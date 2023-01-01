Как считают отпускные на новом месте работы: формула и пример расчета

Для кого эта статья:

Новые сотрудники, недавно устроившиеся на работу

Профессионалы в области HR и бухгалтерии

Люди, заинтересованные в юридических аспектах трудовых отношений и расчетов отпускных выплат Поздравляем с новой работой! Но что насчёт отпуска — вы уже интересовались, как будут рассчитываться ваши отпускные? Многие сотрудники сталкиваются с неприятным сюрпризом, обнаруживая, что сумма значительно меньше ожидаемой. Причина в особенностях расчёта при неполном стаже работы. В этой статье мы разберём точную формулу расчёта отпускных для новичков, приведём пошаговые примеры и расскажем о юридических нюансах, которые помогут вам грамотно спланировать свой отдых и финансы 💼💰

Начисление отпускных при неполном стаже: особенности расчета

Вопрос начисления отпускных при неполном стаже работы актуален для тех, кто недавно трудоустроился. Согласно Трудовому кодексу РФ, право на отпуск возникает после 6 месяцев непрерывной работы у одного работодателя, хотя по соглашению сторон он может быть предоставлен и раньше. Ключевая особенность — расчёт производится исходя из фактически отработанного времени и полученного за этот период заработка.

Основные моменты, влияющие на размер отпускных при неполном стаже:

Отсутствие полных 12 месяцев для расчёта среднего заработка

Возможные периоды отсутствия начислений (больничные, отпуска за свой счёт)

Изменение размера оклада или иных выплат за короткий период работы

Особенности учёта премий и других нерегулярных выплат

Марина Соколова, HR-директор В нашей компании новичок Алексей проработал всего 3 месяца, когда попросил отпуск по семейным обстоятельствам. Когда бухгалтерия рассчитала отпускные, он был неприятно удивлён — сумма оказалась значительно меньше, чем он ожидал исходя из стандартной формулы. Пришлось объяснять, что при расчёте используется только его 3-месячный стаж, а не полный год. После разъяснения всех нюансов расчёта с конкретными цифрами, Алексей понял логику начисления и больше претензий не возникало. Поэтому всегда рекомендую новым сотрудникам заранее уточнять нюансы расчёта отпускных.

Когда речь идёт о неполном стаже, в расчёт берётся всё то время, которое вы фактически отработали с момента трудоустройства. Если ваш стаж составляет, например, всего 3 месяца, то именно этот период и будет использован для вычисления среднего дневного заработка.

Стаж работы Особенности расчёта отпускных Влияние на сумму Менее 1 месяца Расчёт по фактически отработанным дням Минимальная сумма выплат 1-5 месяцев Учитываются только фактические месяцы Ниже среднего 6-11 месяцев Все фактические месяцы, возможен учёт премий Приближается к стандартной 12 месяцев Полный расчётный период Полноценная сумма

Важно понимать: если в вашем договоре предусмотрены квартальные или годовые премии, а вы ещё не отработали соответствующий период — эти суммы не будут включены в расчёт. Это также может существенно повлиять на итоговую сумму отпускных при неполном стаже 💡

Правовое регулирование отпускных выплат новым сотрудникам

Правовая база для начисления отпускных новым сотрудникам включает несколько ключевых документов. Основополагающими являются:

Трудовой кодекс РФ: статьи 114-127, 139 (регламентируют порядок предоставления отпусков и расчёта средней заработной платы)

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

Письма и разъяснения Минтруда и Роструда

Ключевые законодательные положения, которые следует учитывать новым сотрудникам:

Право на отпуск возникает после 6 месяцев работы, но может быть предоставлен и раньше по договорённости (ст. 122 ТК РФ). При расчёте отпускных учитываются все виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда, за исключением социальных выплат, материальной помощи и иных, указанных в Постановлении №922. Отпускные должны быть выплачены не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ).

Дмитрий Кравченко, юрисконсульт по трудовому праву Недавно работал с клиентом, который устроился на новую работу в марте 2023 года. В июле ему потребовался отпуск, и работодатель пошёл навстречу. Однако возникла проблема: при расчёте отпускных компания использовала только базовый оклад, не включив стимулирующие выплаты, которые сотрудник получал регулярно. Мы обратились в бухгалтерию с предоставлением выписки из Постановления №922, где чётко указано, что для расчёта используются ВСЕ предусмотренные системой оплаты труда виды выплат. Ошибка была признана, а сотруднику произвели перерасчёт, который увеличил сумму отпускных почти на 20%. Знание своих прав и нормативных документов помогло защитить законные интересы.

