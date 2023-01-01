Закрытие статуса самозанятого: пошаговая инструкция и последствия

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Самозанятые граждане, желающие закрыть свой статус

Налоговые консультанты и юристы, предоставляющие услуги самозанятым

Люди, рассматривающие переход на другой налоговый режим или прекращение деятельности Решение о закрытии статуса самозанятого может возникнуть у каждого плательщика НПД — будь то переход к другому налоговому режиму, прекращение деятельности или смена гражданства. Процедура снятия с учёта не столь сложна, как может показаться, но требует понимания определённого алгоритма и соблюдения законодательных нюансов. Неправильное оформление прекращения статуса самозанятого чревато налоговыми задолженностями и штрафами. Предлагаю разобраться, как грамотно завершить деятельность в качестве самозанятого, не допустив типичных ошибок и обеспечив себе юридическую защиту в будущем. 🔍

Правовые основания для прекращения статуса самозанятого

Юридические основания для прекращения статуса самозанятого лица закреплены в Федеральном законе №422-ФЗ от 27.11.2018 "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"". Закон чётко регламентирует случаи, при которых происходит прекращение применения специального налогового режима.

Согласно действующему законодательству, существует два варианта снятия с учёта в качестве плательщика налога на профессиональный доход:

Добровольное прекращение применения спецрежима по инициативе самозанятого;

Принудительное прекращение статуса по решению налогового органа.

Причины добровольного прекращения статуса самозанятого могут быть различными:

Переход на другой налоговый режим (ИП на УСН, ОСНО, патенте);

Полное прекращение деятельности, приносящей доход;

Трудоустройство в качестве наёмного работника;

Смена гражданства или выезд из РФ на постоянное место жительства.

Принудительное снятие с учёта происходит в следующих случаях:

Основание Норма закона Комментарий Превышение лимита доходов п. 6 ст. 5 ФЗ №422 При превышении 2,4 млн рублей за календарный год Ведение деятельности, запрещенной для НПД ч. 2 ст. 4 ФЗ №422 Перепродажа товаров, добыча полезных ископаемых и т.д. Трудоустройство к бывшему работодателю ч. 2 ст. 6 ФЗ №422 В течение 24 месяцев после увольнения Установление факта трудовых отношений ч. 8 ст. 5 ФЗ №422 При признании отношений трудовыми по решению суда

Антон Карпов, налоговый консультант с опытом работы в ФНС:

В моей практике был случай с клиентом Сергеем, который решил закрыть статус самозанятого после переезда за границу. Он просто перестал пользоваться приложением, полагая, что этого достаточно. Через полгода ему пришло уведомление о задолженности по налогу, поскольку система продолжала учитывать его как действующего плательщика НПД. Мы срочно инициировали процедуру снятия с учета задним числом через обращение в налоговую службу, приложив документы о выезде из страны. Хотя вопрос удалось решить, Сергею пришлось заплатить пени за просроченные платежи. Этот случай наглядно демонстрирует, почему важно официально закрывать статус самозанятого, а не просто прекращать деятельность.

Важно понимать, что при выявлении налоговой службой факторов, несовместимых с применением НПД, плательщик не только теряет право на применение льготного налогового режима, но и обязан пересчитать налоги по ставкам НДФЛ (13-15%) за весь период незаконного применения спецрежима. Это может привести к значительным дополнительным обязательствам перед бюджетом. 💸

Пошаговая инструкция по закрытию статуса самозанятого

Процесс закрытия статуса самозанятого достаточно прост и не требует личного посещения налоговой инспекции. Вся процедура может быть выполнена дистанционно. Рассмотрим подробный алгоритм действий:

Шаг 1. Подготовка к прекращению статуса

Завершите все текущие сделки и выполните обязательства перед клиентами;

Сформируйте и передайте чеки за все оказанные услуги и проданные товары;

Убедитесь, что все налоговые обязательства по НПД исполнены в полном объеме;

При наличии задолженности — погасите ее до снятия с учета.

Шаг 2. Снятие с учета через приложение "Мой налог"

Откройте приложение "Мой налог" на мобильном устройстве; Перейдите в раздел "Настройки" (иконка шестеренки); Выберите пункт "Снятие с учета НПД"; Подтвердите свое решение о прекращении применения специального режима; Укажите причину снятия с учета (при необходимости); Подтвердите операцию.

