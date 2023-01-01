Как правильно оформить трудовой договор: пошаговая инструкция по ТК РФ#Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- HR-специалисты и кадровики
- Руководители и собственники бизнеса
Студенты и начинающие специалисты в области управления персоналом
Трудовой договор — это не просто бумага, а юридический щит как для работодателя, так и для сотрудника. Неправильно составленный документ может обернуться штрафами до 100 000 рублей для организации и увольнением для HR-специалиста. По данным Роструда, более 70% трудовых споров в 2024 году возникают из-за некорректно оформленных договоров. Давайте разберёмся, как составить безупречный трудовой договор, соответствующий всем требованиям ТК РФ, и избежать типичных ошибок, которые могут дорого стоить. ??
Требования к трудовому договору по ТК РФ
Трудовой кодекс РФ устанавливает чёткие требования к трудовому договору, соблюдение которых обязательно для всех работодателей. Основные положения закреплены в статьях 56-71 ТК РФ, которые регламентируют форму, содержание и порядок заключения трудового договора.
Согласно ст. 67 ТК РФ, трудовой договор должен быть заключен в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя. Факт получения работником своего экземпляра договора подтверждается его подписью на экземпляре работодателя.
Анна Петрова, главный специалист по кадровому делопроизводству
В моей практике был случай, когда руководитель небольшой компании по производству мебели решил сэкономить на юристе и самостоятельно составил трудовые договоры для 15 новых сотрудников. Через полгода в компанию пришла проверка из трудовой инспекции, которая выявила отсутствие обязательных условий в договорах: не были указаны компенсации за вредные условия труда для работников цеха, отсутствовала конкретизация трудовых функций, а некоторые пункты противоречили действующему законодательству. В результате компания получила штраф в размере 70 000 рублей и предписание об устранении нарушений в течение месяца. Руководителю пришлось не только заплатить штраф, но и срочно нанимать юриста для переоформления всей документации, что обошлось ещё дороже первоначальной "экономии".
Трудовой договор считается заключенным, если соблюдены следующие требования:
- Включены все обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ
- Отсутствуют условия, ухудшающие положение работника по сравнению с законодательством (ст. 9 ТК РФ)
- Документ составлен в письменной форме в двух экземплярах
- Оба экземпляра подписаны обеими сторонами
- Работник получил свой экземпляр договора (подтверждается его подписью)
Важно помнить, что фактическое допущение работника к работе считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен надлежащим образом (ст. 67 ТК РФ). Однако в этом случае работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.
|Характеристика
|Требование ТК РФ
|Последствия несоблюдения
|Форма договора
|Письменная (ст. 67 ТК РФ)
|Штраф для должностных лиц от 10 000 до 20 000 руб., для организаций — от 50 000 до 100 000 руб.
|Количество экземпляров
|Не менее двух (ст. 67 ТК РФ)
|Затруднения при доказывании условий труда в случае спора
|Подписи сторон
|Обязательны на каждом экземпляре
|Договор может быть признан незаключенным
|Срок оформления
|До начала работы или не позднее 3 дней с фактического начала
|Административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ)
Обязательные и дополнительные условия трудового договора
Статья 57 ТК РФ четко разграничивает обязательные условия, без которых трудовой договор не может считаться заключенным, и дополнительные условия, которые стороны могут включать по своему усмотрению. ??
Обязательные условия трудового договора:
- Место работы (с указанием структурного подразделения)
- Трудовая функция (работа по должности согласно штатному расписанию, профессии, специальности с указанием квалификации или конкретный вид поручаемой работы)
- Дата начала работы (а в случае срочного трудового договора — срок его действия и причины заключения срочного договора)
- Условия оплаты труда (размер оклада, тарифной ставки, доплаты, надбавки, поощрительные выплаты)
- Режим рабочего времени и отдыха (если для данного работника отличается от правил внутреннего трудового распорядка)
- Компенсации и льготы за работу с вредными и/или опасными условиями труда
- Условия труда на рабочем месте по результатам специальной оценки
- Характер работы (подвижной, разъездной, в пути и др.)
- Условие об обязательном социальном страховании
Дополнительные условия трудового договора:
- Испытательный срок (не более 3 месяцев, для руководителей — до 6 месяцев)
- Неразглашение коммерческой или служебной тайны
- Обязанность работника отработать после обучения определенный срок
- Улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи
- Дополнительное страхование работника
- Права и обязанности работника и работодателя, установленные локальными нормативными актами
Важно понимать, что отсутствие хотя бы одного из обязательных условий может стать основанием для признания трудового договора незаключенным или для привлечения работодателя к административной ответственности.
