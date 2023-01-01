Как сделать рассылку во ВКонтакте

Для кого эта статья:

Владельцы и менеджеры малого и среднего бизнеса, заинтересованные в digital-маркетинге

Специалисты и маркетологи SMM, ищущие новые каналы коммуникации с клиентами

Учёные и студенты в области маркетинга, желающие расширить свои знания о социальных сетях и их инструментах Рассылки во ВКонтакте — это мощный инструмент коммуникации с аудиторией, который многие бизнесы до сих пор игнорируют, теряя потенциальные продажи. По данным аналитического агентства Data Insight, в 2025 году эффективность прямой коммуникации с клиентами через социальные сети выросла на 37% по сравнению с традиционным email-маркетингом. Грамотно настроенные рассылки способны увеличить конверсию в продажу до 18%, а показатель открываемости сообщений составляет впечатляющие 82% против стандартных 25% для рассылок на электронную почту. Давайте разберемся, как запустить этот маркетинговый двигатель на полную мощность. 🚀

Рассылка во ВКонтакте: возможности и преимущества

Рассылки сообщений во ВКонтакте — это прямой канал связи с вашей целевой аудиторией, который позволяет выстраивать персонализированную коммуникацию. В отличие от публикаций в сообществе, которые могут затеряться в ленте, сообщения доставляются непосредственно пользователю и сопровождаются уведомлением. Это значительно повышает вероятность, что информация будет замечена и прочитана. 📱

Ключевые преимущества использования рассылок во ВКонтакте:

Высокий уровень доставляемости — до 99% при правильной настройке

Персонализация сообщений на основе данных пользователя

Возможность вставки интерактивных элементов: кнопок, опросов, карточек товаров

Низкая стоимость контакта по сравнению с другими каналами

Детальная аналитика эффективности каждого сообщения

Важно понимать, что рассылки во ВКонтакте существенно отличаются от спама. Ключевое различие в том, что получатели предварительно выразили согласие на коммуникацию, подписавшись на ваше сообщество и разрешив отправку сообщений.

Тип коммуникации Средний CTR Конверсия в действие Стоимость контакта Рассылка ВКонтакте 4,7% 2,1% 0,8-2 руб. Email-рассылка 2,3% 1,2% 1-3 руб. SMS-рассылка 3,5% 1,5% 2-5 руб. Push-уведомления 3,1% 1,8% 0,5-1,5 руб.

Рассылки во ВКонтакте идеально подходят для следующих маркетинговых целей:

Информирование о запуске новых продуктов или услуг

Анонсирование распродаж и специальных предложений

Сбор обратной связи от клиентов

Реактивация "спящих" клиентов

Увеличение среднего чека через допродажи

Марина Светлова, директор по маркетингу Когда мы запустили первую рассылку во ВКонтакте для нашего интернет-магазина детской одежды, я была настроена скептически. Электронные рассылки давали нам конверсию около 1,5%, и я ожидала примерно таких же результатов. Подготовила сообщение о новой коллекции с персональной скидкой 15% и отправила его сегментированной базе из 2700 подписчиков. Результат превзошел все ожидания: 78% открыли сообщение, 23% перешли в каталог, а 7% совершили покупку в течение 48 часов после рассылки. ROI кампании составил 430%. С тех пор рассылки во ВКонтакте стали основным инструментом коммуникации с нашей аудиторией, генерирующим около 35% всей выручки интернет-магазина.

Подготовка к запуску рассылки: сегментация аудитории

Эффективность рассылок напрямую зависит от правильной сегментации аудитории. Рассылка одного и того же сообщения всем подписчикам — путь к высоким показателям отписок и блокировок. Сегментация позволяет создавать релевантные сообщения, которые будут восприниматься получателями как ценный контент, а не как спам. 🎯

Основные критерии для сегментации аудитории во ВКонтакте:

Демографические данные (пол, возраст, географическое положение)

Поведенческие факторы (активность в сообществе, история взаимодействия)

Покупательская история (если интегрирована CRM)

Интересы (на основе подписок и активности)

Время последнего контакта с брендом

Для эффективной сегментации используйте инструменты аналитики ВКонтакте и внешние сервисы, позволяющие собирать и анализировать данные о вашей аудитории. Важно создать четкие профили целевых сегментов и определить специфические потребности каждого из них.

При первичной настройке рекомендую начать с базовых сегментов:

Сегмент Характеристики Тип контента Частота рассылок Новые подписчики Присоединились к сообществу менее 30 дней назад Приветственная серия, знакомство с брендом 1 раз в 7-10 дней Активные покупатели Совершили покупку в последние 90 дней Персональные предложения, программа лояльности 1 раз в 14 дней "Спящие" клиенты Не совершали целевых действий более 90 дней Реактивационные предложения, опросы 1 раз в 30 дней VIP-клиенты Высокий LTV, регулярные покупки Эксклюзивные предложения, предварительные продажи 1 раз в 21 день

Для каждого сегмента необходимо разработать собственную коммуникационную стратегию, включающую типы сообщений, их частоту и механики вовлечения. Это позволит избежать пресыщения аудитории и поддерживать высокий интерес к вашим сообщениям. 📊

Создание эффективных сообщений для рассылки ВКонтакте

Создание эффективного сообщения для рассылки — это искусство балансирования между информативностью и привлекательностью. Даже при идеальной сегментации аудитории неправильно составленное сообщение может свести на нет ваши маркетинговые усилия. ✍️

Ключевые элементы эффективного сообщения для рассылки:

Цепляющий заголовок (до 50 символов, видимый в уведомлении)

Персонализированное обращение (по имени получателя)

Четкое и компактное изложение основной ценности предложения

Визуальное оформление (фото, видео, графика)

Понятный и мотивирующий призыв к действию

Ограниченное по времени предложение (при наличии)

При составлении текста сообщения используйте технику AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), которая позволяет структурировать коммуникацию и провести получателя от первоначального интереса к совершению целевого действия. Помните, что первые 2-3 строки сообщения критически важны — именно они видны пользователю до раскрытия полного текста.

Алексей Петров, руководитель отдела продаж В нашей компании по продаже спортивного питания мы долго не могли найти подход к клиентам через рассылки. Сообщения открывали, но конверсия была низкой — около 1,2%. После анализа решили радикально изменить подход. Вместо стандартных "Скидка 20% на все протеины!" мы начали формировать персонализированные рекомендации на основе предыдущих покупок. Например, клиенту, который ранее заказывал протеин для набора массы, отправляли сообщение: "Александр, ваш курс протеина заканчивается через 5 дней. Подготовили для вас новую формулу с усиленным составом + подарок". К письму прикрепляли карточку товара с персональной скидкой и ограничением по времени. Конверсия выросла до 7,3%, а ROI рассылок составил 620%. Главное, что мы поняли — люди хотят чувствовать, что письмо написано лично для них, а не разослано тысяче таких же подписчиков.

Оптимальное время для отправки рассылок зависит от вашей целевой аудитории. Проведите A/B-тестирование, отправляя идентичные сообщения в разное время суток и дни недели, чтобы определить временные интервалы с максимальной вовлеченностью.

Частота рассылок также требует балансировки. При слишком интенсивной коммуникации пользователи начинают воспринимать сообщения как спам и отписываются от рассылки. Рекомендуемая частота для большинства бизнесов — не более 1-2 рассылок в неделю.

Настройка и запуск рассылки через инструменты ВКонтакте

Техническая сторона создания рассылки во ВКонтакте достаточно проста, но требует внимания к деталям. Существует несколько способов запуска рассылки, выбор которых зависит от ваших целей и технических возможностей. 🔧

Основные способы запуска рассылки во ВКонтакте:

Стандартный инструмент рассылки в сообществе Использование API ВКонтакте Сторонние сервисы автоматизации

Рассмотрим пошагово процесс запуска рассылки через стандартный инструмент сообщества:

Шаг 1: Перейдите в управление сообществом и выберите раздел "Сообщения" Шаг 2: В разделе "Сообщения" найдите пункт "Рассылки" в левом меню Шаг 3: Нажмите кнопку "Создать рассылку" Шаг 4: Выберите сегмент аудитории для рассылки Шаг 5: Составьте текст сообщения, добавьте медиаматериалы (фото, видео) Шаг 6: При необходимости добавьте кнопки с призывом к действию Шаг 7: Настройте время отправки (немедленно или по расписанию) Шаг 8: Проверьте превью сообщения Шаг 9: Запустите рассылку

Для более продвинутых маркетинговых кампаний рекомендуется использовать API ВКонтакте или сторонние сервисы, которые предоставляют расширенные возможности по автоматизации, сегментации и аналитике.

Важно помнить о следующих технических аспектах:

Расссылки доступны только для сообществ с разрешенными сообщениями

Получатели должны быть подписаны на сообщество и не запрещать сообщения от групп

Существуют дневные лимиты на количество отправляемых сообщений

Высокий процент блокировок может привести к ограничению функционала рассылок

Для минимизации технических проблем рекомендуется следовать правилам платформы и избегать массовых рассылок контента, который может быть воспринят как спам. Качество контента и релевантность сегментации играют ключевую роль в успешной доставке сообщений. 🛡️

Анализ результатов и оптимизация рассылок во ВКонтакте

Анализ эффективности рассылок — это фундамент для оптимизации ваших маркетинговых усилий. Без понимания того, как аудитория реагирует на ваши сообщения, невозможно улучшать результаты. ВКонтакте предоставляет базовую аналитику по рассылкам, которую можно дополнять данными из внешних источников. 📊

Ключевые метрики для анализа эффективности рассылок:

Доставляемость

— процент успешно доставленных сообщений Open Rate — процент открытий сообщений от общего числа доставленных

CTR (Click-Through Rate)

Conversion Rate

Unsubscribe Rate

ROI

Для каждого сегмента аудитории и типа рассылки необходимо установить KPI и регулярно отслеживать их динамику. Это позволит оперативно выявлять проблемные аспекты и корректировать стратегию.

Метрика Низкий показатель Средний показатель Высокий показатель Что оптимизировать Open Rate <40% 40-60% >60% Заголовок, время отправки, сегментацию CTR <2% 2-5% >5% Призыв к действию, ценностное предложение Conversion Rate <1% 1-3% >3% Целевую страницу, релевантность предложения Unsubscribe Rate <0.5% 0.5-2% >2% Частоту рассылок, качество контента

Для оптимизации рассылок используйте следующие методы:

A/B-тестирование — сравнение эффективности двух вариантов сообщения на небольших выборках перед массовой рассылкой

— сравнение эффективности двух вариантов сообщения на небольших выборках перед массовой рассылкой Сегментирование по активности — корректировка частоты рассылок в зависимости от вовлеченности пользователя

Ретаргетинг — отправка специальных сообщений пользователям, которые не отреагировали на предыдущую рассылку

Обогащение данных — использование информации о поведении пользователя из других каналов для персонализации сообщений

Помните, что показатели эффективности рассылок могут значительно отличаться в зависимости от ниши бизнеса, типа аудитории и содержания сообщений. Всегда сравнивайте свои результаты с предыдущими периодами и среднеотраслевыми показателями. 📈

При анализе результатов обращайте внимание не только на количественные, но и на качественные показатели. Прямая обратная связь от получателей, комментарии и вопросы могут дать ценные инсайты для улучшения коммуникационной стратегии.