Как устроиться на 2 работы одновременно официально: инструкция

Юристы и HR-менеджеры, которым необходима информация о трудовом законодательстве в России Работать на двух работах одновременно — законный способ увеличить доход, который выбирают всё больше россиян. По данным исследования HeadHunter за 2024 год, 34% работающих граждан имеют дополнительный заработок помимо основной работы. Однако многие из них действуют в "серой зоне", рискуя нарушить трудовое законодательство и потерять социальные гарантии. А ведь совместительство можно оформить абсолютно легально! В этой статье я расскажу, как устроиться на вторую работу с полным соблюдением законодательства и сохранением всех прав. ??

Правовые основы работы по совместительству в России

Легальная работа по совместительству регулируется главой 44 Трудового кодекса РФ. Закон определяет совместительство как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Это важно понимать: совместительство — не подработка "на выходных", а полноценное трудоустройство со всеми вытекающими правами и обязанностями. ??

Законодательство устанавливает определенные ограничения по совместительству, которые необходимо учитывать:

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю

В дни, когда работник свободен от основной работы, он может трудиться по совместительству полный рабочий день

Оплата труда происходит пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе

Существуют категории работников, для которых установлены дополнительные ограничения или запреты на совместительство:

Категория работников Ограничения по совместительству Несовершеннолетние работники (до 18 лет) Полный запрет на совместительство Государственные и муниципальные служащие Разрешено только преподавательская, научная и творческая деятельность Водители транспортных средств Особые условия учета рабочего времени Руководители организаций Требуется согласие уполномоченного органа/собственника Медицинские работники Специальные нормы по продолжительности рабочего времени Педагогические работники Особый порядок расчета нагрузки

Важно различать понятия "совместительство" и "совмещение". Совместительство — это работа у другого работодателя или у того же работодателя, но по другой должности. Совмещение — выполнение дополнительной работы у одного работодателя в рамках одного трудового договора. При совмещении отдельный трудовой договор не заключается, а оформляется дополнительное соглашение к основному.

Анна Петрова, юрист по трудовому праву Ко мне обратился Сергей, ведущий инженер в строительной компании, который хотел подрабатывать преподавателем в университете. Он был уверен, что ему потребуется разрешение от основного работодателя. На консультации я объяснила, что по закону уведомлять основное место работы о совместительстве не нужно — это его право, а не обязанность. Однако важно было проверить, нет ли ограничений в его трудовом договоре. Изучив документы, мы обнаружили пункт о конфиденциальности, но преподавательская деятельность не создавала конфликта интересов. Сергей оформил совместительство по всем правилам, и теперь успешно совмещает инженерную практику с передачей знаний студентам, имея полностью легальный дополнительный доход.

Подготовка документов для официального трудоустройства

Перед тем как приступить к оформлению на вторую работу, необходимо подготовить пакет документов. Большинство из них стандартные, но есть нюансы, характерные именно для совместительства. ??

Для трудоустройства по совместительству вам потребуются:

Паспорт — основной документ, удостоверяющий личность СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета ИНН — идентификационный номер налогоплательщика Документ об образовании — диплом, сертификат или иной документ, подтверждающий квалификацию Справка о характере и условиях труда — только для работ с вредными или опасными условиями труда

Важно отметить, что при устройстве по совместительству НЕ требуется предоставлять:

Трудовую книжку (с 2021 года действует система электронных трудовых книжек)

Справку с основного места работы

Согласие основного работодателя (за исключением особых категорий работников)

Если совместительство происходит внутри одной организации (внутреннее совместительство), документы предоставлять не нужно, так как они уже есть у работодателя. Достаточно вашего заявления о приеме на работу по совместительству.

Перед подачей документов рекомендую проверить наличие ограничений на совместительство в вашем основном трудовом договоре. Некоторые работодатели включают пункты о запрете работы у конкурентов или требуют уведомления о дополнительном трудоустройстве. Внимательно изучите разделы о конфиденциальности и эксклюзивности.

Для некоторых должностей могут потребоваться дополнительные документы:

Должность Дополнительные документы Где получить Педагогические работники Справка об отсутствии судимости МВД России (через портал госуслуг) Медицинские работники Медицинская книжка, сертификат специалиста Медицинские учреждения Водители Водительское удостоверение, медицинская справка ГИБДД, медицинские учреждения Работники общепита Санитарная книжка Роспотребнадзор Специалисты с допуском к гостайне Справка о форме допуска Служба безопасности основного места работы

При подаче документов важно сообщить работодателю о том, что вы устраиваетесь по совместительству. Это не просто формальность — от этого зависит правильное оформление трудового договора и соблюдение ограничений по рабочему времени. ??

Оформление второй работы: пошаговый алгоритм действий

После подготовки документов следует правильно оформить трудовые отношения на второй работе. Это обеспечит вам полную защиту трудовых прав и гарантий. Процесс оформления включает несколько последовательных шагов. ??

Подайте заявление о приеме на работу Укажите, что трудоустраиваетесь по совместительству

Определите график работы с учетом основной занятости

Отметьте желаемую должность и условия труда Пройдите предварительный медицинский осмотр (если требуется для данной должности) Водители, работники общепита, медицинские работники и некоторые другие категории обязаны проходить медосмотры

Для офисных работников обычно не требуется Заключите трудовой договор В трудовом договоре должна быть указана формулировка "по совместительству"

Проверьте условия об оплате труда (пропорционально отработанному времени)

Обратите внимание на режим рабочего времени (не более 4 часов в день) Ознакомьтесь с приказом о приеме на работу Работодатель издает приказ о приеме на работу по форме Т-1

В приказе должна быть отметка о работе по совместительству

Ознакомьтесь с приказом под подпись Пройдите инструктаж по охране труда Вводный инструктаж

Инструктаж на рабочем месте

Ознакомление с должностной инструкцией

При оформлении на работу по совместительству работодатель должен внести соответствующую запись в вашу электронную трудовую книжку. Если вы все еще используете бумажную трудовую книжку, то запись о работе по совместительству вносится по вашему желанию, а не в обязательном порядке. Для этого необходимо предоставить работодателю по совместительству справку с основного места работы и написать заявление о внесении записи. ??

Михаил Соколов, HR-директор Помню случай с нашей сотрудницей Еленой, талантливым дизайнером. Она решила устроиться на вторую работу в digital-агентство. Проблема возникла, когда в агентстве отказались оформлять ее официально, предлагая "серую" схему оплаты. Елена обратилась ко мне за советом, и я помог ей составить грамотное обращение к руководству агентства. Мы подготовили пакет документов, подчеркнув, что оформление по совместительству выгодно обеим сторонам: работник получает социальные гарантии, а компания — легального сотрудника без риска штрафов от трудовой инспекции. В итоге агентство согласилось на официальное трудоустройство. Сейчас Елена успешно совмещает обе работы, имеет стабильный дополнительный доход и уверенность в завтрашнем дне.

При оформлении совместительства есть несколько важных моментов, которые необходимо учесть:

Испытательный срок — может быть установлен на общих основаниях

— может быть установлен на общих основаниях Отпуск — предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Если стаж работы по совместительству меньше 6 месяцев, работодатель обязан предоставить отпуск авансом

— предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Если стаж работы по совместительству меньше 6 месяцев, работодатель обязан предоставить отпуск авансом Больничный — оплачивается на обоих местах работы при наличии страхового стажа

— оплачивается на обоих местах работы при наличии страхового стажа Расторжение трудового договора — происходит по общим основаниям, предусмотренным ТК РФ. Дополнительным основанием может служить прием на работу работника, для которого эта работа будет основной

После завершения всех формальностей вы становитесь полноправным сотрудником с дополнительными обязанностями, но и с дополнительными правами. Теперь важно организовать свое время так, чтобы эффективно совмещать обе работы и не нарушать требования трудового законодательства о продолжительности рабочего времени. ???

Совместительство и налоги: как избежать проблем

Официальное трудоустройство на второй работе влечет за собой определенные налоговые последствия. Разберемся, как правильно организовать уплату налогов и взносов, чтобы избежать неприятных сюрпризов при получении дополнительного дохода. ??

Главные налоговые аспекты при работе по совместительству:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) Удерживается работодателем с каждого места работы

Стандартная ставка — 13% (для резидентов РФ)

На каждом месте работы можно получить стандартные налоговые вычеты на детей (но только на одном из них) Страховые взносы Каждый работодатель начисляет и уплачивает страховые взносы с выплат в пользу работника-совместителя

Включают взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование

База для начисления взносов формируется отдельно у каждого работодателя Отчетность работодателя Каждый работодатель представляет отчетность по НДФЛ и страховым взносам

Информация о доходах работника-совместителя отражается в справке о доходах и суммах НДФЛ

Одним из важных аспектов является предоставление налоговых вычетов. При работе по совместительству стандартные вычеты (на детей, на себя для льготных категорий граждан) могут быть предоставлены только по одному месту работы по выбору работника. Для этого необходимо подать заявление работодателю и подтверждающие документы.

Сравним налоговые последствия при различных формах дополнительного заработка:

Параметр Официальное совместительство "Серая" схема Самозанятость Ставка НДФЛ 13% Не уплачивается (риск доначислений) 4-6% (НПД) Страховые взносы Уплачиваются работодателем Не уплачиваются Не обязательны Пенсионные права Формируются Не формируются Формируются при добровольных взносах Больничные, отпуска Оплачиваются Не оплачиваются Не предусмотрены Налоговые риски Минимальные Высокие Низкие при соблюдении лимитов Трудовой стаж Засчитывается Не засчитывается Не засчитывается

При наличии дохода от двух работодателей общая сумма дохода за год может превысить порог, после которого необходимо самостоятельно подавать декларацию 3-НДФЛ. Это особенно актуально, если:

Вы имеете право на налоговые вычеты, которые не были учтены работодателями

Совокупный доход позволяет вам претендовать на возврат части НДФЛ (например, при приобретении жилья, оплате образования или лечения)

Вы хотите убедиться, что все налоговые обязательства исполнены правильно

Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать до 30 апреля года, следующего за отчетным. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или лично в налоговой инспекции.

Важный момент: при работе по совместительству необходимо следить за тем, чтобы работодатели корректно отражали информацию о вас в своей отчетности. Это поможет избежать проблем при начислении пенсии в будущем. Периодически запрашивайте выписку из своего лицевого счета в Пенсионном фонде через портал Госуслуг. ??

Если вы планируете работать по совместительству длительное время, целесообразно обратиться к налоговому консультанту для разработки оптимальной стратегии налогообложения вашего совокупного дохода. Это может помочь законно минимизировать налоговую нагрузку и избежать потенциальных проблем с налоговыми органами.