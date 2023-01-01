Как правильно указать в резюме, что работаете по настоящее время

Профессионалы, стремящиеся повысить свои шансы на успешное трудоустройство Одна маленькая деталь в резюме может сказать о вас больше, чем вы думаете. Когда рекрутер видит корректно оформленную текущую занятость, это сразу создает впечатление о вашей внимательности и профессионализме. По данным исследования 2025 года, 76% HR-менеджеров отмечают, что именно оформление дат работы — первое, на что они обращают внимание при скрининге кандидатов. Готовы узнать, как один формат даты может повысить ваши шансы пройти первый этап отбора? ??

Стандартные способы указания текущей работы в резюме

Правильное указание текущего места работы в резюме — один из тех нюансов, который демонстрирует ваш профессионализм. В 2025 году сформировались четкие стандарты, которые признаны как отечественными, так и международными рекрутерами. ??

Существует несколько общепринятых форматов указания действующей позиции:

Русскоязычный вариант: "по настоящее время" или "по н.в."

"по настоящее время" или "по н.в." Международный вариант: "present" или "to present"

"present" или "to present" Цифровой формат: указание только месяца и года начала работы, без конечной даты

указание только месяца и года начала работы, без конечной даты Развернутый формат: "Июнь 2023 — настоящее время"

Каждый из этих вариантов имеет свои особенности применения в зависимости от целевой компании и должности.

Формат указания Где предпочтительнее использовать Преимущества По настоящее время Российские компании, государственные учреждения Традиционность, формальная корректность Present Международные корпорации, IT-компании Универсальность, понятность для иностранных HR Только дата начала Творческие портфолио, стартапы Лаконичность, современный вид Месяц, год — настоящее время Консервативные отрасли (финансы, юриспруденция) Точность, детализация, прозрачность

Выбор конкретного формата должен соответствовать не только вашим предпочтениям, но и отраслевым стандартам. Для корпоративного сектора и государственных структур более уместен классический вариант "по настоящее время", тогда как технологические компании приветствуют лаконичное "present".

Елена Самойлова, HR-директор

Я помню случай с одним перспективным кандидатом на позицию финансового аналитика. В его резюме даты работы были указаны как "2022 – сейчас". Такая неформальная формулировка сразу вызвала вопросы о его внимании к деталям — качестве, критически важном для финансиста. После интервью мы дали ему обратную связь, и в обновленной версии резюме уже стояло корректное "январь 2022 — по настоящее время". Этот небольшой нюанс в совокупности с другими факторами помог ему получить оффер. Мелочи действительно имеют значение!

Оформление дат для действующего места работы

Корректное оформление хронологии текущей занятости требует внимания к деталям. Существуют определенные правила, которые помогут сделать эту информацию максимально понятной для потенциального работодателя. ??

При оформлении дат необходимо придерживаться следующих принципов:

Последовательность: используйте одинаковый формат дат для всех мест работы

используйте одинаковый формат дат для всех мест работы Точность: указывайте не только год, но и месяц начала работы

указывайте не только год, но и месяц начала работы Актуальность: если вы недавно изменили должность в рамках одной компании, отразите это

если вы недавно изменили должность в рамках одной компании, отразите это Соответствие шаблону: адаптируйте формат под конкретный шаблон резюме

В зависимости от типа резюме и его формата, существуют различные варианты оформления дат:

Тип резюме Формат даты начала Формат текущей позиции Пример Хронологическое ММ.ГГГГ — по настоящее время 06.2023 — по настоящее время Функциональное Месяц ГГГГ — н.в. Июнь 2023 — н.в. Комбинированное ГГГГ-ММ — present 2023-06 — present Европейский формат (CV) ММ/ГГГГ — ongoing 06/2023 — ongoing

Важно помнить, что многие современные ATS (Applicant Tracking Systems) автоматически анализируют даты в резюме. Нестандартное оформление может привести к некорректной интерпретации вашего опыта работы системой.

При указании должностей в рамках одной компании можно использовать два подхода:

Объединенный: указать общий период работы в компании, а внутри детализировать занимаемые должности Раздельный: указать каждую должность как отдельное место работы с соответствующими датами

Первый вариант предпочтителен, если вы хотите подчеркнуть стабильность и рост внутри одной организации. Второй — если важно показать разнообразие выполняемых функций.

Распространенные ошибки при указании текущей позиции

Даже опытные профессионалы порой допускают ошибки при оформлении текущего места работы в резюме. Рассмотрим наиболее типичные из них, чтобы вы могли их избежать. ??

Неоднозначность формулировок: использование размытых обозначений типа "сейчас", "в данный момент", "работаю здесь"

использование размытых обозначений типа "сейчас", "в данный момент", "работаю здесь" Прогнозирование будущего: указание предполагаемой даты увольнения (например, "до декабря 2025")

указание предполагаемой даты увольнения (например, "до декабря 2025") Отсутствие указания текущей работы: пропуск информации о том, что данное место работы актуально

пропуск информации о том, что данное место работы актуально Несоответствие форматов: использование разных форматов дат для предыдущих мест работы и текущего

использование разных форматов дат для предыдущих мест работы и текущего Избыточные детали: указание конкретного дня начала работы (достаточно месяца и года)

Особенно критичной является непоследовательность в оформлении. Если для предыдущих мест работы вы использовали формат "ММ.ГГГГ — ММ.ГГГГ", то для текущей позиции следует придерживаться того же стиля: "ММ.ГГГГ — по настоящее время".

Михаил Верещагин, Карьерный консультант

Однажды ко мне обратился клиент, который не мог пройти даже первичные собеседования в крупных компаниях. При анализе его резюме я обнаружил странность: его текущая работа была указана как "01.2022 — скоро планирую уволиться". На мой вопрос он ответил, что хотел быть честным с потенциальными работодателями. Я объяснил, что такая формулировка создает впечатление ненадежного сотрудника, который уже морально покинул текущее место работы. После изменения на стандартное "01.2022 — по настоящее время" и корректировки других деталей резюме, он получил три приглашения на интервью в течение недели и в итоге принял оффер от компании из своего wishlist.

Нередко встречается и техническая ошибка, когда вместо точного указания на текущую работу соискатель использует следующие неуместные формулировки:

"ДД.ММ.ГГГГ — продолжаю работать" (избыточно)

"ДД.ММ.ГГГГ — до сих пор" (неформально)

"ДД.ММ.ГГГГ — ..." (непонятно, что означают многоточия)

"ДД.ММ.ГГГГ — текущий момент" (нестандартно)

Еще одна распространенная ошибка — указание текущей занятости в будущем времени: "Работаю до..." или "Буду работать до...". Такие формулировки создают впечатление временной занятости или уже запланированного увольнения, что может оттолкнуть работодателя.

При подготовке резюме для международных компаний следует избегать дословного перевода русскоязычных формулировок. Например, "по настоящее время" часто некорректно переводят как "by present time", тогда как правильный вариант — просто "present" или "to present".

Особенности указания работы по настоящее время

При оформлении информации о текущем месте работы необходимо учитывать не только формат дат, но и ряд других факторов, влияющих на восприятие вашего профессионального профиля. ??

Когда вы указываете, что продолжаете работать в компании, это сообщает рекрутеру несколько важных моментов:

Вы в данный момент трудоустроены (что часто является плюсом для работодателей)

У вас нет разрывов в трудовой биографии

Вы находитесь в активной фазе применения указанных навыков

Вы можете предоставить актуальные рекомендации

В зависимости от цели составления резюме, можно делать разные акценты при указании текущей занятости:

Для перехода на аналогичную позицию: подчеркните достижения и масштаб текущих проектов Для карьерного роста: акцентируйте внимание на увеличении ответственности и расширении компетенций При смене сферы деятельности: выделите переносимые навыки и релевантный опыт из текущей работы

Особого внимания заслуживает ситуация, когда вы параллельно занимаетесь несколькими видами профессиональной деятельности. В таком случае уместно указать "по настоящее время" для каждой актуальной позиции, добавив уточнение о формате занятости:

"Полная занятость" или "Full-time"

"Частичная занятость" или "Part-time"

"Проектная работа" или "Project-based"

"Фриланс" или "Freelance"

Если вы находитесь в процессе увольнения с текущего места работы, но оно еще не завершено, все равно указывайте "по настоящее время". Этический момент: не стоит маркировать работу как актуальную, если вы фактически уже не работаете в компании (находитесь в отпуске перед увольнением, на больничном в последние дни и т.п.).

Важно также учитывать культурные особенности при составлении международного резюме:

Регион/страна Предпочтительный формат Особенности США MM/YYYY – Present Указание точного месяца начала работы обязательно Великобритания MM.YYYY – to date Иногда используется "ongoing" вместо "to date" Германия MM.YYYY – heute В немецкоязычных резюме "heute" (сегодня) Страны Азии YYYY.MM – Present Сначала год, затем месяц (порядок важен)

При наличии длительного стажа в одной компании (5+ лет) рекомендуется детализировать карьерный рост внутри организации, разбивая опыт на периоды с соответствующими должностями, но сохраняя указание "по настоящее время" только для последней позиции.

Советы HR-специалистов: как грамотно оформить текущую работу

Профессиональные рекрутеры просматривают сотни резюме ежедневно и мгновенно определяют уровень вашей компетентности по оформлению документа. Вот рекомендации от экспертов, которые помогут произвести положительное впечатление. ?????

Топ-7 советов от опытных HR-специалистов:

Придерживайтесь единообразия — все даты в резюме должны быть оформлены в одном стиле Избегайте сокращений при первом упоминании — лучше полностью написать "по настоящее время", а не "по н.в." Адаптируйте формат под конкретную компанию — для консервативных отраслей используйте классический стиль Указывайте актуальные достижения — для текущей позиции важно показать не только обязанности, но и результаты Будьте честны — если вы уже уволились или находитесь на испытательном сроке, не маркируйте это как долгосрочную работу Используйте настоящее время для описания обязанностей на текущей работе и прошедшее для предыдущих позиций Обновляйте информацию — периодически актуализируйте достижения и проекты на текущем месте работы

При оформлении резюме для цифровых платформ стоит учитывать особенности их функционирования:

На LinkedIn оптимально использовать формат "MM YYYY – Present"

На HeadHunter система автоматически предлагает отметить "по настоящее время"

В системах ATS (автоматизированный отбор резюме) критично соблюдать стандартный формат дат

Для портфолио-сайтов можно использовать более креативные форматы, но с сохранением однозначности

Особое внимание стоит уделить контексту поиска работы — в различных ситуациях рекомендуются разные подходы:

Ситуация Рекомендуемый подход Активный поиск при текущей занятости Стандартное указание "по настоящее время" + детализация ключевых достижений Пассивный поиск (открыт к предложениям) Акцент на долгосрочных проектах и стратегических результатах на текущей позиции Уведомление о сокращении Указание "по настоящее время" + фокус на переносимых навыках Совмещение нескольких работ Четкое обозначение формата занятости для каждой активной позиции

При подготовке к собеседованию важно быть готовым обсудить свою текущую занятость и причины поиска новой работы. HR-специалисты рекомендуют заранее подготовить конструктивное объяснение, почему вы рассматриваете новые возможности, несмотря на наличие работы "по настоящее время".

И наконец, помните о цифровом следе — информация в вашем резюме должна соответствовать данным в профессиональных социальных сетях и других публичных источниках. Несоответствия могут вызвать вопросы о вашей внимательности к деталям и честности.