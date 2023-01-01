Как заполнить раздел о выполняемой работе в анкете: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие работу и желающие улучшить свои резюме

Специалисты по кадровым вопросам и рекрутеры, желающие понять, что ищут в резюме

Студенты и молодые специалисты, у которых нет опыта работы, и которые хотят эффективно заполнить анкеты при трудоустройстве Заполнение анкеты при трудоустройстве — момент, определяющий первое впечатление о вашей кандидатуре. Особенно важен раздел о выполняемой работе: здесь HR-специалисты задерживают взгляд на 30% дольше, чем на других частях документа. Правильно структурированная информация о трудовом опыте может стать решающим фактором в конкурентной борьбе за желаемую позицию. В 2025 году рекрутеры тратят в среднем всего 7,4 секунды на первичный просмотр резюме, поэтому каждое слово в описании вашего профессионального пути должно работать на вас. ??

Базовые правила заполнения раздела о выполняемой работе

Раздел о выполняемой работе — это не просто перечисление мест, где вы трудились. Это ваша профессиональная история, которая должна показать ваш рост и ценность как специалиста. Придерживайтесь следующих принципов при заполнении этого ключевого блока информации:

Точность данных — проверьте корректность названий организаций, должностей и дат работы. Несоответствия могут быть выявлены при проверке и поставят под сомнение вашу добросовестность.

— проверьте корректность названий организаций, должностей и дат работы. Несоответствия могут быть выявлены при проверке и поставят под сомнение вашу добросовестность. Структурированность — информация должна быть организована в едином формате, что облегчает восприятие и позволяет быстро находить нужные сведения.

— информация должна быть организована в едином формате, что облегчает восприятие и позволяет быстро находить нужные сведения. Релевантность — адаптируйте описание под конкретную вакансию, выделяя опыт, имеющий наибольшее значение для желаемой позиции.

— адаптируйте описание под конкретную вакансию, выделяя опыт, имеющий наибольшее значение для желаемой позиции. Конкретика — избегайте размытых формулировок, используйте цифры и факты, подтверждающие ваши достижения.

Исследования показывают, что 65% рекрутеров ценят количественные показатели эффективности в описании трудового опыта. Однако только 38% соискателей включают их в свои анкеты. Это открывает возможность выделиться среди конкурентов, просто добавив измеримые результаты вашей работы. ??

Что обязательно указывать Что лучше опустить Полное название организации Причины ухода с работы Точные даты начала и окончания работы Негативные комментарии о предыдущих работодателях Официальное название должности Информацию о неофициальном трудоустройстве Ключевые обязанности и достижения Избыточные детали повседневных задач Полученные навыки и компетенции Личные отношения в коллективе

Алексей Морозов, карьерный консультант Как-то ко мне обратился Сергей, IT-специалист с опытом работы в крупных компаниях. Он заполнил более 20 анкет, но не получил ни одного приглашения на собеседование. Просмотрев его документы, я обнаружил, что в разделе о выполняемой работе он перечислял лишь общие фразы: "работал с базами данных", "занимался разработкой". Мы переформулировали его опыт, добавив конкретику: "Оптимизировал процесс обработки данных, сократив время выполнения на 40%", "Внедрил автоматизированную систему тестирования, что позволило снизить количество ошибок на 25%". В течение недели после обновления анкет Сергей получил 5 приглашений на интервью и в итоге выбрал предложение с зарплатой на 30% выше предыдущей.

При заполнении анкеты используйте активные глаголы действия: "разработал", "внедрил", "оптимизировал", "увеличил", "сократил". Они создают образ инициативного сотрудника, способного приносить реальную пользу компании. Согласно исследованиям, анкеты с такими формулировками получают на 27% больше положительных откликов. ??

Хронология трудовой деятельности: как правильно оформить

Хронологическое представление вашей карьеры — это не просто формальность, а важный инструмент демонстрации вашего профессионального пути. Правильное оформление хронологии поможет рекрутеру быстро оценить вашу карьерную траекторию и стабильность.

Обратная хронология — начинайте с последнего места работы, двигаясь к более ранним. Это стандарт, которому следуют 94% HR-специалистов при оценке кандидатов.

— начинайте с последнего места работы, двигаясь к более ранним. Это стандарт, которому следуют 94% HR-специалистов при оценке кандидатов. Точность дат — указывайте месяц и год начала и окончания работы (например, 03.2021 — 05.2025). Формат должен быть единым для всех периодов.

— указывайте месяц и год начала и окончания работы (например, 03.2021 — 05.2025). Формат должен быть единым для всех периодов. Отсутствие пробелов — постарайтесь избежать необъяснимых периодов отсутствия занятости или объясните их (обучение, фриланс, декретный отпуск).

— постарайтесь избежать необъяснимых периодов отсутствия занятости или объясните их (обучение, фриланс, декретный отпуск). Последовательность информации — для каждого места работы соблюдайте одинаковый порядок данных: даты ? компания ? должность ? обязанности/достижения.

Исследования показывают, что 42% рекрутеров отмечают "пробелы в трудовой биографии" как фактор, вызывающий сомнения в кандидате. Однако грамотное объяснение этих периодов может превратить потенциальный минус в плюс, демонстрируя вашу честность и способность к адаптации. ???

Формат указания дат Преимущества Недостатки ММ.ГГГГ — ММ.ГГГГ (01.2022 — 04.2025) Максимальная точность, стандартный формат Подчеркивает короткие периоды работы ГГГГ — ГГГГ (2022 — 2025) Скрывает короткие периоды, выглядит лаконично Менее точный, может вызвать вопросы Период (3 года 4 месяца) Акцентирует внимание на длительности опыта Не указывает конкретный временной отрезок "По настоящее время" Показывает текущую занятость Требует обновления при смене работы

При указании параллельной работы по совместительству используйте пометку "параллельно" или "по совместительству" рядом с датами, чтобы избежать впечатления, что вы указали ошибочно перекрывающиеся периоды занятости.

Для проектной работы или фриланса целесообразно группировать похожие проекты под общим заголовком с указанием общего периода, а затем перечислять ключевые проекты с их длительностью или датами внутри этого блока.

Описание должностных обязанностей в анкете

Описание должностных обязанностей — это не просто перечисление того, что входило в вашу работу. Это возможность продемонстрировать свои компетенции и ценность для потенциального работодателя. Грамотно составленное описание должностных обязанностей повышает шансы на приглашение на собеседование на 35%. ??

Релевантность — фокусируйтесь на обязанностях, которые соотносятся с требованиями желаемой позиции. Исследования показывают, что 76% успешных кандидатов адаптируют описание предыдущего опыта под конкретную вакансию.

— фокусируйтесь на обязанностях, которые соотносятся с требованиями желаемой позиции. Исследования показывают, что 76% успешных кандидатов адаптируют описание предыдущего опыта под конкретную вакансию. Конкретика — вместо общих формулировок используйте точные данные. Например, "Управление командой из 12 человек" вместо "Руководство персоналом".

— вместо общих формулировок используйте точные данные. Например, "Управление командой из 12 человек" вместо "Руководство персоналом". Измеримые результаты — где возможно, указывайте количественные показатели: "Увеличил продажи на 27%", "Сократил расходы на 15%".

— где возможно, указывайте количественные показатели: "Увеличил продажи на 27%", "Сократил расходы на 15%". Использование профессиональной терминологии — демонстрируйте владение языком отрасли, но избегайте излишне специфических терминов, если это не техническая позиция.

Оптимальное количество пунктов при описании должностных обязанностей — 4-6 для каждого места работы. Это достаточно для демонстрации разносторонности вашего опыта, но не перегружает анкету лишней информацией.

Мария Ковалева, HR-директор Однажды я проводила отбор на позицию маркетолога. Среди десятков анкет выделилась одна, где кандидат вместо стандартного "Разрабатывал маркетинговые кампании" написал: "Спланировал и реализовал digital-кампанию с ROI 320%, привлекшую 15 000 новых клиентов при бюджете в 200 000 рублей". Такая конкретика сразу дала понять, что человек мыслит бизнес-метриками и понимает, что важно для компании. На собеседовании кандидат подтвердил эти результаты и рассказал о методологии их достижения. Несмотря на то, что у него был меньший общий опыт по сравнению с другими претендентами, именно его мы пригласили на работу. Сейчас, спустя два года, он возглавляет наш отдел маркетинга.

При составлении описания обязанностей учитывайте специфику отрасли. Для технических специальностей акцент делается на владении конкретными технологиями и инструментами, для управленческих — на навыках руководства и достигнутых бизнес-показателях. ??

Оптимальные формулировки для описания трудового опыта

Язык, который вы используете для описания своего трудового опыта, имеет решающее значение. Правильные формулировки могут превратить стандартное перечисление обязанностей в убедительную демонстрацию ваших компетенций и достижений. ??

Исследования показывают, что анкеты с сильными глаголами действия получают на 40% больше положительных откликов от рекрутеров, чем документы с пассивными конструкциями.

Используйте глаголы действия в прошедшем времени для предыдущих мест работы: "разработал", "внедрил", "оптимизировал", "сократил", "увеличил".

для предыдущих мест работы: "разработал", "внедрил", "оптимизировал", "сократил", "увеличил". Для текущей работы применяйте настоящее время : "управляю", "разрабатываю", "координирую", "анализирую".