Шаг 3. Альтернативные способы снятия с учета

Если у вас нет доступа к приложению "Мой налог", вы можете воспользоваться следующими способами:

Через веб-версию кабинета самозанятого на сайте ФНС России;

Через личный кабинет налогоплательщика-физического лица на сайте nalog.ru;

Через уполномоченные банки, которые предоставляют услуги по регистрации и снятию с учета плательщиков НПД;

Путем подачи заявления в налоговую инспекцию в бумажном виде (в исключительных случаях).

Шаг 4. Получение подтверждения о снятии с учета

После успешного завершения процедуры снятия с учета, налоговая служба направит вам уведомление с указанием даты прекращения применения специального налогового режима. Документ будет доступен:

В мобильном приложении "Мой налог" (раздел "Документы");

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;

В виде электронного документа на адрес электронной почты (если он был указан при регистрации).

Датой снятия с учета считается дата направления в налоговый орган заявления о прекращении применения НПД. Это важный момент, поскольку именно с этой даты прекращается обязанность по уплате налога на профессиональный доход. ⏱️

Документы и отчетность при закрытии статуса самозанятого

При закрытии статуса самозанятого налогоплательщик не обязан представлять какую-либо специальную отчетность в налоговые органы. Это одно из ключевых преимуществ режима НПД — минимум бюрократических процедур как при регистрации, так и при прекращении деятельности.

Однако существуют определенные документы, с которыми следует ознакомиться и которые необходимо сохранить:

Документ Где получить Для чего нужен Уведомление о снятии с учета Приложение "Мой налог" Подтверждение прекращения статуса самозанятого Справка о доходах за период применения НПД Приложение "Мой налог" Для отчетности при получении кредитов, виз, для предъявления по запросу Справка о состоянии расчетов с бюджетом Личный кабинет налогоплательщика Подтверждение отсутствия/наличия задолженностей перед бюджетом Сформированные ранее чеки Архив приложения "Мой налог" Для подтверждения дохода и разрешения возможных споров с клиентами

Важно отметить, что закон обязывает налогоплательщиков хранить документы, подтверждающие доходы и расходы, в течение 5 лет. Это правило касается и самозанятых граждан. После снятия с учета рекомендуется сохранить:

Выписки с банковских счетов, подтверждающие поступления от клиентов;

Электронные чеки, сформированные через приложение "Мой налог";

Договоры с клиентами (если таковые заключались);

Акты выполненных работ и оказанных услуг;

Квитанции об уплате налога на профессиональный доход.

Елена Соколова, юрист по налоговому праву:

Мне запомнился случай с клиенткой Мариной, которая была самозанятой в течение двух лет, предоставляя услуги дизайнера. Она решила закрыть статус самозанятой и стать индивидуальным предпринимателем на УСН. Процедуру снятия с учета она провела корректно, однако не позаботилась о сохранении финансовой документации по клиентским проектам. Через год после закрытия статуса самозанятого к ней обратился бывший клиент с претензией о некачественно выполненной работе и потребовал возврата средств. У Марины не сохранился ни договор, ни чеки, ни переписка — ничего, что могло бы подтвердить условия сотрудничества и факт оплаты услуг. Это привело к затяжному спору и потере репутации. Этот случай прекрасно иллюстрирует, почему так важно сохранять всю документацию даже после прекращения деятельности в качестве самозанятого.

При переходе с режима НПД на другие системы налогообложения (ОСНО, УСН, патент), важно учесть, что доходы, полученные в период применения НПД, не учитываются при определении налоговой базы по новому режиму. Однако все операции, совершенные после даты снятия с учета в качестве самозанятого, должны облагаться налогами по правилам выбранного режима. 📝

Особенности закрытия статуса через приложение "Мой налог"

Приложение "Мой налог" является основным инструментом для управления статусом самозанятого, включая процедуру прекращения применения специального налогового режима. Рассмотрим детально особенности и нюансы этого процесса.

Технические требования

Для корректного завершения процедуры убедитесь, что:

Установлена последняя версия приложения "Мой налог";

Устройство имеет стабильное подключение к интернету;

На устройстве достаточно заряда батареи;

Вы помните пароль от приложения или имеете доступ к привязанной электронной почте.

