Как стать самозанятым: пошаговый порядок оформления и документы

Для кого эта статья:

Фрилансеры и специалисты на подработке

Люди, рассматривающие возможность легализации дохода

Бывшие предприниматели и те, кто хочет минимизировать бюрократию Свободный график, низкие налоги и минимум бумажной волокиты — все это делает самозанятость привлекательным выбором для фрилансеров, специалистов на подработке и даже бывших предпринимателей. В 2025 году количество самозанятых в России превысило 10 миллионов человек, и эта цифра продолжает расти 🚀. Независимо от того, хотите ли вы легализовать свои подработки или полноценно перейти на свободное плавание, регистрация в качестве самозанятого занимает буквально 15 минут. Разберемся, как правильно оформить этот статус и какие документы для этого понадобятся.

Кто такой самозанятый и чем он отличается от ИП

Самозанятый — это физическое лицо или индивидуальный предприниматель, который применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). Официально этот режим введен в 2019 году и сейчас доступен на всей территории России. По сути, статус самозанятого — это не организационно-правовая форма, а именно налоговый режим, который можно применять при соблюдении определенных условий. 📊

Ключевые отличия самозанятого от индивидуального предпринимателя представлены в таблице:

Критерий Самозанятый ИП Регистрация Через приложение «Мой налог» или личный кабинет налогоплательщика, без визита в ФНС Требуется личное или электронное обращение в ФНС Налоговая ставка 4% при работе с физлицами, 6% — с юрлицами и ИП От 6% до 15% в зависимости от системы налогообложения Отчетность Не требуется — все автоматически в приложении Ежегодная или ежеквартальная в зависимости от системы налогообложения Лимит дохода 2,4 млн руб. в год Зависит от налогового режима (до 219 млн для УСН в 2025 г.) Наём сотрудников Запрещён Разрешён Пенсионные и страховые взносы Добровольные Обязательные Возможность работать с юрлицами Да, без ограничений Да, без ограничений

Самозанятость идеально подходит для тех, кто:

Оказывает услуги или продает товары собственного производства

Работает один, без найма сотрудников

Имеет годовой доход не более 2,4 млн рублей

Хочет минимизировать бумажную работу и отчетность

Не планирует масштабировать бизнес в ближайшее время

Антон Соколов, налоговый консультант

В моей практике часто встречаются клиенты, которые годами работали «в тени» из-за страха перед бюрократией и высокими налогами. История Марины, дизайнера из Петербурга, показательна. Она пришла ко мне за консультацией, когда её доход от фриланса превысил зарплату в офисе. Марина боялась, что легализация заработка приведёт к потере большей части дохода. «Я просто хочу спокойно спать и не думать, что банк заблокирует мою карту из-за непонятных поступлений», — говорила она. Мы оформили ей статус самозанятой прямо во время консультации — это заняло буквально 10 минут. Через год Марина призналась, что переживала зря: она платит всего 4-6% от дохода, а большинство клиентов даже стали предлагать более выгодные условия сотрудничества благодаря официальному статусу.

Пошаговый порядок регистрации в статусе самозанятого

Процесс регистрации в качестве самозанятого максимально упрощен и доступен в цифровом формате. Вы можете зарегистрироваться буквально за несколько минут, не выходя из дома. Рассмотрим пошаговую инструкцию для регистрации в 2025 году:

Выберите способ регистрации. У вас есть несколько вариантов: Через мобильное приложение «Мой налог» (самый быстрый способ)

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

Через онлайн-банк (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и другие)

С помощью портала Госуслуг

Лично в отделении налоговой инспекции или МФЦ (с паспортом) Скачайте и установите приложение «Мой налог (если выбран этот способ) из App Store или Google Play Пройдите идентификацию одним из способов: Через учетную запись на Госуслугах (ЕСИА)

С помощью сканирования паспорта и селфи

С помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика Подтвердите регистрацию и примите условия использования приложения Получите подтверждение о постановке на учет — оно придет прямо в приложение

Готово! Теперь вы официально самозанятый и можете начинать работу — выставлять чеки клиентам и легально получать оплату за свои услуги или товары. 🎉

Важно помнить несколько особенностей при регистрации:

Если вы уже являетесь ИП, вы можете стать самозанятым, не отказываясь от статуса ИП

Регистрация возможна с 16 лет (с разрешения родителей — с 14 лет)

Для иностранных граждан из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) также доступна регистрация самозанятости

Вы можете зарегистрироваться в качестве самозанятого в любом регионе России, независимо от места регистрации

Необходимые документы для оформления самозанятости

Одно из главных преимуществ самозанятости — минимальный пакет документов для регистрации и дальнейшей работы. В отличие от открытия ИП или ООО, бюрократическая нагрузка здесь существенно ниже. При этом всё зависит от выбранного способа регистрации. 📝

Документы, необходимые для регистрации в качестве самозанятого:

Способ регистрации Необходимые документы Через приложение «Мой налог» с верификацией по паспорту – Паспорт гражданина РФ<br>- Возможность сделать селфи Через приложение «Мой налог» с учетной записью Госуслуг – Логин и пароль от учетной записи на Госуслугах Через личный кабинет налогоплательщика – ИНН<br>- Пароль от личного кабинета Через онлайн-банк – Данные для входа в приложение банка<br>- Паспортные данные (обычно уже есть у банка) Лично в налоговой инспекции или МФЦ – Паспорт гражданина РФ<br>- Заявление о постановке на учет (заполняется на месте) Для иностранных граждан из ЕАЭС – Паспорт иностранного гражданина<br>- ИНН (при наличии)<br>- Документ о временной регистрации в РФ

После успешной регистрации самозанятому не требуется получать никаких дополнительных документов, подтверждающих статус. Доказательством регистрации в качестве плательщика НПД служит:

Справка о постановке на учет в качестве плательщика НПД (формируется в приложении «Мой налог» или в личном кабинете)

Электронные чеки, которые вы выдаете клиентам

Елена Ковалева, фриланс-эксперт Когда Дмитрий, программист из Краснодара, решил оформить самозанятость, он был уверен, что процесс займет как минимум неделю. До этого он уже имел опыт регистрации ООО и помнил бесконечные походы по инстанциям. «Я откладывал регистрацию месяцами, потому что помнил, какой это ад — собирать все бумажки для бизнеса», — рассказывал Дмитрий. Но когда мы сели рядом с ноутбуком, и я показала ему процесс, он был ошеломлен. За 7 минут с телефоном в руках он стал официально самозанятым. Через месяц Дмитрий позвонил мне с благодарностью: он не только легализовал свой доход, но и привлек двух новых корпоративных клиентов, которые раньше не могли работать с ним как с физлицом без официального статуса. «Я бы никогда не подумал, что в России можно так быстро и просто зарегистрировать бизнес», — признался он.

Налоги и отчетность: что нужно знать новому самозанятому

Простая налоговая система — главное преимущество самозанятости. Вместо сложных расчетов и многочисленных отчетов вы платите единый налог с доходов, а все расчеты происходят автоматически. Разберёмся с ключевыми моментами налогообложения и отчетности для самозанятых в 2025 году. 💰

Основные ставки налога на профессиональный доход:

4% — при работе с физическими лицами

— при работе с физическими лицами 6% — при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

Налог рассчитывается автоматически в приложении «Мой налог» на основании чеков, которые вы формируете при получении оплаты. Это избавляет вас от необходимости вести сложный учет и рассчитывать налоги самостоятельно.

