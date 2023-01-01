Как пишется ненормированный рабочий день – правила оформления по ТК

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

HR-специалисты и кадровики

Юристы и адвокаты, работающие в области трудового права

Работодатели и руководители компаний, заинтересованные в правильном оформлении трудовых документов Казалось бы, что может быть сложного в написании словосочетания «ненормированный рабочий день»? Однако ежегодно тысячи трудовых договоров, приказов и локальных актов оформляются с орфографическими ошибками в этом термине, что приводит к серьезным юридическим последствиям. Неправильно оформленные документы могут быть признаны недействительными при трудовом споре, а компания рискует получить штраф при проверке инспекцией труда. Давайте разберемся, как правильно писать и оформлять этот особый режим работы, чтобы защитить интересы и работодателя, и сотрудника. 📝

Правильное написание термина «ненормированный рабочий день»

Согласно нормам русского языка и официальной терминологии Трудового кодекса РФ, правильное написание исследуемого термина — «ненормированный рабочий день». Это словосочетание пишется без дефисов, с одной буквой «н» в приставке «не-» и с двумя «н» в суффиксе прилагательного.

Разберем основные орфографические правила, которые определяют корректное написание:

Частица «не» с причастиями и отглагольными прилагательными пишется слитно, если слово не употребляется без «не» или имеет противопоставление с союзом «а».

Прилагательное «нормированный» образовано от глагола «нормировать» и в отрицательной форме пишется слитно — «ненормированный».

В суффиксе причастия/отглагольного прилагательного пишется две буквы «н» — «нормированный».

Словосочетание пишется в три отдельных слова без дефисов.

Чтобы не допускать ошибок при составлении документов, рекомендую обратиться к первоисточнику — статье 101 Трудового кодекса РФ, где этот термин используется в правильном написании.

Правильно Неправильно ненормированный рабочий день не нормированный рабочий день ненормированный рабочий день не-нормированный рабочий день ненормированный рабочий день ненормированый рабочий день ненормированный рабочий день ненормированный-рабочий день

Важно отметить, что все официальные документы должны соответствовать правилам деловой переписки и орфографическим нормам. Неправильное написание может привести к двусмысленности трактовки и, как следствие, к трудовым спорам.

Елена Воронцова, руководитель кадровой службы В моей практике был случай, когда компания проиграла судебный иск работнику именно из-за неправильного написания термина. В трудовом договоре режим был указан как «не нормированный рабочий день» (раздельно), тогда как в приказах об отпусках фигурировал «ненормированный рабочий день» (слитно). Суд посчитал, что компания не установила работнику официальный режим ненормированного дня согласно ТК РФ, и обязал выплатить сверхурочные за все переработки. Цена ошибки составила более 200 000 рублей. С тех пор я провожу регулярный аудит всех трудовых документов и проверяю каждую букву в подобных формулировках.

Юридическое определение ненормированного рабочего дня по ТК

Для правильного оформления документов необходимо чётко понимать юридическое значение термина «ненормированный рабочий день». Согласно статье 101 Трудового кодекса РФ, этот режим представляет собой особый порядок работы, при котором определённые сотрудники могут эпизодически привлекаться к выполнению трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени.

Ключевые юридические характеристики режима ненормированного рабочего дня: 🕒

Применяется только к определённым категориям работников, перечень которых устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Предполагает эпизодическое (а не систематическое) привлечение к работе сверх нормы.

Не является сверхурочной работой в юридическом смысле и не требует двойной оплаты.

Компенсируется только дополнительным отпуском (не менее 3 календарных дней).

Не отменяет действие общих норм о продолжительности рабочей недели.

Важно понимать различие между ненормированным рабочим днём и другими режимами работы:

Характеристика Ненормированный рабочий день Сверхурочная работа Гибкий рабочий график Правовая основа ст. 101 ТК РФ ст. 99 ТК РФ ст. 102 ТК РФ Компенсация Дополнительный отпуск Повышенная оплата Не предусмотрена Частота привлечения Эпизодически По необходимости с ограничениями Постоянно в рамках графика Необходимость согласия работника Не требуется (кроме запрещенных категорий) Требуется (с исключениями) Устанавливается по соглашению

При юридическом оформлении режима ненормированного рабочего дня следует учитывать, что существуют категории работников, которым нельзя устанавливать данный режим:

Работники, занятые неполное рабочее время (менее 8 часов в день).

