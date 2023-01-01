Как выплачивают зарплату после отпуска: сроки и правила по ТК РФ

Возвращение из отпуска часто сопряжено с финансовыми вопросами: когда ждать зарплату, какие суммы положены и что делать, если работодатель задерживает выплаты? Эти вопросы беспокоят многих сотрудников, особенно тех, кто потратил значительную часть сбережений во время отдыха. Трудовой кодекс РФ четко регламентирует правила выплаты заработной платы после отпуска, однако нюансы этого процесса знакомы далеко не всем работникам и даже руководителям. В 2025 году эти правила остаются принципиально важными для защиты трудовых прав и предотвращения конфликтов между сотрудниками и работодателями. ????

Основные правила выплаты зарплаты после отпуска по ТК РФ

Трудовое законодательство России устанавливает четкие правила относительно выплаты заработной платы, в том числе после возвращения сотрудника из отпуска. Ключевым документом, регулирующим данный вопрос, является статья 136 Трудового кодекса РФ. Согласно ей, заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в установленные работодателем дни. Эти даты обязательно фиксируются в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре или трудовом договоре.

Важно понимать: факт нахождения сотрудника в отпуске не меняет установленных сроков выплаты заработной платы. Это означает, что если день выплаты зарплаты приходится на период вашего отпуска, работодатель обязан произвести выплату в установленный день, независимо от вашего отсутствия на рабочем месте. ??

Марина Соколова, главный бухгалтер Недавно к нам в компанию пришла новая сотрудница из организации, где регулярно нарушались права работников. Она была крайне удивлена, когда в первый же месяц работы, уйдя в отпуск, получила зарплату точно в установленный день. Оказалось, что на предыдущем месте работы ей говорили, что "зарплату после отпуска выдают только когда вы выйдете на работу". Мне пришлось объяснить, что такая практика незаконна: даты выплат зафиксированы в локальных нормативных актах и должны соблюдаться независимо от того, находится ли сотрудник в отпуске или нет. Работодатель обязан перечислить средства на банковскую карту в установленный срок.

Основные правила выплаты зарплаты после отпуска можно систематизировать следующим образом:

Зарплата выплачивается в те же сроки, которые установлены для всех работников организации

Факт нахождения в отпуске не влияет на установленные даты выплат

Если день выплаты приходится на выходной или праздничный день, выплата должна быть произведена накануне

При совпадении дня выплаты отпускных и зарплаты, работодатель должен произвести обе выплаты

Работодатель не имеет права менять установленные даты выплат зарплаты для отдельных категорий сотрудников, включая вышедших из отпуска

Важно отметить, что на практике возможны различные ситуации, связанные с расчетным периодом и датой выхода из отпуска. Рассмотрим основные варианты:

Ситуация Правило выплаты Нормативное обоснование Работник вышел из отпуска в день выплаты зарплаты Зарплата выплачивается в установленный день ст. 136 ТК РФ Работник вышел из отпуска после дня выплаты зарплаты Зарплата должна быть уже выплачена в установленный день (во время отпуска) ст. 136 ТК РФ Работник вышел из отпуска до дня выплаты зарплаты Зарплата выплачивается в общеустановленный день ст. 136 ТК РФ Отпуск захватывает два расчетных периода Зарплата за каждый период выплачивается в соответствующие установленные дни ст. 136 ТК РФ, ст. 139 ТК РФ

Необходимо подчеркнуть, что установленные работодателем даты выплаты заработной платы должны быть одинаковыми для всех сотрудников организации. Любые отклонения от этого правила являются нарушением трудового законодательства и могут повлечь административную ответственность для работодателя. ??

Сроки получения заработной платы при выходе из отпуска

Когда речь идет о сроках получения заработной платы после отпуска, ключевым моментом является то, что отпуск не влияет на установленный график выплат. Согласно статье 136 ТК РФ, заработная плата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

В большинстве организаций принята следующая схема выплат:

Аванс (часть заработной платы) — с 15 по 30 число текущего месяца

Основная часть заработной платы — с 1 по 15 число следующего месяца

Конкретные даты устанавливаются работодателем и фиксируются в локальных нормативных актах. Важно понимать, что для сотрудника, вышедшего из отпуска, эти даты остаются неизменными.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций и соответствующие сроки получения заработной платы:

Период отпуска Дата выхода на работу Даты выплаты зарплаты в организации Когда будет выплачена зарплата 1-14 июля 15 июля Аванс — 20 числа<br>Зарплата — 5 числа Аванс за июль — 20 июля<br>Зарплата за июль — 5 августа 15-28 июля 29 июля Аванс — 20 числа<br>Зарплата — 5 числа Аванс за июль — 20 июля (во время отпуска)<br>Зарплата за июль — 5 августа 25 июля – 7 августа 8 августа Аванс — 20 числа<br>Зарплата — 5 числа Аванс за июль — 20 июля (до отпуска)<br>Зарплата за июль — 5 августа (во время отпуска)<br>Аванс за август — 20 августа 1-31 августа 1 сентября Аванс — 20 числа<br>Зарплата — 5 числа Аванс за август — 20 августа (во время отпуска)<br>Зарплата за август — 5 сентября

Важно отметить, что если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата должна быть произведена накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). ??

При возникновении нестандартных ситуаций, например, если сотрудник выходит из длительного отпуска (отпуск по уходу за ребенком), применяются те же правила. Работодатель обязан выплачивать заработную плату в установленные дни, начиная с первого месяца работы после выхода из отпуска.

Особенности расчета зарплаты и аванса после отпуска

Расчет заработной платы и аванса после отпуска имеет определенные особенности, которые важно учитывать как работникам, так и бухгалтерам. Основной принцип заключается в том, что сотрудник получает оплату только за фактически отработанное время. Если часть месяца работник находился в отпуске, а часть — работал, заработная плата рассчитывается пропорционально отработанным дням или часам.

Рассмотрим основные принципы расчета заработной платы после отпуска:

Заработная плата начисляется только за фактически отработанное время (ст. 91 ТК РФ)

Если в месяце был отпуск, зарплата рассчитывается по формуле: Оклад ? Количество рабочих дней в месяце ? Количество фактически отработанных дней

При суммированном учете рабочего времени расчет производится исходя из фактически отработанных часов

Аванс после отпуска также рассчитывается пропорционально отработанному времени до даты выплаты аванса

Особенности расчета аванса после отпуска зависят от принятой в организации методики. Существует два основных подхода:

Фиксированный аванс — устанавливается в определенном проценте от оклада (обычно 40-50%) и выплачивается в полном объеме, если сотрудник отработал все рабочие дни до даты выплаты аванса Пропорциональный аванс — рассчитывается исходя из фактически отработанного времени до даты выплаты аванса

Для наглядности приведем пример расчета зарплаты после отпуска:

Сотрудник с окладом 60 000 рублей был в отпуске с 1 по 14 июля 2025 года. В июле 2025 года 22 рабочих дня. После отпуска сотрудник отработал 8 рабочих дней.

Расчет заработной платы: 60 000 ? 22 ? 8 = 21 818,18 рублей

Таким образом, за июль 2025 года сотрудник получит 21 818,18 рублей заработной платы (без учета налогов и других удержаний) за фактически отработанные дни. ??

Важные нюансы, которые следует учитывать при расчете зарплаты после отпуска:

Если отпуск приходится на конец одного месяца и начало другого, расчет производится отдельно за каждый месяц

Премии и другие стимулирующие выплаты могут рассчитываться по особым правилам, установленным в локальных нормативных актах

При неполном рабочем дне или неделе расчет производится с учетом установленной продолжительности рабочего времени

Работодатель обязан предоставить работнику расчетный листок с информацией о составных частях заработной платы

Алексей Петров, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с сотрудницей крупной компании, которая вышла из отпуска 20 июля. В организации выплата аванса была установлена 25 числа каждого месяца, а основной части зарплаты — 10 числа следующего месяца. Когда 25 июля сотрудница получила аванс, сумма показалась ей необоснованно маленькой. Бухгалтерия объяснила, что аванс рассчитан только за 5 рабочих дней, которые она отработала после выхода из отпуска. Работница обратилась ко мне с вопросом о правомерности таких действий. Я пояснил, что работодатель действовал в соответствии с законодательством. Аванс — это часть заработной платы за первую половину месяца, и если сотрудник в этот период находился в отпуске, то аванс рассчитывается только за фактически отработанное время. Это не является нарушением прав работника, а представляет собой стандартную практику расчета. При этом отпускные, которые сотрудница получила перед отпуском, уже включали оплату за дни отпуска.

Права работника при задержке выплат после отпуска

Задержка выплаты заработной платы после отпуска — распространенное нарушение трудового законодательства. Работники должны знать свои права и механизмы их защиты в таких ситуациях. Согласно ТК РФ, работодатель несет ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы и обязан компенсировать работнику причиненный ущерб. ???

