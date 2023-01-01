Как переводится "отдел кадров" на английский: HR-терминология

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты в области HR и управления персоналом

Работники международных компаний и партнёры, взаимодействующие с зарубежными коллегами

Люди, желающие улучшить свои навыки общения и переводов в профессиональной среде Профессиональное общение с зарубежными партнёрами требует точного владения HR-лексикой. Однако многие российские специалисты допускают критические ошибки при переводе базовых терминов, что приводит к недопониманию и репутационным издержкам. "Отдел кадров" — один из таких терминов, который нельзя просто дословно перевести. Разберём, какие англоязычные эквиваленты используются в современной международной бизнес-практике и как избежать типичных лингвистических ловушек при общении с западными коллегами. 🌍

Отдел кадров на английском языке: базовые термины

В англоязычной деловой среде понятие "отдел кадров" прошло значительную эволюцию. Прямой перевод "personnel department" хотя и встречается до сих пор, но считается устаревшим термином, отражающим административно-бюрократический подход к работе с сотрудниками. 📝

Современные эквиваленты для перевода "отдела кадров" на английский язык:

Human Resources Department (HR Department) – наиболее распространённый и универсальный термин

– наиболее распространённый и универсальный термин People Operations – используется в технологических компаниях, особенно в Silicon Valley

– используется в технологических компаниях, особенно в Silicon Valley People & Culture – отражает акцент на корпоративной культуре и развитии сотрудников

– отражает акцент на корпоративной культуре и развитии сотрудников Talent Management – подчёркивает стратегический подход к управлению талантами

– подчёркивает стратегический подход к управлению талантами Employee Experience – новейший термин, фокусирующийся на комплексном опыте сотрудника

Важно понимать разницу между этими терминами, поскольку они отражают разные подходы к управлению персоналом и различные корпоративные культуры.

Русский термин Английский эквивалент Контекст использования Отдел кадров Human Resources Department Универсальный, подходит для большинства бизнес-контекстов Кадровая служба HR Service Используется в контексте оказания услуг сотрудникам Служба персонала Personnel Service Встречается в государственных организациях и традиционных компаниях HR-отдел HR Department Современный термин, принятый в международном бизнесе

Обратите внимание, что при переводе необходимо учитывать не только лексический эквивалент, но и контекст использования термина. В формальной переписке с британскими компаниями уместнее использовать более традиционные термины, тогда как в общении с американскими технологическими стартапами предпочтительны современные варианты.

Эволюция HR-терминологии в международном бизнесе

Терминология в сфере управления персоналом претерпела значительные изменения за последние десятилетия, отражая эволюцию самого подхода к работе с сотрудниками. 🔄

Елена Соколова, руководитель международного HR-направления Когда я начинала карьеру в 2001 году, все ещё использовали термин "Personnel Management". На моём первом международном собеседовании я упорно говорила о своём опыте в "Personnel Department", пока интервьюер деликатно не заметил: "Вы имеете в виду HR?". Этот момент стал для меня поворотным. За следующие две недели я полностью обновила свой профессиональный словарь. На следующем интервью в международной компании я уже свободно оперировала современными терминами: employee engagement вместо staff satisfaction, talent acquisition вместо recruitment. Результат не заставил себя ждать – я получила позицию HR Business Partner в европейской компании с окладом на 40% выше предыдущего.

Эволюция терминологии в хронологическом порядке:

1950-1970 гг. – Personnel Administration/Personnel Department (Кадровое администрирование/Отдел кадров) 1970-1990 гг. – Personnel Management (Управление персоналом) 1990-2000 гг. – Human Resources Management (Управление человеческими ресурсами) 2000-2010 гг. – Strategic Human Resources (Стратегическое управление человеческими ресурсами) 2010-2020 гг. – People Operations/Talent Management (Операции с персоналом/Управление талантами) 2020-настоящее время – Employee Experience/People & Culture (Опыт сотрудника/Люди и культура)

Современная тенденция отражает переход от восприятия сотрудников как "ресурсов" к признанию их уникальными личностями с индивидуальными потребностями и стремлениями. Этот сдвиг парадигмы непосредственно отразился в терминологии.

Знание этой эволюции помогает не только выбрать актуальный термин при переводе, но и понять контекст его использования. Например, если в материалах компании вы видите термин "Personnel Department", это может указывать на консервативный подход к управлению персоналом или просто на отставание в обновлении корпоративной терминологии.

Функциональные области отдела кадров и их перевод

Современный HR-департамент включает различные функциональные направления, каждое из которых имеет свой специфический перевод на английский язык. Неправильное использование терминологии может привести к недопониманию при коммуникации с международными коллегами и партнёрами. 🔍

Функциональная область (RU) Перевод на английский Альтернативные варианты Подбор персонала Recruitment Talent Acquisition, Hiring Адаптация сотрудников Onboarding Employee Orientation, Integration Кадровый учёт Personnel Administration HR Administration, Employee Records Оценка персонала Performance Appraisal Performance Evaluation, Assessment Обучение и развитие Learning and Development (L&D) Training, Professional Development Мотивация и вознаграждение Compensation and Benefits (C&B) Rewards, Remuneration Корпоративная культура Corporate Culture Organizational Culture, Company Culture Кадровый резерв Talent Pool Succession Planning, High Potential Program

При переводе названий функциональных направлений важно учитывать нюансы:

Термин "HR Business Partner" не имеет прямого русского эквивалента и обычно не переводится, а транслитерируется как "HR-бизнес-партнёр"

"Talent Acquisition" подчёркивает стратегический характер найма и используется чаще, чем просто "Recruitment", в контексте привлечения высококвалифицированных специалистов

"Employee Relations" (отношения с сотрудниками) в американских компаниях часто включает функции, связанные с трудовыми спорами и конфликтами, что в российской практике может относиться к разным отделам

"Wellbeing" (благополучие) – относительно новое направление, включающее заботу о физическом и психологическом здоровье сотрудников

Примечательно, что ряд англоязычных терминов активно входит в русскоязычный профессиональный жаргон без перевода: performance review, engagement, retention, diversity and inclusion. Это создаёт своеобразный "профессиональный пиджин" в HR-сообществе России.

Андрей Карпов, международный HR-консультант Работая над проектом по унификации HR-процессов в российском филиале международной корпорации, я столкнулся с серьёзной проблемой различия в понимании терминов. Российский "отдел кадров" занимался исключительно документооборотом, в то время как западные коллеги под термином "HR Department" подразумевали стратегическую функцию развития талантов. Пришлось создать полноценный глоссарий HR-терминов на двух языках с подробным описанием функций каждого направления. Это заняло почти месяц, но полностью оправдало себя: количество недопониманий в кросс-культурной коммуникации сократилось на 78%. Более того, российские специалисты почувствовали себя частью единой глобальной команды, используя общий профессиональный язык.

В контексте международных компаний важно также учитывать региональные различия: британский, американский и австралийский варианты английского могут использовать разные термины для одних и тех же функций. Например, "payroll" в США обычно относится к расчёту заработной платы, тогда как в Великобритании чаще используется термин "wages and salaries".

Документы отдела кадров: англоязычные эквиваленты

Корректный перевод кадровой документации – критически важный аспект международного бизнеса. Ошибки в переводе могут привести к юридическим проблемам и недопониманию между партнерами. Рассмотрим основные документы и их англоязычные эквиваленты. 📄

Ключевые кадровые документы и их перевод:

Трудовой договор – Employment Contract (US) / Employment Agreement (UK)

– Employment Contract (US) / Employment Agreement (UK) Трудовая книжка – Employment Record Book (требует пояснений, так как прямого аналога в западной практике нет)

– Employment Record Book (требует пояснений, так как прямого аналога в западной практике нет) Приказ о приёме на работу – Hiring Order / Employment Order

– Hiring Order / Employment Order Личная карточка работника – Employee Personal Record / Personnel Card

– Employee Personal Record / Personnel Card Штатное расписание – Staffing Table / Staff Schedule / Organization Chart with Positions

– Staffing Table / Staff Schedule / Organization Chart with Positions Должностная инструкция – Job Description / Position Description

– Job Description / Position Description График отпусков – Vacation Schedule / Leave Schedule

– Vacation Schedule / Leave Schedule Табель учёта рабочего времени – Time Sheet / Attendance Record

– Time Sheet / Attendance Record Заявление об увольнении – Resignation Letter / Notice of Resignation

Важно отметить, что некоторые российские кадровые документы не имеют прямых аналогов в западной практике. Например, "трудовая книжка" представляет сложность для перевода, так как подобный документ не используется в большинстве западных стран. В таких случаях полезно дополнять перевод кратким пояснением функции документа.

При переводе названий документов следует учитывать различия между американским и британским английским:

Документ (RU) Американский английский (US) Британский английский (UK) Резюме Resume CV (Curriculum Vitae) Свидетельство об образовании Diploma / Degree Certificate Educational Certificate / Degree Certificate Справка о доходах Income Statement Earnings Certificate Трудовой договор Employment Contract Contract of Employment Испытательный срок Probation Period Probationary Period

При работе с международной документацией рекомендуется использовать юридически выверенные шаблоны и консультироваться со специалистами, имеющими опыт в международном трудовом праве. Термины должны соответствовать не только языковым нормам, но и правовым реалиям соответствующей страны.

Для эффективной работы с кадровой документацией на английском языке полезно составить двуязычный глоссарий наиболее часто используемых терминов и выражений. Это особенно важно для специалистов, регулярно взаимодействующих с иностранными партнёрами или работающих в международных компаниях.

HR-жаргон: современная терминология кадровой службы

В профессиональной HR-среде сформировался специфический жаргон, знание которого необходимо для полноценной коммуникации в международном бизнес-контексте. Владение этой терминологией становится своеобразным пропуском в профессиональное сообщество и важным фактором при трудоустройстве в международные компании. 🔤

Современные HR-специалисты активно используют следующие термины:

Talent pipeline – "трубопровод талантов", система постоянного привлечения потенциальных кандидатов

– "трубопровод талантов", система постоянного привлечения потенциальных кандидатов Culture fit/add – соответствие/дополнение корпоративной культуры (кандидатом)

– соответствие/дополнение корпоративной культуры (кандидатом) Employee value proposition (EVP) – ценностное предложение для сотрудника

– ценностное предложение для сотрудника Ghosting – "призрачное поведение", когда кандидат пропадает без объяснений

– "призрачное поведение", когда кандидат пропадает без объяснений Burnout – профессиональное выгорание

– профессиональное выгорание Quiet quitting – "тихое увольнение", когда сотрудник формально остаётся на работе, но минимизирует усилия

– "тихое увольнение", когда сотрудник формально остаётся на работе, но минимизирует усилия Great resignation – "великое увольнение", массовый тренд на смену работы

– "великое увольнение", массовый тренд на смену работы Upskilling/reskilling – повышение квалификации/переквалификация

– повышение квалификации/переквалификация Boomerang employee – "сотрудник-бумеранг", вернувшийся в компанию после увольнения

Интересно, что многие из этих терминов вообще не переводятся на русский язык и используются в оригинальном виде даже в русскоязычной коммуникации. Это создаёт определённый барьер для новичков в сфере HR, но одновременно служит маркером принадлежности к профессиональному сообществу.

Особое место занимают аббревиатуры, без понимания которых сложно ориентироваться в профессиональной литературе и коммуникации:

KPI – Key Performance Indicator (ключевой показатель эффективности)

– Key Performance Indicator (ключевой показатель эффективности) OKR – Objectives and Key Results (цели и ключевые результаты)

– Objectives and Key Results (цели и ключевые результаты) DEIB – Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (разнообразие, равенство, инклюзивность и принадлежность)

– Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (разнообразие, равенство, инклюзивность и принадлежность) HRIS – Human Resources Information System (информационная система управления персоналом)

– Human Resources Information System (информационная система управления персоналом) ATS – Applicant Tracking System (система отслеживания кандидатов)

– Applicant Tracking System (система отслеживания кандидатов) LMS – Learning Management System (система управления обучением)

– Learning Management System (система управления обучением) HRBP – HR Business Partner (HR-бизнес-партнер)

– HR Business Partner (HR-бизнес-партнер) WFH/WFA – Work From Home/Work From Anywhere (работа из дома/работа откуда угодно)

Освоение HR-жаргона происходит не только через изучение специализированной литературы, но и через погружение в профессиональную среду: участие в международных конференциях, вебинарах, профессиональных сообществах. Важно следить за новыми трендами, так как HR-терминология постоянно эволюционирует, отражая изменения в подходах к управлению персоналом.

Кроме того, некоторые термины активно мигрируют из смежных областей: психологии, менеджмента, IT. Например, термины "agile HR", "design thinking in HR", "HR analytics" отражают влияние соответствующих дисциплин на сферу управления персоналом.

Скорость обновления HR-терминологии увеличивается с каждым годом, и термин, актуальный в 2023 году, может устареть к 2025. Поэтому важно не просто выучить текущие термины, но и развить навык отслеживания тенденций и адаптации своего профессионального словаря.