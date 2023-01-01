Какие договоры бывают при устройстве на работу: виды и отличия#Карьера и развитие #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Соискатели работы, желающие понять особенности трудовых договоров
- Специалисты в сфере HR и юриспруденции, интересующиеся трудовым законодательством
Фрилансеры и независимые работники, нуждающиеся в информации о гражданско-правовых договорах
Подписывая договор о трудоустройстве, вы фактически определяете свою судьбу на месяцы или годы вперед. Неверно выбранный тип соглашения может лишить вас отпуска, больничных и даже пенсионных отчислений. По данным Росстата, каждый третий работник в России сталкивается с нарушением своих трудовых прав именно из-за неправильного оформления отношений с работодателем. Разберемся, какие виды договоров существуют в 2025 году, и как выбрать тот, который защитит ваши интересы. ??
Виды договоров при трудоустройстве: полный обзор
При устройстве на работу соискатель сталкивается с различными видами договоров, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Знание этих нюансов позволяет защитить свои права и выбрать оптимальный вариант трудоустройства. ??
Существует два основных типа договоров, регулирующих отношения между работником и работодателем:
- Трудовой договор — регулируется Трудовым кодексом РФ
- Гражданско-правовой договор — регулируется Гражданским кодексом РФ
Кроме того, трудовые договоры подразделяются на:
- Бессрочные (заключаются на неопределенный срок)
- Срочные (заключаются на определенный срок до 5 лет)
- Договоры о дистанционной работе
- Договоры о работе по совместительству
- Договоры с сезонными работниками
- Договоры о работе на условиях неполного рабочего времени
Гражданско-правовые договоры представлены следующими видами:
- Договор подряда (выполнение конкретной работы с результатом)
- Договор оказания услуг (процесс без материального результата)
- Договор авторского заказа (создание произведения)
- Агентский договор (представление интересов)
|Вид договора
|Применение
|Ключевые особенности
|Трудовой бессрочный
|Основная занятость
|Полный социальный пакет, наибольшая защищенность
|Трудовой срочный
|Временные проекты, замещение
|Четко ограниченный период работы, социальные гарантии
|Договор подряда
|Разовые работы с конкретным результатом
|Нет подчинения правилам внутреннего распорядка, минимум гарантий
|Договор о дистанционной работе
|Работа вне офиса
|Особый режим труда и отдыха, электронный документооборот
Выбор подходящего договора зависит от многих факторов: характера работы, потребностей соискателя в социальных гарантиях, желаемой степени независимости и даже налоговых соображений. Ошибка при выборе может привести к серьезным последствиям — от отсутствия оплачиваемого отпуска до проблем с получением кредитов и визовой поддержки. ??
Трудовой договор vs гражданско-правовой: что выбрать
Главная развилка при трудоустройстве — выбор между трудовым и гражданско-правовым договором. Этот выбор определяет ваши права, обязанности и уровень социальной защищенности. По данным Министерства труда, около 15% работающих россиян в 2025 году оформлены по гражданско-правовым договорам, часто даже не понимая, чего лишаются. ??
Алексей Петров, старший юрист по трудовому праву
Ко мне обратилась Марина, программист с 5-летним стажем. Она три года работала в IT-компании по договору оказания услуг, трудилась наравне со штатными сотрудниками: с 9 до 18, в офисе, по указаниям руководителя. Когда Марина забеременела, оказалось, что она не имеет права на оплачиваемый декретный отпуск. Компания просто расторгла с ней договор.
В суде мы доказали, что фактически имели место трудовые отношения — Марина подчинялась правилам внутреннего распорядка, выполняла функцию по должности, а не конкретный результат. Суд постановил заключить с ней трудовой договор задним числом и выплатить все положенные пособия. Но стоило это нервов, времени и денег на судебные издержки.
Основные различия трудового и гражданско-правового договоров:
|Критерий
|Трудовой договор
|Гражданско-правовой договор
|Предмет договора
|Процесс труда (выполнение трудовой функции)
|Конкретный результат
|Подчинение
|Работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка
|Исполнитель сам организует работу
|Социальные гарантии
|Оплачиваемый отпуск, больничный, пенсионные отчисления в полном объеме
|Отсутствуют или минимальны
|Режим работы
|Устанавливается работодателем
|Определяется исполнителем самостоятельно
|Оплата
|Регулярная заработная плата не ниже МРОТ
|Оплата за результат, часто единовременная
|Расторжение
|По основаниям ТК РФ, с соблюдением процедуры
|По соглашению сторон или одностороннему заявлению
Трудовой договор подходит тем, кто ценит стабильность, нуждается в социальных гарантиях и готов подчиняться корпоративным правилам. Выбирайте этот вариант, если:
- Планируете долгосрочное сотрудничество с работодателем
- Нуждаетесь в стабильном доходе и социальной защите
- Вам важен официальный стаж работы
- Вы планируете брать кредиты или ипотеку
- Цените гарантированный отпуск и больничные
Гражданско-правовой договор может быть предпочтительнее для:
- Фрилансеров и проектных специалистов
- Тех, кто ценит независимость и гибкий график
- Людей, имеющих несколько источников дохода
- Специалистов, предпочитающих работать на результат
При выборе типа договора учитывайте не только сиюминутные преимущества (например, более высокий доход при ГПХ из-за отсутствия налоговых отчислений со стороны работодателя), но и долгосрочные перспективы — пенсионное обеспечение, возможность получения кредитов, защищенность в случае болезни или необходимости ухода за ребенком. ??
Срочный и бессрочный договоры: права и гарантии
Трудовые договоры делятся на срочные и бессрочные, причем законодательство отдает явное предпочтение последним. Бессрочный договор заключается по умолчанию, а для срочного требуются специальные основания, указанные в статье 59 ТК РФ. В 2025 году эти положения стали еще жестче — суды встают на сторону работников, доказывая необоснованность заключения срочных договоров. ?????
Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, когда:
- Трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок (сезонные работы, проектная деятельность)
- Работник принимается на время отсутствия основного сотрудника (декрет, длительная болезнь)
- Для выполнения временных работ (до 2 месяцев)
- С лицами, поступающими на работу в организации, заведомо временного характера
- С пенсионерами по возрасту (по соглашению сторон)
- С руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами
Важно понимать, что срочный договор не может быть продлен автоматически — это запрещено законом. Если срок истек, а сотрудник продолжает работать, и работодатель не возражает, договор считается заключенным на неопределенный срок. ??
Ирина Соколова, HR-директор
В нашу компанию пришла талантливая маркетологиня Ольга. Руководитель отдела настоял на заключении с ней срочного договора на год "для проверки". Я предупреждала, что это незаконно, но меня не послушали. Через 10 месяцев Ольга забеременела. Руководитель решил не продлевать с ней договор после истечения срока, но она обратилась в трудовую инспекцию.
Инспекция признала, что основания для срочного договора отсутствовали — маркетолог это постоянная должность в штатном расписании. Компании пришлось восстановить Ольгу, предоставить декретный отпуск и выплатить компенсацию за моральный ущерб. А если бы изначально заключили бессрочный договор, могли бы просто перераспределить нагрузку без юридических последствий.
Сравнение прав и гарантий при срочном и бессрочном договорах:
- Социальные гарантии — одинаковы в обоих случаях (отпуск, больничный, пенсионные отчисления)
- Увольнение — при бессрочном требуются веские основания, при срочном достаточно истечения срока
- Продление — бессрочный не требует продления, срочный нужно оформлять заново
- Предупреждение об увольнении — при срочном договоре работодатель обязан предупредить о непродлении за 3 дня
- Выходное пособие — при срочном договоре до 2 месяцев не выплачивается
Если работодатель настаивает на срочном договоре без законных оснований, стоит задуматься о его добросовестности. Часто это признак того, что компания не планирует долгосрочных отношений или хочет упростить процедуру увольнения. В таких случаях можно:
- Попросить письменно обосновать необходимость срочного договора
- Предложить испытательный срок в рамках бессрочного договора
- Согласиться на срочный, но зафиксировать реальные условия работы (фактически непрерывный характер)
- Обратиться в трудовую инспекцию при наличии явных нарушений
Помните, что выбор между срочным и бессрочным договором существенно влияет на вашу защищенность и перспективы в компании. Бессрочный договор всегда предпочтительнее с точки зрения трудовых прав. ???
Нестандартные формы договоров на рынке труда
Современный рынок труда отличается разнообразием форм занятости, которые выходят за рамки классического офисного формата "с 9 до 18". В 2025 году законодательство продолжает адаптироваться к новым реалиям, регулируя все больше нестандартных трудовых отношений. ??
Наиболее распространенные нестандартные формы договоров включают:
- Договор о дистанционной работе — работник выполняет обязанности вне офиса, взаимодействуя с работодателем через интернет
- Договор о неполном рабочем времени — предусматривает сокращенный рабочий день или неделю
- Договор о работе по совместительству — заключается с сотрудником, имеющим основное место работы
- Договор с самозанятым — особая форма ГПХ с плательщиком налога на профессиональный доход
- Договор с управляющим ИП — для руководителей, получающих вознаграждение как предприниматели
Рассмотрим особенности каждого вида договора подробнее.
