Какие документы нужны для подработки: полный перечень для трудоустройства

Люди, желающие разобраться в документах для трудоустройства и специфике различных форм занятости Легальная подработка — это не только дополнительный доход, но и определённые бюрократические процедуры, которые необходимо пройти. Многие соискатели теряются в требованиях к документам, особенно когда речь идёт о совмещении с основной работой. Запутанные нормы Трудового кодекса, различия в требованиях работодателей и специфика разных форм занятости создают настоящий лабиринт для тех, кто хочет подрабатывать официально. Разберёмся детально, какие документы действительно нужны для трудоустройства на подработку в 2025 году, и как избежать типичных ошибок при оформлении. 📋

Документы для подработки: что нужно подготовить

Перечень документов для официального трудоустройства на подработку во многом совпадает со стандартным набором для основной работы, но имеет свои нюансы. Рассмотрим базовый комплект, необходимый практически в любой ситуации:

Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС (страховое свидетельство пенсионного страхования)

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

Документ об образовании (при наличии квалификационных требований)

Справка с основного места работы (при оформлении по совместительству)

Медицинская книжка (для определенных категорий работников)

Важно отметить, что при подработке по совместительству работодатель не вправе требовать трудовую книжку — она должна храниться по основному месту работы. Вместо этого новый работодатель может попросить предоставить копию трудовой или справку с основного места работы.

Документ Обязательность Особенности при подработке Паспорт Обязателен всегда Требуется оригинал для сверки и копия для личного дела СНИЛС Обязателен всегда С 2025 года достаточно сообщить номер, бумажный носитель необязателен ИНН Желателен Упрощает налоговый учет, особенно при наличии нескольких источников дохода Трудовая книжка Не требуется Остается по основному месту работы Справка с основной работы Обязательна при совместительстве Должна содержать информацию о режиме работы и специфике труда

Анна Петрова, HR-директор Недавно к нам обратился Михаил, IT-специалист, работающий в крупной компании. Он хотел устроиться к нам на подработку по вечерам. Михаил пришел с полным пакетом документов, включая оригинал трудовой книжки, чем немало меня удивил. Пришлось объяснять, что по закону трудовую книжку он должен оставить по основному месту работы, а нам достаточно справки с графиком его основной занятости. Специально для него мы разработали шаблон такой справки, который он отнес своему работодателю. Многие соискатели не знают этих нюансов и либо приносят лишние документы, либо не приносят нужных. Важно помнить: для подработки требуется особый набор документов, отличный от того, что нужен для основной работы.

Дополнительно могут потребоваться специфические документы в зависимости от сферы деятельности. Например, для работы с детьми необходима справка об отсутствии судимости, а для некоторых должностей — документы, подтверждающие специальные разрешения или допуски.

Как оформиться на дополнительную работу по закону

Официальное оформление подработки может происходить несколькими путями, каждый из которых имеет свои особенности с точки зрения необходимых документов:

Внешнее совместительство — работа в другой организации помимо основной Внутреннее совместительство — дополнительная работа у того же работодателя Совмещение профессий — выполнение дополнительной работы в рамках основного рабочего времени Срочный трудовой договор — для временных подработок Гражданско-правовой договор (ГПД) — для выполнения конкретных работ/услуг

Для каждого типа оформления требуется свой пакет документов и заполнение соответствующих форм. Наиболее распространенным вариантом является внешнее совместительство, которое оформляется по статье 60.1 Трудового кодекса РФ.

При оформлении подработки по совместительству ключевым документом становится заявление о приеме на работу, в котором обязательно должна быть указана формулировка "по совместительству". Это юридически важно, поскольку определяет особый порядок вашего трудоустройства.

Алгоритм действий при оформлении на подработку выглядит следующим образом:

Подготовка необходимого пакета документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, документы об образовании) Получение справки с основного места работы о режиме труда (при совместительстве) Написание заявления о приеме на работу по совместительству Подписание трудового договора с указанием особых условий работы Оформление приказа о приеме на работу по совместительству Прохождение вводного инструктажа и ознакомление с локальными нормативными актами

Важно помнить, что с 2020 года работник вправе выбрать формат ведения трудовой книжки — бумажный или электронный. При выборе электронной формы информация о трудоустройстве на подработку автоматически будет попадать в базу ПФР, независимо от того, предоставляли вы трудовую книжку новому работодателю или нет. 📱

Специфика документов при различных видах подработки

Требования к документам могут существенно различаться в зависимости от формата подработки и сферы деятельности. Рассмотрим особенности для наиболее распространенных ситуаций:

Вид подработки Специфические документы Примечания Работа в сфере общественного питания Медицинская книжка с актуальными отметками Обязательна для всех сотрудников, контактирующих с пищей Работа с детьми Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка Срок получения справки из МВД — до 30 дней Водитель Водительское удостоверение, медицинская справка, карта тахографа (для коммерческих перевозок) Для такси может потребоваться специальное разрешение Подработка для иностранных граждан Патент/разрешение на работу, миграционная карта, уведомление о постановке на учет Без этих документов трудоустройство невозможно Удаленная работа Стандартный пакет документов (можно предоставить электронные копии) Трудовой договор может быть подписан электронной подписью

Для студенческих подработок обычно требуется стандартный пакет документов, а также может понадобиться справка из учебного заведения с указанием формы обучения и расписания занятий. Данная справка помогает работодателю корректно составить график работы, не мешающий учебе.

Для пенсионеров, желающих подрабатывать, к базовому пакету документов следует добавить пенсионное удостоверение. Это не является обязательным требованием законодательства, но многие работодатели запрашивают его для корректного оформления сотрудника и возможного предоставления дополнительных льгот.

Сергей Иванов, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с молодым программистом Алексеем, который решил подрабатывать репетитором по информатике для школьников. Он попытался устроиться в образовательный центр, взяв с собой только паспорт и диплом о высшем образовании. Администрация центра отказала ему в приеме на работу, поскольку для работы с детьми обязательно требовалась справка об отсутствии судимости. Алексей был крайне удивлен, так как никогда не сталкивался с подобным требованием в IT-сфере. Пришлось объяснять ему, что для работы в сфере образования существует особый перечень документов, установленный законодательством. Мы подали запрос на получение справки, и через три недели Алексей смог приступить к работе. Этот случай наглядно показывает, насколько важно заранее уточнять специфические требования к документам в зависимости от сферы подработки.

При работе в режиме самозанятого для оформления подработки потребуется минимальный пакет документов, так как большинство процедур происходит в электронном виде. Достаточно паспорта и подтверждения регистрации в качестве самозанятого (можно предоставить QR-код из приложения "Мой налог").

Документы для совместителей и временных работников

Совместительство — один из самых распространенных форматов подработки, который имеет свою специфику в оформлении. Ключевое отличие — необходимость документального подтверждения основного места работы.

Для внешних совместителей требуются следующие документы:

Стандартный пакет документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, документы об образовании)

Справка с основного места работы с указанием режима рабочего времени

Справка о характере и условиях труда (при вредных условиях на основной работе)

Заявление о приеме на работу по совместительству

Для внутренних совместителей (работающих в той же организации) пакет документов существенно упрощается, так как большинство необходимых бумаг уже есть у работодателя. Как правило, достаточно написать заявление о приеме на работу по совместительству на имя руководителя и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору или новый трудовой договор.

Для временных работников, оформляемых по срочному трудовому договору, помимо стандартного набора документов требуется указание в заявлении и договоре конкретного срока работы и причин срочного характера трудовых отношений (статья 59 ТК РФ).

В случае оформления по гражданско-правовому договору (ГПД) ситуация с документами выглядит иначе:

Требуется паспорт и ИНН Не требуется трудовая книжка или справка с основного места работы Могут потребоваться документы, подтверждающие квалификацию Вместо заявления о приеме составляется двусторонний договор на оказание услуг или выполнение работ

Важно понимать, что работа по ГПД не является трудоустройством в классическом смысле, а представляет собой гражданско-правовые отношения. Соответственно, на такую подработку не распространяются многие гарантии Трудового кодекса. 📑

Что требуют работодатели и как подготовиться правильно

Несмотря на законодательно установленный перечень необходимых документов, на практике работодатели могут предъявлять дополнительные требования. Разберемся, какие запросы легитимны, а какие — нет.

Работодатель вправе дополнительно затребовать:

Характеристику с предыдущего места работы (не обязательно для предоставления)

Рекомендательные письма (по желанию соискателя)

Портфолио работ для творческих и технических специальностей

Документы, подтверждающие специальные знания и навыки (сертификаты, дипломы)

Работодатель не имеет права требовать:

Информацию о политических, религиозных убеждениях

Сведения о частной жизни

Характеристики с предыдущих мест работы (можно запросить, но нельзя требовать)

Трудовую книжку при оформлении по совместительству

Справки о доходах с иных мест работы

Для максимально комфортного процесса оформления на подработку рекомендуется заранее подготовить расширенный пакет документов. Это сэкономит время и упростит процедуру трудоустройства.

Практические советы по подготовке к оформлению на подработку:

Заранее проверьте срок действия всех документов (особенно медицинских справок) Подготовьте несколько копий ключевых документов (паспорта, СНИЛС, ИНН) Уточните у работодателя полный список требуемых документов до начала оформления Заготовьте шаблон заявления о приеме на работу по совместительству Запросите у основного работодателя справку о режиме работы заблаговременно Держите под рукой электронные копии всех документов (для удаленного оформления)

В 2025 году многие компании перешли на электронный документооборот, что значительно упрощает процесс оформления на подработку. Тем не менее, оригиналы ключевых документов всё равно потребуются для сверки при личной встрече с представителем HR-отдела.