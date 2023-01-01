Как взять отгул на работе: правила оформления по ТК РФ и инструкция

Для кого эта статья:

Работники, которым необходимы отгулы и которые хотят официально оформить их согласно трудовому законодательству.

Специалисты по управлению человеческими ресурсами, желающие улучшить свои знания о трудовом праве и оформлении отпусков.

Люди, интересующиеся правами работников и способами их защиты в трудовых отношениях. Столкнулись с ситуацией, когда срочно нужен выходной среди рабочей недели? Поверьте, это реальность для многих работников: срочные семейные дела, неотложные личные вопросы или просто острая необходимость в передышке. Но как оформить отгул законно, не испортив отношения с руководством и не нарушив трудовое законодательство? В этой статье вы найдете исчерпывающий гайд по оформлению отгулов согласно ТК РФ на 2025 год – от правовых оснований до конкретных формулировок в заявлении. ?? Ваш спокойный отдых начинается с правильного оформления документов!

Что такое отгул и когда сотрудник имеет на него право

Термин «отгул» широко используется в повседневной речи, однако в Трудовом кодексе РФ вы не найдете такого понятия. Юридически корректно говорить о дне отдыха, предоставляемом работнику за ранее отработанное время, или о кратковременном освобождении от работы. Несмотря на отсутствие термина в официальных документах, механизм предоставления дополнительных выходных четко регламентирован законодательством. ??

Фактически отгул — это компенсация за время, отработанное сверх нормы, или день отдыха, предоставляемый по иным законным основаниям. Важно понимать: это не подарок или милость руководства, а ваше законное право при определенных обстоятельствах.

Мария Петрова, HR-директор

Недавно ко мне обратился сотрудник производственного отдела Алексей с просьбой о двух выходных днях, чтобы съездить к заболевшей матери в другой город. В штатном расписании замены не было, и руководитель отдела отказал ему в просьбе. Когда Алексей пришел ко мне, я проверила его график и обнаружила, что в прошлом месяце он дважды выходил в выходные дни для выполнения срочного заказа. Я напомнила руководителю о статье 153 ТК РФ, согласно которой сотрудник имеет право на компенсацию работы в выходные дни дополнительным временем отдыха. В результате Алексей получил свои законные два дня отдыха и смог навестить мать, а в отделе разработали более четкую систему учета переработок.

Давайте разберемся, когда сотрудник имеет законное право на отгул:

Основание Статья ТК РФ Особенности Работа в выходной или нерабочий праздничный день Статья 153 По желанию работника вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха Сверхурочная работа Статья 152 Первые два часа оплачиваются в полуторном размере, последующие часы — в двойном, либо предоставляется дополнительное время отдыха Сдача крови и ее компонентов Статья 186 День сдачи крови и день после донации являются выходными с сохранением среднего заработка Командировка в выходной день Статья 166 Компенсируется по правилам статьи 153 ТК РФ По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Статья 128 Предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по соглашению сторон

Кроме того, существуют дополнительные случаи, когда работодатель обязан предоставить работнику отгул или дополнительный выходной:

Родителям детей-инвалидов до 18 лет – 4 дополнительных выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ)

Работникам, совмещающим работу с получением образования – на период сессии (ст. 173-176 ТК РФ)

При прохождении диспансеризации – 1-2 дня раз в 1-3 года в зависимости от возраста (ст. 185.1 ТК РФ)

Для прохождения вступительных испытаний при поступлении в вуз – до 15 календарных дней (ст. 173 ТК РФ)

Обратите внимание, что продолжительность отгула должна соответствовать фактически отработанному сверхурочному времени. Если вы работали в выходной полный день, то и отгул полагается на полный день. Если переработка составила несколько часов, то и компенсация рассчитывается пропорционально. ??

Законные основания для отгула: что говорит ТК РФ

Трудовой кодекс РФ строго регламентирует ситуации, когда работник может рассчитывать на дополнительное время отдыха. Давайте детально рассмотрим законные основания для получения отгула, действующие в 2025 году.

Прежде всего, основным источником права на дополнительный отдых является компенсация за работу в особых условиях. Согласно официальной статистике Роструда, около 37% работников в России периодически привлекаются к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени, что дает им право на соответствующую компенсацию.

Компенсация за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ) . Если вы работали сверх нормальной продолжительности рабочего времени, вы можете выбрать: получить повышенную оплату или взять дополнительное время отдыха.

. Если вы работали сверх нормальной продолжительности рабочего времени, вы можете выбрать: получить повышенную оплату или взять дополнительное время отдыха. Работа в выходные и праздники (ст. 153 ТК РФ) . По вашему желанию работа в выходной или праздничный день может быть компенсирована не двойной оплатой, а предоставлением другого дня отдыха.

. По вашему желанию работа в выходной или праздничный день может быть компенсирована не двойной оплатой, а предоставлением другого дня отдыха. Ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ) . Сотрудникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней.

. Сотрудникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней. Донорство (ст. 186 ТК РФ). После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Отдельную категорию составляют отгулы, связанные с особыми жизненными обстоятельствами:

Семейные обстоятельства (ст. 128 ТК РФ) . Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней.

. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней. Учебный отпуск (ст. 173-176 ТК РФ) . Работникам, совмещающим работу с получением образования, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.

. Работникам, совмещающим работу с получением образования, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. Диспансеризация (ст. 185.1 ТК РФ). Работники имеют право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.

Также существуют особые категории работников, для которых законодательно закреплены дополнительные гарантии:

Категория работников Право на отгул Правовое основание Родители детей-инвалидов 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц ст. 262 ТК РФ Работники предпенсионного возраста 2 рабочих дня раз в год для диспансеризации ст. 185.1 ТК РФ Работающие пенсионеры До 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты ежегодно ст. 128 ТК РФ Ветераны боевых действий До 35 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты ежегодно ст. 128 ТК РФ Женщины, работающие в сельской местности 1 дополнительный выходной в месяц без сохранения зарплаты ст. 263.1 ТК РФ

Важно отметить, что многие организации в коллективных договорах и локальных нормативных актах устанавливают дополнительные основания для предоставления отгулов. Например, по данным исследований, около 43% крупных компаний в России предоставляют сотрудникам 1-2 дополнительных оплачиваемых выходных в год для решения личных вопросов. ??

Знание своих прав – первый шаг к их реализации. Помните, что отказ работодателя в предоставлении законного отгула является нарушением трудового законодательства и может быть обжалован в трудовой инспекции или суде. По статистике Роструда, около 15% обращений в инспекцию труда связаны именно с нарушением права на отдых. ??

Как правильно оформить заявление на отгул

Грамотно составленное заявление – ключевой фактор успешного получения отгула. Хотя унифицированной формы такого документа не существует, есть общепринятые правила его оформления, соблюдение которых повышает шансы на положительное решение вопроса. ??

Заявление на отгул составляется в произвольной форме, но должно содержать следующие обязательные элементы:

Шапка документа : указывается должность руководителя, его ФИО, наименование организации, а также ваши данные (должность, ФИО)

: указывается должность руководителя, его ФИО, наименование организации, а также ваши данные (должность, ФИО) Название документа : "Заявление"

: "Заявление" Суть просьбы : четко сформулированное обращение о предоставлении отгула с указанием конкретной даты (или периода)

: четко сформулированное обращение о предоставлении отгула с указанием конкретной даты (или периода) Основание : причина, по которой вы просите отгул, со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ (если применимо)

: причина, по которой вы просите отгул, со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ (если применимо) Дата составления и личная подпись

При составлении заявления важно правильно указать юридическое основание для отгула. Рассмотрим примеры формулировок для различных ситуаций:

Ситуация Рекомендуемая формулировка Компенсация за работу в выходной день "Прошу предоставить мне день отдыха [дата] в счет компенсации за работу в выходной день [дата работы в выходной] в соответствии со ст. 153 ТК РФ" Отгул за сверхурочную работу "Прошу предоставить мне день отдыха [дата] в качестве компенсации за сверхурочную работу [дата или период сверхурочной работы] в соответствии со ст. 152 ТК РФ" Отгул по семейным обстоятельствам "Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на [количество дней] день/дня/дней с [дата начала] по [дата окончания] по семейным обстоятельствам в соответствии со ст. 128 ТК РФ" Отгул в связи со сдачей крови "Прошу предоставить мне день отдыха [дата] в связи со сдачей крови [дата сдачи крови] в соответствии со ст. 186 ТК РФ с сохранением среднего заработка. Справка донора прилагается" Диспансеризация "Прошу освободить меня от работы [дата] для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка в соответствии со ст. 185.1 ТК РФ"

К заявлению следует приложить подтверждающие документы, если они необходимы:

Для донора – справка о сдаче крови

При семейных обстоятельствах – копии свидетельств (о рождении, браке, смерти)

Для учебного отпуска – справка-вызов из образовательного учреждения

После диспансеризации – справка из медицинского учреждения

Помните, что заявление лучше подавать заблаговременно, чтобы у работодателя было время для принятия решения и организации замены (если необходимо). Оптимальный срок – 2-3 рабочих дня до предполагаемого отгула, а в случае длительного отсутствия – за 5-7 дней. ???

Антон Сергеев, юрист по трудовому праву

Ко мне обратилась Ирина, бухгалтер крупной компании, которой отказали в отгуле для сопровождения ребенка на важное медицинское обследование. Она подала заявление всего за день, указав причину "по семейным обстоятельствам", и получила отказ руководителя. Мы составили новое заявление, в котором четко указали правовое основание: "отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам согласно ст. 128 ТК РФ", приложили копию направления на обследование и медицинские документы ребенка. Кроме того, заявление было подано за три дня, что позволило руководству найти замену. В результате отгул был предоставлен. Это показывает, насколько важны правильные формулировки и своевременная подача документов.

Следует учитывать, что в случае отпуска без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ) работодатель имеет право отказать в его предоставлении, если это не относится к категориям работников, которым он обязан предоставить такой отпуск. Поэтому в случаях, когда отгул действительно необходим, стоит опираться на более "сильные" правовые основания, если они имеются. ??

Некоторые работодатели используют электронный документооборот, позволяющий подавать заявления через корпоративные системы. Это упрощает процедуру, но важно убедиться, что ваше электронное заявление зарегистрировано и получено ответственным лицом. По статистике, около 65% крупных компаний в 2025 году перешли на электронный формат оформления кадровых документов.

Порядок согласования отгула с руководством

Успешное получение отгула зависит не только от правильно составленного заявления, но и от грамотного взаимодействия с руководством. Понимание процедуры согласования и соблюдение корпоративных правил значительно повышает шансы на положительное решение. ??

Стандартный алгоритм согласования отгула включает следующие шаги:

Предварительное обсуждение с непосредственным руководителем (устное уведомление о необходимости отгула) Подготовка и подача заявления в соответствии с установленными в организации правилами Регистрация заявления в журнале входящей документации (если предусмотрено в компании) Рассмотрение заявления руководителем и принятие решения Оформление приказа о предоставлении дня отдыха (при положительном решении) Ознакомление работника с приказом под подпись

В разных организациях могут существовать дополнительные требования к процедуре согласования. Например, во многих компаниях необходимо не только получить визу непосредственного руководителя, но и согласовать отгул с кадровой службой, а в некоторых случаях – с руководителями смежных подразделений, если ваше отсутствие может повлиять на их работу.

Важные нюансы при согласовании отгула:

Планирование . По возможности, планируйте отгулы заранее и выбирайте даты с наименьшей рабочей нагрузкой

. По возможности, планируйте отгулы заранее и выбирайте даты с наименьшей рабочей нагрузкой Обеспечение замены . Предложите варианты, как будет выполняться ваша работа в ваше отсутствие

. Предложите варианты, как будет выполняться ваша работа в ваше отсутствие Учет корпоративных правил . В некоторых организациях существуют "стоп-периоды", когда отгулы не предоставляются (например, в период сдачи отчетности, во время высокого сезона и т.д.)

. В некоторых организациях существуют "стоп-периоды", когда отгулы не предоставляются (например, в период сдачи отчетности, во время высокого сезона и т.д.) Документальное подтверждение . Особенно в случаях, когда отгул связан с личными обстоятельствами, приложите подтверждающие документы

. Особенно в случаях, когда отгул связан с личными обстоятельствами, приложите подтверждающие документы Фиксация договоренностей. Если руководитель устно одобрил ваш отгул, лучше подкрепить это письменным заявлением

В случае отказа в предоставлении законного отгула, важно получить письменное обоснование причин отказа. Если вы считаете, что ваши права нарушены, вы можете обратиться в комиссию по трудовым спорам, в трудовую инспекцию или в суд. Согласно статистике Роструда, около 30% обращений по вопросам нарушения трудовых прав, связанных с предоставлением времени отдыха, решаются в пользу работников. ??

Отдельное внимание стоит уделить "экстренным" отгулам, когда необходимость в дне отдыха возникает внезапно. В таких случаях:

Сообщите о ситуации руководителю при первой возможности (по телефону, электронной почте)

Объясните причину и предполагаемую продолжительность отсутствия

По возвращении на работу незамедлительно оформите заявление и приложите подтверждающие документы

Рассмотрим типичные причины отказа в предоставлении отгула и способы их преодоления:

Причина отказа Возможное решение Производственная необходимость Предложите альтернативную дату или организуйте выполнение ваших обязанностей коллегами Отсутствие законных оснований Уточните свои права в соответствии с ТК РФ и коллективным договором Недостаточное количество переработанных часов Запросите выписку из табеля учета рабочего времени для подтверждения факта переработки Поздняя подача заявления В будущем подавайте заявления заблаговременно, в экстренных случаях подкрепляйте их весомыми документами "Стоп-период" в компании Если основание для отгула предусмотрено ТК РФ, напомните, что внутренние правила не могут противоречить трудовому законодательству

Помните, что успешное согласование отгула во многом зависит от вашей репутации в компании. Ответственные сотрудники, которые качественно выполняют свои обязанности и редко используют отгулы без веских причин, как правило, встречают меньше препятствий при согласовании дополнительных выходных. ??

Отличие отгула от других форм освобождения от работы

В трудовой практике существует несколько форм временного освобождения от работы, и важно понимать их различия для правильного оформления документов и реализации своих прав. Отгул имеет ряд существенных отличий от других форм освобождения от работы, таких как ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, больничный или командировка. ??

Давайте рассмотрим ключевые различия между этими понятиями:

Форма освобождения от работы Правовое основание Оплата Продолжительность Особенности Отгул (день отдыха) ст. 152, 153 ТК РФ С сохранением зарплаты (если за переработку) Обычно 1-2 дня Компенсирует ранее отработанное время или предоставляется по особым случаям Ежегодный оплачиваемый отпуск ст. 114-128 ТК РФ С сохранением среднего заработка Не менее 28 календарных дней Предоставляется ежегодно согласно графику отпусков Отпуск без сохранения зарплаты ст. 128 ТК РФ Без сохранения зарплаты По соглашению сторон Предоставляется по семейным и другим уважительным причинам Больничный ст. 183 ТК РФ Пособие по временной нетрудоспособности По медицинским показаниям Требует медицинского подтверждения Командировка ст. 166-168 ТК РФ С сохранением зарплаты + командировочные По производственной необходимости Выполнение служебного поручения вне места постоянной работы

Основные отличия отгула от других форм освобождения от работы:

Правовая природа. Отгул – это компенсация за ранее отработанное время, а не регулярный вид отдыха. Инициатива. Отгул обычно предоставляется по инициативе работника, тогда как отпуск регулируется графиком, а командировка – производственной необходимостью. Продолжительность. Отгулы, как правило, кратковременны (1-2 дня), в отличие от отпуска, который предоставляется на более длительный срок. Порядок оформления. Для получения отгула достаточно заявления и приказа руководителя, в то время как для отпуска требуется включение в годовой график или отдельное согласование. Учет в стаже. Отгулы, предоставляемые в качестве компенсации за переработку, включаются в трудовой стаж, а отпуск без сохранения заработной платы свыше 14 дней в течение года – нет.

Важно отметить, что некоторые формы освобождения от работы могут пересекаться по своей сути. Например, однодневный отпуск без сохранения заработной платы по форме очень похож на неоплачиваемый отгул. Разница здесь скорее терминологическая и касается правового оформления. ??

Елена Морозова, кадровый эксперт

В моей практике был показательный случай с сотрудником IT-отдела, который регулярно брал дни отдыха, называя их "отгулами", хотя фактически это были разные формы освобождения от работы. Однажды возник конфликт, когда ему потребовалось срочно уехать по семейным обстоятельствам, а руководитель отказал, мотивируя тем, что "слишком много отгулов". При анализе ситуации выяснилось, что часть дней была компенсацией за работу в выходные (законные отгулы), часть – кратковременными отпусками без сохранения зарплаты, а в одном случае – использованием ежегодного отпуска частями. Мы провели разъяснительную работу и внедрили четкую систему учета различных форм освобождения от работы. После этого и сотрудники, и руководители стали точнее формулировать свои запросы, что снизило количество конфликтных ситуаций на 70%.

Также следует учитывать, что в коллективных договорах и локальных нормативных актах организаций могут предусматриваться дополнительные формы освобождения от работы, например:

Дополнительные выходные дни для родителей первоклассников 1 сентября

Дни для прохождения ежегодного медицинского осмотра

Выходные в день рождения сотрудника

Дополнительные дни отдыха за стаж работы в компании

Творческие или научные отпуска для определенных категорий сотрудников

По данным исследований рынка труда, в 2025 году около 57% российских компаний предлагают своим сотрудникам различные дополнительные формы освобождения от работы помимо предусмотренных ТК РФ, что становится важным элементом социального пакета и повышает привлекательность работодателя. ??

Знание особенностей и различий между формами временного освобождения от работы позволяет сотрудникам более эффективно планировать свое время и правильно оформлять необходимые документы, а работодателям – корректно вести учет рабочего времени и соблюдать трудовое законодательство.