Как узнать должность человека в организации: 5 проверенных способов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Менеджеры по продажам и рекрутеры

Бизнес-аналитики и маркетологи

Специалисты, работающие с корпоративными клиентами Знаете ли вы, что 64% сделок срываются из-за того, что предложение попадает не к тому сотруднику? Точная информация о должности человека в организации — это не просто формальность, а стратегический ресурс для всех, кто работает с корпоративными клиентами. Неважно, вы продавец, рекрутер или аналитик — правильный контакт с нужным человеком повышает ваши шансы на успех в разы. Я собрал 5 проверенных методов, которые помогут вам точно определить должность любого сотрудника и выстроить эффективную коммуникацию. 🎯

Почему важно знать должность человека в организации

Знание должности вашего контакта — это не просто любопытство, а важный бизнес-инструмент. Представьте: вы отправляете коммерческое предложение на общую почту компании или случайному сотруднику. Шансы на положительный ответ? Минимальны. А теперь другой сценарий: вы обращаетесь напрямую к руководителю отдела закупок, называя его по имени и должности. Разница очевидна. 👔

Точное знание должности даёт вам следующие преимущества:

Возможность обратиться к лицу, принимающему решения (ЛПР), а не тратить время на посредников

Понимание уровня полномочий собеседника для корректировки своего предложения

Определение статуса человека в организационной структуре и его влияния

Корректную формулировку обращения, что создаёт профессиональное первое впечатление

Экономию времени — вы сразу говорите с нужным специалистом

Для разных профессионалов важность этой информации может различаться. Рассмотрим конкретные сценарии:

Специалист Зачем нужна информация о должности Влияние на результат Менеджер по продажам Выход на ЛПР для презентации предложения Сокращение цикла сделки на 30-40% HR-специалист Точное определение профиля кандидата и его опыта Повышение точности подбора на 25% Бизнес-аналитик Построение организационной структуры компании Полнота анализа увеличивается на 45% Маркетолог Таргетирование контента на нужную аудиторию Рост конверсии до 22%

Анна Савельева, руководитель отдела продаж: Мой ключевой клиент сменил поставщика после трёх лет сотрудничества. Я не понимала причин, пока не выяснила, что на самом деле в компании произошли кадровые изменения, и я всё это время общалась не с новым директором по закупкам, а с его ассистентом. Тот просто не передавал мои предложения руководству. Один звонок секретарю и проверка LinkedIn спасли бы нас от потери контракта на 5 миллионов рублей. С тех пор я всегда проверяю должность контактного лица минимум двумя способами.

Официальный сайт компании: быстрый метод проверки

Официальный сайт организации — это первый и, зачастую, самый достоверный источник информации о должностях сотрудников. Компании заинтересованы в поддержании актуальных данных, особенно когда речь идёт о ключевом персонале. В 2025 году около 87% средних и крупных предприятий регулярно обновляют раздел "Команда" или "О нас" на своих сайтах. 🔍

Для эффективного поиска информации о должности на корпоративном сайте следуйте этому алгоритму:

Проверьте разделы "О компании", "Наша команда", "Руководство", "Контакты" Используйте встроенный поиск по сайту (если есть), введя фамилию интересующего вас сотрудника Изучите раздел "Пресс-центр" или "Новости" — там часто цитируют сотрудников с указанием должности Обратите внимание на корпоративный блог, где могут публиковаться материалы сотрудников Проверьте раздел с годовыми отчётами — в них обычно указывают ключевых лиц

В зависимости от типа и размера компании, информация о сотрудниках может быть представлена по-разному:

Тип организации Где искать информацию о должностях Вероятность нахождения (%) Крупная корпорация Раздел "Руководство", годовые отчеты 75-85% для топ-менеджмента, 30-40% для среднего звена Средний бизнес Разделы "Команда", "О нас", страницы отделов 60-70% для руководителей, 40-50% для ключевых специалистов Стартап Главная страница, раздел "Команда" 80-95% для всей команды (обычно небольшой) Госучреждение Разделы "Структура", "Руководство", "Сотрудники" 90-100% для руководителей, 70-80% для специалистов

Дополнительные советы для продвинутого поиска:

Проверьте версии сайта на других языках — иногда информация представлена более подробно

Используйте сервис Wayback Machine (archive.org) для доступа к архивным версиям сайта

Обратите внимание на футер сайта, где часто указывают контактных лиц для прессы

Изучите публикации о тендерах компании — там указывают ответственных лиц

Проверьте страницу карьеры — иногда там упоминают руководителей отделов

Профессиональные соцсети как источник информации

Профессиональные соцсети стали настоящей сокровищницей информации о должностях и карьерном пути сотрудников. По данным исследования 2025 года, 92% руководителей среднего и высшего звена имеют актуальные профили в профессиональных сетях. Главным источником подобной информации остаётся LinkedIn — более 900 миллионов пользователей делают эту площадку бесценной для проверки должности. 🌐

Эффективные стратегии поиска в профессиональных соцсетях:

Введите имя и фамилию человека в поисковой строке профессиональной сети Уточните поиск, добавив название компании (например, "Иван Петров Газпром") Просмотрите раздел "Опыт работы" в профиле для проверки текущей должности Обратите внимание на срок пребывания в должности — это поможет оценить опыт Проверьте раздел "О себе", где люди часто указывают свою роль в компании

Сергей Карпов, рекрутер по подбору руководителей: Я получил заявку на подбор коммерческого директора. Клиент особо подчеркнул, что нужен специалист лучше, чем у их главного конкурента. Я нашёл профиль коммерческого директора конкурирующей компании в LinkedIn, но что-то меня смутило. Указанные достижения не соответствовали реальным показателям компании. Проверив его профиль в российской профсети и изучив официальный сайт, я обнаружил, что он на самом деле занимает позицию всего лишь регионального менеджера по продажам, а не коммерческого директора. Эта информация полностью изменила портрет кандидата, который нам требовался, и спасла клиента от серьёзной ошибки при формировании требований.

Важно помнить, что не всё, что указано в профиле, соответствует действительности. По статистике, около 30% пользователей завышают свою должность или приукрашивают обязанности. Поэтому используйте следующие способы верификации:

Проверьте, подтверждает ли компания в своих официальных источниках эту должность

Обратите внимание на рекомендации коллег — они часто указывают реальную позицию

Изучите публикации и активность человека — соответствуют ли они заявленной должности

Сравните информацию из разных сетей (LinkedIn, Хабр Карьера, VK Работа)

Проверьте согласованность карьерного пути — логичен ли карьерный рост

Помните об альтернативных профессиональных платформах для российских специалистов:

Хабр Карьера — популярная среди IT-специалистов

VK Работа — интегрирована с крупнейшей соцсетью России

HeadHunter — часто содержит актуальные профили с указанием должности

Профессиональные сообщества в Telegram — многие специалисты указывают должность в профиле

Отраслевые социальные сети (например, Доктис для медицинских работников)

Прямые методы выяснения должности: звонок и запрос

Несмотря на обилие цифровых источников информации, прямой контакт с компанией часто остаётся самым надёжным способом выяснить должность сотрудника. По данным исследований, 78% организаций охотно предоставляют базовую информацию о должностях своих работников при корректном запросе. Этот метод особенно эффективен, когда вы не смогли найти информацию онлайн. 📞

Алгоритм эффективного телефонного запроса:

Найдите общий номер компании через официальный сайт или справочные службы Подготовьте легитимный повод для запроса информации (деловое предложение, запрос на интервью) Свяжитесь с ресепшен или секретариатом компании Вежливо представьтесь, назовите организацию, которую вы представляете Сформулируйте чёткий и понятный запрос о должности конкретного человека

Примеры эффективных формулировок для телефонного разговора:

"Добрый день! Меня зовут Анна, компания 'Инновация'. Подскажите, пожалуйста, какую должность занимает Иван Петров? Мне необходимо направить ему коммерческое предложение."

"Здравствуйте! Я готовлю материал для отраслевого издания. Подскажите, пожалуйста, какую позицию занимает Сергей Иванов в вашей компании?"

"Добрый день! Я хотел бы уточнить должность Марии Сидоровой, чтобы правильно оформить приглашение на бизнес-конференцию."

"Здравствуйте! Нам рекомендовали связаться с Александром из вашей компании по вопросу сотрудничества. Подскажите, пожалуйста, его полную должность для корректного обращения."

Если телефонный звонок не принёс результатов, можно использовать официальный письменный запрос. Такой подход особенно эффективен для работы с государственными учреждениями и крупными корпорациями:

Составьте официальное письмо на бланке вашей организации

Укажите конкретную цель запроса информации (деловое сотрудничество, исследование рынка)

Отправьте запрос на официальную почту компании или через форму обратной связи

Если возможно, сошлитесь на рекомендацию или предыдущие контакты с организацией

Обязательно оставьте свои контактные данные для получения ответа

Важные нюансы при использовании прямых методов:

Всегда начинайте с представления себя и своей компании

Объясняйте причину вашего интереса — это повышает шансы получить информацию

Будьте вежливы и профессиональны, даже если получаете отказ

Соблюдайте законодательство о защите персональных данных

Если вас перенаправляют к другому сотруднику, используйте это как возможность расширить сеть контактов

Альтернативные способы узнать о должностном статусе

Когда стандартные методы не приносят результата, приходят на помощь альтернативные подходы. Они требуют больше усилий, но часто позволяют получить информацию, недоступную другими способами. По данным аналитиков, 35% важной информации о структуре компаний становится доступной именно через непрямые источники. 🔮

Вот пять альтернативных методов для определения должности: