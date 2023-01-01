Как сделать выговор сотруднику: правила и образец документа
Дисциплинарные взыскания — неприятный, но необходимый инструмент управления персоналом. Грамотно оформленный выговор не только помогает корректировать поведение сотрудника, но и защищает компанию юридически при потенциальных спорах. Ошибки в процедуре могут привести к отмене взыскания судом и финансовым потерям. 73% руководителей признаются, что испытывают дискомфорт при необходимости объявления выговора — и это неудивительно. Но правильный подход превращает выговор из карательной меры в эффективный инструмент управления. 🔍
Правовые основы выговора в трудовом законодательстве
Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ, выговор относится к одному из трех основных видов дисциплинарных взысканий, наряду с замечанием и увольнением. Важно понимать: выговор — это официальная санкция, которая может иметь серьезные последствия для карьеры сотрудника и должна применяться в строгом соответствии с законодательством. 📝
Правовые основания для объявления выговора возникают только при наличии дисциплинарного проступка — неисполнения или ненадлежащего исполнения работником своих трудовых обязанностей. Такие обязанности должны быть зафиксированы в трудовом договоре, должностной инструкции, правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных нормативных актах компании.
|Основание для выговора
|Пример проступка
|Правовая норма
|Нарушение трудовой дисциплины
|Систематические опоздания
|ст. 192 ТК РФ
|Неисполнение должностных обязанностей
|Невыполнение плана продаж
|ст. 21, 192 ТК РФ
|Нарушение правил внутреннего распорядка
|Нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии
|ст. 81, 192 ТК РФ
|Нарушение техники безопасности
|Работа без средств защиты
|ст. 192, 214 ТК РФ
При применении дисциплинарного взыскания необходимо соблюдать строгие временные рамки:
- Выговор может быть применен не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка (не считая времени болезни, отпуска работника и времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников)
- Взыскание недопустимо по истечении 6 месяцев со дня совершения проступка
- По результатам ревизии или аудиторской проверки — не позднее 2 лет со дня совершения проступка
Принципиально важно: за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Нельзя за одно нарушение объявить работнику и выговор, и замечание.
Максим Петров, руководитель отдела кадров
В моей практике был случай, когда директор торговой сети потребовал объявить выговор сотруднику за отказ работать сверхурочно. Я объяснил, что такое взыскание незаконно, поскольку согласно статье 99 ТК РФ привлечение к сверхурочной работе возможно только с письменного согласия работника. Директор настаивал, и выговор был объявлен. Через месяц сотрудник обратился в трудовую инспекцию, и компании пришлось не только отменить выговор, но и выплатить компенсацию морального вреда. Этот случай показал всем руководителям, что дисциплинарные взыскания — не инструмент давления, а мера, применяемая строго в рамках закона.
Шаги перед оформлением выговора сотруднику
Правильная подготовительная работа перед объявлением выговора не только защитит компанию юридически, но и поможет донести до сотрудника серьезность нарушения. Последовательность действий критически важна для легитимности всей процедуры. 🧩
Алгоритм действий руководителя перед оформлением выговора:
- Фиксация факта нарушения. Необходимо документально зафиксировать проступок работника: составить акт о нарушении, собрать свидетельские показания, сохранить материальные доказательства (фотографии, видеозаписи, электронные сообщения).
- Затребование письменного объяснения. В соответствии со статьей 193 ТК РФ, до применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать от работника письменное объяснение. Для этого составляется официальный запрос в двух экземплярах.
- Ожидание объяснений. На предоставление объяснений работнику даётся 2 рабочих дня с момента получения требования.
- Составление акта об отказе. Если по истечении 2 рабочих дней объяснение не представлено, составляется соответствующий акт с подписями не менее двух свидетелей.
- Анализ ситуации и оценка тяжести проступка. Необходимо учесть все обстоятельства: тяжесть проступка, обстоятельства его совершения, предшествующее поведение работника, его отношение к труду.
Важно собрать и подготовить следующие документы:
- Акт о совершении дисциплинарного проступка
- Докладные или служебные записки о нарушении
- Требование о представлении письменного объяснения
- Письменное объяснение работника или акт об отказе от дачи объяснений
- Документы, подтверждающие ознакомление работника с нарушенными им нормами (должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка и т.д.)
При оценке целесообразности выговора следует взвесить несколько факторов:
|Фактор
|Что нужно учесть
|Значимость
|Тяжесть проступка
|Масштаб негативных последствий для компании
|Высокая
|Повторность нарушения
|Наличие предыдущих дисциплинарных взысканий
|Высокая
|Трудовая история
|Общий вклад в работу компании, достижения
|Средняя
|Смягчающие обстоятельства
|Личные проблемы, форс-мажоры, отсутствие умысла
|Средняя
|Реакция сотрудника
|Признание вины, раскаяние, готовность исправиться
|Средняя
Составление документа о выговоре: ключевые элементы
Приказ о выговоре — это официальный документ, который должен соответствовать определенным правовым нормам и содержать конкретные элементы. От корректности его составления зависит юридическая сила взыскания. 📄
Для оформления приказа о дисциплинарном взыскании рекомендуется использовать унифицированную форму № Т-8, утвержденную Постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, или разработать собственную форму (при условии наличия всех обязательных реквизитов).
Елена Соколова, HR-директор
Однажды в нашей компании произошла неприятная ситуация с объявлением выговора ведущему специалисту отдела продаж. Генеральный директор, возмущенный срывом важной сделки, самостоятельно составил приказ о выговоре в свободной форме и отправил его сотруднику по корпоративной почте. В приказе не были указаны конкретные пункты должностной инструкции, которые нарушил работник, отсутствовала ссылка на объяснительную. Через два месяца, когда встал вопрос о лишении премии этого сотрудника со ссылкой на имеющийся выговор, юридический отдел указал на недействительность взыскания из-за грубых процедурных нарушений. Теперь у нас действует строгий регламент оформления дисциплинарных взысканий, а все руководители прошли специальное обучение.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора должен содержать следующие обязательные элементы:
- Наименование организации
- Дата и номер приказа
- Полное имя работника (ФИО)
- Должность, структурное подразделение
- Подробное описание дисциплинарного проступка с указанием даты его совершения
- Ссылки на нарушенные пункты должностной инструкции, трудового договора или иных локальных актов
- Указание на запрошенные и полученные объяснения (либо акт об отказе)
- Вид дисциплинарного взыскания (в данном случае — выговор)
- Основание для издания приказа (докладная записка, акт и т.д.)
- Подпись руководителя организации
Типичные ошибки при составлении приказа о выговоре, которых следует избегать:
- Неконкретное описание проступка ("недобросовестное отношение к работе" вместо конкретных фактов)
- Отсутствие указания на нарушенные нормы
- Назначение нескольких взысканий за один проступок
- Несоблюдение сроков издания приказа
- Применение взыскания во время болезни или отпуска работника
- Отсутствие подписи руководителя
- Использование оскорбительных формулировок или субъективных оценок личности работника
Разумно иметь в компании готовый шаблон приказа о выговоре, содержащий все необходимые реквизиты и соответствующий актуальным нормам трудового законодательства. Это поможет избежать ошибок и ускорит процедуру оформления. 🔖
Процедура официального объявления выговора работнику
Процесс объявления выговора имеет не только формальное юридическое значение, но и психологический аспект. Правильно проведенная процедура позволяет добиться дисциплинирующего эффекта и минимизировать негативные эмоциональные последствия. 🗣️
После подписания приказа о выговоре руководителем организации наступает этап официального объявления взыскания работнику. Эта процедура должна быть проведена в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия работника (болезнь, отпуск).
Порядок ознакомления сотрудника с приказом о выговоре:
- Подготовка к встрече. Выберите конфиденциальное место (кабинет, переговорная), подготовьте все документы: приказ, докладные записки, объяснительную сотрудника.
- Приглашение сотрудника. Лучше сделать это лично или по телефону, не указывая цель встречи при посторонних.
- Проведение беседы. Объясните причину выговора, укажите на конкретное нарушение и его последствия, ссылайтесь на факты и документы.
- Предоставление приказа для ознакомления. Дайте работнику время спокойно прочитать приказ.
- Получение подписи. Сотрудник должен расписаться в приказе, подтверждая факт ознакомления (не согласия!).
- Составление акта (при отказе от подписи). Если работник отказывается подписывать приказ, составьте акт об отказе в присутствии свидетелей.
- Выдача копии приказа. По требованию работника ему должна быть выдана копия приказа.
Психологические рекомендации для руководителя при объявлении выговора:
- Проводите беседу один на один или в присутствии только необходимых лиц (HR-менеджер, непосредственный руководитель)
- Сохраняйте профессиональный и спокойный тон, избегайте эмоциональных высказываний
- Фокусируйтесь на проступке, а не на личности сотрудника
- Четко объясните последствия проступка для компании
- Дайте сотруднику возможность высказаться
- Обсудите пути исправления ситуации и недопущения подобных нарушений в будущем
- Завершите разговор конструктивно, обозначив ожидания от дальнейшей работы
Последствия и документооборот после объявления выговора
После оформления и объявления выговора начинается важный этап, связанный с документальным сопровождением и мониторингом последующего поведения сотрудника. Грамотное управление этим процессом имеет решающее значение как для правовой защиты компании, так и для достижения корректирующего эффекта. 📊
Юридические последствия выговора для работника:
|Последствие
|Правовое основание
|Срок действия
|Возможность увольнения при повторном нарушении
|п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
|1 год с момента объявления выговора
|Основание для снижения или лишения премии
|Положение о премировании (локальный акт)
|В соответствии с локальными актами
|Учет при решении вопроса о продвижении по службе
|Кадровая политика организации
|1 год с момента объявления выговора
|Возможные ограничения при предоставлении дополнительных льгот
|Коллективный договор, локальные акты
|В соответствии с локальными актами
Согласно статье 194 ТК РФ, дисциплинарное взыскание действует в течение одного года со дня его применения. Если в течение этого срока работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Документооборот после объявления выговора включает:
- Хранение оригинала приказа в отделе кадров в соответствии с номенклатурой дел (как правило, 5 лет)
- Внесение информации о взыскании в личную карточку работника по форме Т-2 (раздел VIII)
- Формирование пакета подтверждающих документов (докладные, акты, объяснительные) и их хранение вместе с приказом
- Учет выговора в специальном журнале регистрации дисциплинарных взысканий (если такой ведется в организации)
- Контроль за поведением работника после объявления взыскания
Работодатель имеет право досрочно снять с работника дисциплинарное взыскание по собственной инициативе, просьбе работника, ходатайству представительного органа работников или непосредственного руководителя. В этом случае издается соответствующий приказ, с которым работник также должен быть ознакомлен под роспись.
Стратегические рекомендации по работе с сотрудником после выговора:
- Организуйте дополнительное обучение или инструктаж, если нарушение связано с недостатком знаний или навыков
- Проводите регулярные встречи для обсуждения прогресса и предоставления обратной связи
- Установите четкие и измеримые показатели успешности для наглядной демонстрации улучшений
- Публично отмечайте позитивные изменения в работе сотрудника
- Рассмотрите возможность досрочного снятия взыскания при устойчивом улучшении показателей работы
Важно помнить, что конечная цель выговора — не наказание ради наказания, а коррекция поведения сотрудника и улучшение его работы. Поэтому после объявления выговора руководителю стоит сосредоточиться на конструктивных мерах, которые помогут сотруднику исправить ситуацию. 🌱
Грамотно оформленный выговор — это элемент управленческой культуры, а не способ выразить недовольство работником. Соблюдение всех юридических тонкостей процедуры не только обеспечивает законность взыскания, но и демонстрирует профессионализм руководителя. Помните: лучший выговор — тот, который приводит к позитивным изменениям в работе сотрудника и не требует повторения. Используйте каждый случай применения дисциплинарного взыскания как возможность для улучшения процессов и корпоративной культуры компании.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву