Как правильно написать заявление об увольнении: образец и советы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение или смену работы

Люди, заинтересованные в управлении кадрами или HR-менеджменте

Специалисты, нуждающиеся в знании трудового законодательства и юридических нюансов увольнения Решение написать заявление об увольнении — шаг, требующий юридической точности и знания процедурных тонкостей. Даже опытные сотрудники могут допустить ошибки, которые приведут к задержкам в расчетах, конфликтам с работодателем или даже правовым спорам. Правильно составленное заявление — это не просто формальность, а ваша гарантия корректного завершения трудовых отношений, получения всех положенных выплат и сохранения профессиональной репутации. 📝 Давайте разберемся, как грамотно оформить этот документ в 2025 году и избежать типичных проблем.

Что должно содержать правильное заявление об увольнении

Заявление об увольнении — юридический документ, требующий соблюдения определенной структуры и обязательных элементов согласно Трудовому кодексу РФ. Правильно составленное заявление защищает ваши интересы и обеспечивает беспроблемное расторжение трудового договора. 🛡️

Структура заявления должна включать следующие обязательные элементы:

Шапка документа — указываются данные работодателя (должность руководителя, наименование организации, ФИО руководителя) и сведения о сотруднике (должность, ФИО, структурное подразделение)

В тексте заявления необходимо четко указать основание увольнения. Стандартная формулировка для добровольного расторжения трудового договора: "Прошу уволить меня по собственному желанию" с указанием даты последнего рабочего дня.

Элемент заявления Требования Типичные ошибки Адресат Полное наименование должности руководителя, название организации, ФИО Неполные данные, ошибки в названии организации Данные заявителя Полная должность, ФИО в родительном падеже Неверное указание должности, отсутствие подразделения Текст заявления Точная формулировка причины увольнения, корректное указание даты Размытые формулировки, отсутствие конкретной даты Дата и подпись Дата составления заявления, личная подпись Отсутствие даты, расшифровки подписи

При нестандартных ситуациях в заявлении следует указать дополнительную информацию:

Просьбу о выплате компенсации за неиспользованный отпуск

Ссылку на статью ТК РФ при увольнении по особым обстоятельствам (например, переезд, выход на пенсию)

Просьбу об отзыве заявления (если передумали увольняться до истечения срока предупреждения)

Елена Сорокина, HR-директор Помню случай с сотрудницей крупной технологической компании, которая после безуспешных попыток получить повышение решила уволиться. Она составила эмоциональное заявление, где подробно описала все свои претензии к компании. Этот текст попал в ее личное дело, и когда через год она пыталась вернуться в организацию на открывшуюся руководящую позицию, содержание того заявления сыграло решающую роль в отказе. Профессиональные качества перевесила эмоциональная несдержанность. Поэтому я всегда советую: заявление об увольнении должно быть лаконичным и содержать только обязательную информацию. Любые эмоции и претензии — это материал для exit-интервью, но никак не для официального документа.

Образец заявления об увольнении с работы по ТК РФ

Для облегчения процесса составления предлагаю готовый образец стандартного заявления об увольнении, соответствующий требованиям Трудового кодекса РФ на 2025 год:

Генеральному директору ООО «Компания» Иванову И.И. от менеджера отдела продаж Петрова Петра Петровича Заявление Прошу уволить меня по собственному желанию с 15 мая 2025 года. 01.05.2025 Подпись _________ / Петров П.П. /

Для различных случаев увольнения рекомендую использовать следующие формулировки:

Стандартное увольнение с отработкой: "Прошу уволить меня по собственному желанию с [дата, через две недели после подачи заявления]."

