Электронная трудовая книжка: оформление, преимущества, доступ

Для кого эта статья:

Работодатели и их кадровые службы

Сотрудники, интересующиеся переходом на электронные трудовые книжки

Специалисты в области трудового права и кадрового учета Переход на электронные трудовые книжки (ЭТК) в России стал не просто технологическим нововведением, а настоящим переломным моментом в системе учета трудового стажа. Бумажные трудовые, верой и правдой служившие с 1938 года, постепенно уходят в прошлое, уступая место цифровым аналогам. И если вы еще не разобрались с процессом перехода, самое время это сделать — закон действует, сроки поджимают, а ошибки при оформлении могут обернуться серьезными проблемами как для работодателей, так и для сотрудников. Давайте разберемся, как правильно создать и оформить электронную трудовую книжку, чтобы процесс цифровизации трудовых отношений прошел гладко и без нервотрепки. 📱💼

Электронная трудовая книжка: что это и зачем нужна

Электронная трудовая книжка (ЭТК) — это цифровой формат хранения информации о трудовой деятельности гражданина в системе Пенсионного фонда России (с 2023 года — СФР). По сути, это реестр сведений о работе, который формируется на основе данных, передаваемых работодателями в информационную систему ПФР/СФР.

С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон №439-ФЗ, согласно которому работодатели обязаны передавать в ПФР/СФР сведения о трудовой деятельности сотрудников для формирования электронных трудовых книжек. Это не просто техническое новшество, а часть масштабной государственной программы цифровизации.

ЭТК включает в себя следующую информацию:

Данные о работнике

Информация о месте работы

Сведения о должности, профессии, специальности

Даты приема на работу, перевода, увольнения

Причины прекращения трудового договора

Марина Соколова, руководитель отдела кадров Когда в нашей компании началась подготовка к переходу на ЭТК, я столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны старшего поколения сотрудников. "Что это за новомодная штука? Куда пропадет мой 40-летний стаж?" — возмущалась наша главный бухгалтер Ирина Петровна. Пришлось организовать внутренний семинар и детально объяснить, что вся информация из бумажной трудовой сохранится в электронной системе, а при желании можно оставить и бумажный вариант. Ключевым аргументом стала демонстрация личного кабинета на портале Госуслуг, где каждый может проверить свой стаж в любой момент. После этого даже самые консервативные сотрудники увидели преимущества новой системы.

Критерий Бумажная трудовая книжка Электронная трудовая книжка Риск потери/порчи Высокий Отсутствует Возможность удаленного доступа Отсутствует Есть (через Госуслуги, СФР) Возможность подделки Существует Минимальная Сохранность данных Зависит от физического состояния Гарантирована государством Необходимость физического хранения Да Нет

Необходимо отметить, что переход на электронные трудовые книжки — это не право, а обязанность работодателя. Однако для работников сохраняется возможность выбора между продолжением ведения бумажной трудовой книжки параллельно с электронной или полным переходом на электронный формат.

Как работодателю оформить электронные трудовые книжки

Для корректного оформления электронных трудовых книжек работодателю необходимо выполнить последовательность действий, соблюдая установленные законом сроки. Рассмотрим пошаговый алгоритм перехода на ЭТК для организаций и индивидуальных предпринимателей. 🔄

Издание приказа о назначении ответственных — определить сотрудников, отвечающих за переход на ЭТК и последующую передачу сведений в СФР Внесение изменений в локальные нормативные акты — обновить документы, регламентирующие трудовые отношения в организации (правила внутреннего трудового распорядка, положение о персональных данных и т.д.) Уведомление работников — письменно проинформировать каждого сотрудника о переходе на электронные трудовые книжки и праве выбора формата ведения трудовой книжки Сбор заявлений от сотрудников — организовать получение письменных заявлений о выборе формата ведения трудовой книжки Передача сведений в СФР — направить в Социальный фонд России информацию о трудовой деятельности работников по установленной форме Выдача бумажных трудовых книжек — вернуть бумажные трудовые книжки сотрудникам, выбравшим электронный формат

Критически важный момент для работодателей — соблюдение сроков предоставления сведений в СФР. Информация о кадровых изменениях должна передаваться не позднее следующего рабочего дня после издания соответствующего приказа или распоряжения. За нарушение этого требования предусмотрены административные штрафы.

Работодатель обязан предоставить в СФР следующие сведения о трудовой деятельности работника:

Место работы (наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя)

Дата приема на работу

Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение

Вид кадрового мероприятия (прием, перевод, увольнение)

Дата и номер приказа или распоряжения

Основания для увольнения (при наличии)

Кадровое мероприятие Срок передачи данных в СФР Форма отчетности Прием на работу Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа СЗВ-ТД Перевод на другую работу Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа СЗВ-ТД Увольнение Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа СЗВ-ТД Подача заявления о выборе формата трудовой книжки Не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление СЗВ-ТД Изменение наименования организации Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа СЗВ-ТД

Алгоритм перехода сотрудника на электронную трудовую

Для работников процесс перехода на электронную трудовую книжку также имеет свой алгоритм действий. Важно понимать, что решение о выборе формата ведения трудовой книжки принимает именно сотрудник, а не работодатель. 👨‍💼👩‍💼

Пошаговая инструкция для работника:

Получение уведомления от работодателя о переходе на электронные трудовые книжки Принятие решения о формате ведения трудовой книжки: Сохранение бумажной трудовой книжки (работодатель продолжит вести ее параллельно с электронной)

Полный переход на электронную трудовую (бумажная возвращается сотруднику с соответствующей записью) Подача письменного заявления работодателю о выбранном варианте ведения трудовой книжки Получение бумажной трудовой книжки (при выборе электронного формата) с соответствующей записью о переходе на электронную трудовую книжку Получение доступа к электронной трудовой через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте СФР

Важно учитывать, что для работников, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, трудовые книжки оформляются только в электронном виде, без предоставления бумажного варианта.

Для тех, кто уже имел трудовой стаж к моменту введения ЭТК, существует право выбора. И это право сохраняется бессрочно. То есть даже если сотрудник изначально решил сохранить бумажную трудовую книжку, позднее он может изменить решение и перейти полностью на электронный формат. А вот обратный переход — с электронной трудовой книжки на бумажную — законом не предусмотрен.

Андрей Морозов, независимый консультант по трудовому праву Ко мне обратилась Светлана, HR-директор крупной розничной сети с вопросом: "Что делать с сотрудниками, которые игнорируют наши уведомления и не подают заявления о выборе формата трудовой книжки?" Я объяснил ей, что закон предусматривает такую ситуацию. Если до 31 декабря 2020 года работник не подал заявление, считается, что он выбрал сохранение бумажной трудовой книжки. Работодатель должен продолжать вести ее параллельно с электронной. При этом право подать заявление о переходе на электронную трудовую сохраняется за работником бессрочно. Этот случай напомнил мне, как важно документировать все этапы взаимодействия с сотрудниками при переходе на ЭТК — от вручения уведомлений до получения заявлений. Чтобы избежать недоразумений, Светлана внедрила систему отправки уведомлений заказными письмами для удаленных сотрудников и получения подписей о вручении для офисных работников.

При подаче заявления о выборе формата трудовой книжки важно использовать корректную формулировку. Ниже представлены ключевые элементы, которые должны содержаться в таком заявлении:

ФИО работника полностью

Должность

Четкое указание выбранного варианта:

О продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде

О предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде (отказе от бумажной трудовой книжки)

Дата составления заявления

Личная подпись работника

Как получить доступ к данным электронной трудовой

После оформления электронной трудовой книжки возникает логичный вопрос: как и где можно посмотреть содержащиеся в ней сведения? Существует несколько способов получения доступа к информации из ЭТК. 🖥️📱

Основные способы получения сведений из электронной трудовой книжки:

Личный кабинет на портале Госуслуг — самый удобный и оперативный способ. В разделе "Труд и занятость" доступен сервис "Сведения о трудовой деятельности" Личный кабинет на сайте СФР — альтернативный вариант для тех, кто зарегистрирован на портале фонда Обращение к текущему работодателю — сотрудник вправе запросить у работодателя сведения о своей трудовой деятельности как в период работы, так и при увольнении Обращение в МФЦ — при личном визите в многофункциональный центр можно получить выписку из электронной трудовой книжки Обращение в отделение СФР — при личном визите в территориальное отделение Социального фонда России также выдаётся выписка

Важно понимать, что информация в электронной трудовой книжке обновляется по мере поступления сведений от работодателя. При запросе выписки из ЭТК вы получаете документ установленной формы СТД-ПФР (при обращении в СФР) или СТД-Р (при обращении к работодателю).

Для получения выписки через Госуслуги необходимо выполнить следующие действия:

Авторизоваться на портале Госуслуг с подтвержденной учетной записью

Перейти в раздел "Труд и занятость"

Выбрать услугу "Сведения о трудовой деятельности"

Нажать кнопку "Получить выписку"

Выписка формируется в режиме онлайн и доступна для скачивания в формате PDF

Полученная выписка из электронной трудовой книжки имеет юридическую силу и может использоваться при трудоустройстве, оформлении кредита, получении визы и в других случаях, когда требуется подтверждение трудового стажа.

Преимущества и особенности использования ЭТК

Переход на электронные трудовые книжки предоставляет целый ряд преимуществ как для работников, так и для работодателей. Однако, как и любое нововведение, ЭТК имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. 📊

Ключевые преимущества электронной трудовой книжки:

Для работников:

Удаленный доступ к сведениям о трудовой деятельности в любое время

Отсутствие риска потери трудовой книжки

Снижение количества ошибок в записях благодаря автоматическому контролю

Возможность получения электронной выписки для различных целей

Упрощение процесса трудоустройства за счет электронного обмена данными

Для работодателей:

Сокращение издержек на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек

Минимизация рисков, связанных с утратой трудовых книжек работников

Снижение количества споров о записях в трудовой книжке

Упрощение кадрового документооборота

Автоматизация процессов передачи данных в государственные органы

При этом важно учитывать следующие особенности и нюансы использования ЭТК:

Неполные данные о "прошлой жизни" — в электронной трудовой книжке отражаются только сведения о трудовой деятельности начиная с 1 января 2020 года или с даты первого кадрового мероприятия после этой даты. Информация о предыдущем трудовом стаже доступна только в бумажной трудовой книжке Необходимость цифровой грамотности — для полноценного использования всех преимуществ ЭТК требуется базовое понимание цифровых технологий и наличие доступа в интернет Зависимость от работодателя — корректность и своевременность данных в электронной трудовой книжке напрямую зависит от добросовестности работодателя Переходный период — до полной адаптации всех участников процесса к новой системе возможны технические сбои и задержки в обновлении информации Необходимость хранения бумажной трудовой — даже при полном переходе на ЭТК бумажную трудовую книжку следует сохранять как документ, подтверждающий "доцифровой" стаж

Важно понимать, что переход на электронные трудовые книжки — это не просто замена бумажного документа цифровым аналогом, а часть глобального процесса цифровизации взаимоотношений граждан, бизнеса и государства. Этот переход делает трудовые отношения более прозрачными, данные о трудовой деятельности — более защищенными, а процессы кадрового администрирования — более эффективными.