Как правильно брать отгул на работе на 1 день: инструкция и советы

Однодневный отгул — это спасательный круг в водовороте рабочих будней. Возникла необходимость решить личные дела? Срочно требуется день для семейных забот? Большинство сотрудников сталкиваются с такой ситуацией, но далеко не все знают, как грамотно оформить отгул и избежать неприятных последствий. Как запросить день отдыха, чтобы не ущемить свои права и не испортить отношения с руководством? Разберём юридические тонкости и практические шаги для получения законного отгула без лишних хлопот ??.

Что такое отгул: правовой статус и виды однодневных отгулов

Термин «отгул» не имеет четкого определения в Трудовом кодексе РФ. Это скорее разговорное понятие, которое в юридической практике может подразумевать несколько различных форматов законного отсутствия на рабочем месте. Фактически под отгулом может пониматься один из следующих вариантов:

Дополнительный день отдыха за ранее отработанное сверхурочное время

Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ)

Использование дня из очередного оплачиваемого отпуска

Отсутствие по семейным обстоятельствам (ст. 128 ТК РФ)

Выходной день, предусмотренный для определенных категорий работников (например, донорам после сдачи крови)

Вид отгула Правовое основание Сохранение зарплаты Необходимость отработки Компенсация за сверхурочную работу Ст. 152, 153 ТК РФ Да Нет (уже отработано) Отпуск без сохранения зарплаты Ст. 128 ТК РФ Нет Нет День из очередного отпуска Ст. 115 ТК РФ Да Нет Отгул донорам Ст. 186 ТК РФ Да Нет

Важно понимать, что каждый из этих видов отгулов имеет свои особенности оформления и последствия для заработной платы. В 2025 году некоторые организации модернизировали свои внутренние нормативные акты, включив в них более гибкие условия для предоставления отгулов сотрудникам ??.

Анна Викторова, HR-директор Недавно к нам обратился сотрудник отдела продаж Сергей с просьбой предоставить отгул на один день для участия в школьном мероприятии сына. Формально у него не было оснований для официального отгула, но его показатели были стабильно высокими, и он никогда не злоупотреблял внеплановыми выходными. Мы оформили этот день как часть его очередного отпуска. Такой подход помог сохранить лояльность ценного сотрудника и продемонстрировал нашу готовность учитывать семейные обстоятельства. На следующей неделе Сергей перевыполнил план, компенсировав свое отсутствие. Это хороший пример того, как гибкий подход к отгулам работает на благо компании.

Как правильно оформить заявление на отгул на один день

Грамотное оформление заявления на отгул — залог того, что ваше отсутствие будет законным и не вызовет вопросов ни у руководства, ни у кадровой службы. Несмотря на отсутствие в ТК РФ термина «отгул», процедура его оформления имеет четкий алгоритм:

Определите тип отгула. Прежде чем писать заявление, решите, на каком основании вы будете отсутствовать (отпуск без содержания, день из основного отпуска и т.д.) Составьте заявление. В верхнем правом углу укажите должность руководителя, название организации и свои данные Четко сформулируйте просьбу. Укажите конкретную дату отгула и основание для его предоставления Укажите основание. Это может быть ссылка на соответствующую статью ТК РФ или на локальный нормативный акт Приложите подтверждающие документы, если это необходимо (например, справку о сдаче крови для доноров) Поставьте дату и подпись

Примерный текст заявления может выглядеть так:

“Прошу предоставить мне один день отдыха без сохранения заработной платы 15 мая 2025 года по семейным обстоятельствам в соответствии со статьей 128 ТК РФ.”

Или:

“Прошу предоставить мне дополнительный день отдыха 18 мая 2025 года с сохранением заработной платы в счет компенсации за ранее отработанное сверхурочное время 10 апреля 2025 года.”

Элемент заявления Правильно Неправильно Шапка документа Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера Петрова П.П. Директору от Петрова Формулировка просьбы Прошу предоставить один день отдыха 15.05.2025 без сохранения заработной платы Хочу взять отгул в четверг Указание причины По семейным обстоятельствам в соответствии со ст. 128 ТК РФ По личным причинам Завершение 12.05.2025 / Подпись / Расшифровка Подпись

Обратите внимание: заявление следует подавать заблаговременно, обычно не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемого отгула, если иное не предусмотрено внутренними правилами компании или экстренными обстоятельствами ??.

Согласование с руководством: когда и как просить отгул

Формальное оформление отгула через заявление — это только часть процесса. Не менее важно правильно согласовать свое отсутствие с руководством. От того, как вы это сделаете, часто зависит положительное решение по вашему запросу.

Михаил Соловьев, бизнес-тренер В моей практике был показательный случай. Сотрудник крупной IT-компании Андрей срочно нуждался в отгуле для решения жилищного вопроса. Вместо того чтобы просто отправить заявление по корпоративной почте, он предварительно обсудил ситуацию с руководителем, предложив конкретный план по завершению текущего проекта до своего отсутствия и организовав подстраховку коллегой. Результат — не только одобренный отгул, но и повышение доверия со стороны начальства. Через месяц Андрей получил важный проект, так как показал способность к планированию и ответственному подходу даже в личных вопросах. Этот пример наглядно демонстрирует, что дело не только в формальной процедуре, но и в способе коммуникации.

Вот несколько ключевых рекомендаций по эффективному согласованию отгула:

Выбирайте правильное время. Не просите отгул в разгар важного проекта или перед дедлайном, если это не крайняя необходимость

Готовьте аргументацию. Четко объясните причину вашего отсутствия, особенно если она связана с личными обстоятельствами

Предлагайте решения. Если ваше отсутствие может повлиять на рабочий процесс, заранее предложите, кто мог бы вас заменить или как вы компенсируете своё отсутствие

Соблюдайте субординацию. Сначала обсудите вопрос с непосредственным руководителем, а затем уже оформляйте документы

. Сначала обсудите вопрос с непосредственным руководителем, а затем уже оформляйте документы Будьте гибкими. Если руководитель предлагает альтернативную дату, постарайтесь найти компромисс

Лучшее время для запроса отгула — период минимальной загруженности отдела или после успешного завершения проекта. Согласно статистике, руководители в 75% случаев положительно реагируют на запросы, поданные с предварительным уведомлением не менее чем за неделю ???.

Отработка и компенсация за отгул: что говорит Трудовой кодекс

Один из самых распространенных вопросов касается необходимости отработки взятого отгула. Ответ на него зависит от типа оформленного отсутствия. Трудовой кодекс РФ четко регламентирует эти моменты:

При использовании дня отдыха за ранее отработанное сверхурочное время (ст. 152, 153 ТК РФ) — отработка не требуется, так как сотрудник уже фактически отработал этот день

(ст. 152, 153 ТК РФ) — отработка не требуется, так как сотрудник уже фактически отработал этот день При оформлении отпуска без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ) — отработка не требуется, но и оплата за этот день не производится

(ст. 128 ТК РФ) — отработка не требуется, но и оплата за этот день не производится При использовании дня из очередного оплачиваемого отпуска — отработка не требуется, день оплачивается как часть отпуска

— отработка не требуется, день оплачивается как часть отпуска В случае "неофициального" отгула с последующей отработкой — такая практика не регламентирована ТК РФ и носит характер внутренней договоренности

Важно знать: принуждение к обязательной отработке уже законно оформленного отгула (например, дня без сохранения зарплаты) является нарушением трудового законодательства. Требование "отработать" может быть законным только в случаях, когда отгул предоставляется авансом, например, при договоренности об отработке в будущем ??.

Что касается компенсации, то здесь также всё зависит от вида отгула:

Вид отгула Оплата Учет в стаже Влияние на отпуск За сверхурочную работу Сохраняется средний заработок Входит в стаж Не влияет на продолжительность Отпуск без содержания (до 14 дней) Не оплачивается Входит в стаж Не влияет Отпуск без содержания (свыше 14 дней) Не оплачивается Не входит в стаж Может уменьшить День из очередного отпуска Оплачивается по среднему Входит в стаж Уменьшает остаток отпуска

В 2025 году некоторые прогрессивные компании вводят дополнительные виды оплачиваемых отгулов, не предусмотренных ТК РФ, например, дни для волонтерства или саморазвития. Такие бонусы закрепляются в коллективном договоре или локальных нормативных актах ??.

Частые ошибки при оформлении отгула на один день

Даже при кажущейся простоте процедуры, многие сотрудники допускают ошибки при оформлении однодневных отгулов, что приводит к недопониманию, конфликтам и даже административным последствиям. Рассмотрим наиболее распространенные из них:

Устная договоренность без письменного оформления. Отсутствие заявления и приказа делает ваш отгул неофициальным, что может быть расценено как прогул Самовольный уход в отгул без согласования. Даже при наличии заявления, отгул должен быть одобрен руководством Неправильное указание основания. Например, запрос отгула "по семейным обстоятельствам" без указания ст. 128 ТК РФ или запрос дня отдыха за сверхурочную работу без документального подтверждения факта переработки Несвоевременная подача заявления. Оформление "задним числом" может быть отклонено Отсутствие подтверждающих документов, когда они необходимы (справка о сдаче крови, свидетельство о смерти родственника и т.д.) Игнорирование внутренних правил компании. Многие организации имеют собственные процедуры оформления отгулов, которые нужно соблюдать

Особо стоит отметить ситуации, когда сотрудники пытаются обойти официальное оформление отгула через "договоренности" с коллегами о замене или отметке в системе учета рабочего времени. Такие манипуляции могут привести к серьезным дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения за прогул ??.

Примечательно, что по данным опросов HR-специалистов, около 40% всех конфликтных ситуаций, связанных с отгулами, происходят из-за неправильного оформления документов или несоблюдения установленных процедур.

Чтобы избежать проблем:

Изучите внутренние положения вашей компании, касающиеся предоставления отгулов

Всегда оформляйте отгулы письменно, даже если в компании приняты неформальные договоренности

Сохраняйте копии заявлений с отметкой о принятии или подтверждение отправки по электронной почте

При возникновении экстренной ситуации, требующей немедленного отгула, позаботьтесь о том, чтобы проинформировать руководство любым доступным способом и оформить документы при первой возможности