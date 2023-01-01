Какие договоры бывают при устройстве на работу: виды и отличия

Для кого эта статья:

Соискатели работы, желающие понять особенности трудовых договоров

Специалисты в сфере HR и юриспруденции, интересующиеся трудовым законодательством

Подписывая договор о трудоустройстве, вы фактически определяете свою судьбу на месяцы или годы вперед. Неверно выбранный тип соглашения может лишить вас отпуска, больничных и даже пенсионных отчислений. По данным Росстата, каждый третий работник в России сталкивается с нарушением своих трудовых прав именно из-за неправильного оформления отношений с работодателем. Разберемся, какие виды договоров существуют в 2025 году, и как выбрать тот, который защитит ваши интересы. ??

Виды договоров при трудоустройстве: полный обзор

При устройстве на работу соискатель сталкивается с различными видами договоров, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Знание этих нюансов позволяет защитить свои права и выбрать оптимальный вариант трудоустройства. ??

Существует два основных типа договоров, регулирующих отношения между работником и работодателем:

Трудовой договор — регулируется Трудовым кодексом РФ

Гражданско-правовой договор — регулируется Гражданским кодексом РФ

Кроме того, трудовые договоры подразделяются на:

Бессрочные (заключаются на неопределенный срок)

Срочные (заключаются на определенный срок до 5 лет)

Договоры о дистанционной работе

Договоры о работе по совместительству

Договоры с сезонными работниками

Договоры о работе на условиях неполного рабочего времени

Гражданско-правовые договоры представлены следующими видами:

Договор подряда (выполнение конкретной работы с результатом)

Договор оказания услуг (процесс без материального результата)

Договор авторского заказа (создание произведения)

Агентский договор (представление интересов)

Вид договора Применение Ключевые особенности Трудовой бессрочный Основная занятость Полный социальный пакет, наибольшая защищенность Трудовой срочный Временные проекты, замещение Четко ограниченный период работы, социальные гарантии Договор подряда Разовые работы с конкретным результатом Нет подчинения правилам внутреннего распорядка, минимум гарантий Договор о дистанционной работе Работа вне офиса Особый режим труда и отдыха, электронный документооборот

Выбор подходящего договора зависит от многих факторов: характера работы, потребностей соискателя в социальных гарантиях, желаемой степени независимости и даже налоговых соображений. Ошибка при выборе может привести к серьезным последствиям — от отсутствия оплачиваемого отпуска до проблем с получением кредитов и визовой поддержки. ??

Трудовой договор vs гражданско-правовой: что выбрать

Главная развилка при трудоустройстве — выбор между трудовым и гражданско-правовым договором. Этот выбор определяет ваши права, обязанности и уровень социальной защищенности. По данным Министерства труда, около 15% работающих россиян в 2025 году оформлены по гражданско-правовым договорам, часто даже не понимая, чего лишаются. ??

Алексей Петров, старший юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Марина, программист с 5-летним стажем. Она три года работала в IT-компании по договору оказания услуг, трудилась наравне со штатными сотрудниками: с 9 до 18, в офисе, по указаниям руководителя. Когда Марина забеременела, оказалось, что она не имеет права на оплачиваемый декретный отпуск. Компания просто расторгла с ней договор. В суде мы доказали, что фактически имели место трудовые отношения — Марина подчинялась правилам внутреннего распорядка, выполняла функцию по должности, а не конкретный результат. Суд постановил заключить с ней трудовой договор задним числом и выплатить все положенные пособия. Но стоило это нервов, времени и денег на судебные издержки.

Основные различия трудового и гражданско-правового договоров:

Критерий Трудовой договор Гражданско-правовой договор Предмет договора Процесс труда (выполнение трудовой функции) Конкретный результат Подчинение Работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Исполнитель сам организует работу Социальные гарантии Оплачиваемый отпуск, больничный, пенсионные отчисления в полном объеме Отсутствуют или минимальны Режим работы Устанавливается работодателем Определяется исполнителем самостоятельно Оплата Регулярная заработная плата не ниже МРОТ Оплата за результат, часто единовременная Расторжение По основаниям ТК РФ, с соблюдением процедуры По соглашению сторон или одностороннему заявлению

Трудовой договор подходит тем, кто ценит стабильность, нуждается в социальных гарантиях и готов подчиняться корпоративным правилам. Выбирайте этот вариант, если:

Планируете долгосрочное сотрудничество с работодателем

Нуждаетесь в стабильном доходе и социальной защите

Вам важен официальный стаж работы

Вы планируете брать кредиты или ипотеку

Цените гарантированный отпуск и больничные

Гражданско-правовой договор может быть предпочтительнее для:

Фрилансеров и проектных специалистов

Тех, кто ценит независимость и гибкий график

Людей, имеющих несколько источников дохода

Специалистов, предпочитающих работать на результат

При выборе типа договора учитывайте не только сиюминутные преимущества (например, более высокий доход при ГПХ из-за отсутствия налоговых отчислений со стороны работодателя), но и долгосрочные перспективы — пенсионное обеспечение, возможность получения кредитов, защищенность в случае болезни или необходимости ухода за ребенком. ??

Срочный и бессрочный договоры: права и гарантии

Трудовые договоры делятся на срочные и бессрочные, причем законодательство отдает явное предпочтение последним. Бессрочный договор заключается по умолчанию, а для срочного требуются специальные основания, указанные в статье 59 ТК РФ. В 2025 году эти положения стали еще жестче — суды встают на сторону работников, доказывая необоснованность заключения срочных договоров. ?????

Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, когда:

Трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок (сезонные работы, проектная деятельность)

Работник принимается на время отсутствия основного сотрудника (декрет, длительная болезнь)

Для выполнения временных работ (до 2 месяцев)

С лицами, поступающими на работу в организации, заведомо временного характера

С пенсионерами по возрасту (по соглашению сторон)

С руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами

Важно понимать, что срочный договор не может быть продлен автоматически — это запрещено законом. Если срок истек, а сотрудник продолжает работать, и работодатель не возражает, договор считается заключенным на неопределенный срок. ??

Ирина Соколова, HR-директор В нашу компанию пришла талантливая маркетологиня Ольга. Руководитель отдела настоял на заключении с ней срочного договора на год "для проверки". Я предупреждала, что это незаконно, но меня не послушали. Через 10 месяцев Ольга забеременела. Руководитель решил не продлевать с ней договор после истечения срока, но она обратилась в трудовую инспекцию. Инспекция признала, что основания для срочного договора отсутствовали — маркетолог это постоянная должность в штатном расписании. Компании пришлось восстановить Ольгу, предоставить декретный отпуск и выплатить компенсацию за моральный ущерб. А если бы изначально заключили бессрочный договор, могли бы просто перераспределить нагрузку без юридических последствий.

Сравнение прав и гарантий при срочном и бессрочном договорах:

Социальные гарантии — одинаковы в обоих случаях (отпуск, больничный, пенсионные отчисления)

— одинаковы в обоих случаях (отпуск, больничный, пенсионные отчисления) Увольнение — при бессрочном требуются веские основания, при срочном достаточно истечения срока

— при бессрочном требуются веские основания, при срочном достаточно истечения срока Продление — бессрочный не требует продления, срочный нужно оформлять заново

— бессрочный не требует продления, срочный нужно оформлять заново Предупреждение об увольнении — при срочном договоре работодатель обязан предупредить о непродлении за 3 дня

— при срочном договоре работодатель обязан предупредить о непродлении за 3 дня Выходное пособие — при срочном договоре до 2 месяцев не выплачивается

Если работодатель настаивает на срочном договоре без законных оснований, стоит задуматься о его добросовестности. Часто это признак того, что компания не планирует долгосрочных отношений или хочет упростить процедуру увольнения. В таких случаях можно:

Попросить письменно обосновать необходимость срочного договора

Предложить испытательный срок в рамках бессрочного договора

Согласиться на срочный, но зафиксировать реальные условия работы (фактически непрерывный характер)

Обратиться в трудовую инспекцию при наличии явных нарушений

Помните, что выбор между срочным и бессрочным договором существенно влияет на вашу защищенность и перспективы в компании. Бессрочный договор всегда предпочтительнее с точки зрения трудовых прав. ???

Нестандартные формы договоров на рынке труда

Современный рынок труда отличается разнообразием форм занятости, которые выходят за рамки классического офисного формата "с 9 до 18". В 2025 году законодательство продолжает адаптироваться к новым реалиям, регулируя все больше нестандартных трудовых отношений. ??

Наиболее распространенные нестандартные формы договоров включают:

Договор о дистанционной работе — работник выполняет обязанности вне офиса, взаимодействуя с работодателем через интернет

— работник выполняет обязанности вне офиса, взаимодействуя с работодателем через интернет Договор о неполном рабочем времени — предусматривает сокращенный рабочий день или неделю

— предусматривает сокращенный рабочий день или неделю Договор о работе по совместительству — заключается с сотрудником, имеющим основное место работы

— заключается с сотрудником, имеющим основное место работы Договор с самозанятым — особая форма ГПХ с плательщиком налога на профессиональный доход

— особая форма ГПХ с плательщиком налога на профессиональный доход Договор с управляющим ИП — для руководителей, получающих вознаграждение как предприниматели

Рассмотрим особенности каждого вида договора подробнее.

Договор о дистанционной работе стал особенно актуален после пандемии. В 2025 году он имеет четкую регламентацию в ТК РФ и предусматривает:

Возможность работать из любой точки мира

Электронный документооборот (включая заключение договора)

Особый режим контроля рабочего времени

Компенсацию затрат на оборудование и связь

Специфические основания для увольнения (например, недоступность работника более двух рабочих дней)

Договор о неполном рабочем времени подходит для студентов, родителей маленьких детей и тех, кто совмещает несколько видов деятельности. Ключевые моменты:

Зарплата пропорциональна отработанному времени

Все социальные гарантии сохраняются в полном объеме

Отпуск предоставляется как при полной занятости

Трудовой стаж исчисляется как обычно

Договор о работе по совместительству заключается, когда вы работаете на нескольких работодателей. Его особенности:

Продолжительность работы не может превышать 4 часов в день

В выходной день по основной работе можно работать полный день

Отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе

Для некоторых категорий работников совместительство запрещено

Договор с самозанятым — относительно новая форма, которая предлагает:

Упрощенное налогообложение (4% при работе с физлицами, 6% с юрлицами)

Отсутствие обязательных страховых взносов

Минимум отчетности и документации

Отсутствие социальных гарантий от работодателя

При выборе нестандартной формы договора важно оценить не только текущие преимущества, но и долгосрочные риски. Например, самозанятость может быть выгодна в молодости, но негативно скажется на пенсионных отчислениях. Дистанционная работа дает свободу, но может затруднить карьерный рост. ??

Идеальное решение — комбинированные формы занятости, которые сочетают стабильность и гибкость. Например, трудовой договор на неполное время с дистанционной работой обеспечивает и социальные гарантии, и свободу передвижения. ???

Как распознать невыгодные условия в договоре

Недобросовестные работодатели часто используют юридические уловки, чтобы ограничить права работников или возложить на них дополнительные обязанности. По статистике Роструда, в 2025 году 42% трудовых споров связаны именно с нарушениями условий договоров. Научитесь распознавать "красные флажки" до подписания документов. ??

Основные признаки невыгодного договора:

Отсутствие четкого описания трудовой функции или слишком широкие формулировки

Заниженный размер оклада с указанием на "премиальную часть" без четких критериев ее получения

Испытательный срок более 3 месяцев (для руководителей — более 6 месяцев)

Необоснованное заключение срочного договора

Включение штрафов за дисциплинарные нарушения

Ограничительные условия после увольнения (запрет на работу у конкурентов без компенсации)

Чрезмерная материальная ответственность

Обязательства по возврату затрат на обучение без привязки к стажу работы

На что обратить внимание при анализе договора:

Раздел договора Что должно насторожить Как защитить свои интересы Предмет договора Размытые формулировки трудовой функции: "и другие поручения руководителя" Требовать конкретизации обязанностей, ссылаться на должностную инструкцию Оплата труда Разделение на "белую" и "серую" части, необоснованные удержания Настаивать на фиксации всей суммы в договоре, проверить легальность удержаний Рабочее время Ненормированный рабочий день без компенсаций, работа в выходные без повышенной оплаты Требовать дополнительный отпуск за ненормированный день, фиксировать оплату сверхурочных Срок договора Необоснованный срочный характер, автоматическое продление Запросить объяснение причин срочности, ссылаться на ст. 59 ТК РФ Материальная ответственность Полная материальная ответственность без законных оснований Проверить соответствие должности перечню из постановления Правительства

При обнаружении подозрительных условий предпримите следующие шаги:

Запросите время на изучение документа (это ваше законное право) Сделайте копию для консультации с юристом Предложите корректировки, ссылаясь на нормы ТК РФ Зафиксируйте все устные договоренности в письменном виде При отказе внести изменения оцените риски или ищите другого работодателя

Помните, что даже подписанный договор с незаконными условиями можно оспорить — нормы трудового законодательства имеют приоритет над локальными актами. Если в договоре указано меньше прав, чем положено по закону, действуют нормы закона. ??

Особое внимание стоит уделить ситуациям, когда работодатель пытается замаскировать трудовые отношения под гражданско-правовые. Признаки подмены:

Фиксированный график работы при договоре ГПХ

Подчинение правилам внутреннего распорядка

Регулярные ежемесячные выплаты фиксированной суммы

Предоставление рабочего места и оборудования

Включение в штатное расписание

Документы, которые стоит запросить при трудоустройстве помимо договора:

Должностная инструкция

Правила внутреннего трудового распорядка

Положение об оплате труда и премировании

Коллективный договор (если есть)

Инвестируйте время в анализ договора до его подписания — это защитит вас от неприятных сюрпризов в будущем и обеспечит комфортные трудовые отношения. ??