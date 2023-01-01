Как взять интервью о профессии: 7 шагов для успешной беседы

Для кого эта статья:

Журналисты, желающие улучшить навыки проведения интервью

Специалисты в сфере HR и рекрутинга

Люди, ищущие направления для профессионального роста и самоопределения Интервью о профессии — это не просто беседа, а стратегическое погружение в чужой опыт для извлечения ценных инсайтов. Умение грамотно расспросить специалиста открывает двери к пониманию реальных аспектов работы, о которых не пишут в учебниках. Будь вы журналист, исследующий необычную карьеру, HR-специалист, создающий привлекательный образ вакансии, или просто человек на распутье профессионального самоопределения — мастерство проведения профессионального интервью станет вашим незаменимым инструментом. Давайте разберем семь проверенных шагов, которые превратят ваше интервью из формального опроса в глубокий и результативный диалог. 🎙️

Предварительное исследование профессии: основы и нюансы

Первый и, пожалуй, самый важный шаг перед любым профессиональным интервью — это тщательное исследование. Подготовленный интервьюер вызывает доверие и уважение собеседника, что автоматически повышает качество получаемой информации. 📚

Исследование профессии можно условно разделить на несколько уровней погружения:

Базовое понимание : изучите основные обязанности, необходимую квалификацию и типичный карьерный путь в выбранной профессии

: изучите основные обязанности, необходимую квалификацию и типичный карьерный путь в выбранной профессии Терминологический минимум : освойте ключевые профессиональные термины, чтобы говорить на одном языке со специалистом

: освойте ключевые профессиональные термины, чтобы говорить на одном языке со специалистом Индустриальный контекст : ознакомьтесь с текущими трендами, проблемами и инновациями в данной профессиональной сфере

: ознакомьтесь с текущими трендами, проблемами и инновациями в данной профессиональной сфере Биография собеседника: изучите профессиональную историю вашего будущего респондента (если возможно)

Для эффективного исследования используйте разнообразные источники информации. Сравните данные из официальных профессиональных стандартов с рассказами практикующих специалистов в блогах и подкастах.

Источник информации Преимущества Ограничения Профессиональные стандарты Официальная информация о требуемых компетенциях и навыках Формальный подход, отсутствие реального контекста Профессиональные форумы Актуальные дискуссии, инсайдерская информация Субъективность, возможная недостоверность Образовательные платформы Структурированные знания, актуальные компетенции Часто идеализированное представление профессии Профили специалистов в профсетях Реальные карьерные траектории, навыки Ограниченная глубина информации

Важно фиксировать все возникающие вопросы и противоречия, которые вы обнаружите в процессе исследования. Именно эти "белые пятна" часто становятся основой для самых ценных вопросов интервью.

Александра Немировская, редактор профессионального журнала Когда я готовилась к интервью с ведущим архитектором искусственного интеллекта, я столкнулась с непонятной терминологией. Вместо того чтобы просто "гуглить" все подряд, я выписала 15 ключевых терминов, которые постоянно встречались в профессиональных статьях, и погрузилась в их изучение. На самом интервью мой собеседник был приятно удивлен моим пониманием темы и даже сказал: "Обычно приходится половину времени тратить на объяснение базовых концепций". Благодаря этой предварительной работе мы сразу перешли к обсуждению сложных профессиональных вызовов, и интервью получилось невероятно глубоким. Редактор предложил сделать из него целую серию материалов вместо одной запланированной статьи.

Составление эффективных вопросов для профессионального интервью

После сбора информации наступает ответственный этап — разработка вопросов. Качественные вопросы — это фундамент успешного интервью. Они должны быть одновременно структурированными и гибкими, открывая пространство для неожиданных инсайтов. 🔍

Разделите ваши вопросы на несколько тематических блоков:

Входные вопросы — для установления контакта и получения общей информации о карьерном пути собеседника

— для установления контакта и получения общей информации о карьерном пути собеседника Функциональные вопросы — о повседневных задачах, инструментах и методах работы

— о повседневных задачах, инструментах и методах работы Контекстуальные вопросы — о взаимодействии с коллегами, клиентами, отраслью в целом

— о взаимодействии с коллегами, клиентами, отраслью в целом Проблемные вопросы — о сложностях, типичных ошибках и способах их преодоления

— о сложностях, типичных ошибках и способах их преодоления Перспективные вопросы — о развитии профессии, необходимых навыках будущего

Для каждого блока подготовьте 3-5 основных вопросов и 2-3 уточняющих. Это обеспечит плавный ход беседы и позволит углубиться в интересные моменты.

Формулируя вопросы, следуйте нескольким важным принципам:

Избегайте закрытых вопросов (с ответами "да"/"нет") — всегда оставляйте пространство для развернутого ответа

Используйте технику "воронки" — начинайте с общего и постепенно углубляйтесь в детали

Формулируйте вопросы, начинающиеся с "как", "что", "почему", "расскажите о..." — они стимулируют развернутые ответы

Избегайте "нагруженных" вопросов, содержащих оценку или предположение

Тип вопроса Пример неэффективной формулировки Пример эффективной формулировки О входе в профессию Вы сразу хотели стать дата-аналитиком? Как складывался ваш путь в профессию дата-аналитика? О ежедневных задачах Вы много работаете с SQL? Расскажите о типичном рабочем дне. Какие инструменты вы используете чаще всего? О сложностях Сложно ли работать с сопротивляющимися клиентами? С какими наиболее серьезными вызовами вы сталкиваетесь в своей работе? О профессиональном росте Нужно ли постоянно учиться новому? Что отличает специалиста среднего уровня от эксперта в вашей области?

Составляйте вопросы, ориентируясь на конкретные примеры и истории из опыта респондента. Фразы вроде "Не могли бы вы привести пример..." или "Расскажите о ситуации, когда..." помогут получить ценные кейсы вместо общих рассуждений.

Договоренность и организация встречи с профессионалом

Найти подходящего эксперта для интервью — лишь полдела. Не менее важно правильно договориться о встрече и создать комфортные условия для продуктивного разговора. 📅

При первом контакте с потенциальным интервьюируемым придерживайтесь следующего алгоритма:

Представьтесь четко и кратко, указав вашу роль и организацию (если применимо)

Объясните цель интервью и как будет использована полученная информация

Опишите примерную длительность беседы и основные темы

Предложите гибкий выбор времени и формата (личная встреча, видеозвонок, аудиоинтервью)

Укажите потенциальную ценность для собеседника (расширение профессиональной сети, продвижение экспертизы, вклад в развитие отрасли)

Примерный шаблон первого сообщения:

"Здравствуйте, [Имя]! Меня зовут [Ваше имя], я [ваша роль/должность]. Я занимаюсь исследованием профессии [название профессии] для [цель: статьи/подкаста/учебного проекта]. Ваш опыт в [конкретная область экспертизы] особенно ценен для этого проекта. Могли бы вы уделить около [время] для интервью о вашем профессиональном пути и особенностях работы? Мы можем встретиться лично или пообщаться онлайн в удобное для вас время на следующей неделе. [Если применимо: Результаты интервью будут опубликованы в/на [платформа], что может быть интересно для развития вашего профессионального бренда]. Буду признателен(льна) за ваш ответ!"

После получения согласия, согласуйте и зафиксируйте все детали:

Дата, время и продолжительность интервью (с учетом часовых поясов при необходимости)

Место или платформа для проведения

Технические требования (если интервью дистанционное)

Предварительный список основных вопросов или тем (по запросу собеседника)

Накануне интервью отправьте краткое напоминание с подтверждением всех договоренностей. Это проявление профессионализма и уважения к времени собеседника.

Михаил Верхоглядов, карьерный консультант Помню свой первый опыт организации серии экспертных интервью для крупного образовательного проекта. Нужно было пообщаться с 12 топ-менеджерами IT-компаний, и я допустил классическую ошибку новичка — отправил им официальное письмо с обращением "Уважаемый господин/госпожа" и трехстраничным описанием проекта. Ответов не было почти неделю. Я решил изменить подход и отправил персонализированные сообщения через профессиональную сеть, где кратко упомянул конкретные достижения каждого эксперта и задал один интригующий вопрос из будущего интервью. Результат превзошел все ожидания — 8 из 12 руководителей ответили в течение 24 часов, а несколько человек даже предложили расширенный формат беседы. Один из топ-менеджеров после интервью порекомендовал меня своим коллегам как "журналиста, который действительно готовится к разговору". Этот опыт научил меня, что персонализация обращения и демонстрация предварительного исследования — ключи к получению согласия на интервью от занятых профессионалов.

Техники проведения интервью: как получить ценную информацию

День интервью наступил, и теперь всё зависит от вашего умения вести диалог. Помните, что цель — не механическое озвучивание подготовленных вопросов, а создание пространства для раскрытия экспертизы собеседника. 🗣️

Начало интервью критически важно для установления доверия. Придерживайтесь следующей последовательности:

Поблагодарите за уделенное время

Кратко напомните о целях беседы

Обсудите организационные моменты (длительность, запись, возможность редактирования цитат)

Начните с 1-2 простых вопросов для "разогрева" (например, о текущих проектах)

В ходе основной части интервью применяйте различные техники активного слушания и углубления ответов:

Эхо-техника — повторение последних слов собеседника с вопросительной интонацией ("Вы упомянули трансформационное лидерство?")

— повторение последних слов собеседника с вопросительной интонацией ("Вы упомянули трансформационное лидерство?") Техника уточнения — запрос конкретики после общего высказывания ("Могли бы вы привести пример такой ситуации?")

— запрос конкретики после общего высказывания ("Могли бы вы привести пример такой ситуации?") Техника резюмирования — краткий пересказ услышанного для проверки понимания ("Если я правильно понял, ключевыми факторами успеха в этой профессии являются...")

— краткий пересказ услышанного для проверки понимания ("Если я правильно понял, ключевыми факторами успеха в этой профессии являются...") Техника отражения чувств — обращение к эмоциональной стороне опыта ("Похоже, этот проект вызвал у вас особый энтузиазм?")

Обращайте внимание на невербальные сигналы собеседника — они могут указывать на темы, которые вызывают особый интерес или, наоборот, дискомфорт. Это поможет вам гибко корректировать направление разговора.

Будьте готовы к тому, что самые ценные инсайты часто возникают в стороне от запланированного сценария. Позвольте интервью развиваться органично, следуя за интересными поворотами беседы, но не теряя из виду основные цели.

В финальной части интервью:

Задайте обобщающий вопрос ("Что бы вы посоветовали людям, только начинающим путь в этой профессии?")

Предоставьте собеседнику возможность добавить что-то важное, что не было затронуто

Поблагодарите за беседу и обсудите дальнейшие шаги (если планируется публикация материала)

Обработка полученных данных после беседы о профессии

Интервью завершено, но работа только начинается. Профессиональный подход к обработке материала позволит извлечь максимальную ценность из проведенной беседы и представить информацию в наиболее полезном формате. 📝

Действуйте по следующему алгоритму обработки данных:

Первичная расшифровка — переведите аудиозапись в текст как можно скорее, пока воспоминания свежи Структурирование — разделите материал по тематическим блокам, выделите ключевые цитаты и инсайты Анализ содержания — выявите основные тезисы, профессиональные паттерны и скрытые смыслы Перекрестная проверка — соотнесите информацию с данными из других источников для подтверждения достоверности Визуализация — представьте ключевые выводы в виде схем, таблиц или инфографики (при необходимости)

При создании итогового материала на основе интервью, учитывайте следующие аспекты:

Целевая аудитория — адаптируйте глубину и стиль изложения под потребности конкретных читателей/слушателей

Формат представления — статья, подкаст, видео, инфографика или комбинированный материал

Баланс между цитатами и пересказом — прямая речь эксперта часто звучит убедительнее, но требует редактирования

Контекстуализация — дополните информацию из интервью статистикой, историческими фактами или комментариями других экспертов

Если вы планируете публикацию материала, следуйте этическим принципам:

Согласуйте финальный текст с собеседником, особенно прямые цитаты

Избегайте искажения смысла высказываний при редактировании

Указывайте контекст, в котором были сделаны заявления

Получите явное разрешение на публикацию личной информации

Эффективной практикой является создание "профессионального профиля" на основе интервью, который включает:

Раздел профиля Содержание источник данных Входные требования Образование, навыки, личностные качества Прямые вопросы о пути в профессию Повседневная деятельность Типичные задачи, инструменты, процессы Вопросы о рабочем дне, проектах Профессиональная среда Команда, иерархия, корпоративная культура Контекстуальные вопросы о взаимодействии Вызовы и сложности Стресс-факторы, типичные проблемы Вопросы о негативном опыте, неудачах Перспективы развития Карьерная траектория, рост дохода, тренды Вопросы о будущем профессии и личных планах

Такой структурированный подход к обработке данных интервью превращает отдельную беседу в ценный ресурс для карьерного планирования, образовательных целей или контентных проектов.