Особые категории работников с наличием права на отпуск до истечения 6 месяцев:

Категория сотрудников Правовое основание Особенности Женщины перед или после отпуска по беременности и родам ст. 122, 260 ТК РФ Предоставляется по желанию работницы Работники до 18 лет ст. 122, 267 ТК РФ Отпуск предоставляется в удобное время Усыновившие детей до 3 месяцев ст. 122 ТК РФ По заявлению работника Мужья в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам ст. 123 ТК РФ По желанию работника

Важно: если вы относитесь к одной из льготных категорий, работодатель не имеет права отказать вам в предоставлении отпуска даже при стаже менее 6 месяцев. При этом расчёт отпускных будет производиться по стандартной формуле с учётом фактически отработанного времени 📊

Формула расчета отпускных на новом месте работы

Расчёт отпускных на новом месте работы производится по единой формуле, независимо от продолжительности стажа. Однако для новых сотрудников особенно важно понимать её составляющие, поскольку короткий период работы существенно влияет на результат.

Базовая формула расчета отпускных:

Отпускные = Средний дневной заработок × Количество дней отпуска

Где средний дневной заработок (СДЗ) рассчитывается так:

СДЗ = Сумма заработка за расчётный период ÷ 12 ÷ 29,3

Число 29,3 — это среднемесячное количество календарных дней, установленное законодательством.

Для новых сотрудников формула расчёта среднего дневного заработка приобретает вид:

СДЗ = Сумма заработка за фактически отработанные месяцы ÷ Количество фактически отработанных месяцев ÷ 29,3

Если работник отработал не полностью один или несколько месяцев, то применяется формула:

СДЗ = Сумма заработка ÷ (Количество полностью отработанных месяцев × 29,3 + Количество календарных дней в неполных месяцах)

Шаги для самостоятельного расчёта отпускных при неполном стаже:

Определите расчётный период (количество календарных месяцев от даты трудоустройства до начала отпуска) Подсчитайте общую сумму заработка за весь расчётный период Рассчитайте количество календарных дней в расчётном периоде (полностью отработанные месяцы × 29,3 + календарные дни в неполных месяцах) Вычислите средний дневной заработок (СДЗ) Умножьте СДЗ на количество дней отпуска

Важные нюансы при расчёте:

Премии, начисленные в расчётном периоде, включаются в расчёт среднего заработка

Из расчётного периода исключаются дни, когда за работником сохранялся средний заработок (командировки, отпуска, больничные)

Если за расчётный период не было фактически отработанных дней или начислений, то берётся заработок за предшествующий период

При изменении оклада в компании производится индексация выплат в расчётном периоде

Пример: Сотрудник работает с 15 февраля 2023 года. Оклад — 60 000 рублей. В мае 2023 он берёт отпуск на 7 календарных дней. Расчёт будет производиться за февраль (неполный), март и апрель.

Общий заработок за период: 30 000 (½ февраля) + 60 000 (март) + 60 000 (апрель) = 150 000 рублей.

Количество календарных дней: 14/28 × 29,3 (февраль) + 29,3 (март) + 29,3 (апрель) = 14,65 + 58,6 = 73,25 дней.

СДЗ = 150 000 ÷ 73,25 = 2 048,53 рубля

Отпускные = 2 048,53 × 7 = 14 339,71 рубля 💵

Расчетный период и средний заработок при неполном стаже

Расчётный период — это временной промежуток, данные которого используются для определения среднего заработка при расчёте отпускных. Стандартно он составляет 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Однако для новых сотрудников этот период короче.

Особенности формирования расчётного периода при неполном стаже:

В расчёт включаются все календарные месяцы от даты приёма до месяца начала отпуска

Месяц приёма на работу включается в расчёт, если отработан полностью

Если сотрудник отработал менее месяца, расчётным периодом становятся фактически отработанные дни

Исключаются периоды, которые не подлежат оплате или оплачиваются по среднему заработку

Определение среднего заработка при неполном стаже имеет следующие нюансы:

Учёт неполных месяцев. Если в расчётном периоде есть месяцы, отработанные не полностью, количество календарных дней в них рассчитывается пропорционально отработанному времени:

Количество календарных дней в неполном месяце = 29,3 × (Отработанные календарные дни ÷ Общее количество календарных дней в месяце)

Учёт исключаемых периодов. Из расчётного периода исключаются:

Периоды временной нетрудоспособности (больничные)

Отпуска без сохранения заработной платы

Отпуска по уходу за ребёнком

Периоды, когда работник освобождался от работы с сохранением среднего заработка

Тип расчётного периода Условия Способ расчёта Полностью отработанные месяцы Работа весь месяц без исключаемых периодов 29,3 дня за каждый месяц Частично отработанные месяцы Работа часть месяца или наличие исключаемых периодов 29,3 × (отработанные дни / всего дней в месяце) Отсутствие отработанных дней в месяце Весь месяц состоит из исключаемых периодов Месяц полностью исключается из расчёта Полное отсутствие расчётного периода Сотрудник только принят, нет данных о заработке Расчёт по установленному окладу/тарифу

Влияние премий и других выплат на расчёт среднего заработка:

Ежемесячные премии: учитываются в полном объёме в том месяце, за который они начислены Квартальные и полугодовые премии: учитываются в размере 1/3 или 1/6 за каждый месяц расчётного периода соответственно Годовые премии: учитываются в размере 1/12 за каждый месяц расчётного периода Разовые премии: включаются в том месяце, в котором они фактически начислены

При неполном стаже особенно важно учитывать, что если премия начислена за период, который больше, чем ваш фактический стаж работы, она будет учтена пропорционально отработанному времени. Например, если вы получили квартальную премию, проработав лишь 2 месяца квартала, в расчёт войдут только 2/3 этой премии 📝

Пошаговый пример расчета отпускных для нового сотрудника

Рассмотрим детальный пример расчета отпускных для сотрудника с неполным стажем работы, чтобы всё стало максимально понятно.

Исходные данные:

Сотрудник Иванов А.А. принят на работу 10 марта 2023 года

Должностной оклад — 70 000 рублей

В апреле получил премию за перевыполнение плана — 15 000 рублей

С 15 июня 2023 года планирует взять отпуск на 14 календарных дней

С 5 по 10 мая 2023 года был на больничном

Шаг 1. Определение расчётного периода

Расчётный период: с 10 марта 2023 по 31 мая 2023 (неполный март, апрель, май с больничным).

Шаг 2. Расчёт заработной платы за расчётный период

Март (22 рабочих дня, отработано 16 дней): 70 000 ÷ 22 × 16 = 50 909,09 рублей

Апрель (полностью отработан): 70 000 + 15 000 (премия) = 85 000 рублей

Май (20 рабочих дней, отработано 15 дней из-за больничного): 70 000 ÷ 20 × 15 = 52 500 рублей

Итого заработок за расчётный период: 50 909,09 + 85 000 + 52 500 = 188 409,09 рублей

Шаг 3. Определение количества календарных дней в расчётном периоде

Март (31 календарный день, отработано с 10 по 31 марта, т.е. 22 дня): 29,3 × (22 ÷ 31) = 20,8 дней

Апрель (полностью отработан): 29,3 дня

Май (31 календарный день, 6 дней на больничном): 29,3 × (25 ÷ 31) = 23,6 дней

Итого календарных дней в расчётном периоде: 20,8 + 29,3 + 23,6 = 73,7 дней

Шаг 4. Расчёт среднего дневного заработка

СДЗ = 188 409,09 ÷ 73,7 = 2 555,08 рублей

Шаг 5. Расчёт суммы отпускных

Отпускные = 2 555,08 × 14 = 35 771,12 рублей

Шаг 6. Удержание НДФЛ

НДФЛ (13%) = 35 771,12 × 0,13 = 4 650,25 рублей

Сумма к выплате = 35 771,12 − 4 650,25 = 31 120,87 рублей

Важные моменты для проверки расчёта:

Проверьте, что учтены все виды выплат, входящие в систему оплаты труда Убедитесь, что исключены все периоды, когда за работником сохранялся средний заработок Проконтролируйте правильность расчёта календарных дней в неполных месяцах При наличии премий убедитесь, что они учтены в соответствии с положением об оплате труда

Полезные советы для сотрудников с неполным стажем:

Если в компании предусмотрены квартальные или годовые премии, для максимизации отпускных выгоднее брать отпуск после их получения

При высокой вероятности больничных в ближайшее время лучше отложить отпуск, чтобы больничный не уменьшил его стоимость

Если ваш оклад недавно повышен, это положительно скажется на размере отпускных

Заранее уточните в бухгалтерии предполагаемую сумму отпускных, чтобы избежать неприятных сюрпризов

Следуя этим рекомендациям и понимая принципы расчёта отпускных, вы сможете грамотно спланировать свой отдых и финансы, даже имея небольшой стаж работы в компании 🏖️