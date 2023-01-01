Как устроиться на доставку: пошаговый гид для начинающих курьеров
Для кого эта статья:
- Люди, рассматривающие курьерскую доставку как возможность заработка.
- Студенты и молодые специалисты, ищущие гибкие варианты работы.
Лица, заинтересованные в карьерном росте и профессиональном развитии в сфере доставки.
Курьерская доставка — это не просто подработка, а полноценная возможность заработка с гибким графиком и быстрым стартом. В 2025 году рынок доставки продолжает расти: по данным аналитиков, спрос на курьеров увеличился на 35% за последний год. Отсутствие специального образования, возможность начать работать буквально завтра и заработок от 30 000 рублей в неделю делают эту сферу привлекательной для многих. Я помогу вам разобраться, как выбрать подходящую компанию, пройти собеседование и быстро начать зарабатывать свои первые деньги на доставке. 🚴♂️💼
Почему стоит устроиться на доставку в современных условиях
Курьерская доставка в 2025 году — это уже не просто подработка для студентов, а полноценная профессиональная ниша с серьезными перспективами. Согласно исследованиям рынка труда, сфера доставки входит в топ-10 самых быстрорастущих направлений занятости с ежегодным приростом 15-20%. 📈 Вот почему стоит рассмотреть эту сферу для трудоустройства:
- Низкий порог входа — не требуется специальное образование или опыт работы
- Быстрое трудоустройство — от заявки до первого рабочего дня часто проходит всего 1-3 дня
- Гибкий график — возможность самостоятельно планировать рабочее время
- Прозрачная система оплаты — понятные тарифы за каждый заказ и возможность увеличивать доход
- Физическая активность — работа в движении вместо сидения в офисе
Рынок доставки демонстрирует устойчивость даже в периоды экономических спадов. Аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года количество занятых в этой сфере вырастет еще на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Андрей Семенов, карьерный консультант
Один из моих клиентов, Михаил, 32 года, потерял работу в IT-компании после сокращения. Поначалу он рассматривал курьерскую доставку как временное решение, пока искал новую постоянную работу. Начал на автомобиле в сервисе доставки еды, работая по 4-6 часов в день. Неожиданно для себя обнаружил, что зарабатывает больше, чем на предыдущей работе — до 90 000 рублей в месяц при меньшей нагрузке. Через три месяца Михаил получил предложение вернуться в IT, но отказался — курьерская работа дала ему финансовую стабильность и свободу планирования личного времени. Сейчас он координирует небольшую команду курьеров и развивает свой бизнес в этой сфере.
Экономический аспект также играет значительную роль. Средний заработок курьера в крупных городах составляет от 3000 до 7000 рублей в день в зависимости от выбранной платформы, вида транспорта и интенсивности работы. Некоторые курьеры, работающие на личном автомобиле полный день, сообщают о ежемесячном доходе до 200 000 рублей.
|Вид курьерской доставки
|Средний дневной заработок (руб.)
|Потенциальный месячный доход (руб.)
|Пешая доставка
|2000-3500
|40 000-70 000
|Велокурьер
|2500-4500
|50 000-90 000
|Доставка на мотоцикле/скутере
|3000-5500
|60 000-110 000
|Автокурьер
|4000-7000
|80 000-140 000
|Курьер с грузовым автомобилем
|5000-10000
|100 000-200 000
Где найти вакансии курьера: топ-5 популярных компаний
Выбор правильной платформы или сервиса доставки — первый шаг к успешному трудоустройству. В 2025 году на рынке доставки доминируют несколько крупных игроков, каждый со своими условиями и особенностями работы. 🔍 Рассмотрим 5 наиболее популярных вариантов:
- Яндекс.Еда — один из лидеров рынка доставки еды с обширной географией присутствия. Предлагает различные варианты сотрудничества: от работы по трудовому договору до самозанятости.
- Delivery Club — крупный агрегатор с развитой инфраструктурой поддержки курьеров и прогрессивной шкалой оплаты в зависимости от опыта и рейтинга.
- СДЭК — специализируется на доставке посылок и документов, подходит для тех, кто предпочитает более стабильный график и предсказуемый маршрут.
- Самокат — сервис экспресс-доставки продуктов, предлагающий работу как в дарксторах (мини-складах), так и непосредственно курьерами.
