Как правильно написать объяснительную на работе за прогул – образец

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Сотрудники, столкнувшиеся с необходимостью написать объяснительную записку за прогул

Специалисты по кадрам и HR-менеджеры, желающие понять процесс управления трудовыми отношениями

Юридически заинтересованные лица, желающие изучить трудовое законодательство и защиту своих прав в профессиональной сфере Столкнулись с ситуацией, когда пришлось пропустить рабочий день без предупреждения? Теперь руководство требует объяснительную записку, а вы не знаете, с чего начать и как себя защитить? ?? Не паникуйте! Грамотно составленная объяснительная может значительно смягчить последствия прогула и даже помочь избежать серьезных санкций. В этой статье мы разберем, как юридически корректно оформить этот документ, какие формулировки использовать и что делать, чтобы минимизировать риск увольнения.

Что такое объяснительная за прогул и зачем она нужна

Объяснительная записка за прогул — это официальный документ, который сотрудник предоставляет работодателю для разъяснения причин своего отсутствия на рабочем месте без предварительного уведомления. Согласно статье 193 Трудового кодекса РФ, перед наложением дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать письменное объяснение от работника. На предоставление этого объяснения отводится два рабочих дня.

Юридически прогул определяется как отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд в течение рабочего дня. Это серьезное дисциплинарное нарушение, которое может повлечь за собой увольнение по статье.

Алексей Петров, HR-директор За 12 лет работы в крупных корпорациях я видел сотни объяснительных записок. Помню случай с молодым специалистом Игорем, который не явился на работу и решил проигнорировать требование написать объяснительную. "Зачем писать какие-то бумажки, если я уже устно все объяснил начальнику?" — недоумевал он. Через неделю Игорь получил приказ об увольнении за прогул. Отсутствие письменного объяснения было расценено как отказ сотрудничать в расследовании дисциплинарного нарушения. Впоследствии попытка оспорить увольнение в суде провалилась именно из-за этого формального нарушения процедуры.

Объяснительная выполняет несколько важных функций:

Дает возможность работнику представить свою версию событий

Фиксирует причины отсутствия в документальной форме

Может служить основанием для признания причин прогула уважительными

Является обязательным элементом процедуры наложения дисциплинарного взыскания

Может использоваться как доказательство в суде при возникновении трудового спора

Действие сотрудника Возможные последствия Написание объяснительной с указанием уважительных причин Возможность избежать взыскания или получить минимальное наказание (замечание) Отказ от написания объяснительной Составление акта об отказе; ухудшение позиции работника при наложении взыскания Предоставление ложных сведений в объяснительной Увольнение за прогул при выявлении обмана; потеря доверия руководства

Отказ от предоставления объяснительной не препятствует наложению взыскания. В этом случае работодатель составляет соответствующий акт и продолжает дисциплинарное производство. Поэтому игнорировать требование о написании объяснительной крайне нежелательно — это только усугубит ситуацию. ??

Структура и правила оформления объяснительной записки

Объяснительная записка при прогуле должна соответствовать определенным требованиям к оформлению. Хотя унифицированного шаблона не существует, есть общепринятая структура, которой следует придерживаться:

Шапка документа: в верхнем правом углу указывается должность руководителя, кому адресована записка, название организации, ФИО руководителя, а также должность и ФИО составителя Название документа: по центру строки пишется "Объяснительная записка" Основная часть: изложение причин отсутствия на рабочем месте с указанием конкретных дат Доказательная база: перечисление прилагаемых документов, подтверждающих уважительность причин (при наличии) Дата и подпись: в нижней части листа с указанием даты составления документа

При составлении объяснительной записки необходимо соблюдать деловой стиль, избегать эмоциональных высказываний и субъективных оценок. Текст должен быть лаконичным, четким и содержать только фактическую информацию.

Важно помнить следующие правила оформления объяснительной записки:

Пишите от первого лица ("я отсутствовал", а не "сотрудник отсутствовал")

Указывайте точные даты отсутствия на рабочем месте

Используйте бумагу формата А4

Пишите разборчиво от руки или набирайте на компьютере

Излагайте только достоверные факты

Прикладывайте подтверждающие документы (если есть)

Сохраняйте копию объяснительной с отметкой о принятии

Никогда не пишите объяснительную записку в состоянии эмоционального возбуждения. Лучше взять время на обдумывание (в рамках предоставленных двух дней) и составить документ в спокойном состоянии, тщательно подбирая формулировки. ??

Уважительные причины прогула в объяснительной

Законодательство не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин для отсутствия на рабочем месте. Однако судебная практика и трудовое право признают ряд обстоятельств, которые могут быть признаны уважительными при правильном документальном подтверждении.

Категория причин Примеры Необходимые подтверждающие документы Медицинские Внезапное заболевание, экстренная госпитализация, несчастный случай Больничный лист, справка из медучреждения, выписка из истории болезни Семейные обстоятельства Смерть близкого родственника, экстренная помощь члену семьи Свидетельство о смерти, справка о госпитализации члена семьи Форс-мажорные события Стихийные бедствия, аварии, перекрытие дорог Справка из МЧС, ГИБДД, публикации в СМИ Технические проблемы Сбои в общественном транспорте, крупные аварии Справка от перевозчика, официальные сообщения о ЧП

При формулировании причин прогула в объяснительной записке рекомендуется:

Быть максимально конкретным: вместо "плохо себя чувствовал" указать "резкое ухудшение здоровья с симптомами высокой температуры и головокружения"

Объяснить, почему не было возможности предупредить: "Из-за отсутствия связи в больнице не смог своевременно уведомить руководителя"

Подчеркнуть исключительность ситуации: "Подобное отсутствие произошло впервые за все время работы"

Выразить сожаление: "Приношу извинения за доставленные неудобства и заверяю, что приложу все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась"

Если причина прогула действительно уважительная, но у вас нет возможности получить официальный документ, постарайтесь собрать косвенные доказательства: свидетельские показания, фотографии, скриншоты новостей о происшествии и т.д. ??

Марина Соколова, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с сотрудницей крупной компании. Ирина не появилась на работе в день важной презентации для клиентов. На следующий день от нее потребовали объяснительную. Вместо того чтобы признать, что она проспала после бурного празднования дня рождения, Ирина сочинила историю о внезапной болезни. Работодатель, заподозрив обман, запросил медицинские документы. Не получив их, компания проверила социальные сети сотрудницы, где обнаружились фотографии с вечеринки, датированные ночью перед "болезнью". Результат — немедленное увольнение не просто за прогул, а за предоставление заведомо ложных сведений, что является грубым нарушением трудовой дисциплины. Судебное разбирательство, инициированное Ириной, только подтвердило правомерность увольнения.

Помните, что ложь в объяснительной — это наихудшая стратегия. Даже если изначально обман не будет раскрыт, в дальнейшем это может привести к более серьезным последствиям, включая утрату доверия руководства и коллег. ??

Образец объяснительной записки при отсутствии на работе

Ниже представлен универсальный образец объяснительной записки, который можно адаптировать под конкретную ситуацию прогула. Обратите внимание на структуру и формулировки, которые помогут смягчить возможные последствия.

Пример объяснительной записки при внезапном заболевании:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П. Объяснительная записка Я, Петров Петр Петрович, отсутствовал на рабочем месте 15.03.2025 г. по причине внезапного ухудшения состояния здоровья. Утром у меня поднялась высокая температура (39°C), появились сильная головная боль и головокружение, что сделало невозможным мое присутствие на рабочем месте. В связи с плохим самочувствием я не смог своевременно уведомить непосредственного руководителя о своем отсутствии, за что приношу искренние извинения. Как только мое состояние немного улучшилось, я связался с руководителем отдела по телефону и сообщил о ситуации. К объяснительной записке прилагаю справку из медицинского учреждения, подтверждающую факт обращения за медицинской помощью 15.03.2025 г. Заверяю, что подобная ситуация произошла впервые, и я предприму все необходимые меры, чтобы не допустить ее повторения в будущем. 16.03.2025 г. Петров П.П.

Пример объяснительной записки при семейных обстоятельствах:

Начальнику отдела кадров ЗАО "Организация" Сидоровой С.С. от бухгалтера Николаевой Н.Н. Объяснительная записка Я, Николаева Наталья Николаевна, отсутствовала на рабочем месте 20.03.2025 г. в связи с экстренной госпитализацией моего несовершеннолетнего сына Николаева Артема (7 лет). 20.03.2025 г. в 7:30 утра мне позвонила учительница из школы и сообщила, что моему сыну стало плохо во время утренней линейки. Я срочно выехала в школу, откуда вызвала скорую помощь. Ребенок был госпитализирован с подозрением на аппендицит в детскую городскую больницу №2. В экстренной ситуации у меня не было возможности предварительно уведомить о своем отсутствии, однако в 9:15 я позвонила своему непосредственному руководителю и объяснила ситуацию. В подтверждение прилагаю справку из больницы о госпитализации ребенка 20.03.2025 г. Прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Заверяю, что в обычных обстоятельствах я всегда заблаговременно уведомляю руководство о планируемом отсутствии. 21.03.2025 г. Николаева Н.Н.

При составлении объяснительной записки учитывайте следующие рекомендации:

Начинайте с признания факта отсутствия — не пытайтесь отрицать очевидное

Четко укажите дату или период отсутствия

Подробно опишите причину, по которой вы не смогли присутствовать на работе

Объясните, почему не было возможности предупредить заранее

Укажите, когда и как вы все-таки связались с работодателем

Перечислите прилагаемые документы, подтверждающие вашу позицию

Выразите сожаление о случившемся и готовность не допускать подобных ситуаций

Сохраняйте копию объяснительной с отметкой о принятии (входящий номер, дата, подпись принявшего лица). Это поможет доказать, что вы выполнили требование работодателя о предоставлении объяснений в установленный срок. ??

Юридические последствия прогула и как их смягчить

Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ, за совершение дисциплинарного проступка, включая прогул, работодатель имеет право применить одно из следующих взысканий:

Замечание — наиболее мягкая форма взыскания

— наиболее мягкая форма взыскания Выговор — серьезное предупреждение с отражением в личном деле

— серьезное предупреждение с отражением в личном деле Увольнение — крайняя мера, применяемая за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины

Выбор конкретного взыскания зависит от тяжести проступка, обстоятельств его совершения, предшествующего поведения работника и его отношения к труду. При этом работодатель не обязан применять взыскания последовательно — он может сразу перейти к самой строгой мере.

Факторы, которые могут повлиять на смягчение наказания:

Уважительность причины прогула

Безупречная предшествующая трудовая деятельность

Признание вины и искреннее раскаяние

Минимизация негативных последствий прогула для работодателя

Отсутствие дисциплинарных взысканий в прошлом

Готовность компенсировать причиненный ущерб

Важно понимать, что работодатель должен соблюдать процедуру наложения дисциплинарного взыскания, которая включает:

Запрос письменного объяснения от работника Ожидание объяснения в течение двух рабочих дней Издание приказа о наложении взыскания не позднее месяца со дня обнаружения проступка Ознакомление работника с приказом под подпись в течение трех рабочих дней

Нарушение этой процедуры дает основание для признания дисциплинарного взыскания незаконным. Это особенно важно при увольнении за прогул, которое часто оспаривается в судебном порядке.

Если вы считаете, что дисциплинарное взыскание наложено незаконно, у вас есть право:

Обратиться в комиссию по трудовым спорам в организации (при ее наличии)

Подать жалобу в государственную инспекцию труда

Обратиться в профсоюзную организацию за защитой

Подать исковое заявление в суд

Срок для обжалования дисциплинарного взыскания в суде составляет три месяца со дня, когда работник узнал о его наложении. Для обжалования увольнения этот срок составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. ??