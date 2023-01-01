12 способов заработка для мам в декрете: совмещаем уход и доход

Для кого эта статья:

Мамы в декрете, ищущие способы заработка

Женщины, заинтересованные в удаленной работе и гибком графике

Люди, стремящиеся к профессиональной переориентации и самореализации во время декретного отпуска Декрет — это не приговор для вашего кошелька! Многие мамы ошибочно полагают, что придётся жить исключительно на пособия и поддержку партнёра. Но что если я скажу, что декретный отпуск — идеальное время, чтобы не только воспитывать малыша, но и запустить собственный доходный проект или освоить новую профессию? Пока ребёнок спит, вы можете заработать дополнительные 30-50 тысяч рублей в месяц! В этой статье я собрала 12 проверенных мамами способов заработка, которые реально работают, даже когда у вас на руках грудничок. 👶💰

Почему маме важно иметь дополнительный доход в декрете?

Декретный отпуск — период, когда финансовая стабильность семьи может пошатнуться. Пособия по уходу за ребенкомRarely компенсируют полную зарплату, а расходы при этом только растут. Но дело не только в деньгах — собственный заработок дает маме психологическую независимость и уверенность в завтрашнем дне. 💪

Дополнительный доход в декрете решает несколько критически важных задач:

Компенсирует финансовые потери от прекращения основной работы

Покрывает возросшие расходы на ребенка (одежда, питание, игрушки, медицинское обслуживание)

Позволяет поддерживать привычный уровень жизни семьи

Создает финансовую подушку безопасности

Предоставляет возможность профессионального развития и самореализации

Важно понимать, что даже при наличии партнера с хорошим доходом, собственный заработок дает маме свободу принятия решений и право голоса в финансовых вопросах семьи. Это не просто деньги — это ваша независимость.

Финансовые риски без дополнительного дохода Преимущества дополнительного заработка Снижение общего бюджета семьи на 30-50% Поддержание финансовой стабильности Зависимость от партнера или родственников Финансовая независимость и уверенность Потеря профессиональных навыков Профессиональное развитие и актуализация опыта Сложности с возвращением на рынок труда Плавный переход к полноценной работе после декрета Стресс из-за финансовых ограничений Психологический комфорт и снижение тревожности

Кроме того, период декрета — это идеальное время для профессиональной переориентации. Многие мамы находят новое призвание именно в декрете, осваивая профессии, позволяющие работать удаленно с гибким графиком.

Анна Васильева, карьерный консультант Когда я ушла в декрет с позиции менеджера в крупной компании, моя зарплата сократилась до минимального пособия. Первые три месяца я пыталась экономить на всем, включая себя. В какой-то момент поняла, что впадаю в депрессию — чувствовала себя обузой для мужа, хотя он никогда не упрекал меня. Решение пришло неожиданно: подруга попросила помочь с составлением резюме, а потом порекомендовала меня своему коллеге. Так я начала консультировать людей по вопросам карьеры. Сначала работала по 2-3 часа в день, когда сын спал. Через полгода у меня было уже 10 постоянных клиентов и доход, сравнимый с прежней зарплатой. Но главное — вернулась уверенность в себе и ощущение профессиональной ценности. Сейчас мой сын уже школьник, а я развила хобби в полноценный бизнес и помогаю другим мамам найти свой путь.

12 реальных способов заработка для мам с малышами

Каждая мама может найти подходящий вариант заработка, исходя из своих навыков, интересов и количества свободного времени. Вот 12 проверенных способов, которые работают для декретниц: 🔍

Фриланс по имеющейся специальности. Если до декрета вы работали в сфере, где возможна удаленная работа (копирайтинг, дизайн, бухгалтерия), продолжайте выполнять заказы на фриланс-биржах или для прежних клиентов с гибким графиком. Создание и продажа цифровых продуктов. Разработка шаблонов, электронных книг, планеров, чек-листов или обучающих материалов. Создаете один раз — продаете многократно. Ведение социальных сетей. Для малого бизнеса или блогеров. Вы можете планировать публикации во время сна ребенка и настраивать отложенный постинг. Онлайн-консультирование. Если у вас есть экспертиза в определенной области (психология, воспитание детей, питание, фитнес), предлагайте консультации через видеозвонки. Репетиторство или обучение иностранным языкам. Проводите занятия онлайн в удобное время. Особенно востребовано обучение детей или подготовка к экзаменам. Продажа handmade-изделий. Шитье, вязание, плетение, создание украшений или декора — хобби может стать источником дохода через маркетплейсы или социальные сети. Ведение бухгалтерии для ИП и самозанятых. Удаленное сопровождение небольших предпринимателей с ежемесячной оплатой услуг. Оказание услуг виртуального ассистента. Помощь в организации рабочих процессов, планировании, обработке почты и других рутинных задачах. Создание и монетизация блога. Делитесь опытом материнства, рецептами, советами по воспитанию — заработок идет через рекламу, партнерские программы и собственные продукты. Проведение онлайн-мастер-классов. Делитесь своими навыками через Zoom или другие платформы. Это может быть что угодно: от кулинарии до финансовой грамотности. Тестирование веб-сайтов и приложений. Оценка удобства использования и поиск ошибок в работе цифровых продуктов. Транскрибация аудио в текст. Перевод записей интервью, подкастов или лекций в текстовый формат. Работа, не требующая специальных навыков.

Важно выбрать направление, которое соответствует вашим способностям и доступному времени. Идеальный вариант — тот, что можно гибко подстраивать под режим ребенка и выполнять поэтапно, без длительной непрерывной концентрации.

Онлайн-профессии с гибким графиком для декретниц

Период декрета — отличное время для освоения востребованных онлайн-профессий, которые могут обеспечить стабильный доход не только сейчас, но и после выхода из декрета. Эти специальности позволяют работать по гибкому графику и не требуют постоянного присутствия в офисе. 💻

Рассмотрим наиболее подходящие для мам в декрете онлайн-профессии:

Профессия Необходимые навыки Время на обучение Возможный доход SMM-специалист Креативность, базовое знание маркетинга, навыки работы с графическими редакторами 2-3 месяца 30 000 – 80 000 ₽ Копирайтер Грамотность, навыки создания текстов, SEO-знания 1-2 месяца 20 000 – 60 000 ₽ Таргетолог Аналитическое мышление, понимание маркетинга, работа с рекламными кабинетами 2-4 месяца 40 000 – 100 000 ₽ Веб-дизайнер Художественный вкус, знание Figma, понимание UX/UI 4-6 месяцев 50 000 – 120 000 ₽ Менеджер проектов Организованность, коммуникабельность, знание инструментов управления проектами 3-4 месяца 60 000 – 150 000 ₽

Каждая из этих профессий имеет свои преимущества:

SMM-специалист — идеально подходит мамам, которые активно пользуются социальными сетями. Многие начинают с ведения собственных аккаунтов, а затем переходят к коммерческим проектам.

Копирайтер — профессия с низким порогом входа. Начать можно с небольших текстов на биржах фриланса, постепенно наращивая портфолио и повышая ставки.

Таргетолог — востребованная специальность с хорошей оплатой. Работа ведется проектно, что позволяет гибко планировать время.

Веб-дизайнер — творческая профессия для мам с художественными наклонностями. Создание сайтов и интерфейсов можно выполнять поэтапно.

Менеджер проектов — отличный вариант для мам с опытом организационной работы. Координация команды и процессов происходит удаленно.

Для освоения этих профессий существуют специализированные онлайн-курсы, многие из которых учитывают специфику обучения для мам в декрете. Они предлагают гибкий график занятий, записи уроков и возможность консультаций с преподавателями в удобное время.

Важно начать с бесплатных вводных курсов или вебинаров, чтобы понять, насколько выбранное направление соответствует вашим интересам и возможностям. Затем можно переходить к более глубокому изучению профессии.

Марина Соколова, SMM-менеджер До декрета я работала администратором в салоне красоты. Когда родилась дочка, я поняла, что вернуться к прежнему графику будет невозможно. На третьем месяце декрета, когда установился режим сна малышки, я решила попробовать что-то новое. Выбрала SMM, потому что всегда любила социальные сети и фотографию. Первые две недели курса были тяжелыми — училась ночью, когда все спали. Но когда я сделала первую работу для реального клиента (это была небольшая кофейня), почувствовала настоящий азарт! Через полгода у меня было уже 5 постоянных клиентов, которых я вела по 2-3 часа в день. Сейчас, спустя два года, я возглавляю небольшую команду из трех таких же мам-фрилансеров, и мы обслуживаем 15 бизнес-аккаунтов. Мой месячный доход превысил тот, что я получала до декрета, а график позволяет проводить достаточно времени с дочкой.

Как совместить заработок в декрете и уход за ребенком

Главный вызов для работающей мамы — найти баланс между заработком и полноценным уходом за малышом. Важно организовать работу так, чтобы она не отнимала драгоценное время с ребенком и не вызывала чувства вины. 🕰️

Вот несколько практических стратегий для эффективного совмещения:

Работайте в соответствии с режимом ребенка. Планируйте основную часть работы на время дневного и ночного сна малыша. Даже 1,5-2 часа непрерывной концентрации во время дневного сна могут быть очень продуктивными. Разбивайте задачи на микрозадачи. Разделите большой проект на маленькие части, которые можно выполнить за 15-30 минут. Так вы сможете продвигаться вперед даже при коротких перерывах. Создайте систему поддержки. Договоритесь с партнером, бабушками или няней о нескольких часах в неделю, когда вы можете полностью сосредоточиться на работе. Используйте технологии для оптимизации. Приложения для планирования, автоматизации и напоминаний помогут организовать рабочий процесс. Диктофон на смартфоне может заменить записи, когда руки заняты ребенком. Выбирайте проекты с гибкими дедлайнами. Отдавайте предпочтение работе, где вы сами контролируете сроки выполнения и можете адаптировать их под свою ситуацию. Будьте честны с клиентами. Сразу обговаривайте свою ситуацию и возможные ограничения. Многие заказчики с пониманием относятся к мамам в декрете и готовы к гибкому сотрудничеству. Научитесь переключаться. Выработайте ритуал перехода от материнства к работе и обратно. Это может быть чашка чая, медитация или простая смена одежды.

Особенно важно не забывать о собственном отдыхе. Работа в декрете не должна превращаться в круглосуточный марафон между ребенком и компьютером.

Многие мамы отмечают, что оптимальное соотношение — это 3-4 часа работы в день, распределенные между утренним и дневным снами ребенка, а также вечером, когда партнер может взять на себя заботу о малыше.

Помните: качество важнее количества. Лучше выполнить одну задачу с полной концентрацией, чем пытаться жонглировать несколькими проектами одновременно с уходом за ребенком.

Сколько можно заработать: реальные цифры для мам

Многих мам интересует главный вопрос: сколько реально можно заработать в декрете? Цифры могут значительно различаться в зависимости от выбранного направления, затраченного времени и имеющихся навыков. Давайте разберем реалистичные сценарии заработка. 💰

Доход напрямую зависит от нескольких факторов:

Сколько времени вы можете уделять работе

Насколько востребована ваша специализация

Уровень вашей экспертизы в выбранной области

Географическое положение (для некоторых услуг актуально)

Регулярность выполнения заказов

Тип занятости Затраты времени Доход начинающего Доход через 6-12 месяцев Фриланс (копирайтинг, дизайн) 2-3 часа в день 10 000 – 20 000 ₽ 30 000 – 60 000 ₽ SMM-специалист 3-4 часа в день 15 000 – 25 000 ₽ 40 000 – 80 000 ₽ Онлайн-консультирование 2-3 часа в день 15 000 – 30 000 ₽ 50 000 – 100 000 ₽ Handmade-изделия 3-5 часов в день 5 000 – 15 000 ₽ 20 000 – 40 000 ₽ Ведение блога 2-4 часа в день 0 – 5 000 ₽ 20 000 – 100 000 ₽

Важно понимать, что первые месяцы обычно уходят на освоение новых навыков, создание портфолио и поиск первых клиентов. В этот период доход может быть минимальным или отсутствовать вовсе.

Наиболее стабильный заработок обеспечивают услуги с регулярной оплатой:

Ведение социальных сетей по абонементу

Ежемесячное бухгалтерское сопровождение

Подписка на создание контента

Регулярные уроки или консультации

Проектная работа (разовые заказы) может приносить более высокий доход, но требует постоянного поиска новых клиентов.

Многие мамы начинают с комбинации нескольких источников дохода, а затем сосредотачиваются на наиболее прибыльном и комфортном. Например, сочетание ведения 2-3 коммерческих аккаунтов в социальных сетях с написанием нескольких статей в месяц может обеспечить суммарный доход 30-50 тысяч рублей при занятости 3-4 часа в день.

Со временем, по мере роста экспертизы и клиентской базы, этот доход может значительно увеличиваться. Некоторые мамы отмечают, что к концу декретного отпуска их заработок превышал доход на прежнем месте работы.