Несовершеннолетние сотрудники (до 18 лет).

Беременные женщины.

Работники в период действия ученического договора.

Правильное юридическое толкование термина имеет решающее значение при составлении документов и защите интересов как работодателя, так и работника при возникновении трудовых споров.

Документальное оформление режима ненормированного дня

Корректное документальное оформление режима ненормированного рабочего дня требует соблюдения четкой последовательности действий и подготовки комплекта документов. Только при наличии полного пакета правильно составленных документов работодатель имеет право привлекать сотрудников к работе сверх нормальной продолжительности рабочего времени.

Алгоритм документального оформления режима ненормированного рабочего дня: 📋

Разработка и утверждение локального нормативного акта (положения) о ненормированном рабочем дне. Включение соответствующего пункта в правила внутреннего трудового распорядка. Составление перечня должностей с ненормированным рабочим днем. Внесение соответствующего условия в трудовой договор (или заключение дополнительного соглашения к трудовому договору). Издание приказа об установлении режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику. Ознакомление работника с локальными нормативными актами под подпись.

Обязательные пункты, которые должны содержаться в положении о ненормированном рабочем дне:

Полное определение термина «ненормированный рабочий день» со ссылкой на статью 101 ТК РФ.

Исчерпывающий перечень должностей, для которых устанавливается этот режим.

Условия и порядок привлечения к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

Порядок учета времени, фактически отработанного в условиях ненормированного рабочего дня.

Конкретная продолжительность дополнительного отпуска для каждой должности (не менее 3 календарных дней).

Михаил Степанов, адвокат по трудовому праву Компания-клиент обратилась ко мне после получения предписания от трудовой инспекции. В ходе проверки было выявлено, что режим ненормированного рабочего дня был установлен всем сотрудникам отдела продаж без исключения. При этом в перечне должностей с ненормированным днем указывалось просто «отдел продаж», без детализации конкретных должностей. В трудовых договорах формулировка звучала как «ненормированный день», без слова «рабочий». Инспекция признала незаконным привлечение сотрудников к работе сверх нормы и выписала штраф. Мы исправили ситуацию, разработав новое положение с четким перечнем должностей, внесли изменения в договоры с корректной формулировкой и заново ознакомили всех сотрудников с документами. При повторной проверке нарушений выявлено не было.

В трудовом договоре условие о ненормированном рабочем дне должно быть сформулировано предельно четко. Рекомендуемая формулировка:

"Работнику устанавливается режим ненормированного рабочего дня, в соответствии с которым он может эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени. За работу в режиме ненормированного рабочего дня Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью [количество] календарных дней."

Обратите внимание, что документальное оформление режима ненормированного рабочего дня должно проводиться до фактического привлечения сотрудника к работе сверх нормы. Постфактумное оформление документов может быть признано нарушением трудового законодательства. 📝

Компенсации за ненормированный рабочий день в документах

Трудовой кодекс РФ предусматривает единственный обязательный вид компенсации за работу в режиме ненормированного рабочего дня — предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Правильное документальное оформление этой компенсации имеет принципиальное значение для соблюдения трудового законодательства. 🏖️

Согласно статье 119 ТК РФ, минимальная продолжительность такого отпуска составляет 3 календарных дня. Верхний предел законодательно не ограничен и определяется работодателем самостоятельно в локальных нормативных актах.

Обязательные документы для оформления компенсаций за ненормированный рабочий день:

Положение о дополнительных отпусках или раздел в положении о ненормированном рабочем дне.

Пункт в трудовом договоре с указанием конкретной продолжительности дополнительного отпуска.

График отпусков с учетом дополнительных дней.

Приказ о предоставлении ежегодного основного и дополнительного отпуска.

Личная карточка работника (форма Т-2) с отметкой о дополнительном отпуске.

Помимо обязательной компенсации в виде дополнительного отпуска, работодатель вправе установить дополнительные виды компенсаций. Они должны быть закреплены в соответствующих документах:

Вид компенсации Документ для оформления Обязательность по ТК РФ Дополнительный отпуск Трудовой договор, Положение Обязательно (не менее 3 дней) Денежная надбавка Положение об оплате труда По усмотрению работодателя Дополнительные дни отдыха Коллективный договор По усмотрению работодателя Премии за интенсивность труда Положение о премировании По усмотрению работодателя

При оформлении приказа о предоставлении отпуска работнику с ненормированным рабочим днем следует использовать формулировку: «Предоставить [ФИО работника] ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью [X] календарных дней с [дата] по [дата] и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего дня продолжительностью [Y] календарных дней с [дата] по [дата]».

В случае если работник не использовал дополнительный отпуск, работодатель обязан:

Либо перенести неиспользованные дни на следующий рабочий год. Либо выплатить денежную компенсацию при увольнении. Либо заменить дополнительный отпуск денежной компенсацией по письменному заявлению работника (если это предусмотрено локальным нормативным актом организации).

Обращаю внимание, что замена дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день денежной компенсацией без увольнения возможна только при соблюдении требований статьи 126 ТК РФ и должна быть надлежащим образом оформлена документально.

Типичные ошибки при написании термина в деловых бумагах

Практика ведения кадрового делопроизводства показывает, что при оформлении режима ненормированного рабочего дня часто допускаются различные ошибки, которые могут привести к серьезным правовым последствиям. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать. ⚠️

Орфографические ошибки в написании термина: «не нормированный» (раздельно), «не-нормированный» (через дефис), «ненормированный» (с одной «н»), «ненормированый» (без второй «н»).

«не нормированный» (раздельно), «не-нормированный» (через дефис), «ненормированный» (с одной «н»), «ненормированый» (без второй «н»). Неполное написание термина: «ненормированный день» (без слова «рабочий»), «ненормированная работа», «ненормированное время».

«ненормированный день» (без слова «рабочий»), «ненормированная работа», «ненормированное время». Использование некорректных синонимов: «ненормированный график», «гибкий ненормированный режим», «продленный рабочий день».

«ненормированный график», «гибкий ненормированный режим», «продленный рабочий день». Создание собственных вариантов термина: «условно-ненормированный день», «частично ненормированный режим».

Помимо непосредственных ошибок в написании термина, часто встречаются серьезные концептуальные ошибки при оформлении документов:

Ошибка Возможные последствия Как исправить Установление режима всем сотрудникам подряд Признание незаконным, штрафы Составить конкретный перечень должностей Отсутствие компенсации в виде дополнительного отпуска Штрафы, иски от работников Установить минимум 3 дня отпуска Установление режима работникам с неполным рабочим временем Признание незаконным Исключить таких работников из перечня Использование режима для систематических переработок Переквалификация в сверхурочные Соблюдать принцип эпизодичности

Для минимизации рисков, связанных с неправильным оформлением режима ненормированного рабочего дня, рекомендую следующие меры:

Использовать в документах только формулировки из Трудового кодекса РФ. Проводить экспертизу локальных нормативных актов на соответствие законодательству. Регулярно обновлять знания кадровых специалистов в области трудового права. Внедрить систему многоступенчатой проверки кадровых документов перед их утверждением. Разработать шаблоны документов с корректными формулировками.

Обратите внимание, что в судебной практике существует тенденция к детальной проверке не только формы, но и содержания документов, регулирующих режим ненормированного рабочего дня. В случае выявления формальных ошибок в написании термина суд может признать, что фактически режим не был установлен, а значит, все переработки должны быть оплачены как сверхурочные.

Важно помнить, что грамматические или орфографические ошибки в деловой документации не просто снижают профессиональный имидж компании, но и создают юридические риски, вплоть до значительных финансовых потерь при трудовых спорах.