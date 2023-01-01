Как считать дни отпуска: учитываются ли дни начала и окончания

Сотрудники, планирующие отпуск или интересующиеся трудовым законодательством «Ну я же в отпуске с понедельника!» — заявляет сотрудник, не явившийся на работу. «Нет, отпуск начинается со вторника,» — уверенно отвечает HR-менеджер. Знакомая ситуация? Путаница с подсчетом дней отпуска — одна из самых частых причин конфликтов в компаниях. По статистике 2024 года, 43% трудовых споров связаны именно с неправильным расчетом отпускных дней. Разберемся детально, как правильно считать дни отпуска и нужно ли включать дни начала и окончания. 📆

Основные правила подсчета отпускных дней

Расчет дней отпуска — процедура, регламентированная Трудовым кодексом РФ. Согласно статье 120 ТК РФ, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется в календарных днях. Минимальный отпуск составляет 28 дней для большинства работников. Но как именно считать эти дни? 🤔

Правило №1, которое нужно твердо запомнить: отпускные дни считаются в календарных, а не в рабочих днях. Это значит, что выходные и праздничные дни, попадающие на период отпуска, также входят в общее количество дней отдыха.

Есть, однако, важное исключение: нерабочие праздничные дни, установленные статьей 112 ТК РФ, не включаются в число календарных дней отпуска и соответственно не оплачиваются. Это значит, что если на период вашего отпуска выпадает, например, 23 февраля, этот день не будет считаться отпускным.

Елена Михайлова, HR-директор В моей практике был случай, когда сотрудник взял отпуск с 1 по 14 мая. Он был уверен, что потратит 14 дней отпуска, но на самом деле использовал только 11, поскольку 1, 8 и 9 мая являются праздничными днями. Это распространенная ошибка, которую совершают многие работники. Позже мы внедрили автоматизированную систему учета, которая точно рассчитывает количество отпускных дней с учетом праздников. Это значительно уменьшило количество споров и недопониманий.

Давайте рассмотрим основные правила расчета отпускных дней в удобной таблице:

Тип дней Включаются в отпуск? Примечания Рабочие дни Да Учитываются в календарных днях Выходные дни (суббота, воскресенье) Да Включаются в общий счет отпускных дней Нерабочие праздничные дни Нет Не включаются в число календарных дней отпуска День начала отпуска Да Первый день отпуска включается в общий счет День окончания отпуска Да Последний день отпуска включается в общий счет

Важно помнить, что отпуск предоставляется за отработанное время. За каждый месяц работы сотруднику полагается 2,33 дня отпуска (28 дней ÷ 12 месяцев). При неполном отработанном месяце количество дней отпуска рассчитывается пропорционально.

Учет дня начала и последнего дня отпуска

Один из самых частых вопросов, возникающих при планировании отпуска: считаются ли днями отпуска день его начала и день окончания? Ответ однозначный — да, оба этих дня входят в общий счет отпускных дней. 📌

Согласно части 1 статьи 120 ТК РФ, продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях, и ограничений по включению дней начала и окончания отпуска законодательством не предусмотрено. Первый день отпуска — это день, с которого сотрудник освобождается от работы. Последний день отпуска — это последний день освобождения от работы.

Рассмотрим конкретный пример:

День начала отпуска: 15 июня 2025 года (понедельник)

День окончания отпуска: 28 июня 2025 года (воскресенье)

Общая продолжительность отпуска: 14 календарных дней

В этом примере и 15 июня, и 28 июня являются отпускными днями. Если 29 июня — рабочий день по графику сотрудника, он должен выйти на работу.

Распространенное заблуждение состоит в том, что последний день отпуска — это день, когда сотрудник уже должен выйти на работу. Это абсолютно неверно! Выход на работу происходит на следующий день после окончания отпуска.

Если рассматривать день начала отпуска, то здесь также существуют некоторые нюансы. Например, если сотрудник работает посменно и его смена начинается вечером, а заканчивается утром следующего дня, днем начала отпуска считается первый полный день освобождения от работы.

Стоит отметить еще один важный момент: если последний день отпуска выпадает на выходной, а следующий день (когда сотрудник должен выйти на работу) — тоже выходной по графику, выход на работу происходит только после окончания выходных дней.

Особенности расчета отпуска при различных графиках работы

Расчет отпускных дней может существенно различаться в зависимости от графика работы сотрудника. Давайте рассмотрим, как правильно считать отпускные дни при нестандартных режимах работы. 🗓️

При сменном графике работы важно определить точное время начала и окончания отпуска. Если в организации предусмотрена посменная работа (например, с 8:00 до 20:00 или с 20:00 до 8:00), то первым днем отпуска считается день, полностью свободный от работы.

Максим Лебедев, старший HR-консультант Работая с крупной производственной компанией, мы столкнулись с серьезными проблемами при расчете отпусков для сотрудников, работающих в четырехсменном графике. Сотрудники часто путались, полагая, что если их смена заканчивается утром, то этот же день может быть первым днем отпуска. Нам пришлось разработать детальные памятки с указанием конкретных примеров. После проведения обучающих сессий для линейных руководителей количество споров сократилось на 87%. Ключевой момент, который мы доносили: первый день отпуска — это первый полный день, когда сотрудник свободен от работы по графику.

