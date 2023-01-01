Как правильно закрыть самозанятость: пошаговая инструкция 2024

Для кого эта статья:

Самозанятые граждане, рассматривающие прекращение своей деятельности.

Налоговые консультанты и финансовые аналитики, работающие с самозанятыми.

Люди, интересующиеся изменениями в налоговом законодательстве и новыми налоговыми режимами. Столкнувшись с необходимостью прекратить статус самозанятого, многие сталкиваются с парадоксальной ситуацией: процесс выхода часто оказывается сложнее входа. Запутанная бюрократия, меняющееся законодательство и последствия неправильных действий вызывают тревогу. Впереди — 2026 год с ожидаемыми нововведениями в сфере самозанятости, и подготовиться к этому нужно заранее. Ниже представлена исчерпывающая инструкция по прекращению самозанятости — от законных оснований для выхода до важных нюансов, которые помогут избежать неприятных сюрпризов. 📝

Основания для прекращения статуса самозанятого

Прекращение деятельности в качестве самозанятого может произойти как по инициативе налогоплательщика, так и по решению налоговых органов. Рассмотрим все возможные основания для снятия статуса плательщика НПД (налога на профессиональный доход).

Законодательством предусмотрены следующие основания для прекращения самозанятости:

Добровольное прекращение — личное решение самозанятого о переходе на другой режим налогообложения или полное прекращение предпринимательской деятельности

— личное решение самозанятого о переходе на другой режим налогообложения или полное прекращение предпринимательской деятельности Превышение годового лимита дохода — при достижении 2,4 млн рублей за календарный год самозанятый автоматически теряет право на применение НПД

— при достижении 2,4 млн рублей за календарный год самозанятый автоматически теряет право на применение НПД Нарушение условий применения НПД — например, найм работников или начало деятельности, несовместимой со статусом самозанятого

— например, найм работников или начало деятельности, несовместимой со статусом самозанятого Снятие с учета налоговым органом — при выявлении нарушений или несоответствий требованиям законодательства

— при выявлении нарушений или несоответствий требованиям законодательства Прекращение эксперимента по НПД — в случае отмены режима на законодательном уровне

Ирина Ковалева, налоговый консультант Недавно ко мне обратился клиент — графический дизайнер Павел, который последние три года работал как самозанятый. Его доход стремительно рос, и к ноябрю он приблизился к пороговым 2,4 млн рублей. «Что будет, если я превышу лимит?» — спрашивал он в панике. Я объяснила, что система «Мой налог» уведомит его о нарушении режима, и с этого момента он больше не сможет применять НПД. Мы составили план действий: Павел должен был заранее подать заявление о прекращении самозанятости и зарегистрироваться как ИП на УСН. Таким образом он избежал автоматического перевода на общий режим налогообложения и непредвиденных налоговых обязательств. Продуманные действия позволили ему сохранить выгодный налоговый режим и продолжить работу с крупными клиентами без перерыва.

При вынужденном прекращении статуса самозанятого (например, при превышении лимита дохода) важно понимать последствия. Если вовремя не перейти на другой режим налогообложения, вы автоматически будете переведены на общую систему налогообложения (ОСНО), что может существенно увеличить ваши налоговые обязательства.

Основание прекращения Действия самозанятого Последствия Добровольный выход Подача заявления через приложение «Мой налог» или в налоговую Прекращение обязанности уплаты НПД с даты подачи заявления Превышение лимита дохода Уведомление через приложение, необходимость выбора другого режима Автоматический перевод на ОСНО при отсутствии действий Нарушение условий НПД Получение уведомления от ФНС, необходимость выбора другого режима Доначисление налогов по НДФЛ (13%) за весь период нарушения Прекращение эксперимента НПД Выбор альтернативного налогового режима до окончания эксперимента Переход всех самозанятых на другие формы налогообложения

Способы закрыть самозанятость через приложение «Мой налог»

Приложение «Мой налог» — наиболее удобный и быстрый способ прекращения регистрации в качестве самозанятого. Процесс снятия с учета через мобильное приложение занимает буквально несколько минут. 📱

Пошаговая инструкция прекращения самозанятости через приложение «Мой налог»:

Откройте приложение «Мой налог» на своем мобильном устройстве и авторизуйтесь На главной странице выберите раздел «Настройки» (значок шестеренки в правом верхнем углу) Прокрутите экран вниз до раздела «Сняться с учета НПД» Нажмите на данный пункт и подтвердите свое намерение прекратить деятельность в качестве самозанятого Выберите причину прекращения деятельности из предложенного списка Подтвердите свое решение, нажав кнопку «Сняться с учета» Дождитесь уведомления о подтверждении снятия с учета

После завершения процедуры вы получите электронное уведомление о снятии с учета в качестве плательщика НПД. Датой прекращения применения специального налогового режима будет считаться дата направления в налоговый орган заявления о снятии с учета.

Важно понимать, что прекращение самозанятости через приложение «Мой налог» не освобождает вас от обязанности уплатить все начисленные налоги за период применения НПД. Убедитесь, что все налоговые обязательства выполнены до подачи заявления о снятии с учета.

Михаил Дорофеев, финансовый аналитик В моей практике был показательный случай с клиенткой Еленой, которая решила прекратить деятельность самозанятой в связи с переездом за границу. Она попыталась снять себя с учета через приложение, но столкнулась с техническими проблемами — приложение зависало на этапе подтверждения. После нескольких неудачных попыток она решила, что процедуру можно отложить, и улетела, не завершив процесс. Через три месяца Елена обнаружила налоговые начисления за период, когда она уже не находилась в России и не вела деятельность. По возвращении ей пришлось не только оплатить накопившиеся налоги, но и штрафы за просрочку. Этот случай демонстрирует важность своевременного и корректного завершения процедуры снятия с учета — технические сбои не освобождают от обязанности контролировать статус самозанятого.

Если по каким-либо причинам вы не можете воспользоваться мобильным приложением «Мой налог», существуют альтернативные способы прекращения самозанятости:

Через веб-кабинет самозанятого на сайте ФНС России

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru

С помощью уполномоченных банков-партнеров ФНС

Официальное прекращение самозанятости через налоговую инспекцию

Хотя электронные способы прекращения самозанятости являются приоритетными, в некоторых случаях может потребоваться личное обращение в налоговую инспекцию. Это актуально, когда у вас возникли проблемы с доступом к приложению «Мой налог» или требуется решить сопутствующие вопросы. 🏢

Для официального прекращения самозанятости через налоговую инспекцию необходимо:

Подготовить заявление о снятии с учета в качестве плательщика НПД Собрать необходимые документы: паспорт, ИНН, документы, подтверждающие основания для снятия с учета (при необходимости) Посетить налоговую инспекцию по месту жительства в часы приема Подать заявление и предоставить документы налоговому инспектору Получить подтверждение о приеме заявления Дождаться уведомления о снятии с учета (обычно в течение 5-6 рабочих дней)

При личном посещении налоговой инспекции рекомендуется заранее записаться на прием через официальный сайт ФНС России. Это позволит избежать очередей и сэкономить время.

В исключительных случаях налоговая инспекция может самостоятельно принять решение о снятии гражданина с учета в качестве плательщика НПД. Основаниями для такого решения могут быть:

Выявление несоответствия деятельности условиям применения НПД

Установление факта превышения лимита дохода

Обнаружение факта применения других налоговых режимов одновременно с НПД

Смерть налогоплательщика или признание его безвестно отсутствующим

Способ прекращения самозанятости Преимущества Недостатки Среднее время обработки Через приложение «Мой налог» Быстро, удобно, не требует личного присутствия Зависимость от технической стабильности приложения Моментально Через веб-кабинет на сайте ФНС Можно выполнить с любого устройства с интернетом Требуется авторизация через Госуслуги Моментально Через банки-партнеры Возможность получить консультацию специалиста Ограниченное число банков с такой функцией 1-2 дня Личное обращение в ФНС Возможность решить сопутствующие вопросы Требует личного присутствия, временные затраты 5-6 рабочих дней

Важные нюансы при выходе из режима самозанятости

Процесс прекращения самозанятости может содержать ряд подводных камней, о которых следует знать заранее. Правильное понимание всех нюансов поможет избежать неприятных сюрпризов в виде доначисления налогов или штрафов. ⚠️

Ключевые аспекты, которые необходимо учесть при выходе из режима самозанятости:

Уплата налога за последний период — обязательно рассчитайтесь со всеми налоговыми обязательствами до снятия с учета

— обязательно рассчитайтесь со всеми налоговыми обязательствами до снятия с учета Сроки снятия с учета — датой прекращения применения НПД считается день подачи заявления, а не день получения подтверждения от ФНС

— датой прекращения применения НПД считается день подачи заявления, а не день получения подтверждения от ФНС Незавершенные сделки — если у вас остаются действующие контракты, необходимо определить порядок их завершения и налогообложения

— если у вас остаются действующие контракты, необходимо определить порядок их завершения и налогообложения Повторная регистрация — вы можете снова зарегистрироваться в качестве самозанятого в любое время, если соответствуете требованиям

— вы можете снова зарегистрироваться в качестве самозанятого в любое время, если соответствуете требованиям Сохранение чеков — рекомендуется сохранить все электронные чеки о получении доходов и уплате налогов минимум в течение 5 лет

Особое внимание следует уделить налоговым последствиям прекращения самозанятости. Если вы продолжаете вести деятельность после снятия с учета, полученные доходы должны облагаться налогами в соответствии с применяемым вами режимом налогообложения. При отсутствии другого режима доходы автоматически подпадают под НДФЛ по ставке 13% (или 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год).

Если вы планируете сразу перейти на другой режим налогообложения, оптимальным решением будет одновременная подача заявления о прекращении самозанятости и заявления о регистрации в новом качестве. Это позволит избежать временного попадания на общий режим налогообложения.

В свете ожидаемых изменений к 2026 году стоит учитывать следующие тенденции:

Обсуждается возможность преобразования режима НПД из экспериментального в постоянный налоговый режим

Рассматривается вопрос о корректировке лимитов годового дохода для самозанятых

Ожидается дальнейшая интеграция самозанятых в систему обязательного социального страхования

Возможно введение дополнительных требований к отчетности и контролю за деятельностью самозанятых

Эти изменения могут повлиять на процедуру прекращения самозанятости в будущем, поэтому рекомендуется следить за обновлениями законодательства в этой области.

Альтернативные налоговые режимы после прекращения самозанятости

После прекращения деятельности в статусе самозанятого перед вами открывается несколько путей дальнейшего ведения бизнеса. Выбор оптимального налогового режима зависит от специфики вашей деятельности, объема дохода и перспектив развития. 🔄

Основные альтернативные налоговые режимы после прекращения самозанятости:

Индивидуальный предприниматель на УСН (упрощенная система налогообложения) — подходит для более масштабного бизнеса с возможностью найма сотрудников Индивидуальный предприниматель на ПСН (патентная система налогообложения) — оптимально для определенных видов деятельности с фиксированной стоимостью патента АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) — новый режим с минимальной отчетностью и автоматическим расчетом налогов ОСНО (общая система налогообложения) — подходит для бизнеса с высокой долей расходов или при работе с крупными компаниями-плательщиками НДС Физическое лицо без регистрации — уплата НДФЛ 13% со всех доходов, подходит для нерегулярных подработок

Переход от самозанятости к статусу индивидуального предпринимателя требует прохождения процедуры государственной регистрации. Для этого необходимо подать заявление в налоговый орган по месту жительства, оплатить государственную пошлину и предоставить необходимые документы.

При выборе альтернативного налогового режима рекомендуется учитывать следующие факторы:

Планируемый годовой доход — разные режимы имеют разные пороговые значения

Необходимость найма сотрудников — самозанятые не могут нанимать работников

Виды деятельности — некоторые режимы доступны только для определенных ОКВЭД

Объем и структура расходов — возможность учета расходов различается в зависимости от режима

Необходимость выставления счетов с НДС — работа с крупными компаниями часто требует этого

Планы по масштабированию бизнеса — некоторые режимы более удобны для растущего бизнеса

Сравнительный анализ налоговой нагрузки при разных режимах налогообложения помогает принять взвешенное решение:

Самозанятость — 4% при работе с физическими лицами, 6% при работе с ИП и организациями

УСН «Доходы» — 6% от доходов

УСН «Доходы минус расходы» — 15% от разницы между доходами и расходами

ПСН — фиксированная стоимость патента, зависящая от вида деятельности и региона

АУСН — 8% от доходов или 20% от разницы между доходами и расходами

ОСНО — 13% НДФЛ + 20% НДС + другие налоги

Важно помнить, что индивидуальные предприниматели, в отличие от самозанятых, обязаны уплачивать фиксированные страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование независимо от наличия дохода. В 2024 году эта сумма составляет более 45 000 рублей в год.