Важно помнить, что заявление должно быть составлено в письменной форме, от руки или напечатано. При этом электронное заявление допустимо только при наличии в компании электронного документооборота с использованием электронной подписи. 📄

Михаил Дергачев, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, который уволился из крупной розничной сети, но не смог получить окончательный расчет вовремя. При анализе его документов выяснилось, что в заявлении была указана только просьба об увольнении, без конкретной даты. Кадровики оформили приказ с датой по своему усмотрению, отсрочив выплаты. Мы составили претензию, ссылаясь на нарушение сроков расчета по ст. 140 ТК РФ и потребовали компенсацию за задержку выплат. Компания выплатила все положенные суммы с процентами, избегая судебного разбирательства. Этот случай демонстрирует, насколько важно указывать конкретную дату увольнения в заявлении и получать отметку о принятии документа на своем экземпляре.

Сроки подачи заявления и уведомления работодателя

Самый важный временной аспект при увольнении — предупреждение работодателя заранее. Статья 80 ТК РФ устанавливает стандартный срок предупреждения в две недели, но существуют исключения. ⏱️

Сроки уведомления работодателя в зависимости от различных обстоятельств:

Категория сотрудников/Основание Срок уведомления Правовое обоснование Стандартное увольнение За 2 недели (14 календарных дней) Ст. 80 ТК РФ На испытательном сроке За 3 календарных дня Ч. 4 ст. 71 ТК РФ Руководитель организации За 1 месяц Ст. 280 ТК РФ Спортсмены и тренеры За 1 месяц Ст. 348.12 ТК РФ Сезонные работники За 3 календарных дня Ст. 296 ТК РФ Работники, заключившие договор до 2 месяцев За 3 календарных дня Ст. 292 ТК РФ

В некоторых случаях работник имеет право требовать увольнения без соблюдения двухнедельного срока предупреждения:

Поступление в образовательное учреждение

Выход на пенсию

Нарушение работодателем трудового законодательства

Переезд супруга в другую местность

Необходимость ухода за ребенком-инвалидом или больным членом семьи

Другие уважительные причины, предусмотренные законодательством

Отсчет срока предупреждения начинается со следующего дня после подачи заявления. Например, если вы подали заявление 1 мая, то при стандартной двухнедельной отработке последним рабочим днем будет 15 мая.

Заявление рекомендуется подавать одним из следующих способов:

Лично в отдел кадров — получите отметку о принятии на вашем экземпляре

— получите отметку о принятии на вашем экземпляре Через канцелярию — с регистрацией входящего документа

— с регистрацией входящего документа Заказным письмом с уведомлением — при невозможности личной подачи

— при невозможности личной подачи Через электронную систему документооборота — если в компании установлена такая система

Важно! По соглашению с работодателем вы можете быть уволены до истечения срока предупреждения. Это должно быть зафиксировано либо резолюцией руководителя на вашем заявлении, либо отдельным соглашением. 📌

Особые случаи при написании заявления об увольнении

Некоторые ситуации требуют особого подхода к составлению заявления об увольнении. Рассмотрим наиболее распространенные случаи и рекомендуемые формулировки. 🔍

1. Увольнение в связи с переездом в другой город

Формулировка: "Прошу уволить меня по собственному желанию [дата] без отработки в связи с переездом на новое место жительства в г. [название города] в соответствии с ч. 3 ст. 80 ТК РФ."

К заявлению рекомендуется приложить документы, подтверждающие переезд: договор аренды/покупки жилья, билеты на транспорт, справку о приеме на работу в другом городе.

2. Увольнение по соглашению сторон

Формулировка: "Прошу расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон с [дата] в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ."

В данном случае потребуется составление отдельного документа — соглашения о расторжении трудового договора, где будут прописаны все условия увольнения, включая компенсации и другие гарантии.

3. Увольнение в связи с нарушением работодателем трудового законодательства

Формулировка: "Прошу уволить меня по собственному желанию с [дата, может быть текущей] в связи с нарушением работодателем трудового законодательства, выразившимся в [конкретное нарушение], согласно ч. 3 ст. 80 ТК РФ."

Важно максимально конкретно указать нарушения и приложить доказательства (акты проверок, предписания инспекции труда, медицинские заключения и т.д.).

4. Увольнение в связи с выходом на пенсию

Формулировка: "Прошу уволить меня по собственному желанию с [дата] в связи с выходом на пенсию согласно ч. 3 ст. 80 ТК РФ."

Приложите копию пенсионного удостоверения или справку из Пенсионного фонда о назначении пенсии.

5. Отзыв заявления об увольнении

Если вы передумали увольняться, до истечения срока предупреждения можно подать заявление об отзыве:

"Прошу считать мое заявление об увольнении по собственному желанию от [дата первоначального заявления] недействительным в связи с изменением обстоятельств."

Однако отозвать заявление нельзя, если на ваше место уже приглашен другой работник в порядке перевода.

6. Увольнение дистанционного работника

Формулировка стандартная, но важно учесть способ подачи заявления. Дистанционные работники могут направить заявление через электронные каналы связи, указанные в трудовом договоре, с использованием электронной подписи.

Независимо от особого основания увольнения, помните, что работодатель должен выдать вам трудовую книжку (или предоставить сведения о трудовой деятельности) в последний рабочий день и произвести полный расчет, включая компенсацию за неиспользованный отпуск.

Частые ошибки при составлении заявления и как их избежать

Неправильно составленное заявление может привести к задержке увольнения, финансовым потерям и даже правовым спорам. Рассмотрим типичные ошибки и способы их предотвращения. 🚫

Отсутствие конкретной даты увольнения — Всегда указывайте точную дату последнего рабочего дня. Формулировки вроде "прошу уволить через две недели" недопустимы, так как создают неопределенность.

— Всегда указывайте точную дату последнего рабочего дня. Формулировки вроде "прошу уволить через две недели" недопустимы, так как создают неопределенность. Неверные данные работодателя или работника — Перед подачей проверьте точное наименование организации, должность руководителя и собственные данные, включая правильное наименование вашей должности согласно штатному расписанию.

— Перед подачей проверьте точное наименование организации, должность руководителя и собственные данные, включая правильное наименование вашей должности согласно штатному расписанию. Ошибки в основании увольнения — Формулировка "по собственному желанию" относится к статье 80 ТК РФ. Указание неверного основания может привести к путанице и неправильному оформлению трудовой книжки.

— Формулировка "по собственному желанию" относится к статье 80 ТК РФ. Указание неверного основания может привести к путанице и неправильному оформлению трудовой книжки. Отсутствие подписи или даты составления — Заявление без даты составления и личной подписи не имеет юридической силы. Всегда проставляйте дату подачи заявления и подписывайте документ.

— Заявление без даты составления и личной подписи не имеет юридической силы. Всегда проставляйте дату подачи заявления и подписывайте документ. Эмоциональные высказывания и претензии — Заявление — сугубо деловой документ. Любые эмоциональные комментарии, жалобы или обвинения могут негативно повлиять на вашу профессиональную репутацию.

Рекомендации для безошибочного составления заявления:

Используйте стандартные формулировки и готовые шаблоны из проверенных источников Подавайте заявление в двух экземплярах, получая отметку о принятии на вашей копии Ведите учет всех коммуникаций с работодателем по вопросу увольнения При особых обстоятельствах увольнения прикладывайте подтверждающие документы В случае сомнений консультируйтесь с юристом по трудовому праву или инспекцией труда

Если работодатель отказывается принимать заявление, отправьте его заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Почтовая квитанция послужит доказательством того, что вы соблюли процедуру предупреждения.

Если после подачи заявления работодатель настаивает на нестандартных условиях (например, отработка более двух недель или возврат средств за обучение), помните, что такие требования могут противоречить трудовому законодательству. Требование об отработке свыше двух недель незаконно, а возврат средств за обучение может быть обоснован только при наличии соответствующего пункта в ученическом договоре.