: "управляю", "разрабатываю", "координирую", "анализирую". Избегайте размытых формулировок типа "отвечал за", "участвовал в", "занимался". Вместо этого используйте конкретные действия: "спроектировал", "обучил", "запустил".

типа "отвечал за", "участвовал в", "занимался". Вместо этого используйте конкретные действия: "спроектировал", "обучил", "запустил". Структурируйте достижения по формуле: действие + результат + количественный показатель.

Примеры эффективных формулировок для разных профессиональных областей:

Для менеджеров по продажам : "Увеличил объем продаж на 35% за 6 месяцев через внедрение новой системы работы с ключевыми клиентами".

: "Увеличил объем продаж на 35% за 6 месяцев через внедрение новой системы работы с ключевыми клиентами". Для IT-специалистов : "Разработал и внедрил систему автоматизации, сократившую время обработки данных на 60% и устранившую 95% ручных ошибок".

: "Разработал и внедрил систему автоматизации, сократившую время обработки данных на 60% и устранившую 95% ручных ошибок". Для маркетологов : "Спланировал и реализовал комплексную SMM-стратегию, увеличившую органический охват на 120% и конверсию в продажи на 28%".

: "Спланировал и реализовал комплексную SMM-стратегию, увеличившую органический охват на 120% и конверсию в продажи на 28%". Для административных работников: "Оптимизировал систему документооборота, сократив время обработки документов с 3 дней до 5 часов и снизив расходы на канцелярию на 15%".

Важно помнить, что ваши формулировки должны быть честными и подкрепленными реальными фактами. По данным исследований, 73% работодателей проверяют информацию, указанную в анкетах кандидатов. ??

Особенности заполнения анкеты при отсутствии опыта работы

Отсутствие официального трудового опыта — не приговор для вашей анкеты. Исследования показывают, что 67% работодателей готовы рассматривать кандидатов без опыта, если они демонстрируют релевантные навыки и проактивность. Ключ к успеху — грамотное представление альтернативных форм опыта. ??

Образовательные проекты — опишите значимые учебные проекты, исследования или курсовые работы, которые демонстрируют ваши профессиональные навыки.

— опишите значимые учебные проекты, исследования или курсовые работы, которые демонстрируют ваши профессиональные навыки. Волонтерство — укажите добровольческую деятельность, особенно если она связана с желаемой сферой работы.

— укажите добровольческую деятельность, особенно если она связана с желаемой сферой работы. Практика и стажировки — даже краткосрочная практика имеет значение, опишите ее как полноценный трудовой опыт.

— даже краткосрочная практика имеет значение, опишите ее как полноценный трудовой опыт. Фриланс и подработки — неофициальные проекты и подработки также могут демонстрировать ваши компетенции.

— неофициальные проекты и подработки также могут демонстрировать ваши компетенции. Участие в студенческих организациях — руководство студенческими клубами или участие в студенческом самоуправлении развивает организационные навыки.

При описании такого опыта используйте те же принципы, что и для формального трудоустройства: структурированность, конкретика, ориентация на результат. Важно показать, какие навыки вы приобрели и как они применимы к желаемой позиции.

Тип альтернативного опыта Что указывать Пример формулировки Учебные проекты Название проекта, его цель, ваша роль, результаты "Разработал мобильное приложение для учета расходов в рамках дипломного проекта. Технологии: Java, SQLite. Результат: оценка 'отлично', приложение загружено 500+ пользователями" Волонтерство Организация, период, выполняемые функции, достижения "Координатор группы волонтеров (12 человек) в благотворительном фонде 'Доброе дело'. Организовал 5 мероприятий с общим охватом 1000+ участников" Стажировка Компания, отдел, период, задачи, полученные навыки "Стажер отдела маркетинга в компании XYZ (2 месяца). Участвовал в разработке контент-плана, подготовил 15 публикаций для социальных сетей, увеличивших вовлеченность на 25%" Фриланс Тип проектов, клиенты (если можно указать), результаты "Фриланс-копирайтер (2024-2025). Создал контент для 10+ коммерческих сайтов, включая продающие тексты и SEO-статьи. Средний рост конверсии у клиентов — 18%"

Даже при отсутствии формального опыта, помните о важности количественных показателей. Вместо "Участвовал в организации мероприятий" напишите "Организовал 3 студенческих мероприятия с суммарным бюджетом 150 000 рублей и общим числом участников более 300 человек".

Используйте раздел "Дополнительная информация" для указания релевантных навыков, подтвержденных сертификатами или онлайн-курсами. По данным LinkedIn, 87% работодателей считают сертификаты важным фактором при оценке кандидатов без опыта работы. ??