Пошаговый алгоритм оформления трудового договора
Правильное оформление трудового договора — это последовательный процесс, требующий внимания к деталям. Следуя этому алгоритму, вы сможете избежать типичных ошибок и обеспечить соответствие документа требованиям законодательства. ??
- Подготовка проекта трудового договора
- Используйте актуальный шаблон, соответствующий последним изменениям в ТК РФ
- Адаптируйте шаблон под специфику вашей организации и должность работника
- Проверьте наличие всех обязательных условий согласно ст. 57 ТК РФ
- Включение персональных данных сторон
- Для работодателя: полное и сокращенное наименование, ИНН, юридический адрес, должность и ФИО лица, подписывающего договор, основание его полномочий
- Для работника: ФИО полностью, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, СНИЛС
- Формулирование трудовой функции
- Укажите должность согласно штатному расписанию
- При необходимости детализируйте должностные обязанности или сделайте ссылку на должностную инструкцию
- Если должность связана с ограничениями (например, для педагогов, водителей), укажите это
- Определение условий оплаты труда
- Укажите размер оклада/тарифной ставки (цифрами и прописью)
- Перечислите надбавки, доплаты, премии и порядок их начисления
- Укажите сроки и порядок выплаты заработной платы
- Установление режима работы
- Укажите продолжительность рабочей недели, рабочего дня
- Определите время начала и окончания работы, перерывов
- При необходимости установите сменный график, ненормированный рабочий день и т.д.
- Включение дополнительных условий
- Определите необходимость и продолжительность испытательного срока
- Включите пункты о неразглашении коммерческой тайны (при необходимости)
- Добавьте иные условия, актуальные для конкретной должности
- Согласование проекта договора с работником
- Предоставьте работнику время для ознакомления с проектом
- Обсудите спорные или неясные моменты
- Внесите необходимые корректировки по согласованию сторон
- Подписание трудового договора
- Распечатайте договор в двух экземплярах
- Обе стороны подписывают оба экземпляра
- На экземпляре работодателя работник делает отметку о получении своего экземпляра
- Издание приказа о приеме на работу
- На основании заключенного трудового договора издайте приказ по форме № Т-1 или в свободной форме
- Ознакомьте работника с приказом под подпись
- Регистрация трудового договора
- Присвойте договору регистрационный номер
- Внесите сведения о договоре в журнал регистрации трудовых договоров
- Подшейте экземпляр работодателя в личное дело работника
Дмитрий Сергеев, HR-директор
Однажды в нашу компанию обратился ИП, который решил масштабировать бизнес и нанять первых официальных сотрудников. Он попросил помочь с оформлением трудовых договоров, так как сам не имел опыта в этой сфере. Мы разработали для него пошаговый чек-лист по оформлению трудовых отношений и помогли составить шаблон договора. Через полгода предприниматель снова связался с нами — его бизнес проверяла трудовая инспекция. К его удивлению, инспектор не нашел нарушений в оформлении документов и даже отметил высокое качество договоров. Предприниматель признался, что следование четкому алгоритму оформления помогло ему избежать штрафов в размере минимум 50 000 рублей. Кроме того, правильно оформленные документы помогли ему в получении кредита для бизнеса, так как банк тщательно проверял кадровую документацию.
Типичные ошибки при составлении трудового договора
Даже опытные HR-специалисты и юристы допускают ошибки при составлении трудовых договоров. Понимание наиболее распространенных просчетов поможет вам избежать проблем при проверках и трудовых спорах. ??
|Тип ошибки
|Описание
|Возможные последствия
|Как избежать
|Отсутствие обязательных условий
|В договоре не указаны место работы, трудовая функция, дата начала работы или условия оплаты труда
|Договор может быть признан незаключенным; штраф до 100 000 рублей
|Использовать чек-лист обязательных условий по ст. 57 ТК РФ
|Включение дискриминационных условий
|Условия, ограничивающие права работников по признакам, не связанным с деловыми качествами
|Признание условий недействительными; судебные иски; ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ
|Проверять договор на соответствие ст. 3 ТК РФ (запрет дискриминации)
|Неконкретные формулировки
|Размытые определения трудовых функций, условий оплаты труда, режима работы
|Трудовые споры; интерпретация условий не в пользу работодателя
|Использовать четкие формулировки, указывать конкретные суммы, даты, обязанности
|Нарушение правил установления испытательного срока
|Установление испытания для категорий работников, которым оно не может быть установлено по закону
|Признание условия об испытании недействительным; невозможность увольнения как не прошедшего испытание
|Сверяться со ст. 70 ТК РФ при установлении испытательного срока
|Неправильное оформление срочного трудового договора
|Заключение срочного договора без достаточных оснований или без указания срока и причин срочности
|Признание договора заключенным на неопределенный срок
|Указывать конкретную причину срочности из перечня ст. 59 ТК РФ
Помимо вышеперечисленных, часто встречаются следующие ошибки:
- Включение условий, ухудшающих положение работника по сравнению с законодательством (например, штрафы, не предусмотренные ТК РФ)
- Неправильное указание режима работы, не соответствующего фактическому
- Отсутствие условий о компенсациях за вредные условия труда, когда они обязательны
- Включение условия о материальной ответственности, когда она не может быть установлена для данной категории работников
- Неуказание конкретного размера заработной платы (использование формулировок "по договоренности", "согласно штатному расписанию")
- Противоречие условий трудового договора локальным нормативным актам организации
Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется:
- Регулярно обновлять шаблоны трудовых договоров в соответствии с изменениями законодательства
- Проводить юридическую экспертизу договоров перед их заключением
- Использовать специализированные справочно-правовые системы для проверки актуальности требований
- Повышать квалификацию сотрудников, ответственных за оформление трудовых отношений
Правовая защита сторон при оформлении трудовых отношений
Корректно составленный трудовой договор служит правовым инструментом защиты интересов как работодателя, так и работника. Понимание механизмов защиты своих прав позволяет обеим сторонам чувствовать себя уверенно в трудовых отношениях. ???
Правовая защита работника:
- Гарантия условий труда — трудовой договор фиксирует все существенные условия, на которые согласился работник, и работодатель не может их изменить в одностороннем порядке
- Основание для требования выплат — зафиксированные в договоре условия оплаты труда являются юридическим основанием для требования их исполнения
- Защита от необоснованного увольнения — расторжение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным ТК РФ
- Доказательство трудовых отношений — при возникновении спора договор является первичным документом, подтверждающим факт и условия трудовых отношений
Правовая защита работодателя:
- Регламентация обязанностей работника — четкое определение трудовой функции и должностных обязанностей дает основание требовать их исполнения
- Установление ограничений и ответственности — договор может содержать условия о неразглашении информации, материальной ответственности (в рамках закона)
- Обоснование для дисциплинарных взысканий — нарушение условий договора может служить основанием для применения дисциплинарных мер
- Регулирование специфических условий — возможность закрепить особенности режима работы, удаленный труд, разъездной характер работы
Дополнительные меры защиты прав сторон:
- Предварительное согласование проекта договора — обсуждение условий до подписания помогает избежать недопонимания
- Приложения к трудовому договору — детализация отдельных условий в приложениях (должностная инструкция, соглашение о неразглашении)
- Фиксация изменений условий — оформление всех изменений в виде дополнительных соглашений
- Ознакомление с локальными нормативными актами — письменное подтверждение ознакомления с документами, регулирующими трудовые отношения
В случае возникновения трудовых споров, связанных с условиями трудового договора, стороны могут обратиться в следующие инстанции:
- Комиссия по трудовым спорам (КТС) организации
- Государственная инспекция труда
- Прокуратура
- Суд
Срок исковой давности по большинству трудовых споров составляет 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки.
Важно помнить, что при рассмотрении трудовых споров в суде действует принцип презумпции добросовестности работника. Это означает, что в случае возникновения неясностей и противоречий в трудовом договоре, они толкуются в пользу работника.
Правильно оформленный трудовой договор — основа здоровых и продуктивных трудовых отношений. Следуя требованиям законодательства и избегая типичных ошибок, вы обеспечиваете юридическую защиту как для работодателя, так и для сотрудника. Помните, что экономия на качестве оформления трудовых отношений может обернуться значительными финансовыми и репутационными потерями в будущем. Инвестируйте время в составление грамотных трудовых договоров сейчас, чтобы избежать проблем и конфликтов завтра.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву