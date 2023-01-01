Как взять отгул на работе на 2 дня: пошаговая инструкция по ТК РФ

Руководители, принимающие решения о предоставлении выходных сотрудникам Порой всем нам нужно освободить пару дней для личных дел — будь то срочная поездка, семейное событие или банальная необходимость решить накопившиеся вопросы. Однако многие сотрудники теряются, когда дело доходит до официального оформления таких выходных. Как грамотно взять отгул на 2 дня, не нарушая Трудовой кодекс? Какие документы подготовить? Как убедить руководство в своей просьбе? Разберемся с этими вопросами детально, чтобы вы могли отлучиться с работы без последствий для карьеры и заработной платы. ???

Что такое отгул и когда можно взять 2 дня выходных

Примечательно, что само понятие «отгул» в Трудовом кодексе РФ отсутствует. Юридически этот термин относится к периоду времени, когда работник освобождается от выполнения трудовых обязанностей с сохранением рабочего места. В профессиональной лексике HR-специалистов и кадровиков используются более точные формулировки, соответствующие ТК РФ. ??

На практике под отгулом обычно понимают один из следующих вариантов:

Дополнительные дни отдыха за ранее отработанное время

Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска

Дополнительный выходной, предоставляемый по соглашению сторон

Давайте рассмотрим, в каких случаях работник может рассчитывать на 2 дня выходных помимо стандартного отпуска:

Ситуация Правовое основание Оплачивается ли отгул Работа в выходные или праздники Ст. 153 ТК РФ Да (предоставляются дни отдыха взамен повышенной оплаты) Сверхурочная работа Ст. 152 ТК РФ Да (предоставляются дни отдыха взамен повышенной оплаты) Личные обстоятельства Ст. 128 ТК РФ Нет (отпуск без сохранения зарплаты) Часть ежегодного отпуска Ст. 115, 125 ТК РФ Да (оплачивается как часть отпуска) По соглашению с работодателем Ст. 9 ТК РФ На усмотрение работодателя

Елена Викторовна, HR-директор На моей практике был случай, когда сотрудник отдела продаж срочно нуждался в двухдневном отгуле из-за визита родственников из другого города. По правилам компании он должен был предупредить об этом за неделю, но ситуация возникла внезапно. Вместо того чтобы просто просить отгул, он предложил отработать несколько вечеров сверхурочно и закрыть все текущие задачи заранее. Благодаря этому ответственному подходу руководитель не только одобрил отгул, но и отметил его инициативность. Такое поведение говорит о профессиональной зрелости сотрудника — он понимал, что бизнес-процессы не должны останавливаться из-за его отсутствия.

Законные основания для отгула на 2 дня по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ предусматривает несколько оснований, по которым работник может законно получить отгул на 2 дня. Знание этих положений поможет вам грамотно составить заявление и аргументировать свою просьбу перед руководством. ??

1. Отгул за работу в выходные и праздничные дни (ст. 153 ТК РФ)

Если вы работали в выходной или праздничный день, то по закону вам положена компенсация. Вместо получения двойной оплаты вы можете выбрать другой день отдыха. Причем важно помнить: один день работы в выходной = один день отдыха, поэтому для получения двух дней отгула вам необходимо отработать два нерабочих дня.

2. Отгул за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ)

При накоплении сверхурочных часов работник может запросить дополнительное время отдыха вместо повышенной оплаты. Количество дней отгула рассчитывается пропорционально отработанному сверхурочно времени, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ)

Закон предусматривает возможность получения неоплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Продолжительность такого отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем. Для некоторых категорий работников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

Участникам ВОВ — до 35 календарных дней в году

Работающим пенсионерам по возрасту — до 14 календарных дней

Родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении — до 14 дней

Работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году

Работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких — до 5 календарных дней

4. Разделение ежегодного отпуска (ст. 125 ТК РФ)

Вы можете разделить свой ежегодный оплачиваемый отпуск на части по соглашению с работодателем. Это позволяет выделить 2 дня из основного отпуска и использовать их отдельно в течение года.

5. Дополнительные основания, предусмотренные коллективным договором или локальными нормативными актами

Многие компании в своих внутренних документах устанавливают дополнительные случаи предоставления отгулов: день рождения сотрудника, 1 сентября для родителей первоклассников, юбилеи и другие значимые события.

5 шагов оформления отгула: от заявления до приказа

Процедура оформления отгула на 2 дня требует соблюдения определенного алгоритма действий. Следуя этой пошаговой инструкции, вы максимально упростите процесс получения разрешения на временное отсутствие на рабочем месте. ???

Шаг 1. Планирование и предварительное согласование

Прежде чем подавать официальные документы, обсудите вашу потребность в отгуле с непосредственным руководителем. Это неформальный, но важный этап — он поможет выбрать оптимальные даты, чтобы минимизировать влияние вашего отсутствия на рабочие процессы. Рекомендуется инициировать этот разговор не менее чем за 5-7 рабочих дней до желаемых дат отгула (за исключением экстренных случаев).

Шаг 2. Подготовка и подача заявления

После получения устного согласия необходимо оформить письменное заявление. В документе должны быть указаны:

ФИО и должность заявителя

ФИО и должность руководителя, на имя которого пишется заявление

Даты запрашиваемого отгула (с какого по какое число)

Четкое правовое основание (за ранее отработанное время, за свой счет и т.д.)

Причина, по которой требуется отгул (может быть опущена, если не является обязательной по внутренним правилам компании)

Дата составления заявления и подпись

Шаг 3. Получение визы руководителя

Передайте заявление непосредственному руководителю для согласования. Его виза (подпись с пометкой "Согласовано") является подтверждением того, что ваше отсутствие не создаст критических проблем в рабочем процессе. В некоторых организациях требуется согласование с несколькими руководителями — например, с начальником отдела и руководителем направления.

Шаг 4. Регистрация в HR-отделе или у ответственного сотрудника

После получения визы руководителя передайте заявление в отдел кадров или ответственному за кадровое делопроизводство сотруднику. Документ должен быть зарегистрирован, а информация о вашем предстоящем отгуле внесена в соответствующие учетные системы.

Шаг 5. Издание приказа и ознакомление с ним

На основании вашего заявления будет издан приказ о предоставлении отгула. Ознакомьтесь с этим документом под подпись перед началом отгула. Приказ является юридическим основанием вашего отсутствия на рабочем месте и защищает от возможных недоразумений.

Основание для отгула Особенности оформления Сроки подачи заявления За работу в выходные Указать даты, когда была выполнена работа в выходные дни За 3-5 рабочих дней За сверхурочную работу Приложить подтверждение сверхурочных часов (табель учета рабочего времени) За 3-5 рабочих дней Отпуск без сохранения зарплаты Указать причину (при необходимости приложить подтверждающие документы) За 5-7 рабочих дней (кроме экстренных случаев) Часть ежегодного отпуска Оформить заявление на отпуск с указанием конкретных дат За 14 календарных дней (или согласно правилам компании) По соглашению сторон Требует индивидуального согласования с работодателем Зависит от внутренних правил организации

Михаил Сергеевич, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась клиентка, которой отказали в предоставлении двухдневного отгула за ранее отработанные выходные. Причина отказа — отсутствие документального подтверждения этой работы. Мы восстановили хронологию событий: она действительно работала два полных выходных дня во время запуска нового проекта, но табель учета рабочего времени был заполнен некорректно. После нашего обращения к работодателю с запросом данных корпоративной системы контроля доступа (которая зафиксировала её присутствие в офисе) и свидетельств коллег, справедливость была восстановлена. Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно своевременно и корректно оформлять документы при работе в выходные дни — это ваша гарантия на законный отгул в будущем.

Как правильно обосновать необходимость отгула

Грамотное обоснование необходимости отгула значительно повышает шансы на его одобрение руководством. Рассмотрим стратегии аргументации для различных ситуаций, которые позволят представить вашу просьбу в наиболее выгодном свете. ??

Личные обстоятельства: баланс откровенности и конфиденциальности

При запросе отгула по личным причинам важно найти золотую середину между откровенностью и сохранением приватности. Если причина связана с семейными обстоятельствами, медицинскими процедурами или другими личными делами, достаточно указать общую категорию без излишних подробностей:

"По семейным обстоятельствам, требующим моего личного присутствия"

"В связи с необходимостью прохождения медицинского обследования"

"Для решения неотложных личных вопросов, требующих моего присутствия в государственных органах"

Если ваш руководитель требует более детальных объяснений, вы вправе предоставить их, но помните, что по закону вы не Obligated раскрывать конфиденциальную информацию о своей частной жизни.

Акцент на минимизации ущерба для рабочего процесса

Продемонстрируйте, что вы тщательно спланировали свое отсутствие и предприняли меры для минимизации его влияния на рабочие процессы:

Укажите, что запрашиваемые даты приходятся на период наименьшей загрузки

Подчеркните, что все срочные задачи будут выполнены заранее

Опишите, как будет организована работа в ваше отсутствие (кто вас заменит, как будет поддерживаться связь в экстренных случаях)

Предложите отработать часы/дни отгула в другое удобное для компании время

Стратегии обоснования для различных ситуаций

В зависимости от контекста и корпоративной культуры вашей компании, выберите наиболее подходящую стратегию аргументации:

Апелляция к заслугам: напомните о своих достижениях, перевыполнении плана или особом вкладе в работу команды

напомните о своих достижениях, перевыполнении плана или особом вкладе в работу команды Профессиональная необходимость: обоснуйте отгул необходимостью восстановления сил для повышения эффективности в дальнейшем

обоснуйте отгул необходимостью восстановления сил для повышения эффективности в дальнейшем Лояльность к компании: подчеркните, что редко используете подобные запросы и цените предоставленную возможность

подчеркните, что редко используете подобные запросы и цените предоставленную возможность Взаимная выгода: объясните, как решение личных вопросов сейчас позволит вам сконцентрироваться на работе в будущем

Оформление заявления: что писать в графе "причина"

В зависимости от основания для отгула, укажите соответствующую формулировку в заявлении:

За ранее отработанное время: "Прошу предоставить два дня отдыха в счет компенсации за работу в выходные дни 15.01.2025 и 16.01.2025"

За свой счет: "Прошу предоставить отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам"

В счет отпуска: "Прошу предоставить 2 дня ежегодного оплачиваемого отпуска"

По уважительной причине с обязательным предоставлением: "В связи с регистрацией брака (приложение: копия приглашения из ЗАГСа)"

Альтернативные способы взять 2 дня выходных на работе

Помимо стандартных отгулов, существуют и другие законные способы получить дополнительные выходные дни. Рассмотрим несколько альтернативных подходов, которые могут оказаться более удобными в определенных ситуациях. ??

Удаленная работа вместо полного отсутствия

Если ваша работа может выполняться дистанционно, попробуйте договориться с руководством о временной удаленной работе вместо полного отгула. Это решение обычно встречает меньше сопротивления, так как:

Вы остаетесь на связи и можете реагировать на срочные вопросы

Рабочий процесс не прерывается полностью

Вы не тратите дни отпуска или заработную плату

Такой формат особенно актуален, если причина вашего отсутствия в офисе не требует 100% вашего внимания (например, ожидание мастера для ремонта техники дома).

Сокращенный рабочий день с отработкой

Еще один гибкий вариант — попросить о сокращенном рабочем дне с последующей отработкой. Например, вы можете работать по 4 часа в течение 4 дней вместо 8 часов в течение 2 дней. Такой подход:

Позволяет распределить нагрузку более равномерно

Не создает длительных перерывов в работе

Облегчает согласование с руководством

Использование накопленных сверхурочных часов

Если в вашей компании ведется точный учет рабочего времени, обратите внимание на накопленные сверхурочные часы. Многие организации позволяют использовать их для получения дополнительного времени отдыха. Проверьте свой баланс отработанных часов и обсудите с HR-отделом возможность конвертации их в выходные дни.

Смена графика работы

При сменном графике работы или гибком рабочем времени вы можете попросить о временном изменении вашего расписания. Например:

Перенос смен на другие дни

Обмен сменами с коллегами (с их согласия)

Уплотнение рабочей недели (например, работа по 10 часов 4 дня вместо 8 часов 5 дней)

Профессиональное обучение как основание для отсутствия

Если причина вашего отсутствия связана с профессиональным развитием (семинар, тренинг, конференция), оформите это как обучение с сохранением заработной платы. Многие компании поддерживают образовательные инициативы сотрудников и с большей готовностью одобряют отсутствие по таким причинам.

Компенсация за донорство крови

Согласно ст. 186 ТК РФ, в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. Дополнительно предоставляется день отдыха после каждого дня сдачи крови. Эти дни можно использовать в удобное время в течение года после донации. Таким образом, однократная сдача крови может обеспечить вас двумя выходными днями с сохранением среднего заработка.