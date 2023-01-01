Какие документы нужны для подработки: полный перечень для трудоустройства
Для кого эта статья:
- Соискатели, ищущие легальные способы подработки
- Работодатели, нуждающиеся в разъяснении процедур оформления работников
Люди, желающие разобраться в документах для трудоустройства и специфике различных форм занятости
Легальная подработка — это не только дополнительный доход, но и определённые бюрократические процедуры, которые необходимо пройти. Многие соискатели теряются в требованиях к документам, особенно когда речь идёт о совмещении с основной работой. Запутанные нормы Трудового кодекса, различия в требованиях работодателей и специфика разных форм занятости создают настоящий лабиринт для тех, кто хочет подрабатывать официально. Разберёмся детально, какие документы действительно нужны для трудоустройства на подработку в 2025 году, и как избежать типичных ошибок при оформлении. 📋
Документы для подработки: что нужно подготовить
Перечень документов для официального трудоустройства на подработку во многом совпадает со стандартным набором для основной работы, но имеет свои нюансы. Рассмотрим базовый комплект, необходимый практически в любой ситуации:
- Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность
- СНИЛС (страховое свидетельство пенсионного страхования)
- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)
- Документ об образовании (при наличии квалификационных требований)
- Справка с основного места работы (при оформлении по совместительству)
- Медицинская книжка (для определенных категорий работников)
Важно отметить, что при подработке по совместительству работодатель не вправе требовать трудовую книжку — она должна храниться по основному месту работы. Вместо этого новый работодатель может попросить предоставить копию трудовой или справку с основного места работы.
|Документ
|Обязательность
|Особенности при подработке
|Паспорт
|Обязателен всегда
|Требуется оригинал для сверки и копия для личного дела
|СНИЛС
|Обязателен всегда
|С 2025 года достаточно сообщить номер, бумажный носитель необязателен
|ИНН
|Желателен
|Упрощает налоговый учет, особенно при наличии нескольких источников дохода
|Трудовая книжка
|Не требуется
|Остается по основному месту работы
|Справка с основной работы
|Обязательна при совместительстве
|Должна содержать информацию о режиме работы и специфике труда
Анна Петрова, HR-директор Недавно к нам обратился Михаил, IT-специалист, работающий в крупной компании. Он хотел устроиться к нам на подработку по вечерам. Михаил пришел с полным пакетом документов, включая оригинал трудовой книжки, чем немало меня удивил. Пришлось объяснять, что по закону трудовую книжку он должен оставить по основному месту работы, а нам достаточно справки с графиком его основной занятости. Специально для него мы разработали шаблон такой справки, который он отнес своему работодателю. Многие соискатели не знают этих нюансов и либо приносят лишние документы, либо не приносят нужных. Важно помнить: для подработки требуется особый набор документов, отличный от того, что нужен для основной работы.
Дополнительно могут потребоваться специфические документы в зависимости от сферы деятельности. Например, для работы с детьми необходима справка об отсутствии судимости, а для некоторых должностей — документы, подтверждающие специальные разрешения или допуски.
Как оформиться на дополнительную работу по закону
Официальное оформление подработки может происходить несколькими путями, каждый из которых имеет свои особенности с точки зрения необходимых документов:
- Внешнее совместительство — работа в другой организации помимо основной
- Внутреннее совместительство — дополнительная работа у того же работодателя
- Совмещение профессий — выполнение дополнительной работы в рамках основного рабочего времени
- Срочный трудовой договор — для временных подработок
- Гражданско-правовой договор (ГПД) — для выполнения конкретных работ/услуг
Для каждого типа оформления требуется свой пакет документов и заполнение соответствующих форм. Наиболее распространенным вариантом является внешнее совместительство, которое оформляется по статье 60.1 Трудового кодекса РФ.
При оформлении подработки по совместительству ключевым документом становится заявление о приеме на работу, в котором обязательно должна быть указана формулировка "по совместительству". Это юридически важно, поскольку определяет особый порядок вашего трудоустройства.
Алгоритм действий при оформлении на подработку выглядит следующим образом:
- Подготовка необходимого пакета документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, документы об образовании)
- Получение справки с основного места работы о режиме труда (при совместительстве)
- Написание заявления о приеме на работу по совместительству
- Подписание трудового договора с указанием особых условий работы
- Оформление приказа о приеме на работу по совместительству
- Прохождение вводного инструктажа и ознакомление с локальными нормативными актами
Важно помнить, что с 2020 года работник вправе выбрать формат ведения трудовой книжки — бумажный или электронный. При выборе электронной формы информация о трудоустройстве на подработку автоматически будет попадать в базу ПФР, независимо от того, предоставляли вы трудовую книжку новому работодателю или нет. 📱
Специфика документов при различных видах подработки
Требования к документам могут существенно различаться в зависимости от формата подработки и сферы деятельности. Рассмотрим особенности для наиболее распространенных ситуаций:
|Вид подработки
|Специфические документы
|Примечания
|Работа в сфере общественного питания
|Медицинская книжка с актуальными отметками
|Обязательна для всех сотрудников, контактирующих с пищей
|Работа с детьми
|Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка
|Срок получения справки из МВД — до 30 дней
|Водитель
|Водительское удостоверение, медицинская справка, карта тахографа (для коммерческих перевозок)
|Для такси может потребоваться специальное разрешение
|Подработка для иностранных граждан
|Патент/разрешение на работу, миграционная карта, уведомление о постановке на учет
|Без этих документов трудоустройство невозможно
|Удаленная работа
|Стандартный пакет документов (можно предоставить электронные копии)
|Трудовой договор может быть подписан электронной подписью
Для студенческих подработок обычно требуется стандартный пакет документов, а также может понадобиться справка из учебного заведения с указанием формы обучения и расписания занятий. Данная справка помогает работодателю корректно составить график работы, не мешающий учебе.
Для пенсионеров, желающих подрабатывать, к базовому пакету документов следует добавить пенсионное удостоверение. Это не является обязательным требованием законодательства, но многие работодатели запрашивают его для корректного оформления сотрудника и возможного предоставления дополнительных льгот.
Сергей Иванов, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с молодым программистом Алексеем, который решил подрабатывать репетитором по информатике для школьников. Он попытался устроиться в образовательный центр, взяв с собой только паспорт и диплом о высшем образовании. Администрация центра отказала ему в приеме на работу, поскольку для работы с детьми обязательно требовалась справка об отсутствии судимости. Алексей был крайне удивлен, так как никогда не сталкивался с подобным требованием в IT-сфере. Пришлось объяснять ему, что для работы в сфере образования существует особый перечень документов, установленный законодательством. Мы подали запрос на получение справки, и через три недели Алексей смог приступить к работе. Этот случай наглядно показывает, насколько важно заранее уточнять специфические требования к документам в зависимости от сферы подработки.
При работе в режиме самозанятого для оформления подработки потребуется минимальный пакет документов, так как большинство процедур происходит в электронном виде. Достаточно паспорта и подтверждения регистрации в качестве самозанятого (можно предоставить QR-код из приложения "Мой налог").
Документы для совместителей и временных работников
Совместительство — один из самых распространенных форматов подработки, который имеет свою специфику в оформлении. Ключевое отличие — необходимость документального подтверждения основного места работы.
Для внешних совместителей требуются следующие документы:
- Стандартный пакет документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, документы об образовании)
- Справка с основного места работы с указанием режима рабочего времени
- Справка о характере и условиях труда (при вредных условиях на основной работе)
- Заявление о приеме на работу по совместительству
Для внутренних совместителей (работающих в той же организации) пакет документов существенно упрощается, так как большинство необходимых бумаг уже есть у работодателя. Как правило, достаточно написать заявление о приеме на работу по совместительству на имя руководителя и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору или новый трудовой договор.
Для временных работников, оформляемых по срочному трудовому договору, помимо стандартного набора документов требуется указание в заявлении и договоре конкретного срока работы и причин срочного характера трудовых отношений (статья 59 ТК РФ).
В случае оформления по гражданско-правовому договору (ГПД) ситуация с документами выглядит иначе:
- Требуется паспорт и ИНН
- Не требуется трудовая книжка или справка с основного места работы
- Могут потребоваться документы, подтверждающие квалификацию
- Вместо заявления о приеме составляется двусторонний договор на оказание услуг или выполнение работ
Важно понимать, что работа по ГПД не является трудоустройством в классическом смысле, а представляет собой гражданско-правовые отношения. Соответственно, на такую подработку не распространяются многие гарантии Трудового кодекса. 📑
Что требуют работодатели и как подготовиться правильно
Несмотря на законодательно установленный перечень необходимых документов, на практике работодатели могут предъявлять дополнительные требования. Разберемся, какие запросы легитимны, а какие — нет.
Работодатель вправе дополнительно затребовать:
- Характеристику с предыдущего места работы (не обязательно для предоставления)
- Рекомендательные письма (по желанию соискателя)
- Портфолио работ для творческих и технических специальностей
- Документы, подтверждающие специальные знания и навыки (сертификаты, дипломы)
Работодатель не имеет права требовать:
- Информацию о политических, религиозных убеждениях
- Сведения о частной жизни
- Характеристики с предыдущих мест работы (можно запросить, но нельзя требовать)
- Трудовую книжку при оформлении по совместительству
- Справки о доходах с иных мест работы
Для максимально комфортного процесса оформления на подработку рекомендуется заранее подготовить расширенный пакет документов. Это сэкономит время и упростит процедуру трудоустройства.
Практические советы по подготовке к оформлению на подработку:
- Заранее проверьте срок действия всех документов (особенно медицинских справок)
- Подготовьте несколько копий ключевых документов (паспорта, СНИЛС, ИНН)
- Уточните у работодателя полный список требуемых документов до начала оформления
- Заготовьте шаблон заявления о приеме на работу по совместительству
- Запросите у основного работодателя справку о режиме работы заблаговременно
- Держите под рукой электронные копии всех документов (для удаленного оформления)
В 2025 году многие компании перешли на электронный документооборот, что значительно упрощает процесс оформления на подработку. Тем не менее, оригиналы ключевых документов всё равно потребуются для сверки при личной встрече с представителем HR-отдела.
Грамотная подготовка документов для подработки — это залог быстрого и беспроблемного трудоустройства. Помните, что требования к документам зависят от формата работы, сферы деятельности и политики конкретного работодателя. Заранее изучив эти нюансы, вы сможете избежать неожиданностей и оперативно приступить к дополнительному заработку. Подработка не только обеспечивает дополнительный доход, но и расширяет ваш профессиональный опыт, поэтому стоит отнестись к её оформлению со всей ответственностью.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву