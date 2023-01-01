Как правильно начисляется расчет при увольнении: полная инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по кадрам

Работодатели и руководители компаний

Работники, интересующиеся своими правами при увольнении Расчёт при увольнении — процедура, требующая предельной точности и внимания к деталям. Одна неверная цифра может привести к трудовому спору и даже судебному разбирательству. По данным Роструда, в 2024 году каждая третья проверка выявляет нарушения именно в части итоговых выплат увольняемым сотрудникам. Зная все тонкости процесса расчета, работодатель защищает себя от претензий и штрафов, а работник получает 100% причитающихся ему средств. Разберем пошагово, как правильно провести эту процедуру в соответствии с актуальным законодательством. 💼

Законодательные основы расчета при увольнении сотрудника

Действующая процедура расчета при увольнении регламентируется несколькими ключевыми статьями Трудового кодекса РФ. Основополагающими являются:

Статья 84.1 ТК РФ — процедура оформления увольнения

Статья 140 ТК РФ — сроки выплаты всех сумм, причитающихся работнику

Статья 127 ТК РФ — компенсация за неиспользованный отпуск

Статья 178 ТК РФ — выплата выходного пособия и сохранение среднего заработка

Статья 236 ТК РФ — ответственность за задержку выплат

Помимо Трудового кодекса, при расчете необходимо учитывать Постановление Правительства РФ №922, определяющее порядок исчисления среднего заработка. В 2025 году вступили в силу изменения в порядке расчета компенсаций, особенно касающиеся удаленных работников и сотрудников с неполным рабочим днем. 📝

Важно помнить, что коллективный договор или локальные нормативные акты могут устанавливать дополнительные выплаты при увольнении, не предусмотренные законодательством. Такие положения имеют обязательную юридическую силу, если они улучшают положение работника по сравнению с установленным законом.

Нормативный документ Регулируемый аспект Ключевое положение Ст. 140 ТК РФ Сроки выплат Расчет производится в последний день работы Ст. 127 ТК РФ Компенсация отпуска Выплачивается за все неиспользованные дни Ст. 178 ТК РФ Выходное пособие Зависит от основания увольнения Ст. 236 ТК РФ Ответственность 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки Постановление №922 Средний заработок Расчет на основе последних 12 месяцев работы

Елена Михайлова, главный юрист по трудовому праву: "В моей практике был случай, когда крупная компания систематически неверно рассчитывала компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Проблема заключалась в некорректном округлении дней отпуска — бухгалтерия всегда округляла в пользу работодателя. После проверки Государственной инспекции труда компании пришлось выплатить недостачу 127 бывшим сотрудникам за последние 12 месяцев, а также штраф в размере 450 000 рублей. Этот случай наглядно демонстрирует, почему знание юридических основ расчетов критически важно для компании любого размера."

Обязательные выплаты в день увольнения: что входит в расчет

В день увольнения работодатель обязан произвести с работником полный расчет. Это требование закреплено в статье 140 ТК РФ и не может быть изменено даже по соглашению сторон. Рассмотрим, что включает в себя полный расчет 💰:

Заработная плата за фактически отработанное время — включает все дни с момента последней выплаты до дня увольнения включительно Компенсация за неиспользованный отпуск — выплачивается за все неиспользованные дни отпуска пропорционально отработанному времени Премии и бонусы — если право на их получение возникло до увольнения (например, квартальная премия) Выходное пособие — в случаях, предусмотренных законодательством или трудовым договором Компенсация за задержку трудовой книжки — если работодатель нарушил сроки её выдачи

На практике наиболее сложным элементом является расчет компенсации за неиспользованный отпуск. Для правильного расчета необходимо определить, сколько дней отпуска причитается работнику за отработанный им период, а затем рассчитать денежный эквивалент этих дней.

Формула расчета компенсации за неиспользованный отпуск:

Компенсация = (Среднедневной заработок × Количество дней неиспользованного отпуска)

Где среднедневной заработок определяется по формуле:

Среднедневной заработок = Заработок за 12 месяцев / 12 / 29,3

Число 29,3 — это среднемесячное количество календарных дней, установленное статьей 139 ТК РФ.

Важно учесть, что с 2025 года действует новый порядок расчета количества дней неиспользованного отпуска. Теперь при увольнении за неполный рабочий месяц предоставляется пропорциональная часть отпуска, если в месяце отработано не менее 15 календарных дней. 📅

Сроки и порядок начисления выплат при прекращении трудовых отношений

Законодательство устанавливает жесткие сроки для расчета с работником при увольнении. Принципиально важно их соблюдать, поскольку нарушение влечет материальную ответственность работодателя и может стать основанием для административного штрафа.

Основной принцип прост: все выплаты должны быть произведены в последний рабочий день сотрудника. Это день, указанный в приказе об увольнении как дата прекращения трудового договора. Если сотрудник в этот день не работал (например, находился на больничном), то расчет производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Порядок начисления выплат при увольнении: ⏱️

Издание приказа об увольнении сотрудника

Расчет всех причитающихся сумм

Оформление записки-расчета (форма Т-61)

Выплата всех сумм в день увольнения

Выдача на руки расчетного листка с детализацией начислений

Последствия нарушения сроков выплат при увольнении:

Нарушение Ответственность работодателя Задержка выплат Компенсация в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки Неполная выплата Компенсация + возможное привлечение к административной ответственности Административная ответственность для должностных лиц Штраф от 10 000 до 20 000 рублей Административная ответственность для юридических лиц Штраф от 30 000 до 50 000 рублей При повторном нарушении для должностных лиц Дисквалификация до 3 лет

В случае, когда между работником и работодателем возникает спор о размере причитающихся сумм, работодатель обязан выплатить неоспариваемую часть в установленный срок. Это не освобождает его от обязанности произвести окончательный расчет после урегулирования разногласий.

Андрей Соколов, HR-директор: "Мы столкнулись с нетривиальной ситуацией при увольнении руководителя регионального подразделения. В его трудовом договоре был прописан бонус по итогам года, а увольнение произошло в октябре. Руководитель настаивал на выплате пропорциональной части годового бонуса, хотя в положении о премировании была оговорка о выплате только работающим сотрудникам. Мы обратились к юристам, которые указали, что условия трудового договора имеют приоритет над локальными актами. В результате компания выплатила пропорциональную часть бонуса, избежав судебного разбирательства. С тех пор мы тщательно синхронизируем все документы, регламентирующие оплату труда и премирование."

Особенности расчета компенсаций при разных типах увольнения

Расчет выплат при увольнении существенно варьируется в зависимости от основания прекращения трудового договора. Рассмотрим ключевые различия для наиболее распространенных ситуаций. 🧮

1. Увольнение по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ):

Заработная плата за отработанные дни

Компенсация за неиспользованный отпуск

Премии и бонусы согласно системе оплаты труда

Выходное пособие не выплачивается

2. Увольнение по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ):

Стандартные выплаты (зарплата и компенсация за отпуск)

Дополнительные компенсации, если они предусмотрены соглашением о расторжении трудового договора

Размер выплат может быть любым по договоренности сторон

3. Сокращение штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

Стандартные выплаты

Выходное пособие в размере среднего месячного заработка

Сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства до 2 месяцев

В исключительных случаях — сохранение заработка и за третий месяц

4. Увольнение в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

Идентичные выплаты как при сокращении штата

5. Увольнение за виновные действия работника (пп. 5-11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

Только заработная плата за отработанные дни и компенсация за неиспользованный отпуск

Лишение премий и бонусов возможно, если это предусмотрено положением о премировании

Выходное пособие не выплачивается

В 2025 году особое внимание следует уделить изменениям в законодательстве, касающимся расчетов при увольнении дистанционных работников. Теперь для них действуют те же правила, что и для офисных сотрудников, но с некоторыми особенностями в оформлении документов.

Также необходимо отметить особый порядок расчета для сезонных работников (ст. 296 ТК РФ) и работников Крайнего Севера (ст. 327 ТК РФ), которым положены дополнительные гарантии и компенсации.

Документальное оформление расчета при увольнении

Процесс расчета при увольнении должен быть тщательно задокументирован. Как для работодателя, так и для работника это служит подтверждением корректности выполненных действий и защитой в случае возникновения споров. 📋

Обязательные документы при оформлении расчета:

Приказ об увольнении (унифицированная форма Т-8 или форма, разработанная организацией) Записка-расчет (форма Т-61) — содержит все расчеты причитающихся работнику сумм Расчетный листок с детализацией всех начислений и удержаний Справка о доходах и суммах налога физического лица по форме 2-НДФЛ Справка о сумме заработка за два календарных года (форма 182н) Сведения о страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-СТАЖ) Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД или трудовая книжка)

С 1 января 2025 года обязательно оформление ряда документов в электронном виде через систему "Работа в России" или иные информационные системы, что необходимо учитывать при подготовке расчета.

Типичные ошибки при документальном оформлении расчета:

Неправильное указание основания увольнения, что может повлиять на объем выплат

Отсутствие письменного ознакомления работника с приказом об увольнении

Некорректное исчисление отработанного периода для расчета компенсации за отпуск

Игнорирование необходимости выдачи справок о заработке

Отсутствие подписи работника о получении расчета и документов

Для защиты интересов компании рекомендуется запрашивать у работника письменное подтверждение получения всех причитающихся выплат. Это может быть оформлено в виде отдельной расписки или подписи на экземпляре записки-расчета, который остается у работодателя.

При переводе выплат на банковскую карту необходимо сохранять платежные поручения с отметкой банка о проведении операции. В случае увольнения отсутствующего работника (например, не вышедшего на работу) выплаты должны быть произведены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.