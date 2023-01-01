Как попроситься на работу к бывшему начальнику: 5 тактик успеха

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессионалы, рассматривающие возможность возвращения к бывшим работодателям.

Люди, заинтересованные в карьерном роста и развитии своих навыков в HR и переговорах.

Специалисты, которым важно знать, как правильно справляться с деликатными вопросами трудовых отношений. Возвращение к бывшему начальнику может казаться неловким шагом, но иногда это самое разумное карьерное решение. Знакомая среда, понятные процессы и уже налаженные отношения с коллективом — весомые преимущества. По данным исследований LinkedIn, до 15% сотрудников возвращаются к прежним работодателям в течение 5 лет после ухода. Но как сделать это грамотно, без ущерба для репутации? Как увеличить шансы на положительный ответ? Давайте разберем пять проверенных тактик, которые помогут вам вернуться с достоинством ??

Возвращение к прежнему работодателю перестало быть чем-то экстраординарным. В HR-кругах даже появился специальный термин для таких сотрудников — «бумеранги». По данным Workforce Institute, 15% американских работников возвращаются к бывшим работодателям, а 40% готовы рассмотреть такую возможность при подходящих условиях.

Почему это происходит? Причины разнообразны:

Новая работа не оправдала ожиданий (76% «бумерангов» по данным исследований)

Изменились личные обстоятельства (58%)

Появилась ностальгия по корпоративной культуре прежней компании (42%)

Возникли новые карьерные возможности в старой компании (38%)

При этом 76% HR-менеджеров признают, что охотнее нанимают бывших сотрудников, чем новичков. Почему? Такие сотрудники:

Знакомы с корпоративной культурой и процессами

Требуют меньше времени на адаптацию

Демонстрируют лояльность, выбирая возвращение

Привносят новый опыт и свежий взгляд

Однако возвращение требует деликатного подхода. Нельзя просто написать бывшему боссу: «Возьмите меня обратно». Успешное воссоединение с прежним работодателем — это стратегический процесс, включающий несколько тактических шагов. Рассмотрим их детально. ??

Тактика 1: Восстановление связи после увольнения

Первый шаг к возвращению — восстановление контакта с бывшим руководителем. Особенно важно, если вы ушли не на самой позитивной ноте или прошло значительное время после увольнения.

Марина Соколова, карьерный консультант Мой клиент Алексей ушел из IT-компании после конфликта с руководством отдела. Через полгода он понял, что новое место работы не соответствует его ожиданиям, а в прежней компании открылась привлекательная вакансия. Первым делом мы решили восстановить контакт с бывшим начальником. Алексей отправил ему персональное сообщение в профессиональной сети: «Дмитрий, здравствуйте! Надеюсь, у вас все хорошо. Заметил интересную статью о технологии, которую мы обсуждали в прошлом году — подумал, что вам будет полезно». Через несколько дней завязалась непринужденная переписка. Только после третьего обмена сообщениями Алексей упомянул, что заметил открытую позицию и размышляет о возвращении. Ключом к успеху стало то, что он сначала восстановил человеческий контакт, а уже потом заговорил о работе. Дмитрий оценил такой подход и пригласил Алексея на неформальный обед, после которого последовало формальное интервью и предложение о работе.

Процесс восстановления связи можно разделить на несколько этапов:

Этап Действия Чего избегать Начальный контакт Отправка ненавязчивого профессионального сообщения; комментарий в соцсети; поздравление с успехом компании Сразу просить о работе; упоминать проблемы на текущей работе Поддержание связи Обмен профессиональной информацией; приглашение на отраслевое мероприятие; предложение встретиться за кофе Навязчивость; слишком частые сообщения; личные вопросы Подготовка почвы Упоминание о своих профессиональных достижениях; выражение интереса к новостям компании Критика нынешнего работодателя; жалобы на карьерные трудности Прощупывание интереса Ненавязчивый вопрос о возможных открытых позициях; упоминание, что рассматриваете новые возможности Прямое давление; установка дедлайнов; манипуляции

Важно учитывать временной фактор. Идеальный интервал между первым контактом и разговором о возвращении зависит от обстоятельств вашего ухода:

Дружественное расставание — минимум 2-3 обмена сообщениями или 1-2 недели

Нейтральное расставание — 3-4 недели общения, минимум 5-6 контактов

Напряженное расставание — не менее 1-2 месяцев восстановления отношений

Помните, что восстановление связи должно выглядеть естественно. Лучше отправить статью, которая действительно будет интересна вашему бывшему руководителю, чем очевидно отыгрывать сценарий "случайного" контакта. Подлинность намерений чувствуется даже через электронное общение. ??

Тактика 2: Подготовка убедительных причин возвращения

Когда контакт восстановлен, следующий критический шаг — подготовка убедительного обоснования вашего возвращения. Недостаточно просто захотеть вернуться — вы должны объяснить, почему это взаимовыгодное решение.

Ваша аргументация должна строиться вокруг трех ключевых компонентов:

Что вы приобрели во время отсутствия (новые навыки, опыт, перспективы)

во время отсутствия (новые навыки, опыт, перспективы) Почему вы хотите вернуться (искренние, позитивные причины)

(искренние, позитивные причины) Какую ценность вы принесете компании (конкретные примеры и предложения)

Вот пример эффективной структуры аргументации:

Компонент Слабый пример Сильный пример Приобретенный опыт "Я многому научился в другой компании" "За последний год я возглавил внедрение CRM-системы, оптимизировавшей процесс продаж на 27%, и освоил методологию Agile" Причина возвращения "На новом месте не сложилось" "Я осознал, что корпоративные ценности и инновационный подход вашей компании наиболее соответствуют моим профессиональным целям" Предлагаемая ценность "Я хорошо знаю компанию и быстро включусь в работу" "Сочетание моего знания внутренних процессов компании и приобретенного опыта автоматизации позволит мне сразу же начать оптимизацию отдела, над которой команда работает последние месяцы"

При подготовке причин возвращения учитывайте и психологические аспекты. По исследованиям Harvard Business Review, руководители наиболее позитивно воспринимают возвращение сотрудников, когда:

Сотрудник признает ценность прежнего опыта в компании (повышает чувство признательности)

Уход был связан с объективными причинами, а не с негативом в адрес компании (снижает опасения повторения ситуации)

За время отсутствия была достигнута конкретная цель (демонстрирует целеустремленность)

Возвращение связано с осознанным выбором, а не с отчаянием (повышает мотивационную оценку)

Алексей Волков, руководитель отдела рекрутинга Наиболее убедительный случай возвращения сотрудника в моей практике произошел с Еленой, маркетологом, покинувшей нас ради работы в крупном международном агентстве. Через полтора года она связалась со мной по поводу открывшейся у нас позиции руководителя digital-направления. Во время встречи Елена представила структурированную презентацию о том, как ее опыт в международном агентстве может помочь нашей компании. Она не просто говорила, что хочет вернуться — она провела анализ нашего текущего digital-присутствия, выявила области для улучшения и предложила конкретный план действий на первые 90 дней. Особенно меня впечатлило то, что она связала свой уход с конкретной целью профессионального роста: "Я ушла, чтобы погрузиться в международные практики digital-маркетинга. Теперь, получив этот опыт, я вижу огромные возможности для его применения здесь, в компании, которая дала мне старт в карьере". Эта формулировка полностью меняла восприятие ситуации: не "я сделала ошибку, уйдя от вас", а "я стратегически расширила свой опыт и теперь возвращаюсь как более ценный специалист". Мы наняли ее, и через шесть месяцев конверсия наших digital-каналов выросла на 34%.

Формулируя причины возвращения, важно также учитывать, что говорить, а о чем лучше умолчать:

Говорить: о приобретенных навыках, о ценности корпоративной культуры прежней компании, о желании применить новый опыт в знакомой среде

о приобретенных навыках, о ценности корпоративной культуры прежней компании, о желании применить новый опыт в знакомой среде Умолчать: о разочаровании в новом работодателе, о финансовых трудностях, о конфликтах на текущем месте работы

Ваши причины возвращения должны демонстрировать не столько ваше желание вернуться, сколько ценность, которую компания получит от вашего возвращения. Сделайте акцент на будущем, а не на прошлом. ??

Тактика 3: Правильный формат обращения к бывшему боссу

Когда связь восстановлена и аргументы подготовлены, наступает решающий момент — непосредственное обращение с просьбой о возвращении. Формат этого обращения может существенно повлиять на ваши шансы получить положительный ответ.

Выбор канала коммуникации зависит от нескольких факторов:

Характера ваших отношений с бывшим руководителем

Принятых в компании способов коммуникации

Серьезности позиции, на которую вы претендуете

Времени, прошедшего с момента увольнения

Рассмотрим основные варианты и их особенности:

Формат Когда использовать Преимущества Недостатки Личная встреча Дружественные отношения; сложная позиция; необходимость детального обсуждения Возможность считывать невербальные сигналы; демонстрация серьезности намерений; гибкость в обсуждении Риск застать врасплох; сложнее организовать; требует немедленной реакции Видеозвонок Географическая удаленность; полуформальные отношения Личный контакт без необходимости встречи; возможность показать презентационные материалы Технические проблемы; менее личный контакт, чем при встрече Письмо по email Формальная среда; необходимость предоставить детальную информацию Возможность тщательно проработать сообщение; документирование обращения; удобно для получателя Отсутствие немедленной обратной связи; риск неправильной интерпретации тона Телефонный звонок Средняя степень близости; необходимость быстрой реакции Персонализированное общение; возможность оперативно ответить на вопросы Может восприниматься как внезапное вторжение; сложнее структурировать разговор

Независимо от выбранного формата, ваше обращение должно включать следующие элементы:

Позитивное вступление — напоминание о вашей общей истории и благодарность за прежний опыт Краткое объяснение вашей текущей ситуации и причин обращения Конкретное предложение — на какую позицию вы претендуете или какую ценность можете принести Демонстрация новых навыков или опыта, приобретенных после ухода Четкое выражение интереса к возвращению и готовность обсудить детали Уважительное завершение с предложением следующего шага

Пример структуры email-обращения:

Тема: Предложение сотрудничества — [Ваше имя] Добрый день, [Имя руководителя]! Надеюсь, у Вас все хорошо. С удовольствием вспоминаю наше сотрудничество в проекте [название] и те ценные навыки, которые я приобрел(а) под Вашим руководством. За [период] после ухода из [компания] я существенно расширил(а) свой профессиональный опыт в области [специализация]. В частности, [1-2 конкретных достижения с цифрами]. Недавно я узнал(а) о [вакансии/направлении развития] в вашей компании и вижу, как мой обновленный набор навыков может принести существенную пользу в решении [конкретная задача/проблема компании]. Я был(а) бы признателен(на) за возможность обсудить потенциальное сотрудничество. Возможно, Вы могли бы уделить 20-30 минут для встречи на следующей неделе? С уважением, [Ваше имя] [Контактная информация]

При выборе времени для обращения учитывайте рабочий цикл компании и потенциальную загруженность вашего бывшего руководителя. Избегайте периодов годовой отчетности, запуска крупных проектов или организационных изменений — в такие моменты даже самые лояльные руководители могут не найти времени для обсуждения вашего возвращения.

Если вы выбираете личную встречу, предложите несколько вариантов времени и места, демонстрируя гибкость. Для email-обращения выбирайте начало рабочей недели, когда люди обычно более открыты новым предложениям.

И наконец, важный психологический момент: обращаясь к бывшему руководителю, сохраняйте баланс между уверенностью и уважением. Вы не просите одолжения — вы предлагаете взаимовыгодное сотрудничество. Но одновременно вы признаете авторитет руководителя и иерархию отношений. ??

Тактика 4: Что делать, если получен предварительный отказ

Получение отказа — неприятный, но возможный сценарий. Однако предварительный отказ не всегда означает окончательное "нет". По статистике, 30% руководителей, изначально отказавших бывшим сотрудникам, меняют свое решение при правильном подходе к дальнейшей коммуникации.

Первый и самый важный шаг при получении отказа — правильно его принять. Ваша реакция может стать ключевым фактором, определяющим будущие возможности:

Выразите благодарность за рассмотрение вашего предложения

Сохраняйте профессионализм независимо от эмоций

Не спорьте и не пытайтесь немедленно переубедить

Выразите понимание позиции руководителя

После получения отказа можно использовать несколько стратегий, чтобы сохранить возможность возвращения в будущем:

Уточнение причин отказа — попросите конструктивную обратную связь о том, что повлияло на решение Предложение альтернативы — рассмотрите другие позиции, форматы сотрудничества или временные рамки Создание "мостика" в будущее — оставьте дверь открытой для дальнейшего обсуждения Работа над устранением возражений — составьте план по развитию навыков или устранению других причин отказа

Рассмотрим возможные типы отказов и стратегии реагирования:

Тип отказа Пример формулировки Стратегия реагирования Временный "Сейчас у нас нет подходящих позиций" Предложите оставаться на связи и уведомлять вас о будущих возможностях; периодически напоминайте о себе Навыковый "Вам не хватает опыта в..." Разработайте план получения необходимых навыков; предложите пробный проект Структурный "После вашего ухода структура отдела изменилась" Изучите новую структуру и предложите, как можете вписаться; рассмотрите смежные отделы Доверительный "Мы опасаемся повторения ситуации ухода" Предложите испытательный срок; объясните, как изменились обстоятельства, приведшие к уходу

Пример эффективного ответа на отказ:

Благодарю за откровенную обратную связь, Анна Сергеевна. Я полностью понимаю ваши опасения относительно моего опыта в управлении международными проектами. Позвольте предложить следующее: в течение ближайших 3 месяцев я планирую пройти сертификацию по международному проектному управлению и параллельно буду работать над волонтерским международным проектом. Могу ли я связаться с вами в конце квартала, чтобы обсудить, как эти дополнительные квалификации могут соответствовать потребностям компании? Я действительно ценю наше профессиональное общение и был бы рад возможности снова работать с вашей командой, когда возникнет подходящая возможность.

Важно понимать, что возвращение может быть процессом, а не единичным событием. После отказа не прерывайте профессиональный контакт с бывшим руководителем:

Поддерживайте периодическое общение (раз в 1-3 месяца)

Делитесь профессиональными достижениями и новыми навыками

Предлагайте помощь или полезную информацию

Сохраняйте контакты с бывшими коллегами, которые могут стать вашими союзниками

Статистика показывает, что 40% случаев успешного возвращения в компанию происходит не с первой попытки. Ключ к успеху — стратегическое терпение и постоянная работа над своей профессиональной ценностью. ???

Тактика 5: Переговоры об условиях возвращения

Когда предварительное согласие получено, наступает важный этап переговоров об условиях. Многие допускают ошибку, считая, что возвращаясь, они должны принимать любые предложенные условия. Однако исследования показывают, что 65% "бумерангов" возвращаются на более высокие позиции или с улучшенными условиями.

При обсуждении условий важно учитывать следующие аспекты:

Компенсация (базовая зарплата, бонусы, льготы)

Должность и должностные обязанности

Гибкость рабочего графика и возможности удаленной работы

Перспективы карьерного роста

Период пересмотра результатов работы

Исследование LinkedIn показывает, что "бумеранги" получают в среднем на 25% больше, чем получали на момент ухода из компании. Это связано с несколькими факторами:

Повышение рыночной стоимости за счет нового опыта

Снижение рисков найма для работодателя

Меньшие затраты на адаптацию по сравнению с новыми сотрудниками

При ведении переговоров используйте следующие принципы:

Подготовьте рыночные данные о компенсациях для вашей позиции и уровня опыта Сфокусируйтесь на ценности, которую вы принесете, а не на личных потребностях Предложите измеримые показатели успеха для оценки вашей работы Будьте гибкими в отношении отдельных компонентов общего пакета Обсудите план развития в компании на ближайшие 1-2 года

Пример структурирования запроса по компенсации:

"Учитывая мой предыдущий опыт в компании и новые навыки, приобретенные за последний год (управление командой из 8 человек, увеличение продаж на 37%), я рассчитываю на компенсационный пакет в диапазоне X-Y. Это соответствует рыночным показателям для специалистов моего уровня и отражает дополнительную ценность, которую я могу немедленно принести, благодаря знанию внутренних процессов компании."

Важно также обсудить "административные" аспекты возвращения:

Статус трудового стажа — будет ли учитываться предыдущий период работы

Особенности повторной адаптации и знакомства с изменениями

Коммуникация о вашем возвращении внутри команды

План первых 30-60-90 дней после возвращения

Помните, что успешные переговоры основаны на взаимной выгоде. Формулируйте свои запросы с позиции "win-win" — как улучшенные условия помогут вам принести больше пользы компании. ??