- Wildberries — крупнейший маркетплейс с собственной службой доставки, предлагающий сотрудничество с курьерами в различных форматах.
Для поиска вакансий можно использовать как официальные сайты и приложения компаний, так и популярные агрегаторы вакансий: HeadHunter, Avito Работа, Superjob. Многие компании также активно набирают персонал через Telegram-каналы и группы в социальных сетях.
|Компания
|Тип оформления
|Средняя ставка
|Бонусы и преимущества
|Особенности
|Яндекс.Еда
|Самозанятость, ИП, трудоустройство через партнеров
|От 110 руб/заказ + бонусы
|Гибкий график, частые выплаты, страхование
|Высокая плотность заказов в центре города
|Delivery Club
|Самозанятость, трудоустройство через партнеров
|От 120 руб/заказ + чаевые
|Премии за высокий рейтинг, компенсация амортизации
|Система рейтинга влияет на количество заказов
|СДЭК
|Официальное трудоустройство, ГПХ
|От 35000 руб/месяц + сдельная часть
|Стабильный график, оплата ГСМ, карьерный рост
|Более формальная система, фиксированные маршруты
|Самокат
|Самозанятость, ГПХ
|От 3000 руб/смена
|Выплаты каждую неделю, компенсация связи
|Доставка из дарксторов в конкретном районе
|Wildberries
|Партнерская программа, самозанятость
|От 45 руб/доставка + бонусы за объем
|Свободный выбор заказов, система рейтинга
|Работа с ПВЗ (пунктами выдачи заказов)
При выборе компании стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов:
- Территориальное покрытие в вашем городе (количество ресторанов/магазинов-партнеров)
- Система начисления оплаты и периодичность выплат
- Наличие компенсаций (ГСМ, связь, амортизация транспорта)
- Требования к транспортным средствам и экипировке
- Возможности для роста дохода в зависимости от опыта и рейтинга
Многие курьеры предпочитают работать одновременно на нескольких платформах, что позволяет максимизировать доход и минимизировать простои. Для начинающих, однако, рекомендуется сначала освоиться с одной системой доставки.
Основные требования к соискателям на должность курьера
Одно из главных преимуществ работы курьером — относительно низкие входные требования по сравнению с многими другими профессиями. Однако ошибочно полагать, что курьером может стать абсолютно любой желающий. Компании предъявляют определенные требования, которые варьируются в зависимости от специфики работы. 📋
Базовые требования, общие для большинства сервисов доставки:
- Возраст — от 18 лет (в некоторых компаниях от 16 лет при наличии разрешения от родителей)
- Документы — паспорт гражданина РФ или другой страны с разрешением на работу
- Смартфон — устройство с актуальной версией iOS/Android и доступом в интернет
- Медицинская книжка — необходима для работы с продуктами питания (в некоторых компаниях помогают с оформлением)
Мария Ковалева, специалист по подбору персонала
За пять лет работы в сфере подбора персонала для служб доставки я заметила интересную тенденцию: кандидаты с четким пониманием особенностей работы проходят собеседование гораздо успешнее. Например, Дмитрий пришел на интервью для работы автокурьером. В отличие от других соискателей, он заранее изучил карту зон доставки, установил необходимые приложения и даже провел тестовый маршрут, чтобы оценить трафик. На собеседовании он задавал конкретные вопросы о плотности заказов в разных районах и системе бонусов. Неудивительно, что Дмитрий получил предложение в тот же день, а через месяц уже вошел в топ-10 курьеров по скорости доставки и рейтингу клиентов. Подготовка и проактивность часто значат больше, чем опыт работы.
Дополнительные требования в зависимости от типа доставки:
- Для автокурьеров — водительские права соответствующей категории, личный автомобиль в исправном состоянии, страховка, стаж вождения от 1-3 лет (зависит от компании)
- Для велокурьеров — собственный велосипед (в некоторых компаниях предоставляют в аренду), знание правил дорожного движения для велосипедистов
- Для пеших курьеров — хорошая физическая форма, знание района доставки
- Для доставки на скутерах/мопедах — права категории М или A1, исправное транспортное средство
Помимо формальных требований, существуют неочевидные, но важные качества, которые повышают шансы на успешное трудоустройство и дальнейшую работу:
- Пунктуальность — ключевой фактор в работе, связанной с доставкой
- Стрессоустойчивость — умение справляться с непредвиденными ситуациями на дороге или с клиентами
- Коммуникабельность — вежливое общение с клиентами напрямую влияет на чаевые и рейтинг
- Ориентирование — умение быстро находить нужный адрес и оптимальные маршруты
- Ответственность — бережное отношение к доставляемым товарам
Важно отметить, что в 2025 году многие компании предоставляют возможность начать работу даже без собственного транспорта — через аренду или лизинг велосипедов, электросамокатов или даже автомобилей. Это значительно снижает порог входа для начинающих курьеров.
График работы в службах доставки: выбираем удобный формат
Гибкий график — одно из главных преимуществ работы в сфере доставки. В отличие от традиционных профессий с фиксированным расписанием, курьерская деятельность предлагает разнообразные форматы занятости, позволяющие адаптировать рабочее время под личные потребности. 🕒
Основные форматы работы в службах доставки:
- Свободный график — вы сами решаете, когда выходить на смену, без обязательств по минимальному количеству рабочих часов
- Смены по расписанию — фиксированные смены (обычно 4-8 часов), которые бронируются заранее через приложение
- Полный рабочий день — стандартный график 5/2 или 2/2 с фиксированной ежемесячной оплатой плюс бонусы за доставки
- Работа в пиковые часы — специализация на часах повышенного спроса (обычно обеденное время и вечер) с увеличенными ставками
Каждый формат имеет свои преимущества и подходит для разных жизненных ситуаций:
|Формат работы
|Кому подходит
|Преимущества
|Особенности
|Свободный график
|Студентам, людям с основной работой, фрилансерам
|Полная свобода планирования, возможность работать несколько часов в день
|Меньшая стабильность дохода, меньше приоритета при распределении заказов
|Смены по расписанию
|Тем, кто хочет баланс между свободой и стабильностью
|Гарантированный минимум заказов, возможность планировать жизнь на неделю вперед
|Необходимо бронировать смены заранее, штрафы за отмену в последний момент
|Полный рабочий день
|Тем, кто рассматривает доставку как основной источник дохода
|Максимальная стабильность, соцпакет, возможности карьерного роста
|Меньшая гибкость, необходимость соблюдать корпоративные правила
|Работа в пиковые часы
|Тем, кто стремится максимизировать заработок за минимальное время
|Повышенные ставки за доставку, высокая интенсивность заказов
|Высокая конкуренция за смены, повышенная нагрузка, сложные погодные условия
При выборе формата работы стоит учитывать несколько факторов:
- Ваши финансовые цели — размер желаемого дохода напрямую влияет на необходимое количество рабочих часов
- Другие обязательства — учеба, основная работа, семейные обязанности
- Физическая подготовка — насколько интенсивную нагрузку вы готовы выдерживать
- Сезонность — спрос на доставку меняется в зависимости от сезона, погоды и праздников
Специалисты рекомендуют новичкам начинать со свободного графика или коротких смен, чтобы оценить свои возможности и особенности работы в конкретной компании. По мере адаптации можно переходить к более структурированным форматам, если они лучше соответствуют вашим целям.
Интересный факт: согласно исследованию рынка труда в сфере доставки, 65% курьеров предпочитают гибридный формат работы — фиксированные смены в будни и свободный график в выходные. Такой подход обеспечивает баланс между стабильностью дохода и личной свободой.
8 шагов как устроиться на доставку: от заявки до первого заказа
Процесс трудоустройства в службу доставки обычно занимает от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от компании и необходимых проверок. Следуя этому пошаговому руководству, вы сможете максимально ускорить и упростить процесс. 🚀
Шаг 1: Выбор компании и подача заявки
Определившись с компанией на основе сравнения условий (см. раздел "Где найти вакансии курьера"), скачайте приложение выбранного сервиса или посетите официальный сайт. Найдите раздел "Стать курьером" или "Вакансии" и заполните анкету. Обычно требуется указать:
- ФИО и контактные данные
- Тип доставки (пешая, вело, авто)
- Предпочитаемый район работы
- График доступности
Совет: указывайте актуальный номер телефона и email — на них придет подтверждение регистрации и дальнейшие инструкции.
Шаг 2: Подготовка и загрузка документов
После подтверждения заявки вам потребуется загрузить в личный кабинет или приложение следующие документы:
- Скан или фото паспорта (разворот с фото и страница с пропиской)
- Фото лица (селфи) для идентификации
- Для автокурьеров: водительское удостоверение, СТС, страховка
- Медицинскую книжку (при наличии) для доставки еды
Совет: подготовьте качественные, четкие изображения всех документов заранее — это ускорит процесс верификации.
Шаг 3: Регистрация в налоговой системе
Большинство современных сервисов доставки работают с самозанятыми или ИП. Если у вас еще нет такого статуса, потребуется:
- Зарегистрироваться как самозанятый через приложение "Мой налог" или сайт ФНС
- Привязать банковскую карту для получения выплат
- Предоставить ИНН в систему сервиса доставки
Некоторые компании оказывают помощь в регистрации и даже предоставляют бонусы за оформление самозанятости.
Шаг 4: Прохождение онлайн-обучения
Большинство сервисов доставки проводят обязательное обучение для новых курьеров. Обычно оно включает:
- Видеоуроки о работе с приложением для курьеров
- Инструкции по взаимодействию с клиентами
- Правила безопасной доставки и обращения с заказами
- Тесты для проверки усвоения материала
Совет: внимательно изучите все материалы — это поможет избежать распространенных ошибок и повысит ваш рейтинг с первых заказов.
Шаг 5: Получение экипировки
После успешного прохождения обучения и проверки документов вас пригласят в офис компании или пункт выдачи для получения экипировки. Обычно это включает:
- Термосумка или рюкзак для заказов
- Фирменная одежда (куртка, футболка, кепка)
- Карта курьера или бейдж
- Дополнительные аксессуары (дождевик, перчатки)
В некоторых компаниях экипировка предоставляется бесплатно, в других — под залог или за плату. Уточняйте эти детали при подаче заявки.
Шаг 6: Настройка приложения и выбор зоны работы
После получения всех необходимых материалов вы сможете полноценно настроить приложение для курьеров:
- Выбрать предпочтительные районы доставки
- Настроить уведомления о доступных заказах
- Ознакомиться с картой зон покрытия и тарифами
- Настроить параметры навигации
Совет: изучите карту вашего города и выберите районы, где вы хорошо ориентируетесь и которые удобны для вас логистически.
Шаг 7: Бронирование первой смены или активация режима работы
В зависимости от выбранного формата работы:
- Для работы по сменам: забронируйте удобное время через календарь в приложении
- Для свободного графика: активируйте режим "На линии" или "Готов к работе", когда будете готовы принимать заказы
Рекомендация: для первого рабочего дня выбирайте не самые загруженные часы (например, будний день с 14 до 17), чтобы иметь возможность адаптироваться без излишнего стресса.
Шаг 8: Выполнение первых заказов и анализ результатов
Приступая к работе, помните о нескольких важных моментах:
- Первые заказы лучше брать поблизости, даже если оплата не самая высокая
- Строго следуйте инструкциям в приложении и общим правилам
- Анализируйте свои маршруты и время доставки для оптимизации
- Собирайте обратную связь от клиентов для повышения рейтинга
После первого рабочего дня уделите время анализу: какие заказы были наиболее выгодными, в каких районах больше заказов, в какое время работать эффективнее. Это поможет выстроить оптимальную стратегию для максимизации дохода.
По статистике, новые курьеры выходят на оптимальную производительность примерно через 5-7 рабочих дней, когда процессы становятся автоматическими, а понимание особенностей зон доставки — более глубоким.
Помните, что мир доставки сегодня — это не просто временная подработка, а полноценная профессиональная среда с собственными правилами, возможностями роста и перспективами. Даже если вы рассматриваете курьерскую деятельность как временное решение, приобретенные навыки планирования маршрутов, тайм-менеджмента и клиентского сервиса пригодятся в любой сфере. С ростом рынка доставки появляются новые специализации и карьерные пути — от координаторов групп курьеров до менеджеров логистических хабов. Главное — начать и постоянно совершенствовать свой профессиональный подход.
Инна Брагина
консультант по самозанятости