Для различных типов рабочих графиков применяются следующие правила:

Тип графика Особенности расчета отпуска Примечание Стандартный (5/2) Отпуск считается в календарных днях, включая выходные Праздничные дни не включаются Сменный график Первый день отпуска — первый полный день, свободный от работы Учитывается время начала и окончания смены Вахтовый метод Дни междувахтового отдыха не включаются в отпуск Отпуск предоставляется в календарных днях Неполное рабочее время Продолжительность отпуска не сокращается 28 календарных дней независимо от нагрузки Гибкий график Стандартный расчет в календарных днях Важно учитывать рабочие часы в дни начала и окончания

При работе по графику "два через два" или "сутки через трое" возникает еще больше вопросов. В таких случаях рекомендуется составить детальный календарь, где будут отмечены все рабочие и выходные дни, а также период отпуска. Это поможет избежать недоразумений.

Важно понимать, что независимо от графика работы, отпуск всегда предоставляется в календарных днях. То есть, если сотрудник работает три дня в неделю, он всё равно получает стандартные 28 календарных дней отпуска. Но фактически "рабочих" дней в этом отпуске будет меньше.

Для руководителей и HR-специалистов рекомендуется:

Создать понятную для сотрудников систему учета отпускных дней

Разработать наглядные примеры расчета для разных графиков

Проводить регулярные консультации по вопросам отпусков

Использовать электронные системы учета рабочего времени для минимизации ошибок

Спорные ситуации при подсчете дней отпуска

В практике учета отпускных дней существует множество спорных ситуаций, которые могут вызывать разногласия между работниками и работодателями. Разберем самые распространенные из них и предложим решения. ⚖️

Ситуация 1: Отпуск с захватом праздничных дней Сотрудник планирует отпуск с 1 по 14 мая, желая максимально использовать праздничные дни. В этом случае из 14 календарных дней вычитаются праздники 1 и 9 мая, то есть фактически будет использовано только 12 дней отпуска. Майские праздники — классический пример, когда грамотное планирование отпуска может дать дополнительные дни отдыха.

Ситуация 2: Болезнь во время отпуска Если сотрудник заболел во время отпуска и получил больничный лист, дни болезни не должны учитываться как дни отпуска. Отпуск либо продлевается на соответствующее количество дней, либо переносится на другой период по соглашению между работником и работодателем.

Ситуация 3: Отзыв из отпуска Согласно статье 125 ТК РФ, отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена в удобное для работника время в текущем или следующем году. При этом дни, когда сотрудник фактически не отдыхал, не считаются использованными.

Ситуация 4: Увольнение во время отпуска Сотрудник имеет право уволиться во время отпуска, но датой увольнения будет считаться последний день отпуска, а не день подачи заявления. При этом за неиспользованные дни отпуска работнику выплачивается компенсация.

Вот несколько рекомендаций для минимизации спорных ситуаций:

Всегда четко указывайте даты начала и окончания отпуска в приказе

Разработайте внутренний регламент по процедуре оформления и учета отпусков

Назначьте ответственного сотрудника, который будет разъяснять правила расчета

Ведите электронный календарь отпусков, доступный для всех сотрудников

Предоставляйте сотрудникам расчет отпускных дней с объяснением, как они получены

В спорных ситуациях всегда лучше обращаться к первоисточнику — Трудовому кодексу, а также к судебной практике. В случае продолжительных разногласий стороны могут обратиться в трудовую инспекцию или суд для разрешения спора.

Документальное оформление отпускных дней

Правильное документальное оформление отпуска — залог отсутствия проблем как для сотрудника, так и для компании. Некорректное оформление может привести к штрафам при проверках инспекцией труда. Давайте разберем, какие документы необходимы и как в них правильно указывать даты. 📝

Основным документом, регламентирующим отпуск, является график отпусков (форма Т-7), который должен быть утвержден не позднее чем за две недели до начала календарного года. На основании графика или заявления сотрудника составляется приказ о предоставлении отпуска (форма Т-6 или Т-6а).

В приказе обязательно указываются:

ФИО и должность работника

Вид отпуска (ежегодный основной, дополнительный и т.д.)

Период работы, за который предоставляется отпуск

Дата начала отпуска (включается в отпускные дни)

Дата окончания отпуска (включается в отпускные дни)

Общее количество календарных дней отпуска

После издания приказа информация о предоставлении отпуска вносится в личную карточку работника (форма Т-2). Также производится расчет и выплата отпускных (не позднее чем за три дня до начала отпуска).

При оформлении отпуска часто возникают следующие ошибки:

Ошибка Правильный вариант Возможные последствия ошибки Неправильное указание дат (например, "с 01.06.2025 по 14.06.2025 — 13 дней") "с 01.06.2025 по 14.06.2025 — 14 дней" (включаются оба дня) Неверный расчет отпускных, споры с сотрудником Невычитание праздничных дней из общего количества Праздничные дни не должны входить в общее число отпускных Сотрудник фактически получит меньше дней отдыха Отсутствие подписи сотрудника на приказе Сотрудник должен быть ознакомлен с приказом под подпись Оспаривание факта предоставления отпуска Несвоевременная выплата отпускных Выплата не позднее трех дней до начала отпуска Административная ответственность для работодателя Отсутствие внесения данных в личную карточку Обязательное внесение информации об отпуске в форму Т-2 Нарушение кадрового делопроизводства

Для удобства расчета отпуска многие компании используют специализированное программное обеспечение, которое автоматически учитывает все нюансы, включая праздничные дни. Это значительно снижает вероятность ошибок при расчетах.

В 2025 году все больше организаций переходят на электронный документооборот, что позволяет оформлять отпуска дистанционно. Согласно новым положениям законодательства, с согласия сотрудника приказ может быть оформлен в электронном виде с использованием электронной подписи.

Правильное документальное оформление отпуска — это не просто соблюдение формальностей, а гарантия соблюдения прав как работодателя, так и сотрудника.