При задержке заработной платы после отпуска работник имеет следующие права:

Право на денежную компенсацию. Согласно статье 236 ТК РФ, при нарушении установленного срока выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить компенсацию в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Право на приостановление работы. Если задержка выплаты составляет более 15 дней, работник имеет право, письменно уведомив работодателя, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). Право на обращение в контролирующие органы. Работник может обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.

Порядок действий работника при задержке выплаты заработной платы после отпуска:

Обратиться к работодателю (в бухгалтерию, отдел кадров или непосредственно к руководителю) с письменным заявлением о выплате задержанной заработной платы

Подготовить и направить претензию работодателю с требованием выплатить задержанную заработную плату и компенсацию за задержку

При отсутствии реакции работодателя обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда

Подать жалобу в прокуратуру

Обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании задержанной заработной платы, компенсации за задержку и морального вреда

Важно знать, что работник освобождается от необходимости доказывать вину работодателя в задержке выплаты заработной платы. Компенсация выплачивается независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ).

Работодатель может нести следующие виды ответственности за задержку выплаты заработной платы:

Вид ответственности Основание Санкции Материальная ст. 236 ТК РФ Компенсация в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки Административная ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ Предупреждение или штраф:<br>- для должностных лиц: от 10 000 до 20 000 рублей<br>- для ИП: от 1 000 до 5 000 рублей<br>- для юридических лиц: от 30 000 до 50 000 рублей Уголовная ст. 145.1 УК РФ При полной невыплате свыше 2 месяцев или частичной невыплате свыше 3 месяцев:<br>- штраф до 500 000 рублей<br>- лишение свободы на срок до 3 лет<br>- лишение права занимать определенные должности

При защите своих прав работнику следует собрать и сохранить следующие документы:

Трудовой договор

Приказ о приеме на работу

Расчетные листки

Справку о задолженности по заработной плате (если удается получить)

Копии обращений к работодателю

Документы, подтверждающие факт работы в период после отпуска (табели учета рабочего времени, отчеты о выполненной работе и т.д.)

Защита трудовых прав — процесс, требующий знания законодательства и настойчивости. В сложных случаях рекомендуется обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на трудовом праве. ??

Документальное оформление выплаты зарплаты после отдыха

Правильное документальное оформление выплаты заработной платы после отпуска — важный аспект кадрового делопроизводства, обеспечивающий соблюдение требований законодательства и защиту интересов как работника, так и работодателя. Процесс документального оформления включает несколько этапов и требует внимания к деталям. ??

Основные документы, оформляемые при выплате заработной платы после отпуска:

Табель учета рабочего времени. Документ, отражающий фактически отработанное время сотрудника после выхода из отпуска. В табеле дни отпуска обозначаются кодом "ОТ" или "09", а рабочие дни после выхода из отпуска — кодом "Я" или "01". Расчетная ведомость. Документ, содержащий расчет заработной платы с учетом отработанных дней после отпуска. Платежное поручение (при безналичной форме оплаты) или расходный кассовый ордер (при наличной форме оплаты). Расчетный листок. Документ, выдаваемый работнику, с детализацией начисленной заработной платы, удержаний и итоговой суммы к выплате.

Расчетный листок заслуживает особого внимания, поскольку согласно ст. 136 ТК РФ работодатель обязан извещать каждого работника о составных частях заработной платы. Расчетный листок должен содержать следующую информацию:

Составные части заработной платы, причитающиеся работнику за соответствующий период

Размеры иных начисленных сумм (включая денежную компенсацию за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы)

Размеры и основания произведенных удержаний

Общая денежная сумма, подлежащая выплате

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников. Важно, чтобы в расчетном листке после выхода из отпуска были корректно отражены:

Количество отработанных дней/часов после отпуска

Оклад за фактически отработанное время

Дополнительные выплаты (надбавки, премии и т.д.)

Удержания (НДФЛ, алименты и др.)

Итоговая сумма к выплате

При оформлении выплаты заработной платы после отпуска важно учитывать следующие моменты:

Если работник выходит из отпуска в середине месяца, необходимо правильно отразить в табеле учета рабочего времени дни отпуска и дни работы. При расчете заработной платы за месяц, в котором работник был в отпуске, следует учитывать только фактически отработанные дни. НДФЛ с заработной платы исчисляется в общем порядке и удерживается при фактической выплате. Страховые взносы начисляются на все выплаты в рамках трудовых отношений, включая заработную плату за отработанные дни после отпуска.

Документальное оформление выплаты заработной платы должно соответствовать требованиям не только трудового законодательства, но и законодательства о бухгалтерском учете и налогового законодательства. Все документы должны быть оформлены своевременно и правильно, что поможет избежать споров и претензий со стороны работников и контролирующих органов. ??