Порядок формирования и оплаты налога:

До 12 числа каждого месяца приложение «Мой налог» формирует уведомление о сумме налога за предыдущий месяц Срок уплаты налога — до 25 числа следующего месяца Если сумма налога менее 100 рублей, она переносится на следующий месяц Оплатить налог можно: Прямо в приложении «Мой налог» с банковской карты

Настроив автоплатеж (с привязанной карты или счета)

Через банковское приложение по реквизитам из приложения «Мой налог»

Важное преимущество самозанятых — отсутствие обязательной отчетности. Вам не нужно подавать декларации, вести бухгалтерию или сдавать какие-либо официальные документы в налоговую службу. Единственная обязанность — своевременно формировать чеки при получении оплаты. 👨‍💻

Кроме того, все новые самозанятые получают налоговый бонус в размере 10 000 рублей. Этот бонус автоматически уменьшает сумму налога, и вы будете платить:

3% вместо 4% при работе с физлицами

4% вместо 6% при работе с компаниями

Бонус действует до его полного исчерпания — вы сэкономите в общей сложности 10 000 рублей на налогах.

Важные нюансы налогообложения самозанятых:

Самозанятые не платят НДФЛ (13%) с доходов, облагаемых НПД

Страховые взносы в пенсионный фонд и фонд ОМС не являются обязательными

При желании можно делать добровольные взносы на формирование пенсии

Если вы совмещаете работу по трудовому договору и самозанятость, с зарплаты работодатель по-прежнему будет удерживать НДФЛ и платить за вас страховые взносы

При превышении лимита в 2,4 млн рублей годового дохода ставка налога повысится до 13% на сверхлимитные доходы

Популярные сферы деятельности для самозанятых в России

Режим самозанятости доступен практически для любых видов деятельности, связанных с оказанием услуг или производством товаров собственными силами. По данным ФНС, в 2025 году наибольшей популярностью среди самозанятых пользуются следующие направления: 🌟

IT и digital-услуги: программирование, веб-разработка, администрирование сайтов, SMM, копирайтинг, создание и продвижение контента Транспортные услуги: такси, курьерская доставка, грузоперевозки Бьюти-индустрия: парикмахерские услуги, маникюр, макияж, косметология Ремонт и строительство: мелкий бытовой ремонт, отделочные работы, сборка мебели Образование: репетиторство, проведение мастер-классов, онлайн-курсы Хендмейд и творчество: изготовление украшений, предметов декора, одежды Фото и видеосъёмка: свадебные фотографы, видеографы, предметная съемка Консалтинг: юридические консультации, бухгалтерские услуги, бизнес-консультирование Фитнес и здоровье: персональные тренировки, диетология, массаж Аренда имущества: сдача квартир, техники, оборудования

При этом существуют ограничения — некоторые виды деятельности нельзя вести в качестве самозанятого:

Перепродажа товаров, не произведенных самостоятельно

Добыча и продажа полезных ископаемых

Реализация подакцизных товаров (алкоголь, табак, бензин)

Деятельность в интересах других лиц по договорам поручения, комиссии или агентским договорам

Услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц

Интересна динамика роста различных направлений среди самозанятых по сравнению с 2024 годом:

Сфера деятельности Рост числа самозанятых в 2025 г. Средний месячный доход IT и digital-услуги +42% 75 000 – 150 000 ₽ Маркетинг и реклама +38% 60 000 – 120 000 ₽ Дизайн и креатив +35% 45 000 – 100 000 ₽ Образовательные услуги +31% 40 000 – 90 000 ₽ Бьюти-индустрия +28% 35 000 – 80 000 ₽ Транспортные услуги +25% 40 000 – 70 000 ₽ Ремонт и строительство +22% 50 000 – 120 000 ₽

При выборе направления деятельности стоит учитывать не только личные навыки и интересы, но и рыночный потенциал. Например, удаленные IT-услуги и цифровой маркетинг сейчас показывают наибольший рост как по количеству самозанятых, так и по среднему доходу. 🚀

Многие самозанятые успешно совмещают несколько направлений деятельности. Это абсолютно легально — вы можете указывать разные виды услуг в чеках, главное, чтобы все они соответствовали ограничениям режима НПД.