Договор о дистанционной работе стал особенно актуален после пандемии. В 2025 году он имеет четкую регламентацию в ТК РФ и предусматривает:
- Возможность работать из любой точки мира
- Электронный документооборот (включая заключение договора)
- Особый режим контроля рабочего времени
- Компенсацию затрат на оборудование и связь
- Специфические основания для увольнения (например, недоступность работника более двух рабочих дней)
Договор о неполном рабочем времени подходит для студентов, родителей маленьких детей и тех, кто совмещает несколько видов деятельности. Ключевые моменты:
- Зарплата пропорциональна отработанному времени
- Все социальные гарантии сохраняются в полном объеме
- Отпуск предоставляется как при полной занятости
- Трудовой стаж исчисляется как обычно
Договор о работе по совместительству заключается, когда вы работаете на нескольких работодателей. Его особенности:
- Продолжительность работы не может превышать 4 часов в день
- В выходной день по основной работе можно работать полный день
- Отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе
- Для некоторых категорий работников совместительство запрещено
Договор с самозанятым — относительно новая форма, которая предлагает:
- Упрощенное налогообложение (4% при работе с физлицами, 6% с юрлицами)
- Отсутствие обязательных страховых взносов
- Минимум отчетности и документации
- Отсутствие социальных гарантий от работодателя
При выборе нестандартной формы договора важно оценить не только текущие преимущества, но и долгосрочные риски. Например, самозанятость может быть выгодна в молодости, но негативно скажется на пенсионных отчислениях. Дистанционная работа дает свободу, но может затруднить карьерный рост. ??
Идеальное решение — комбинированные формы занятости, которые сочетают стабильность и гибкость. Например, трудовой договор на неполное время с дистанционной работой обеспечивает и социальные гарантии, и свободу передвижения. ???
Как распознать невыгодные условия в договоре
Недобросовестные работодатели часто используют юридические уловки, чтобы ограничить права работников или возложить на них дополнительные обязанности. По статистике Роструда, в 2025 году 42% трудовых споров связаны именно с нарушениями условий договоров. Научитесь распознавать "красные флажки" до подписания документов. ??
Основные признаки невыгодного договора:
- Отсутствие четкого описания трудовой функции или слишком широкие формулировки
- Заниженный размер оклада с указанием на "премиальную часть" без четких критериев ее получения
- Испытательный срок более 3 месяцев (для руководителей — более 6 месяцев)
- Необоснованное заключение срочного договора
- Включение штрафов за дисциплинарные нарушения
- Ограничительные условия после увольнения (запрет на работу у конкурентов без компенсации)
- Чрезмерная материальная ответственность
- Обязательства по возврату затрат на обучение без привязки к стажу работы
На что обратить внимание при анализе договора:
|Раздел договора
|Что должно насторожить
|Как защитить свои интересы
|Предмет договора
|Размытые формулировки трудовой функции: "и другие поручения руководителя"
|Требовать конкретизации обязанностей, ссылаться на должностную инструкцию
|Оплата труда
|Разделение на "белую" и "серую" части, необоснованные удержания
|Настаивать на фиксации всей суммы в договоре, проверить легальность удержаний
|Рабочее время
|Ненормированный рабочий день без компенсаций, работа в выходные без повышенной оплаты
|Требовать дополнительный отпуск за ненормированный день, фиксировать оплату сверхурочных
|Срок договора
|Необоснованный срочный характер, автоматическое продление
|Запросить объяснение причин срочности, ссылаться на ст. 59 ТК РФ
|Материальная ответственность
|Полная материальная ответственность без законных оснований
|Проверить соответствие должности перечню из постановления Правительства
При обнаружении подозрительных условий предпримите следующие шаги:
- Запросите время на изучение документа (это ваше законное право)
- Сделайте копию для консультации с юристом
- Предложите корректировки, ссылаясь на нормы ТК РФ
- Зафиксируйте все устные договоренности в письменном виде
- При отказе внести изменения оцените риски или ищите другого работодателя
Помните, что даже подписанный договор с незаконными условиями можно оспорить — нормы трудового законодательства имеют приоритет над локальными актами. Если в договоре указано меньше прав, чем положено по закону, действуют нормы закона. ??
Особое внимание стоит уделить ситуациям, когда работодатель пытается замаскировать трудовые отношения под гражданско-правовые. Признаки подмены:
- Фиксированный график работы при договоре ГПХ
- Подчинение правилам внутреннего распорядка
- Регулярные ежемесячные выплаты фиксированной суммы
- Предоставление рабочего места и оборудования
- Включение в штатное расписание
Документы, которые стоит запросить при трудоустройстве помимо договора:
- Должностная инструкция
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Положение об оплате труда и премировании
- Коллективный договор (если есть)
Инвестируйте время в анализ договора до его подписания — это защитит вас от неприятных сюрпризов в будущем и обеспечит комфортные трудовые отношения. ??
Понимание юридических аспектов трудоустройства — это инвестиция в ваше профессиональное благополучие. Выбирая тип договора, руководствуйтесь не только сиюминутной выгодой, но и долгосрочными перспективами. Бессрочный трудовой договор обеспечивает максимальную защиту и стабильность, гражданско-правовой — свободу и гибкость, а нестандартные формы позволяют найти баланс между разными приоритетами. Внимательно изучайте все пункты перед подписанием и не бойтесь вести переговоры — ваша юридическая грамотность сегодня определит вашу профессиональную безопасность завтра. ???
Наталия Романова
юрист по трудовому праву