дешевле и безопаснее.

Важный момент: при оформлении внутреннего совместительства может потребоваться согласование с руководителем подразделения, где сотрудник работает по основному месту. Это не является законодательным требованием, но часто предусматривается внутренними политиками организаций для предотвращения конфликта интересов и перегрузки работника.

Вид документа Внутреннее совместительство Внешнее совместительство Заявление о приёме на работу Требуется Требуется Паспорт Не требуется (уже есть копия) Требуется СНИЛС, ИНН Не требуется (уже есть копия) Требуется Трудовая книжка Не требуется (уже имеется) Не требуется Справка с основного места работы Не требуется Требуется Документы об образовании Требуется только если необходима иная квалификация Требуется

Особенности оформления трудового договора совместителя

Трудовой договор с совместителем имеет ряд специфических особенностей, без учёта которых документ может быть признан недействительным. В 2025 году к оформлению трудовых договоров совместителей предъявляются повышенные требования. 📑

В трудовом договоре с совместителем обязательно должны быть указаны следующие пункты:

Указание на работу по совместительству — прямое упоминание того, что работник принимается именно в качестве совместителя (внутреннего или внешнего)

— прямое упоминание того, что работник принимается именно в качестве совместителя (внутреннего или внешнего) Режим рабочего времени — с учётом ограничения не более 4 часов в день (при пятидневной рабочей неделе) или не более половины месячной нормы рабочего времени

— с учётом ограничения не более 4 часов в день (при пятидневной рабочей неделе) или не более половины месячной нормы рабочего времени Срок действия договора — договор может быть как срочным, так и бессрочным

— договор может быть как срочным, так и бессрочным Условия оплаты труда — размер оклада или тарифной ставки, порядок и сроки выплаты заработной платы

— размер оклада или тарифной ставки, порядок и сроки выплаты заработной платы Трудовые обязанности — чёткое определение функционала и ответственности работника

— чёткое определение функционала и ответственности работника Условия предоставления отпуска — совместителю должен предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы

Важный нюанс: законодательство не устанавливает разницы между формой трудового договора с совместителем и со штатным сотрудником. Однако на практике для совместителей часто используются адаптированные шаблоны трудовых договоров с учётом особенностей совместительства.

Приведу пример формулировки в трудовом договоре: "Настоящий трудовой договор заключается для выполнения работником работы по совместительству. Работник принимается на должность [название должности] с [дата начала работы] с режимом работы [конкретные дни и часы] в [место работы]".

Ключевые ошибки при оформлении трудового договора с совместителем, которые следует избегать:

Отсутствие прямого указания на работу по совместительству

Установление продолжительности рабочего времени, превышающей допустимую законом

Невключение пункта о предоставлении отпуска одновременно с отпуском по основной работе

Включение условий, ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым законодательством

После подписания трудового договора работодатель должен ознакомить совместителя с локальными нормативными актами (правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда, должностной инструкцией и т.д.) под подпись, даже если совместитель — внутренний.

Дополнительные документы: когда они необходимы

В определённых ситуациях для оформления работы по совместительству могут потребоваться дополнительные документы. Это зависит от специфики должности, отрасли и особенностей самого работника. Своевременное предоставление этих документов поможет избежать проблем как при трудоустройстве, так и в процессе работы. 🔍

Рассмотрим дополнительные документы, необходимые для особых категорий работников:

Медицинская книжка — для работников образования, медицины, общественного питания, торговли продовольственными товарами

— для работников образования, медицины, общественного питания, торговли продовольственными товарами Справка об отсутствии судимости — для педагогических работников, сотрудников правоохранительных органов, работников финансовых организаций

— для педагогических работников, сотрудников правоохранительных органов, работников финансовых организаций Разрешение на работу или патент — для иностранных граждан

— для иностранных граждан Согласие одного из родителей и разрешение органа опеки — для несовершеннолетних работников от 14 до 16 лет

— для несовершеннолетних работников от 14 до 16 лет Военный билет или приписное свидетельство — для военнообязанных граждан в организациях, ведущих воинский учёт

— для военнообязанных граждан в организациях, ведущих воинский учёт Справка о прохождении психиатрического освидетельствования — для работников, связанных с источниками повышенной опасности

Для определённых профессиональных сфер могут требоваться специальные документы:

Водительское удостоверение соответствующей категории — для водителей

— для водителей Удостоверение о допуске к работе на высоте — для строителей, монтажников

— для строителей, монтажников Сертификаты, подтверждающие право на медицинскую деятельность — для медработников

— для медработников Разрешение на работу по совместительству от руководства — для государственных и муниципальных служащих

Важно помнить: если работа по совместительству связана с доступом к коммерческой, служебной или государственной тайне, могут потребоваться дополнительные документы и согласования, включая подписание соглашения о неразглашении.

Особое внимание следует обратить на совместительство в бюджетных организациях. Здесь могут действовать дополнительные ограничения и требоваться специальные разрешения. Например, руководителям муниципальных учреждений необходимо получить письменное согласие учредителя для работы по совместительству.

В 2025 году цифровизация трудовых отношений расширила возможности электронного документооборота. Часть документов может предоставляться в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи, но только если соответствующий порядок закреплён в локальных нормативных актах работодателя.