Пошаговый процесс в приложении с визуальными ориентирами

Запустите приложение "Мой налог" и авторизуйтесь; Нажмите на значок профиля в левом нижнем углу экрана; Выберите раздел "Настройки" (значок шестеренки); Прокрутите страницу вниз до раздела "Информация" и выберите "Снятие с учета НПД"; Внимательно прочитайте информационное сообщение о последствиях снятия с учета; Нажмите кнопку "Снятие с учета НПД"; Подтвердите свое намерение, нажав "Да" в диалоговом окне.

Типичные проблемы и их решения

При закрытии статуса через приложение могут возникнуть определенные сложности:

Приложение не запускается или зависает — переустановите приложение или обратитесь в техподдержку;

— переустановите приложение или обратитесь в техподдержку; Невозможно войти в личный кабинет — воспользуйтесь функцией восстановления доступа или альтернативным способом снятия с учета через личный кабинет налогоплательщика;

— воспользуйтесь функцией восстановления доступа или альтернативным способом снятия с учета через личный кабинет налогоплательщика; Ошибка при попытке снятия с учета — проверьте наличие задолженности по налогу и интернет-соединение;

— проверьте наличие задолженности по налогу и интернет-соединение; Отсутствие подтверждения о снятии с учета — обновите приложение или проверьте раздел "Документы" через несколько часов.

Проверка успешного завершения процедуры

После завершения процедуры снятия с учета в приложении "Мой налог" важно удостовериться, что статус действительно изменился:

В разделе "Мой профиль" должна появиться информация о том, что вы больше не являетесь плательщиком НПД; В разделе "Документы" должно отобразиться уведомление о снятии с учета; Функционал формирования новых чеков становится недоступным; В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России также должна обновиться информация о статусе.

Если после выполнения всех шагов статус не изменился в течение 24 часов, рекомендуется обратиться в службу поддержки ФНС России по номеру 8-800-222-22-22 или через форму обратной связи на сайте nalog.ru. 📱

Налоговые последствия при прекращении самозанятости

Прекращение статуса самозанятого влечет за собой определенные налоговые последствия, которые необходимо учитывать для избежания негативных ситуаций в будущем.

Завершение налоговых обязательств

С даты снятия с учета в качестве плательщика НПД:

Прекращается обязанность по уплате налога на профессиональный доход;

Прекращается обязанность по формированию чеков при получении доходов;

Налоговые вычеты, предоставленные в рамках НПД, перестают действовать;

Доступ к функционалу приложения "Мой налог" ограничивается (доступны только архивные данные).

Налогообложение доходов после прекращения НПД

После снятия с учета в качестве самозанятого, любые доходы от профессиональной деятельности должны облагаться налогами по иным основаниям:

Для физических лиц — НДФЛ по ставке 13% (в некоторых случаях 15%);

Для индивидуальных предпринимателей — согласно выбранному режиму налогообложения (УСН, ОСНО, ПСН).

Расчеты с бюджетом

Перед снятием с учета рекомендуется:

Проверить состояние расчетов с бюджетом через приложение "Мой налог"; Погасить имеющуюся задолженность по налогу на профессиональный доход; Получить справку об отсутствии задолженности.

Важно помнить, что неуплаченные суммы налога будут взыскиваться налоговым органом в общем порядке даже после снятия с учета. За несвоевременную уплату начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

Особые ситуации и их последствия

Существуют особые ситуации, которые могут повлечь дополнительные налоговые последствия:

Принудительное снятие с учета — может привести к пересчету налоговых обязательств по ставке НДФЛ за весь период незаконного применения НПД;

— может привести к пересчету налоговых обязательств по ставке НДФЛ за весь период незаконного применения НПД; Повторное применение НПД — возможно без ограничений, если нет оснований, препятствующих регистрации;

— возможно без ограничений, если нет оснований, препятствующих регистрации; Наличие неотражённых доходов — необходимо сформировать чеки до снятия с учета, иначе эти доходы будут облагаться НДФЛ;

— необходимо сформировать чеки до снятия с учета, иначе эти доходы будут облагаться НДФЛ; Возврат денежных средств клиентам после снятия с учета — потребует корректировки налоговой базы в общем порядке через подачу декларации 3-НДФЛ.

При наличии действующего банковского счета, открытого специально для деятельности в качестве самозанятого, рекомендуется решить вопрос о его дальнейшем использовании или закрытии. Многие банки предлагают специальные условия для самозанятых, которые могут изменяться после прекращения применения НПД. 💵