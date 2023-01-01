12 способов заработка для мам в декрете: совмещаем уход и доход
Для кого эта статья:
- Мамы в декрете, ищущие способы заработка
- Женщины, заинтересованные в удаленной работе и гибком графике
Люди, стремящиеся к профессиональной переориентации и самореализации во время декретного отпуска
Декрет — это не приговор для вашего кошелька! Многие мамы ошибочно полагают, что придётся жить исключительно на пособия и поддержку партнёра. Но что если я скажу, что декретный отпуск — идеальное время, чтобы не только воспитывать малыша, но и запустить собственный доходный проект или освоить новую профессию? Пока ребёнок спит, вы можете заработать дополнительные 30-50 тысяч рублей в месяц! В этой статье я собрала 12 проверенных мамами способов заработка, которые реально работают, даже когда у вас на руках грудничок. 👶💰
Почему маме важно иметь дополнительный доход в декрете?
Декретный отпуск — период, когда финансовая стабильность семьи может пошатнуться. Пособия по уходу за ребенкомRarely компенсируют полную зарплату, а расходы при этом только растут. Но дело не только в деньгах — собственный заработок дает маме психологическую независимость и уверенность в завтрашнем дне. 💪
Дополнительный доход в декрете решает несколько критически важных задач:
- Компенсирует финансовые потери от прекращения основной работы
- Покрывает возросшие расходы на ребенка (одежда, питание, игрушки, медицинское обслуживание)
- Позволяет поддерживать привычный уровень жизни семьи
- Создает финансовую подушку безопасности
- Предоставляет возможность профессионального развития и самореализации
Важно понимать, что даже при наличии партнера с хорошим доходом, собственный заработок дает маме свободу принятия решений и право голоса в финансовых вопросах семьи. Это не просто деньги — это ваша независимость.
|Финансовые риски без дополнительного дохода
|Преимущества дополнительного заработка
|Снижение общего бюджета семьи на 30-50%
|Поддержание финансовой стабильности
|Зависимость от партнера или родственников
|Финансовая независимость и уверенность
|Потеря профессиональных навыков
|Профессиональное развитие и актуализация опыта
|Сложности с возвращением на рынок труда
|Плавный переход к полноценной работе после декрета
|Стресс из-за финансовых ограничений
|Психологический комфорт и снижение тревожности
Кроме того, период декрета — это идеальное время для профессиональной переориентации. Многие мамы находят новое призвание именно в декрете, осваивая профессии, позволяющие работать удаленно с гибким графиком.
Анна Васильева, карьерный консультант
Когда я ушла в декрет с позиции менеджера в крупной компании, моя зарплата сократилась до минимального пособия. Первые три месяца я пыталась экономить на всем, включая себя. В какой-то момент поняла, что впадаю в депрессию — чувствовала себя обузой для мужа, хотя он никогда не упрекал меня. Решение пришло неожиданно: подруга попросила помочь с составлением резюме, а потом порекомендовала меня своему коллеге. Так я начала консультировать людей по вопросам карьеры. Сначала работала по 2-3 часа в день, когда сын спал. Через полгода у меня было уже 10 постоянных клиентов и доход, сравнимый с прежней зарплатой. Но главное — вернулась уверенность в себе и ощущение профессиональной ценности. Сейчас мой сын уже школьник, а я развила хобби в полноценный бизнес и помогаю другим мамам найти свой путь.
12 реальных способов заработка для мам с малышами
Каждая мама может найти подходящий вариант заработка, исходя из своих навыков, интересов и количества свободного времени. Вот 12 проверенных способов, которые работают для декретниц: 🔍
Фриланс по имеющейся специальности. Если до декрета вы работали в сфере, где возможна удаленная работа (копирайтинг, дизайн, бухгалтерия), продолжайте выполнять заказы на фриланс-биржах или для прежних клиентов с гибким графиком.
Создание и продажа цифровых продуктов. Разработка шаблонов, электронных книг, планеров, чек-листов или обучающих материалов. Создаете один раз — продаете многократно.
Ведение социальных сетей. Для малого бизнеса или блогеров. Вы можете планировать публикации во время сна ребенка и настраивать отложенный постинг.
Онлайн-консультирование. Если у вас есть экспертиза в определенной области (психология, воспитание детей, питание, фитнес), предлагайте консультации через видеозвонки.
Репетиторство или обучение иностранным языкам. Проводите занятия онлайн в удобное время. Особенно востребовано обучение детей или подготовка к экзаменам.
Продажа handmade-изделий. Шитье, вязание, плетение, создание украшений или декора — хобби может стать источником дохода через маркетплейсы или социальные сети.
Ведение бухгалтерии для ИП и самозанятых. Удаленное сопровождение небольших предпринимателей с ежемесячной оплатой услуг.
Оказание услуг виртуального ассистента. Помощь в организации рабочих процессов, планировании, обработке почты и других рутинных задачах.
Создание и монетизация блога. Делитесь опытом материнства, рецептами, советами по воспитанию — заработок идет через рекламу, партнерские программы и собственные продукты.
Проведение онлайн-мастер-классов. Делитесь своими навыками через Zoom или другие платформы. Это может быть что угодно: от кулинарии до финансовой грамотности.
Тестирование веб-сайтов и приложений. Оценка удобства использования и поиск ошибок в работе цифровых продуктов.
Транскрибация аудио в текст. Перевод записей интервью, подкастов или лекций в текстовый формат. Работа, не требующая специальных навыков.
Важно выбрать направление, которое соответствует вашим способностям и доступному времени. Идеальный вариант — тот, что можно гибко подстраивать под режим ребенка и выполнять поэтапно, без длительной непрерывной концентрации.
Онлайн-профессии с гибким графиком для декретниц
Период декрета — отличное время для освоения востребованных онлайн-профессий, которые могут обеспечить стабильный доход не только сейчас, но и после выхода из декрета. Эти специальности позволяют работать по гибкому графику и не требуют постоянного присутствия в офисе. 💻
Рассмотрим наиболее подходящие для мам в декрете онлайн-профессии:
|Профессия
|Необходимые навыки
|Время на обучение
|Возможный доход
|SMM-специалист
|Креативность, базовое знание маркетинга, навыки работы с графическими редакторами
|2-3 месяца
|30 000 – 80 000 ₽
|Копирайтер
|Грамотность, навыки создания текстов, SEO-знания
|1-2 месяца
|20 000 – 60 000 ₽
|Таргетолог
|Аналитическое мышление, понимание маркетинга, работа с рекламными кабинетами
|2-4 месяца
|40 000 – 100 000 ₽
|Веб-дизайнер
|Художественный вкус, знание Figma, понимание UX/UI
|4-6 месяцев
|50 000 – 120 000 ₽
|Менеджер проектов
|Организованность, коммуникабельность, знание инструментов управления проектами
|3-4 месяца
|60 000 – 150 000 ₽
Каждая из этих профессий имеет свои преимущества:
SMM-специалист — идеально подходит мамам, которые активно пользуются социальными сетями. Многие начинают с ведения собственных аккаунтов, а затем переходят к коммерческим проектам.
Копирайтер — профессия с низким порогом входа. Начать можно с небольших текстов на биржах фриланса, постепенно наращивая портфолио и повышая ставки.
Таргетолог — востребованная специальность с хорошей оплатой. Работа ведется проектно, что позволяет гибко планировать время.
Веб-дизайнер — творческая профессия для мам с художественными наклонностями. Создание сайтов и интерфейсов можно выполнять поэтапно.
Менеджер проектов — отличный вариант для мам с опытом организационной работы. Координация команды и процессов происходит удаленно.
Для освоения этих профессий существуют специализированные онлайн-курсы, многие из которых учитывают специфику обучения для мам в декрете. Они предлагают гибкий график занятий, записи уроков и возможность консультаций с преподавателями в удобное время.
Важно начать с бесплатных вводных курсов или вебинаров, чтобы понять, насколько выбранное направление соответствует вашим интересам и возможностям. Затем можно переходить к более глубокому изучению профессии.
Марина Соколова, SMM-менеджер
До декрета я работала администратором в салоне красоты. Когда родилась дочка, я поняла, что вернуться к прежнему графику будет невозможно. На третьем месяце декрета, когда установился режим сна малышки, я решила попробовать что-то новое. Выбрала SMM, потому что всегда любила социальные сети и фотографию. Первые две недели курса были тяжелыми — училась ночью, когда все спали. Но когда я сделала первую работу для реального клиента (это была небольшая кофейня), почувствовала настоящий азарт! Через полгода у меня было уже 5 постоянных клиентов, которых я вела по 2-3 часа в день. Сейчас, спустя два года, я возглавляю небольшую команду из трех таких же мам-фрилансеров, и мы обслуживаем 15 бизнес-аккаунтов. Мой месячный доход превысил тот, что я получала до декрета, а график позволяет проводить достаточно времени с дочкой.
Как совместить заработок в декрете и уход за ребенком
Главный вызов для работающей мамы — найти баланс между заработком и полноценным уходом за малышом. Важно организовать работу так, чтобы она не отнимала драгоценное время с ребенком и не вызывала чувства вины. 🕰️
Вот несколько практических стратегий для эффективного совмещения:
Работайте в соответствии с режимом ребенка. Планируйте основную часть работы на время дневного и ночного сна малыша. Даже 1,5-2 часа непрерывной концентрации во время дневного сна могут быть очень продуктивными.
Разбивайте задачи на микрозадачи. Разделите большой проект на маленькие части, которые можно выполнить за 15-30 минут. Так вы сможете продвигаться вперед даже при коротких перерывах.
Создайте систему поддержки. Договоритесь с партнером, бабушками или няней о нескольких часах в неделю, когда вы можете полностью сосредоточиться на работе.
Используйте технологии для оптимизации. Приложения для планирования, автоматизации и напоминаний помогут организовать рабочий процесс. Диктофон на смартфоне может заменить записи, когда руки заняты ребенком.
Выбирайте проекты с гибкими дедлайнами. Отдавайте предпочтение работе, где вы сами контролируете сроки выполнения и можете адаптировать их под свою ситуацию.
Будьте честны с клиентами. Сразу обговаривайте свою ситуацию и возможные ограничения. Многие заказчики с пониманием относятся к мамам в декрете и готовы к гибкому сотрудничеству.
Научитесь переключаться. Выработайте ритуал перехода от материнства к работе и обратно. Это может быть чашка чая, медитация или простая смена одежды.
Особенно важно не забывать о собственном отдыхе. Работа в декрете не должна превращаться в круглосуточный марафон между ребенком и компьютером.
Многие мамы отмечают, что оптимальное соотношение — это 3-4 часа работы в день, распределенные между утренним и дневным снами ребенка, а также вечером, когда партнер может взять на себя заботу о малыше.
Помните: качество важнее количества. Лучше выполнить одну задачу с полной концентрацией, чем пытаться жонглировать несколькими проектами одновременно с уходом за ребенком.
Сколько можно заработать: реальные цифры для мам
Многих мам интересует главный вопрос: сколько реально можно заработать в декрете? Цифры могут значительно различаться в зависимости от выбранного направления, затраченного времени и имеющихся навыков. Давайте разберем реалистичные сценарии заработка. 💰
Доход напрямую зависит от нескольких факторов:
- Сколько времени вы можете уделять работе
- Насколько востребована ваша специализация
- Уровень вашей экспертизы в выбранной области
- Географическое положение (для некоторых услуг актуально)
- Регулярность выполнения заказов
|Тип занятости
|Затраты времени
|Доход начинающего
|Доход через 6-12 месяцев
|Фриланс (копирайтинг, дизайн)
|2-3 часа в день
|10 000 – 20 000 ₽
|30 000 – 60 000 ₽
|SMM-специалист
|3-4 часа в день
|15 000 – 25 000 ₽
|40 000 – 80 000 ₽
|Онлайн-консультирование
|2-3 часа в день
|15 000 – 30 000 ₽
|50 000 – 100 000 ₽
|Handmade-изделия
|3-5 часов в день
|5 000 – 15 000 ₽
|20 000 – 40 000 ₽
|Ведение блога
|2-4 часа в день
|0 – 5 000 ₽
|20 000 – 100 000 ₽
Важно понимать, что первые месяцы обычно уходят на освоение новых навыков, создание портфолио и поиск первых клиентов. В этот период доход может быть минимальным или отсутствовать вовсе.
Наиболее стабильный заработок обеспечивают услуги с регулярной оплатой:
- Ведение социальных сетей по абонементу
- Ежемесячное бухгалтерское сопровождение
- Подписка на создание контента
- Регулярные уроки или консультации
Проектная работа (разовые заказы) может приносить более высокий доход, но требует постоянного поиска новых клиентов.
Многие мамы начинают с комбинации нескольких источников дохода, а затем сосредотачиваются на наиболее прибыльном и комфортном. Например, сочетание ведения 2-3 коммерческих аккаунтов в социальных сетях с написанием нескольких статей в месяц может обеспечить суммарный доход 30-50 тысяч рублей при занятости 3-4 часа в день.
Со временем, по мере роста экспертизы и клиентской базы, этот доход может значительно увеличиваться. Некоторые мамы отмечают, что к концу декретного отпуска их заработок превышал доход на прежнем месте работы.
Декретный отпуск — не просто время заботы о малыше, но и уникальная возможность для вашего профессионального и финансового роста. Выбирайте направление, которое приносит не только деньги, но и удовольствие. Начинайте с малого, постепенно наращивая нагрузку и клиентскую базу. Помните, что даже скромный старт может перерасти в успешную карьеру или бизнес. Главное — действовать, пробовать и не бояться ошибок. Ваш ребенок вырастет рядом с целеустремленной, финансово независимой мамой — лучший пример для подражания!
Инна Брагина
консультант по самозанятости