Как проверить регистрацию трудового договора в базе: 5 способов

Для кого эта статья:

Работники, обеспокоенные законностью своего трудоустройства

Люди, ищущие информацию о своих трудовых правах и социальных гарантиях

Соискатели, заинтересованные в официальном трудоустройстве и повышении своей квалификации в области HR Подписали трудовой договор, но не уверены, что работодатель всё оформил законно? Эта проблема знакома каждому третьему работнику в России. Неофициальное трудоустройство лишает вас права на оплачиваемый отпуск, больничный и достойную пенсию. Проверка регистрации трудового договора — ваша страховка от недобросовестных работодателей. В 2025 году существует 5 надежных способов убедиться, что ваше трудоустройство официально зарегистрировано в государственных базах. Разберем каждый из них и защитим ваши трудовые права! 🔍✅

Зачем и когда стоит проверять трудовой договор

Трудовой договор — фундамент ваших рабочих отношений с работодателем. Его официальная регистрация гарантирует социальную защиту и соблюдение ваших прав. Проверка этого документа необходима в следующих случаях:

При трудоустройстве на новую работу (особенно в течение первых 3-х дней)

Если работодатель не предоставил вам второй экземпляр договора

При возникновении трудового спора

Перед выходом в отпуск или на больничный

При подозрении на "серую" зарплату

Для подтверждения трудового стажа

Согласно статистике Роструда за 2024 год, более 15 миллионов россиян трудятся без официального оформления. Это серьезно ограничивает их социальные гарантии и пенсионные накопления. 📊

Последствия неофициального трудоустройства Что вы теряете Отсутствие пенсионных накоплений До 40% будущей пенсии Отказ в оплате больничного 100% дохода во время болезни Невозможность получить кредит Доступ к банковским продуктам Отсутствие защиты от необоснованного увольнения Гарантию занятости Невозможность взыскать долги по зарплате Юридическую защиту

Максим Воронцов, руководитель отдела кадров Ко мне обратилась Анна, проработавшая три года в крупной торговой сети. Все это время она получала "белую" зарплату в 20 тысяч и "серую" доплату в 40 тысяч рублей. Когда женщина забеременела, работодатель выплатил ей декретные исходя только из официальной части зарплаты — вместо ожидаемых 45 тысяч она получала всего 15. Первое, что мы сделали — проверили статус ее трудового договора через ПФР и собрали доказательства реального размера заработка. После обращения в трудовую инспекцию Анне пересчитали выплаты. Проверка одного документа изменила финансовое положение семьи на весь декретный период!

Проверка через личный кабинет ПФР

Пенсионный фонд России хранит информацию обо всех официально трудоустроенных гражданах, поскольку именно туда работодатель перечисляет страховые взносы. Проверить регистрацию трудового договора через ПФР — один из самых надежных способов. 🔐

Пошаговая инструкция проверки:

Зарегистрируйтесь на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или войдите через учетную запись Госуслуг Перейдите в раздел "Сведения о трудовой деятельности" Запросите формирование выписки из электронной трудовой книжки Проверьте наличие записи о вашем текущем месте работы Убедитесь, что указанная дата начала работы соответствует фактической

В выписке из ПФР будет отражена следующая информация:

Наименование работодателя с указанием ИНН и КПП

Дата заключения трудового договора

Должность согласно штатному расписанию

Размер страховых отчислений (косвенно указывает на "белую" часть зарплаты)

Основание принятия на работу (номер и дата приказа)

Отсутствие сведений в базе ПФР служит серьезным сигналом о неофициальном трудоустройстве. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к работодателю для прояснения ситуации.

Запрос сведений о договоре через портал Госуслуги

Портал Госуслуги стал универсальным инструментом для получения информации о взаимодействии граждан с государством. С 2023 года здесь появилась возможность проверить законность трудоустройства с максимальной детализацией. 💻

Алгоритм проверки через Госуслуги:

Авторизуйтесь на портале gosuslugi.ru с подтвержденной учетной записью Перейдите в раздел "Труд и занятость" → "Трудовое право" → "Сведения о трудовой деятельности" Выберите формат получения информации (электронный или бумажный) Дождитесь формирования выписки (обычно несколько минут) Проверьте наличие записи о текущем месте работы

Официальная выписка с портала Госуслуги имеет юридическую силу и может использоваться при обращении в суд или трудовую инспекцию. Документ содержит электронную подпись и специальный QR-код для проверки подлинности.

Что проверить в выписке с Госуслуг На что обратить внимание Наименование работодателя Должно полностью соответствовать указанному в трудовом договоре Дата начала работы Совпадает ли с фактической датой выхода на работу Должность/профессия Точное наименование согласно штатному расписанию Основание для приема Номер и дата приказа о приеме на работу Периоды работы Отсутствие необоснованных перерывов

Обращение в отделение ФНС для получения информации

Федеральная налоговая служба владеет расширенной информацией о трудовых отношениях, поскольку отслеживает уплату НДФЛ с заработной платы. Обращение в ФНС целесообразно, когда требуется детальная проверка финансовой стороны трудоустройства. 💰

Порядок получения информации через ФНС:

Подготовьте паспорт и ИНН Обратитесь в территориальное отделение ФНС по месту жительства Заполните заявление на получение справки о доходах (форма 2-НДФЛ) Укажите период, за который нужна информация Получите справку в установленный срок (обычно 5-10 рабочих дней)

С 2025 года в территориальных отделениях ФНС появилась услуга экспресс-проверки трудоустройства. Специалисты налоговой службы с вашего согласия могут провести сверку с реестром работодателей и подтвердить легальность трудовых отношений прямо на месте.

Елена Савельева, налоговый консультант Недавно ко мне обратился клиент Сергей, которому отказали в ипотечном кредите из-за нестабильной кредитной истории. Сергей был уверен, что причина не в этом — он подозревал, что предыдущий работодатель не оформил его официально, хотя уверял в обратном. Мы запросили в налоговой справку 2-НДФЛ за последние два года. В документе отсутствовали сведения о доходах за полугодовой период работы в той компании. При этом у Сергея была копия трудового договора с печатью организации! Мы направили жалобу в трудовую инспекцию, инициировали налоговую проверку, и компанию оштрафовали на 450 тысяч рублей. Сергею выплатили компенсацию и задним числом оформили все отчисления. Кредитная история была исправлена, и через два месяца он получил одобрение ипотеки.

Дополнительные способы проверки официального статуса

Помимо государственных порталов существуют альтернативные методы проверки легальности трудоустройства. Они помогут подтвердить ваш статус официально работающего гражданина или выявить нарушения со стороны работодателя. 🕵️‍♂️

1. Обращение в Трудовую инспекцию Государственная инспекция труда уполномочена проверять соблюдение трудового законодательства и защищать права работников:

Подготовьте письменное обращение с указанием ФИО, контактных данных и сути вопроса

Приложите копии имеющихся документов (трудовой договор, приказы и др.)

Направьте обращение через официальный сайт rostrud.ru или лично

Ожидайте ответа в течение 30 календарных дней

Инспекция имеет право инициировать внеплановую проверку работодателя и привлечь его к административной ответственности при выявлении нарушений.

2. Запрос в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Если работодатель перечисляет за вас страховые взносы, информация об этом будет содержаться в базе ТФОМС:

Обратитесь в ближайшее отделение ТФОМС с паспортом и полисом ОМС

Запросите справку о страхователе и периоде уплаты взносов

Проверьте, указан ли ваш текущий работодатель в качестве плательщика

3. Проверка через Фонд социального страхования (ФСС) ФСС администрирует выплаты по больничным листам и беременности. Наличие информации о вас в базе ФСС подтверждает официальное трудоустройство:

Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте fss.ru

Перейдите в раздел "Сведения о страхователе"

Проверьте наличие вашего работодателя в списке

Уточните периоды, за которые поступали отчисления

4. Проверка через банк при оформлении кредита Нестандартный, но действенный способ — запросить в банке результаты проверки вашего трудоустройства при рассмотрении заявки на кредит:

Подайте заявку на небольшой кредит

Укажите данные текущего работодателя

После рассмотрения запросите у кредитного специалиста информацию о результатах проверки трудоустройства

Банки проверяют факт работы заявителя через специальные базы данных и прямые звонки работодателю.

5. Анализ пенсионных накоплений через НПФ Если вы являетесь клиентом негосударственного пенсионного фонда, вы можете запросить информацию о поступлении страховых взносов:

Обратитесь в офис вашего НПФ с паспортом

Запросите выписку о движении средств на вашем счете

Проверьте регулярность поступлений от текущего работодателя