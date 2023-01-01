Как считаются рабочие дни: методика и особенности расчета периодов

Для кого эта статья:

HR-специалисты и кадровые работники

Бухгалтеры и финансисты

Владельцы и менеджеры компаний, заинтересованные в оптимизации бизнес-процессов Точный подсчет рабочих дней — фундамент для корректного планирования бизнес-процессов, начисления заработной платы и управления человеческими ресурсами. Казалось бы, простая задача подсчета дней может обернуться серьезными финансовыми последствиями при неверном подходе. По статистике, около 15% компаний в России сталкиваются с ошибками в расчетах рабочего времени, что приводит к штрафам от 30 до 50 тысяч рублей. Разберем методологии, которые помогут вам безошибочно определять количество рабочих дней в любом периоде и для любого графика работы. 📅

Основные методики подсчета рабочих дней: законодательный аспект

Расчет рабочих дней в России регламентируется Трудовым кодексом РФ и производственными календарями, которые ежегодно утверждаются Правительством РФ. Согласно статье 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Это базовый принцип, на котором строится дальнейшая методология расчетов.

Существует три основных метода подсчета рабочих дней:

Календарный метод — подсчет всех дней в периоде за исключением официальных выходных и праздников (используется для расчета зарплаты, отпускных и т.д.)

— подсчет всех дней в периоде за исключением официальных выходных и праздников (используется для расчета зарплаты, отпускных и т.д.) Рабочий метод — учет только фактически отработанных дней (применяется для учета рабочего времени и составления табелей)

— учет только фактически отработанных дней (применяется для учета рабочего времени и составления табелей) Нормативный метод — расчет на основе установленных норм рабочего времени для конкретного периода (используется для планирования)

При использовании любого метода нужно учитывать, что в соответствии со статьей 112 ТК РФ в России установлены следующие нерабочие праздничные дни:

Дата Праздник Количество дней в 2025 году 1-8 января Новогодние каникулы 8 дней 23 февраля День защитника Отечества 1 день 8 марта Международный женский день 1 день 1 мая Праздник Весны и Труда 1 день 9 мая День Победы 1 день 12 июня День России 1 день 4 ноября День народного единства 1 день

Важно помнить, что если праздничный день выпадает на выходной, он переносится на следующий рабочий день. Этот механизм закреплен в статье 112 ТК РФ. Дополнительно правительство может вносить коррективы в график переноса выходных дней отдельным постановлением, что необходимо учитывать при планировании на год вперед.

Расчет рабочих периодов при различных графиках работы

Стандартный пятидневный рабочий график с двумя выходными — не единственный вариант организации труда. Существует множество альтернативных расписаний, каждое со своими особенностями расчета:

Сменный график (2/2, 3/3, 4/4) — расчет ведется циклами, без привязки к календарным неделям

— расчет ведется циклами, без привязки к календарным неделям Вахтовый метод — учитывается чередование продолжительных рабочих периодов и периодов отдыха

— учитывается чередование продолжительных рабочих периодов и периодов отдыха Гибкий график — фиксируется общее количество рабочих часов при различном распределении в течение дня или недели

— фиксируется общее количество рабочих часов при различном распределении в течение дня или недели Неполный рабочий день — пропорциональный расчет нормы часов

При нестандартных графиках расчет рабочих дней усложняется. Для каждого типа необходимо учитывать специфические факторы.

Мария Ковалева, HR-директор Когда мы внедряли сменный график 2/2 в колл-центре, столкнулись с настоящим хаосом в расчетах. Сотрудники постоянно путались, когда им выходить на работу, особенно если на их смену выпадал праздник. В итоге создали специальную таблицу, где для каждого сотрудника прописали персональный график на квартал вперед с учетом всех праздников и переносов. Ключевым стал момент, когда мы перестали использовать понятие «рабочая неделя» и перешли к концепции «рабочего цикла». В нашем случае это 4 дня (2 рабочих + 2 выходных). При таком подходе становится неважно, на какой день недели выпадает смена — учитывается только последовательность в цикле. Это полностью решило проблему с путаницей и снизило количество опозданий на 37%.

Для корректного расчета при сменном графике используйте формулу:

Тип графика Формула расчета нормы рабочих дней Пример (для месяца из 30 дней) 5/2 (Календарные дни – Выходные – Праздники) (30 – 8 – 1) = 21 день 2/2 (Календарные дни / 4) × 2 (30 / 4) × 2 = 15 дней 3/3 (Календарные дни / 6) × 3 (30 / 6) × 3 = 15 дней 4/4 (Календарные дни / 8) × 4 (30 / 8) × 4 = 15 дней Сутки через трое (1/3) (Календарные дни / 4) × 1 (30 / 4) × 1 = 7,5 дней

При этом праздничные дни в сменном графике могут учитываться по-разному, в зависимости от политики компании и положений трудового договора. Если праздничный день выпадает на рабочую смену, он может быть оплачен в двойном размере или предоставлен дополнительный день отдыха. 🔄

Особенности учета праздников и выходных при подсчете дней

Учет праздников и выходных — одна из самых сложных задач при расчете рабочего времени. Ошибки здесь могут привести к неправильному начислению зарплаты и нарушению трудового законодательства.

Основные правила, которые необходимо соблюдать:

Праздничные дни, установленные ст. 112 ТК РФ, не включаются в число рабочих дней независимо от графика работы

Если праздник выпадает на выходной, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день

Предпраздничные дни сокращаются на 1 час (ст. 95 ТК РФ)

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день

В 2025 году правительство утвердило следующие переносы выходных дней (данные актуальны на момент написания):

с 4 января (суббота) на 2 мая (пятница)

с 5 января (воскресенье) на 12 мая (понедельник)

с 23 февраля (воскресенье) на 24 февраля (понедельник)

с 8 марта (воскресенье) на 9 марта (понедельник)

Еще одна важная особенность — расчет рабочих дней в отпуске. Согласно статье 120 ТК РФ, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и оплате не подлежат. То есть если в период отпуска попадает нерабочий праздничный день, отпуск автоматически продлевается на этот день.

Александр Морозов, главный бухгалтер В декабре 2023 года мне пришлось пересчитывать отпускные для всего коллектива из-за одной недоработки. Сотрудница взяла отпуск с 25 декабря по 15 января, и изначально мы рассчитали ей выплату за 22 календарных дня. Но после проверки я обнаружил, что не учел новогодние праздники (1-8 января), которые не должны входить в оплачиваемый период отпуска. Пришлось срочно перерасчитывать — получилось 14 оплачиваемых дней вместо 22, что существенно изменило сумму отпускных. После этого случая я разработал специальный чек-лист для расчета отпускных, где первым пунктом стоит проверка на вхождение праздничных дней в период отпуска. Этот простой инструмент позволил нам избежать подобных ошибок в дальнейшем и сэкономил компании около 300 000 рублей за год.

При работе в праздничные дни оплата производится (ст. 153 ТК РФ):

В двойном размере

Или с предоставлением дополнительного дня отдыха (в этом случае работа оплачивается в одинарном размере)

Учет этих особенностей критически важен для соблюдения трудового законодательства и правильного расчета трудового стажа сотрудников. 📊

Автоматизация расчета рабочего времени: инструменты и сервисы

Ручной подсчет рабочих дней — трудоемкий процесс, подверженный ошибкам. Современные технологии предлагают множество решений для автоматизации этой задачи:

Встроенные функции Excel — РАБДЕНЬ, ЧИСТРАБДНИ для базовых расчетов

— РАБДЕНЬ, ЧИСТРАБДНИ для базовых расчетов Специализированное ПО — 1С:Зарплата и управление персоналом, SAP HR, БОСС-Кадровик

— 1С:Зарплата и управление персоналом, SAP HR, БОСС-Кадровик Онлайн-калькуляторы — Производственный календарь онлайн, Калькулятор рабочих дней

— Производственный календарь онлайн, Калькулятор рабочих дней HR-системы — Workday, BambooHR, Хантфлоу, Потоки

Использование Excel для расчета рабочих дней остается одним из самых доступных и гибких вариантов. Функция РАБДЕНЬ позволяет рассчитать количество рабочих дней между двумя датами, исключая выходные.

Синтаксис функции:

=РАБДЕНЬ(начальнаядата; конечнаядата; [праздники])

Где:

начальная_дата — дата начала периода

конечная_дата — дата окончания периода

праздники (необязательный аргумент) — диапазон ячеек, содержащих даты праздников

Для более сложных расчетов при нестандартных графиках можно использовать функцию NETWORKDAYS.INTL в англоязычной версии Excel, которая позволяет указать, какие именно дни недели считаются выходными.

Инструмент Преимущества Недостатки Стоимость (2025) MS Excel Доступность, гибкость настройки Требует ручного обновления праздников от 3 990 ₽/год 1С:ЗУП Интеграция с бухучетом, автообновления Высокая стоимость, сложность настройки от 33 600 ₽/год Битрикс24 Встроенный табель, график отсутствий Избыточный функционал для малого бизнеса от 6 690 ₽/мес Potok Простота, учет нестандартных графиков Ограниченная интеграция с другими системами от 3 000 ₽/мес TimeTac Автоматический учет отработанного времени Высокая стоимость для большого штата от 5 €/сотрудник

При выборе инструмента для автоматизации учета рабочего времени следует учитывать:

Размер компании и количество сотрудников

Сложность используемых графиков работы

Необходимость интеграции с бухгалтерскими системами

Бюджет на автоматизацию

Техническую подготовку персонала

Автоматизация расчетов рабочего времени позволяет не только избежать ошибок, но и существенно сэкономить время HR-специалистов и бухгалтеров, которое можно направить на более важные задачи. 💻

Как считать рабочие дни в нестандартных ситуациях: кейсы

В практике HR-специалистов и бухгалтеров регулярно возникают нестандартные ситуации, требующие особого подхода к расчету рабочих дней. Рассмотрим наиболее распространенные кейсы и их решения:

Кейс 1: Расчет рабочих дней при неполном рабочем дне При неполном рабочем дне (например, 4-часовой рабочий день вместо 8-часового) количество рабочих дней остается таким же, как при полном дне. Меняется только продолжительность дня. Норма рабочего времени рассчитывается пропорционально:

Норма часов = Стандартная норма часов × (Продолжительность неполного дня / 8)

Кейс 2: Учет рабочих дней при вахтовом методе При вахтовом методе учет ведется по фактически отработанному времени. Если график вахты, например, 15/15 (15 дней работы, 15 дней отдыха), то в месяц сотрудник отрабатывает примерно 15 дней, независимо от количества рабочих дней в календаре. При этом нормы труда и отдыха должны соблюдаться согласно статье 300 ТК РФ.

Кейс 3: Расчет при сверхурочной работе Сверхурочная работа не увеличивает количество рабочих дней, но влияет на оплату. Согласно статье 152 ТК РФ, первые два часа оплачиваются в полуторном размере, последующие часы — в двойном. Максимальное количество сверхурочных — 120 часов в год.

Кейс 4: Учет рабочих дней при командировках При командировках дни отъезда и приезда считаются рабочими независимо от времени отправления/прибытия транспорта. Если сотрудник выезжает в командировку или возвращается из нее в выходной, ему полагается дополнительный день отдыха или двойная оплата.

Кейс 5: Расчет при совмещении должностей При совмещении должностей количество рабочих дней остается стандартным, но увеличивается объем работы в течение дня. Доплата устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы.

Кейс 6: Учет рабочих дней при дистанционной работе Для дистанционных работников действуют те же нормы рабочего времени, что и для офисных сотрудников, если иное не установлено трудовым договором. Учет рабочего времени может вестись по результатам или по системе электронного мониторинга.

Ключевые советы по расчету в нестандартных ситуациях:

Всегда фиксируйте особенности графика работы в трудовом договоре или дополнительном соглашении Ведите детальный учет фактически отработанного времени, особенно при гибких графиках Разработайте четкие правила учета рабочего времени для всех возможных ситуаций и закрепите их в локальных нормативных актах Используйте автоматизированные системы учета с возможностью настройки под нестандартные графики Регулярно обновляйте производственный календарь и следите за изменениями в трудовом законодательстве

Правильный учет рабочих дней в нестандартных ситуациях не только защищает компанию от юридических рисков, но и способствует формированию прозрачной системы оплаты труда, что положительно влияет на моральный климат в коллективе. 📝