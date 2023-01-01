Как получить статус самозанятого лица в Москве: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Фрилансеры и самозанятые, работающие в Москве

Люди, рассматривающие возможность легализации своей подработки

Крупные и малые предприниматели, заинтересованные в упрощении налоговой отчетности Перевести свою подработку на легальные рельсы в Москве стало проще, чем когда-либо! Статус самозанятого — это не просто модный тренд, а реальная возможность выйти из тени и при этом платить минимальные налоги. В 2025 году процедура регистрации занимает всего 10 минут, а налоговые ставки остаются одними из самых привлекательных в мире. Раскрою все карты — от регистрации через смартфон до правильного учёта доходов, чтобы вы могли сосредоточиться на работе, а не на бюрократии. 🚀

Самозанятый в Москве: преимущества нового налогового режима

Налоговый режим для самозанятых — настоящая находка для фрилансеров и предпринимателей с небольшим оборотом в Москве. Главная фишка НПД (налога на профессиональный доход) — это предельная простота и низкие ставки. Судите сами — 4% при работе с физлицами и 6% при сотрудничестве с компаниями и ИП. По сравнению с НДФЛ в 13% разница более чем ощутимая! 💰

Что выделяет самозанятость среди других налоговых режимов:

Нулевая отчётность — никаких деклараций и бумажной волокиты

Отсутствие обязательных страховых взносов (в отличие от ИП)

Возможность совмещать с основной работой по трудовому договору

Налоговый вычет 10 000 рублей при старте

Легальность для работы с крупными компаниями, требующими официального оформления

Московские самозанятые получают дополнительные преимущества — доступ к специальным программам поддержки от столичного правительства, бесплатные консультации в центрах «Мой бизнес» и возможность участия в государственных закупках. В 2025 году Москва усилила поддержку — появились льготные кредиты и гранты специально для развития бизнеса самозанятых.

Налоговый режим Ставка налога Отчётность Обязательные взносы Самозанятость (НПД) 4% (физлица) / 6% (бизнес) Не требуется Нет ИП на УСН 6% 6% от дохода Ежегодная декларация От 45 842 ₽ (фикс. в 2025) Трудовой договор 13% НДФЛ Ведёт работодатель 30% платит работодатель

Алексей Морозов, налоговый консультант Год назад ко мне обратился Виктор — профессиональный фотограф, который работал без оформления и боялся "светить" свои доходы. Каждый раз получая оплату от клиентов, он нервничал — вдруг банк заблокирует счёт? Мы зарегистрировали его как самозанятого прямо на консультации, всего за 7 минут. За первый год легальной работы Виктор заплатил налогов меньше, чем ожидал — около 40 000 рублей при доходе почти в миллион. Но главное — он перестал бояться принимать оплату официально и получил возможность работать с крупными компаниями, которые раньше отказывались от сотрудничества без документов. Его доход вырос на 30%, а стоимость услуг он даже не повышал!

Критерии и ограничения для получения статуса самозанятого

Прежде чем регистрироваться самозанятым в Москве, обязательно проверьте, подходит ли вам этот режим. Не все виды бизнеса можно вести как самозанятый, и существуют ограничения, которые могут стать неприятным сюрпризом позже. 🧐

Основные требования для регистрации:

Гражданство РФ или стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия)

Доход не более 2,4 млн рублей в год

Отсутствие наёмных работников по трудовым договорам

Деятельность не запрещена для самозанятых

К запрещённым для самозанятых видам деятельности относятся:

Перепродажа товаров (кроме товаров собственного изготовления)

Реализация подакцизных товаров (алкоголь, табак и т.д.)

Добыча и продажа полезных ископаемых

Доставка для других компаний с применением их кассовых аппаратов

Деятельность в интересах другого лица по агентским, комиссионным договорам

Услуги по доставке, если используется касса компании-заказчика

Особое внимание уделите взаимоотношениям с бывшими работодателями. Если вы уволились менее 2 лет назад, то не можете работать с этой компанией как самозанятый — налоговая расценит это как схему ухода от налогов и может доначислить НДФЛ и взносы.

Разрешено самозанятым Запрещено самозанятым Репетиторство и обучение Продажа алкогольной продукции Программирование и веб-разработка Перепродажа чужих товаров Дизайн и оформление Работа через агентский договор Консультирование Работа с бывшим работодателем (менее 2 лет) Ремонт и строительство Оказание услуг гос. и муниципальным органам Производство и продажа товаров собственного изготовления Деятельность с наёмными работниками

Регистрация через приложение "Мой налог": подробный алгоритм

Стать самозанятым в Москве можно буквально за 10 минут, не выходя из дома. Всё что нужно — смартфон и несколько документов. Процесс настолько прост, что справится даже тот, кто далёк от бюрократических процедур. 📱

Вот пошаговая инструкция для регистрации:

Подготовьте документы: паспорт РФ и хорошее фото лица (для идентификации) Скачайте приложение "Мой налог" из App Store или Google Play Выберите способ регистрации: Через учётную запись на Госуслугах (самый быстрый способ)

По ИНН и паспорту

По фотографии паспорта и селфи Следуйте подсказкам приложения: сфотографируйте паспорт или авторизуйтесь через Госуслуги Укажите регион — Москва Создайте PIN-код для доступа к приложению Дождитесь уведомления о успешной регистрации (приходит обычно моментально)

Для москвичей существуют также альтернативные способы регистрации:

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

Через приложение любого банка, поддерживающего интеграцию с системой самозанятых (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и др.)

Лично в любом налоговом центре "Мои документы" (требуется паспорт и ИНН)

После регистрации вы сразу получаете доступ к полному функционалу приложения: можно выставлять чеки клиентам, отслеживать доходы и уплачивать налоги. Регистрация действительно становится без бюрократии — отпечатанных документов с подписями, печатями и многократными походами в налоговую службу. 🎉

Марина Соколова, бухгалтер-консультант Я помогала своей клиентке Екатерине, мастеру маникюра, зарегистрироваться как самозанятой. Она панически боялась любых взаимодействий с государственными органами и была уверена, что регистрация займёт недели. Мы встретились в кафе, и я показала ей весь процесс на своём телефоне. Сначала Екатерина скептически наблюдала, как я скачиваю приложение. "Неужели это всё?" — спросила она, когда через 8 минут на экране появилось подтверждение о регистрации. В тот же день она оформила первый официальный чек своей клиентке прямо из салона. Через месяц Екатерина призналась, что самозанятость дала ей возможность размещать рекламу в крупных сообществах, где требовали подтверждение легального статуса, и это привлекло новых клиентов.

Налоговые обязательства и финансовая отчетность самозанятых

Одно из главных преимуществ статуса самозанятого — максимально упрощённая система налогообложения и отчётности. В отличие от ИП, вам не придётся разбираться в сложных формах деклараций или нанимать бухгалтера. Система построена так, чтобы вы могли сосредоточиться на работе, а не на бумагах. 📊

Основные налоговые обязательства самозанятого:

Ставка 4% — при работе с физическими лицами

— при работе с физическими лицами Ставка 6% — при работе с ИП и юридическими лицами

— при работе с ИП и юридическими лицами Налог рассчитывается автоматически в приложении "Мой налог"

Налоговый период — календарный месяц

Срок уплаты налога — до 25 числа следующего месяца

При регистрации предоставляется налоговый вычет 10 000 рублей (снижает ставку до 3% и 4% соответственно)

Главная обязанность самозанятого — формировать чеки при получении оплаты. Это делается через приложение "Мой налог" буквально в несколько кликов:

Выбираете "Новый чек" в приложении Указываете сумму дохода Выбираете тип клиента (физлицо или компания/ИП) Указываете название услуги или товара Отправляете чек клиенту (по SMS, email, QR-код или распечатываете)

Система сама учитывает все чеки и в конце месяца рассчитывает сумму налога. Вам приходит уведомление о необходимости платежа, который можно совершить прямо в приложении с привязанной банковской карты или через систему быстрых платежей. Отдельных отчётов сдавать не нужно — вся информация уже есть в налоговой! 🙌

Отдельно стоит отметить возможность добровольных взносов в пенсионный фонд. Самозанятость не предусматривает обязательных отчислений на пенсию, но вы можете делать их самостоятельно через приложение "Мой налог" или на сайте ФНС.

Частые ошибки при оформлении и способы их избежать

Даже при кажущейся простоте регистрации и ведения деятельности самозанятые часто допускают ошибки, которые могут привести к доначислению налогов или даже блокировке счетов. Рассмотрим самые распространённые проблемы и способы их избежать. ⚠️

Ошибка №1: Неправильное определение статуса клиента Многие самозанятые выбивают чеки физическим лицам при работе с компаниями, чтобы платить 4% вместо 6%. Налоговая легко выявляет такие нарушения при сопоставлении данных. Всегда уточняйте, от кого фактически поступает оплата, и правильно отмечайте статус в чеке.

Ошибка №2: Работа с бывшим работодателем Если вы уволились менее 2 лет назад, и теперь оказываете услуги как самозанятый той же компании — это прямое нарушение. Налоговая расценит это как схему уклонения от налогов и доначислит НДФЛ плюс взносы. Дождитесь истечения 2-летнего срока или работайте с другими компаниями.

Ошибка №3: Невыдача чеков или выдача чеков задним числом Формирование чека — это не просто формальность, а обязанность самозанятого. Чек нужно выбить в момент получения оплаты, а не в конце месяца или года. Приложение фиксирует дату и время формирования чека, и несоответствие с датой поступления денег может вызвать вопросы.

Ошибка №4: Превышение лимита дохода Если ваш доход превысит 2,4 млн рублей в год, вы автоматически потеряете статус самозанятого. Отслеживайте свой оборот в приложении, и если приближаетесь к лимиту, рассмотрите возможность перехода на другие налоговые режимы (например, УСН для ИП).

Ошибка №5: Занятие запрещёнными видами деятельности Перепродажа товаров — самая частая ошибка. Многие самозанятые не знают, что можно продавать только товары собственного производства. Перепродажа закупленных товаров недопустима для самозанятых и может привести к доначислению налогов.

Как избежать проблем:

Изучите ограничения по видам деятельности для самозанятых перед регистрацией

Всегда выбивайте чеки сразу после получения оплаты

Правильно указывайте статус клиента (физлицо/юрлицо/ИП)

Ведите учёт доходов и следите за приближением к годовому лимиту

Для удобства настройте автоматические уведомления о необходимости оплаты налога

Сохраняйте доказательства оказания услуг (переписки, акты, договоры)